Manzambi marque ++ Cédric Gugler suspendu

Super League: Servette ramène un point de Lucerne Timothé Cognat a marqué lors de son 300e match avec Servette. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Le Servette FC doit se contenter d'un point. Menés 2-0 après une entame de match désastreuse, les Grenat ont bien réagi pour obtenir le match nul samedi sur la pelouse de Lucerne, en Super League.

Tout avait si mal commencé pour les hommes de Jocelyn Gourvennec, qui avait fait le choix de relancer Jérémy Frick dans les buts à la place de Joël Mall. Après seulement 9 minutes, le portier genevois avait déjà été battu à deux reprises.

Une première fois par Julian von Moos - un joueur prêté à Lucerne par... Servette -, qui a enrhumé Théo Magnin sur une contre-attaque rapide (2e). Une deuxième fois par Matteo Di Giusto, bien seul dans la surface et dont le plat du pied n'a laissé aucune chance à Frick (9e). Pour ne rien arranger, Alexis Antunes, blessé, a dû céder sa place au quart d'heure de jeu.

La 300e de Cognat Après avoir laissé passer l'orage, les Servettiens ont bien réagi en deuxième période. C'est d'abord Timothé Cognat qui a sonné la révolte d'un coup de canon (57e), un joli but pour son 300e match sous le maillot grenat.

Et alors qu'Oscar Kabwit venait de toucher le poteau de Frick sur une occasion qui aurait pu enterrer les espoirs genevois (70e), Florian Ayé a sorti le grand jeu pour égaliser. Bien servi par le remuant Malek Ishuayed (18 ans), qui a brillamment suppléé Antunes, Ayé a marqué le 2-2 d'un joli ballon piqué (72e).

Après deux défaites consécutives, ce match nul a le mérite de relancer un peu les affaires du SFC. Mais ce n'est pas suffisant pour faire bouger les Grenat de leur décevante 10e place au classement.

Alvyn Sanches marque La bonne nouvelle romande est venue du côté de Berne, où Young Boys n'a fait qu'une bouchée de la lanterne rouge Winterthour (5-0). Le Lausannois Alvyn Sanches, qui a quitté le LS pour YB cet été, a en effet marqué son premier but depuis la grave blessure au genou qu'il avait subie à Belfast avec l'équipe de Suisse en mars.

Jaouen Hadjam, Chris Bédia et Christian Fassnacht, auteur d'un doublé, ont marqué les autres buts des Bernois, qui reviennent à six points de Thoune. Le leader reçoit Lugano samedi soir (20h30).



L'Espagne défiera l'Italie en finale Pablo Carreño Busta et l'Espagne défieront l'Italie en finale de la Coupe Davis Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Espagne défiera l'Italie dimanche à Bologne en finale de la Coupe Davis. La sélection ibère s'est imposée 2-1 face à l'Allemagne samedi dans la deuxième demi-finale.

La paire Marcel Granollers/Pedro Martinez s'est imposée 6-2 3-6 6-3 face aux Allemands Kevin Krawietz/Tim Pütz pour donner la victoire à l'Espagne. Pablo Carreño Busta (ATP 89) avait battu Jan-Lennard Struff (ATP 84) 6-4 7-6 (8/6) dans le simple d'ouverture, Alexander Zverev (ATP 3) permettant à l'Allemagne d'égaliser en dominant Jaume Munar (ATP 36) 7-6 (7/2) 7-6 (7/5).

Privée du no 1 mondial Carlos Alcaraz, forfait pour ce "Final 8" en raison d'une blessure à une jambe, l'Espagne du capitaine David Ferrer a donc tout de même trouvé les ressources pour atteindre la finale. Il s'agira de sa première finale depuis 2019, année du sixième sacre ibère dans la compétition.

Double tenante du titre, l'Italie partira avec les faveurs du pronostic dimanche. Son capitaine Filippo Volandri peut s'appuyer sur deux joueurs de simple - Flavio Cobolli (ATP 22) et Matteo Berrettini (ATP 56) - mieux classés que les Espagnols. Berrettini reste en outre sur huit victoires d'affilée en Coupe Davis.



Retour au Camp Nou réussi pour le Barça Les travaux du Camp Nou ne sont pas encore terminés mais le jeu a pu reprendre dans l'enceinte catalane. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le FC Barcelone a fêté samedi son retour au Camp Nou, encore en travaux, avec une éclatante victoire (4-0) face à l'Athletic Bilbao. Ce succès lui permet de mettre la pression sur le Real Madrid.

Après deux ans et demi d'exil, le champion d'Espagne en titre a idéalement réussi son "retour à la maison" en corrigeant des Lions basques presque inoffensifs devant un peu plus de 45'000 spectateurs, encore loin des 105'000 places promises lorsque les immenses travaux de l'antre catalan seront réellement terminés.

Le Barça, auteur d'une performance solide, s'est imposé grâce à des buts de l'inévitable Robert Lewandowski, 37 ans, (4e, 1-0), un doublé de l'attaquant espagnol Ferran Torres (45e+3/90e) et un but du jeune Fermin Lopez (48e).

Les hommes d'Hansi Flick, dont c'est le premier succès sans encaisser de buts depuis le mois de septembre, rejoignent provisoirement le Real Madrid en tête du championnat avec 31 points. Les Merengues se déplacent chez le promu Elche dimanche soir (21h00).



Premier League: Liverpool sombre à domicile contre Nottingham Nottingham Forest et Dan Ndoye (à gauche) ont plongé Liverpool dans la crise. Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Le champion d'Angleterre en perdition ! Battu 3-0 par le Nottingham Forest de Dan Ndoye, Liverpool a concédé samedi à Anfield une nouvelle défaite bien en embarrassante en Premier League.

Les cinq victoires consécutives qui avaient placé les Reds au sommet du classement en début de saison semblent bien loin. Les joueurs d'Arne Slot ont désormais perdu six de leurs sept derniers matches de championnat.

Celle concédée samedi fragilise un peu plus la place de l'entraîneur néerlandais, qui avait mené Liverpool au titre de champion dès sa première saison en Angleterre. Un nouveau camouflet devant le public d'Anfield mercredi en Ligue des champions contre le PSV Eindhoven pourrait bien forcer la main des dirigeants des Reds.

L'effet Sean Dyche Nottingham Forest ressemblait pourtant à l'adversaire parfait pour se relancer. Le club de Dan Ndoye a déjà connu deux changements d'entraîneur cette saison et végétait à l'avant-dernière place du classement de Premier League avant cette 12e journée.

Mais l'arrivée du très pragmatique Sean Dyche le 21 octobre a semble-t-il servi d'électrochoc au club du centre de l'Angleterre. Dire que Nottingham n'avait pas encore terminé un match de championnat sans prendre de but depuis le début de l'exercice...

Murillo (33e), Nicolo Savona (46e) et Morgan Gibbs-White (78e) ont marqué les trois buts de Forest à Anfield. Ndoye n'a pas été décisif, mais il a disputé presque toute la partie avant d'être remplacé à la 86e.

Cette victoire permet à Nottingham de sortir temporairement de la zone de relégation, tandis que Liverpool est désormais 11e, à 8 points du leader Arsenal, qui reçoit Tottenham dimanche (17h30).

Xhaka et Sunderland battus Granit Xhaka et Sunderland ont quant à eux concédé une défaite 1-0 sur le terrain de Fulham. Bien trop timorés, les hommes de Régis Le Bris ont quand même cru revenir de Londres avec un point, mais le but du Mexicain Raul Jimenez (84e) a offert aux Cottagers une victoire plus que méritée.



Bundesliga: Manzambi marque, mais Olise flambe Le but de Johan Manzambi (au sol) n'a pas suffi face au festival de Michael Olise (en arrière-plan). Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Johan Manzambi a marqué samedi sur la pelouse du leader du championnat allemand. Mais Fribourg a dû s'incliner devant la performance de Michael Olise, qui a mené le Bayern Munich à une victoire 6-2.

Le club de la Forêt-Noire menait pourtant 2-0 à la 17e après la réussite de Manzambi, déjà buteur avec la Suisse contre la Suède il y a une semaine. Le Genevois de 20 ans s'est élevé plus haut que la mêlée sur un corner pour battre Manuel Neuer de la tête.

Le Bayern, qui avait été surpris une première fois sur un coup de coin (12e Suzuki), a rapidement réagi, grâce à un but du jeune attaquant Lennart Karl (17 ans), après un excellent travail de Michael Olise (22e). Les rôles se sont échangés juste avant la mi-temps, Olise marquant sur une passe de Karl (45e+2).

Le meneur de jeu français a délivré deux autres passes décisives sur le 3-2 de Dayot Upamecano (55e) et le 5-2 de Nicolas Jackson (78e) avant de conclure sa performance ahurissante d'une frappe enroulée imparable (84e). Harry Kane a aussi participé à la fête en marquant son 14e but de la saison en Bundesliga (4-2, 60e).

Kobel battu trois fois Après cette 10e victoire en 11 matches (un nul), le Bayern compte désormais 8 points d'avance sur son nouveau dauphin, le Bayer Leverkusen, vainqueur 3-1 à Wolfsburg, et 9 sur le Borussia Dortmund, qui a été rejoint sur le fil par Stuttgart (3-3).

Gregor Kobel, le gardien de l'équipe de Suisse, a été battu à trois reprises par l'attaquant allemand Denis Undav, auteur d'un hat-trick en deuxième période. Les jaune et noir pensaient pourtant avoir fait le plus dur en prenant l'avantage grâce à Karim Adeyemi, mais Undav a parachevé son oeuvre à la 91e.

Le Borussia Mönchengladbach et son défenseur zurichois Nico Elvedi ont de leur côté signé une bonne opération en s'imposant 3-0 à Heidenheim. Deux autres joueurs de l'équipe de Suisse, Fabian Rieder et Miro Muheim, étaient titulaires samedi. Le premier a pris le meilleur sur le second lors de la victoire 1-0 d'Augsbourg contre Hambourg.



Cédric Gugler suspendu pour 10 tournois! Cédric Gugler a été suspendu pour dix tournois Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Brillant 4e de l'Omega European Masters 2024 à Crans-Montana, Cédric Gugler a été lourdement sanctionné.

Le Bâlois a été suspendu pour les dix prochains tournois du circuit européen secondaire pour avoir enfreint plusieurs règles lors d'une épreuve disputée en République tchèque en juin.

Cédric Gugler avait été disqualifié de ce tournoi après avoir placé et joué sa balle plusieurs fois au mauvais endroit sur le green. La commission de discipline de l'European Tour, laquelle a officialisé sa décision vendredi, a estimé qu'il avait commis une "grave infraction au code de conduite du Circuit".

Cette suspension, qui devrait s'étendre sur les cinq premiers mois de l'année 2026, constitue un gros coup d'arrêt pour Gugler (25 ans). "En tant qu'athlète qui pratique le golf depuis l'âge de six ans et pour qui l'équité, le respect et l'esprit sportif ont toujours été des priorités absolues, c'est bien sûr un moment très difficile", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

"Je regrette profondément cet incident" "J'ai été accusé de ne pas avoir marqué ou replacé correctement ma balle (...) C'est ce que mes partenaires de jeu ont rapporté aux officiels du tournoi après le tour", a-t-il poursuivi. "Mon erreur a été d'admettre, lors de l'audience initiale qui s'est tenue au bureau du tournoi le soir même, que j'avais peut-être, par simple inattention, omis de replacer la balle exactement au même endroit."

Le Bâlois souligne n'avoir "jamais eu l'intention d'obtenir un quelconque avantage. Malheureusement, cette déclaration imprécise a déclenché un processus long et fastidieux, qui a abouti à cette décision. Je regrette profondément cet incident. J'accepte la décision et je m'en servirai comme motivation pour être encore plus prudent à l'avenir, en particulier lorsque je marque et remplace ma balle sur les greens", a-t-il encore expliqué.



Tanguy Nef 5e, la victoire surprise pour Paco Rassat Tanguy Nef 5e à Gurgl Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Tanguy Nef n'a pas réussi à décrocher son premier podium en Coupe du monde lors du slalom de Gurgl. Le Genevois a terminé 5e d'une course enlevée par le surprenant Français, Paco Rassat.

Le skieur de Veyrier relève la tête après sa décevante 21e place à Levi la semaine passée. Grâce à ce 5e rang, le Genevois a rempli les critères de Swiss-Ski pour une sélection olympique (top 7).

5e en 2023 et 13e l'an dernier sur cette piste autrichienne, Daniel Yule aurait certainement voulu mieux faire. Mais compte tenu des circonstances, sa 11e place est bonne à prendre.

Seulement 20e à l'issue du premier tracé après sa 14e place en Finlande samedi passé, Loïc Meillard n'avait "que" 1''08 de retard et pouvait envisager une belle remontée en cas de manche solide. Malheureusement, le skieur d'Hérémence a enfourché et alors qu'il n'était pas dans une position très favorable. Rarement éliminé, le Valaisan d'origine neuchâteloise n'avait plus connu un zéro pointé depuis Kitzbühel l'an dernier.

Grosse surprise en Autriche avec le premier succès en carrière pour Paco Rassat, auteur d'une fantastique deuxième manche, puisqu'il n'était que 14e après le run matinal. Armand Marchant signe lui le premier podium pour la Belgique en Coupe du monde. Le Norvégien Atle Lie McGrath complète le podium.



Victoire pour Mathilde Gremaud Mathilde Gremaud l'a emporté à Stubai grâce aux qualifications Image: KEYSTONE/CHLOE LAMBERT Mathilde Gremaud a remporté samedi à Stubai sa 15e victoire en Coupe du monde. Comme le vent a empêché la tenue de la finale, ce sont les résultats des qualifications qui ont compté.

Ce sixième succès en slopestyle, dont la Gruérienne est championne olympique et double championne du monde, n'a donc pas demandé beaucoup d'énergie puisque les athlètes n'ont pas pu courir samedi. Dans ce genre de cas, ce sont les résultats des qualifications, disputées jeudi, qui sont pris en compte.

Et jeudi, la Fribourgeoise de 25 ans s'était imposée avec 81,92 points, loin devant la Canadienne Olivia Asselin (76,71) et la Finlandaise Anni Kärävä (68,07). Sarah Höfflin avait terminé à la 12e place, alors que les autres Suissesses n'avaient pas réussi à se hisser dans le top 20. Giulia Tanno a fini 21e et Anouk Andraska 25e.

Grande rivale de Mathilde Gremaud, Eileen Gu n'avait pris que la 29e place (sur 31 concurrentes).



Tanguy Nef en course pour le podium Tanguy Nef très bien placé à Gurgl Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Tanguy Nef est en course pour obtenir le premier podium de sa carrière après la première manche du slalom de Coupe du monde à Gurgl. Le Genevois est 2e à 0''17 d'Atle Lie McGrath.

Auteur du meilleur temps sur le deuxième partiel, le skieur de Veyrier a su retrouver le ski qu'il produisait la saison dernière après sa décevante 21e place à Levi la semaine passée.

Les autres ténors de Swiss-Ski ont eu un peu plus de peine à apprivoiser la piste autrichienne. Le champion du monde Loïc Meillard, seulement 14e en Finlande, n'occupe que le 19e rang, heureusement à 1''08, ce qui signifie qu'une remontée est tout à fait envisageable. Juste devant le skieur d'Hérémence, on retrouve Daniel Yule (à 0''99), qui aurait pu prétendre à mieux sans deux grosses erreurs.

En parlant d'erreur, Ramon Zenhäusern a été éliminé assez rapidement. Marc Rochat a lui commis une immense faute et pointe à la 32e place provisoire à 3''18, alors que Luca Aerni ne participera pas non plus à la deuxième manche (dès 13h30) avec sa 31e place à 2''57.

A noter la nouvelle performance de choix du Finlandais Eduard Hallberg, 3e à Levi et à égalité au 2e rang avec Nef à la mi-match. Timon Haugan est 4e derrière le duo à 0''39 de McGrath.



Bons débuts des Suissesses Les Européens de Lohja servent de préparation aux JO de Cortina Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Les Suissesses ont brillamment réussi leurs débuts lors des Championnats d'Europe à Lohja, en Finlande. Les Zougoises ont battu les Suédoises 10-5 lors du match d'ouverture.

Les filles emmenées par la skip Corrie Hürlimann ont fait la différence au septième end, lorsque les Suédoises ont commis trop d'erreurs, permettant à l'équipe de Zoug de marquer cinq points. Celine Schwizgebel, Stefanie Berset, Marina Loertscher et Corrie Hürlimann peuvent confirmer leur bon début samedi soir à partir de 18h30 contre l'Italie.



Pas de point pour les Suisses Kevin Fiala et les Kings battus à Boston Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Les deux Suisses engagés cette nuit en NHL n'ont pas marqué de point. Tant Fiala avec Los Angeles que Niederreiter avec Winnipeg ont perdu.

Troisième revers de suite pour les Kings avec un Kevin Fiala muet. Le meilleur pointeur suisse actuel de NHL avec 16 points (9 buts/7 assists) et ses coéquipiers se sont inclinés 2-1 ap contre les Boston Bruins.

Nino Niederreiter et les Jets ont eux perdu leur match à domicile contre les Carolina Hurricanes, leaders de la Conférence Est, sur le score de 4-3. Le Grison a comme son coéquipier Gabriel Vilardi tiré quatre fois au but, mais avec moins de succès que le Canadien qui a inscrit deux buts. Le natif de Coire a son compteur bloqué à quatre réussites pour 13 points.



Petite nuit pour les Suisses Kyshawn George et les Wizards ont eu de la peine face aux Toronto Raptors Image: KEYSTONE/AP/Sammy Kogan Petite nuit pour les joueurs suisses en NBA. Kyshawn George et les Wizards ont enregistré une 14e défaite en 15 matches, s'inclinant 140-110 face aux Toronto Raptors.

George a connu une soirée difficile. Après deux rencontres à plus de 20 points, le Chablaisien a sorti 5 pts, 3 rebonds, 4 assists, 2 contres et 5 pertes de balle en 29 minutes avec un 2/7 au tir.

Après cinq victoires consécutives, les Houston Rockets de Clint Capela, ont dû courbé l'échine 112-109 au terme d'un match serré face aux Denver Nuggets. Le Genevois Le Romand n'a passé que 4 minutes sur le parquet pour une interception et un 0/2 au tir.



Norris partira en pole à Las Vegas, Piastri 5e sur la grille Lando Norris partira en pole position dans le GP de Las Vegas Image: KEYSTONE/AP/Nick Didlick Lando Norris (McLaren) partira en pole position du GP de Las Vegas, 22e des 24 manches de la saison de F1 dont le départ sera donné dimanche à 5h heure suisse.

Le Britannique a réalisé le meilleur temps des qualifications vendredi sur le Las Vegas Street Circuit.

Le leader du championnat du monde a devancé le quadruple tenant du titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et l'Espagnol Carlos Sainz (Williams). L'Australien Oscar Piastri (McLaren), deuxième du classement des pilotes, s'élancera en cinquième position.

Dans des conditions difficiles, Norris, qui compte 24 points d'avance sur Piastri alors qu'il en reste 83 à prendre au maximum, a fait un petit pas de plus vers le titre mondial et a encore enfoncé un peu plus son coéquipier en le battant de près d'une seconde sur une piste mouillée.

Le Britannique George Russell (Mercedes), vainqueur la saison dernière à Las Vegas, a réalisé le quatrième chrono et ne va pas faciliter la tâche de Piastri dans sa quête de remontée.

Hamilton "bon" dernier Le cauchemar en rouge continue pour le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Ferrari), qui a été piégé par les conditions météo et n'a pas réussi à réaliser un seul bon tour en Q1. Le Britannique, qui a déploré à la radio n'avoir "pas pu mettre les pneus en température", s'élancera en 20e et dernière position.

Les monoplaces de l'écurie suisse Kick-Sauber n'ont pas signé d'exploit. L'Allemand Nico Hülkenberg a manqué de peu une place en Q3 et partira depuis la 11e place sur la grille. Le Brésilien Gabriel Bortoleto a, lui, signé le 18e temps dans la première partie de ses qualifications.



Super League: Servette pour se relancer, Thoune pour s'affirmer Le Servette FC se rend samedi sur le terrain de Lucerne avec l'envie de se relancer après deux défaites de rang. Thoune, leader surprise de Super League, reçoit un FC Lugano sur la pente ascendante.

En Suisse centrale (18h00), Jocelyn Gourvennec et ses joueurs tâcheront de mettre en pratique le travail réalisé lors de la trêve internationale. Décevants dixièmes du championnat avec 14 points, les Grenat restent sur deux défaites de rang, une mortifiante contre la lanterne rouge Winterthour (4-2) et une sur le gong à domicile contre le surprenant leader thounois (1-0).

A 20h30, le club de l'Oberland bernois accueille l'autre équipe du moment en Super League. Les Tessinois ont remporté cinq de leurs six derniers matches et sont remontés du bon côté de la barre (6es, 19 points). Thoune (1er, 31 pts) visera une septième victoire consécutive pour mettre un peu plus la pression sur Bâle (2e, 22 pts) qui affronte Grasshopper dimanche (16h30).

Le troisième match du samedi (18h00) opposera Young Boys (3e, 22 pts) à Winterthour (12e, 6 pts). Les Bernois souhaitent sans doute conserver leur série d'invincibilité, eux qui n'ont plus perdu depuis un mois en Super League.

