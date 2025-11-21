Image: keystone

La carrière de Lara Gut-Behrami est peut-être terminée

Une grande inquiétude entoure Lara Gut-Behrami, dont l'immense carrière pourrait prendre fin plus tôt que prévu. La Tessinoise a été victime d'une lourde chute jeudi lors d'un entraînement à Copper Mountain, aux Etats-Unis.

Plus de «Sport»

La fédération suisse de ski a indiqué vendredi que la skieuse de Comano allait rentrer «dès que possible» en Suisse pour effectuer des examens médicaux. «La gravité de la blessure ne pourra être évaluée qu'après ces examens», peut-on lire dans le communiqué.

Selon les informations de «Blick», qui n'ont pas été confirmées, la meilleure skieuse suisse de ces dernières années souffrirait d'une déchirure des ligaments croisés et d'une lésion du ménisque. Une commotion cérébrale est également suspectée.

Pour rappel, Lara Gut-Behrami a déjà annoncé sa retraite sportive à la fin de la présente saison, marquée par les Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février). Une grave blessure pourrait donc signifier une fin de carrière prématurée pour la championne olympique du Super-G.



Sa dernière saison sur le Cirque blanc a pourtant bien commencé. La double vainqueure du gros globe de cristal (2016 et 2024) a pris la troisième place du géant d'ouverture de Sölden le 25 octobre, le 101e podium de sa carrière.

A Copper Mountain, où elle s'est donc blessée, elle préparait les premières épreuves de vitesse de la saison prévues en décembre à Saint-Moritz. Elle devait également disputer un géant dans le Colorado (29 novembre) avant de se rendre au Québec pour les deux géants de Mont-Tremblant (6-7 décembre).

La carrière de «LGB» a déjà été émaillée par de nombreuses blessures. Elle avait déjà été sérieusement touchée au genou gauche lors des Championnats du monde de Saint-Moritz en 2017. Médaillée de bronze en Super-G aux Grisons, la Suissesse s'était déchiré le ligament croisé antérieur et le ménisque lors d'un échauffement pour le slalom du combiné.

La skieuse aux 48 victoires en Coupe du monde avait également manqué tout l'hiver 2009/10 en raison d'une blessure à la hanche droite. A l'époque, elle avait lourdement chuté lors d'un entraînement de géant à Saas-Fee avant le début de la saison. (jcz/ats)

