ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Ski alpin: Lara Gut-Behrami blessée à l'entraînement

epa11988260 Lara Gut-Behrami of Switzerland reacts in the finish area second run of the women&#039;s Giant Slalom race at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, USA, 25 Marc ...
Image: keystone

La carrière de Lara Gut-Behrami est peut-être terminée

Une grande inquiétude entoure Lara Gut-Behrami, dont l'immense carrière pourrait prendre fin plus tôt que prévu. La Tessinoise a été victime d'une lourde chute jeudi lors d'un entraînement à Copper Mountain, aux Etats-Unis.
21.11.2025, 09:5921.11.2025, 11:31

La fédération suisse de ski a indiqué vendredi que la skieuse de Comano allait rentrer «dès que possible» en Suisse pour effectuer des examens médicaux. «La gravité de la blessure ne pourra être évaluée qu'après ces examens», peut-on lire dans le communiqué.

Lara Gut-Behrami a encore fait parler d'elle

Selon les informations de «Blick», qui n'ont pas été confirmées, la meilleure skieuse suisse de ces dernières années souffrirait d'une déchirure des ligaments croisés et d'une lésion du ménisque. Une commotion cérébrale est également suspectée.

Pour rappel, Lara Gut-Behrami a déjà annoncé sa retraite sportive à la fin de la présente saison, marquée par les Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février). Une grave blessure pourrait donc signifier une fin de carrière prématurée pour la championne olympique du Super-G.

Sa dernière saison sur le Cirque blanc a pourtant bien commencé. La double vainqueure du gros globe de cristal (2016 et 2024) a pris la troisième place du géant d'ouverture de Sölden le 25 octobre, le 101e podium de sa carrière.

A Copper Mountain, où elle s'est donc blessée, elle préparait les premières épreuves de vitesse de la saison prévues en décembre à Saint-Moritz. Elle devait également disputer un géant dans le Colorado (29 novembre) avant de se rendre au Québec pour les deux géants de Mont-Tremblant (6-7 décembre).

L'«effet Odermatt» cause un souci aux fans de ski suisses

La carrière de «LGB» a déjà été émaillée par de nombreuses blessures. Elle avait déjà été sérieusement touchée au genou gauche lors des Championnats du monde de Saint-Moritz en 2017. Médaillée de bronze en Super-G aux Grisons, la Suissesse s'était déchiré le ligament croisé antérieur et le ménisque lors d'un échauffement pour le slalom du combiné.

La skieuse aux 48 victoires en Coupe du monde avait également manqué tout l'hiver 2009/10 en raison d'une blessure à la hanche droite. A l'époque, elle avait lourdement chuté lors d'un entraînement de géant à Saas-Fee avant le début de la saison. (jcz/ats)

Plus d'articles sur le sport
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
de Valentin Grünig
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
de Klaus Zaugg
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
de Julien Caloz
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
de Julien Caloz
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
de Romuald Cachod
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
de Niklas Helbling
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
de Yoann Graber
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu
de Timo Rizzi
Voici pourquoi Xhaka a été sifflé par les Kosovars
Voici pourquoi Xhaka a été sifflé par les Kosovars
de Christian Brägger, Pristina
«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français
«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
de Rainer Sommerhalder
Dominic Stricker «se fait plumer financièrement»
Dominic Stricker «se fait plumer financièrement»
de Simon Häring
Un danger mortel en athlétisme est évité grâce à ces robots
Un danger mortel en athlétisme est évité grâce à ces robots
de Yoann Graber
«Je me sens lié à la Suisse, mais mon cœur a choisi le Kosovo»
«Je me sens lié à la Suisse, mais mon cœur a choisi le Kosovo»
de Céline Feller
La trottinette a bouleversé la vie de ce prodige romand
La trottinette a bouleversé la vie de ce prodige romand
de Yoann Graber
Turquie-Suisse: «Ils ont débarqué avec des battes et des barres de fer»
Turquie-Suisse: «Ils ont débarqué avec des battes et des barres de fer»
de Yoann Graber
C'est l'amour fou entre Murat Yakin et Granit Xhaka
C'est l'amour fou entre Murat Yakin et Granit Xhaka
de François Schmid-Bechtel
Hockey suisse: la bataille des droits TV fait rage
Hockey suisse: la bataille des droits TV fait rage
de Klaus Zaugg
Swiss-Ski à la peine: voici les sept enseignements de Levi
1
Swiss-Ski à la peine: voici les sept enseignements de Levi
de Sven Papaux
Ronaldo est devenu un fardeau
1
Ronaldo est devenu un fardeau
de Philipp Michaelis
Ce sport suisse mythique est à l'agonie
Ce sport suisse mythique est à l'agonie
de Rainer Sommerhalder
«Inspiré de l'ironman»: une série cycliste inédite arrive
«Inspiré de l'ironman»: une série cycliste inédite arrive
de Romuald Cachod
Thèmes
Yoann Provenzano s'attaque au Montreux Comedy sur Instagram
1 / 20
Yoann Provenzano s'attaque au Montreux Comedy sur Instagram
source: instagram provenzano
partager sur Facebookpartager sur X
À Marseille, peur, recueillement et colère le jour des obsèques de Mehdi Kessaci
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
2 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
2
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
Plusieurs stars du foot ont été aperçues avec des chaussures étranges aux pieds. Elles ont une fonction singulière.
Que les footballeurs portent des tenues voyantes n’a rien d’étonnant. Mais derrière ces chaussures rouges éclatantes et imposantes se cache bien plus que les goûts extravagants des joueurs: il s’agit de la toute dernière innovation de Nike, la chaussure «consciente» baptisée «Mind».
L’article