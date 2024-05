L'Atlético pas sanctionné ++ 4 stations suisses en Coupe du monde

Cris racistes: sanction annulée en appel pour l'Atlético Madrid Nico Williams avait été visé par des cris racistes lors de la venue de l'Athletic Bilbao au stade Metropolitano de l'Atlético Madrid le 27 avril. Image: KEYSTONE/EPA/Mariscal La Fédération espagnole de football (RFEF) a renoncé en appel à sanctionner l'Atlético Madrid. Des cris racistes avaient visé l'ailier de l'Athletic Bilbao Nico Williams fin avril au Metropolitano. Dans un communiqué publié jeudi, la RFEF salue notamment la "collaboration active" de l'Atlético, qui avait fait appel de la fermeture partielle de son stade pour ses deux prochains matchs de championnat et d'une amende de 19'500 francs suisses. Cette décision faisait suite à cet incident ayant eu lieu pendant la rencontre de la 33e journée de Liga contre l'Athletic Bilbao. L'international espagnol Nico Williams avait été visé par des cris de singe alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner lors de la défaite 3-1 de son équipe à Madrid. Le match avait été interrompu quelques minutes lorsque Williams a signalé les faits à l'arbitre. L'auteur de ces actes avait été identifié grâce aux caméras présentes dans le stade et remis à la police après la rencontre. Il a été par la suite banni par le club qui a suspendu son abonnement au Metropolitano. Racisme toujours présent dans les stades Dans sa résolution de jeudi, la Fédération espagnole salue la condamnation rapide par le club de ces injures, qualifiées d'"incident isolé réalisé par un seul sujet (...) et non par un groupe indéterminé", ce qui justifie selon elle l'annulation de toute sanction. Malgré les efforts de ses instances, qui signalent désormais chaque incident aux autorités et multiplient les campagnes de communication, l'Espagne peine toujours à endiguer le racisme dans ses stades, dont l'attaquant du Real Madrid Vinicius est fréquemment victime.

Quatre étapes helvétiques au calendrier 2024-2025 Après les femmes en 2024, Crans-Montana accueillera un super-G et une descente des hommes en 2025 (photo d'archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Quatre stations suisses figureront au calendrier de la Coupe du monde de ski alpin 2024-2025, révélé jeudi par la FIS. Il s'agit de Saint-Moritz, Adelboden, Wengen et Crans-Montana. La saison de ski alpin sera comme à son habitude lancée sur le glacier au-dessus de Sölden. Les femmes ouvriront les feux avec le géant du 26 octobre, au cours duquel Lara Gut-Behrami tentera de réitérer sa victoire de l'année dernière. Le lendemain, Marco Odermatt aura l'occasion de remporter l'épreuve autrichienne une troisième fois. Lors de la saison écoulée, la course masculine avait été annulée après la première manche en raison de mauvaises conditions météorologiques. Les femmes feront à nouveau halte à Saint-Moritz (21 et 22 décembre), où deux super-G sont au programme juste avant Noël. Le début de l'année 2025 sera marqué par la semaine des classiques chez les hommes avec les courses d'Adelboden (11 et 12 janvier), de Wengen (17 au 19 janvier) et de Kitzbühel (24 au 26 janvier). Après les Mondiaux de Saalbach (du 4 au 16 février), les hommes se rendront directement à Crans Montana. Une descente et un super-G masculins auront lieu les 22 et 23 février sur le Haut-Plateau. Etape norvégienne inédite Un nouveau lieu fait par ailleurs son apparition dans le calendrier masculin: Hafjell, non loin de Lillehammer. Un géant et un slalom y seront disputés les 15 et 16 mars. Les courses de vitesse à Zermatt, qui n'ont pas pu être organisées les années précédentes, ne figurent plus dans le calendrier provisoire des courses. Le Cirque blanc s'envolera en revanche une deuxième fois outre-Atlantique à l'occasion des finales, qui auront lieu du 22 au 27 mars à Sun Valley, en Idaho (Etats-Unis). Au total, 12 slaloms sont prévus chez les hommes, soit un de moins que la saison dernière. Néanmoins, les techniciens, qui s'affronteront aussi lors de 9 géants, auront toujours davantage de possibilités de marquer des points que les spécialistes de vitesse (9 descentes et 8 super-G). Chez les femmes, le rapport est légèrement plus équilibré avec 8 descentes et 9 super-G contre 10 géants et 10 slaloms.

Basile Boli entame le relais de la flamme olympique à Marseille Basile Boli a lancé le relais de la flamme olympique à Marseille. Image: KEYSTONE/EPA Le relais de la flamme olympique a débuté jeudi à Marseille à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde. Basile Boli, légende du football marseillais, a été le premier à porter la torche. L'ex-international français, seul buteur lors de la victoire de l'Olympique de Marseille en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions 1993, a débuté le relais juste sous la célèbre statue dorée de la "Bonne-Mère" qui veille sur la deuxième ville de France, ont constaté des journalistes de l'AFP. Vêtu de blanc comme tous les porteurs, il a ensuite passé le relais, sous un grand ciel bleu, en donnant le "baiser de la torche" à Colette Cataldo, 83 ans, supportrice historique de l'OM. "Voilà, ça fait battre le coeur et c'est fantastique. C'est la flamme olympique, c'est le symbole du sport, du vivre ensemble, de tout ce qu'on peut espérer dans le monde", a commenté après coup Basile Boli. Marseille est la seule ville avec Paris traversée une journée entière par le relais. Le premier chaudron olympique a été embrasé mercredi soir sur le Vieux-Port par le rappeur marseillais Jul, devant 150'000 personnes, après une grandiose parade maritime sur la Méditerranée.

La remontada des Canucks de Pius Suter Conor Garland (en bleu) a inscrit le 5-4 entre les jambes du portier des Oilers Stuart Skinner. Image: KEYSTONE/AP/DARRYL DYCK Vancouver et Pius Suter ont marqué les esprits dans le premier match de la demi-finale de la Conférence Ouest qui les oppose aux Oilers d'Edmonton. Les Canucks se sont imposés 5-4 après une remontada. Mené 4-1 en raison notamment d'un doublé de Zach Hyman, Vancouver a gardé espoir en réduisant le score à trois minutes de la deuxième pause par l'intermédiaire d'Elias Lindholm. Les coéquipiers de Pius Suter ont ensuite sorti le grand jeu dans le troisième tiers-temps en marquant trois fois en moins de cinq minutes. C'est Conor Garland qui a libéré la patinoire de Vancouver en inscrivant le but décisif pour les Canucks entre les jambes du portier albertain Stuart Skinner. Sur la glace pendant plus de 18 minutes, l'attaquant zurichois Pius Suter n'a quant à lui pas inscrit son nom sur la feuille des compteurs. Florida égalise face à Boston A l'Est, Florida a égalisé dans sa demi-finale de Conférence face aux Bruins. Battus 5-1 lors du premier match, les Panthers se sont rachetés devant leur public en dominant la franchise de Boston sur le score de 6-1. Avec deux buts et deux assists, l'attaquant finlandais Aleksander Barkov a été le principal artisan de ce large succès des Floridiens.

New York fait le break face à Indiana Toute la rage du pivot des Knicks Isaiah Hartenstein. Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II New York mène 2-0 en demi-finale de la Conférence Est de la NBA. Les Knicks ont battu une deuxième fois les Pacers d'Indiana au Madison Square Garden mercredi, sur le score de 130-121. La franchise de "Big Apple" est en bonne position pour retrouver la finale de la Conférence Est qu'elle n'a plus disputé depuis la saison 1999-2000 (déjà face à Indiana). Devant son public, le cinq majeur new-yorkais a une nouvelle fois livré la marchandise mercredi. Jalen Brunson, cinquième du vote du MVP de la saison régulière remporté par Nikola Jokic, a inscrit 24 points (29 au total) en deuxième mi-temps pour permettre aux Knicks de réaliser un joli come-back. Le meneur all-star a surtout rassuré le public du MSG qui a retenu son souffle après l'avoir vu rejoindre les vestiaires lors du deuxième quart-temps, visiblement touché au pied droit. Les quatre autres titulaires OG Anunoby (28 points), Donte DiVincenzo (28), Josh Hart (19 points et 15 rebonds) et Isaiah Hartenstein (14 points et 12 rebonds) ont répondu présents côté new-yorkais. En face, les 34 unités de Tyrese Haliburton et l'apport du banc des Pacers (46 points, contre seulement 12 pour celui des Knicks), n'ont pas suffi. A voir si l'utilisation intensive des cinq hommes forts de Tom Thibodeau ne s'avérera pas fatale à New-York pour la suite de la série. Après Brunson, Anunoby a en effet lui aussi quitté le parquet dans le troisième quart-temps en raison d'une blessure.

Nikola Jokic désigné MVP pour la troisième fois Nikola Jokic a été élu MVP pour la troisième fois en quatre ans. Image: KEYSTONE/AP/DAVID ZALUBOWSKI Le Serbe Nikola Jokic a été désigné mercredi MVP de la saison régulière de la NBA. C'est la troisième fois que le pivot des Denver Nuggets obtient cette récompense. Jokic, 29 ans, avait déjà été désigné meilleur joueur de la ligue nord-américaine en 2021 et 2022. Il avait terminé deuxième en 2023, derrière Joel Embiid, des Sixers, mais avait eu la satisfaction de mener les Nuggets à leur premier titre NBA cette année-là. Cette saison, Jokic a récolté en moyenne 26,4 points, 12,4 rebonds et 9 passes décisives pour Denver. Le tenant du titre a terminé à égalité au sommet de la Conférence Ouest avec le Thunder d'Oklahoma City. Pour la troisième année consécutive, aucun joueur américain n'était en lice parmi les trois finalistes pour le titre de MVP. Jokic était opposé aux meneurs canadien Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) et slovène Luka Doncic (Dallas Mavericks). Le dernier MVP américain a été James Harden en 2018. Comme Malone, Bird et Johnson Ce troisième trophée permet à Jokic de rejoindre Moses Malone, Larry Bird et Magic Johnson au panthéon de la NBA. Kareem Abdul-Jabbar détient le record absolu avec six MVP, Bill Russell et Michael Jordan détiennent chacun cinq titres et Wilt Chamberlain et LeBron James quatre. Reste à savoir si le Serbe sera en mesure de combiner ce prix MVP avec la défense de son titre NBA cette saison. Les Nuggets sont en effet en mauvaise posture après avoir perdu les deux premiers matches de la demi-finale de la Conférence Ouest face aux Minnesota Timberwolves.

Leverkusen en route vers Dublin Le Bayer Leverkusen devrait valider sans trop de difficultés son ticket pour la finale de l'Europa League jeudi soir à domicile. Granit Xhaka et ses équipiers accueillent l'AS Rome forts de leur avantage de deux buts acquis en demi-finale aller dans la Ville éternelle (2-0). Déjà assuré du titre de champion d'Allemagne et invaincu en 48 matches cette saison (40 succès, 8 nuls), Leverkusen peut battre le record d'invincibilité qu'il co-détient avec le grand Benfica d'Eusebio. La formation portugaise avait disputé 48 matches de suite sans connaître la défaite entre décembre 1963 et février 1965. Ce record n'est néanmoins pas l'objectif principal du Bayer, qui aura encore deux matches de Bundesliga à son programme lors des deux prochains week-ends avant de songer à ses deux principaux rendez-vous de cette fin de saison: la finale de la Coupe d'Allemagne le 25 mai face à Kaiserslautern, et vraisemblablement celle de l'Europa League trois jours plus tôt à Dublin. L'issue de l'autre demi-finale de cette Europa League s'annonce plus indécise entre l'Atalanta et l'OM, qui se retrouvent jeudi à Bergame après avoir fait match nul 1-1 à Marseille jeudi dernier. Les Phocéens, largués en Ligue 1 (9e place), ont l'occasion de sauver une nouvelle fois leur saison sur la scène européenne. Mais l'Atalanta, 5e de Serie A, a les faveurs de la cote.

Le Real Madrid ne meurt jamais Joselu: un doublé qui envoit le Real à Wembley. Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Le Real Madrid ne meurt jamais ! Mené au score jusqu’à la 88e minute devant le Bayern, il s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions grâce à un doublé de Joselu (88e et 91e). Le joker de 34 ans envoie donc le Real Madrid pour une 18e finale de la Ligue des Champions. Le 1er juin à Wembley, les Madrilènes affronteront le Borussia Dortmund avec l’ambition de fêter un 15e sacre. Ils l’aborderont bien sûr avec les faveurs du pronostic, portés aussi par cette intime conviction que rien, vraiment rien, ne peut les ébranler. Le Real Madrid a toutefois bénéficié d’un coup de pouce du malheureux Manuel Neuer pour revenir dans le match. Extraordinaire pendant 88 minutes, le portier du Bayern a relâché une frappe anodine de Vinicus dans les pieds de Joselu. Revenu de nulle part à cause de cette funeste erreur de l’homme qui avait fait longtemps leur désespoir, le Real forçait la décision trois minutes plus tard avec un centre parfait d’Antonio Rüdiger pour Joselu. Ce but était tout d’abord annulé pour hors jeu avant que la VAR ne l’accorde. Malgré un Vinicus intenable sur son flanc gauche et une emprise presque totale sur le jeu, le Real s’est vraiment retrouvé au bord de l’abîme. Le Bayern avait pris l’avantage à la 68e par Alphonso Davies. Décalé par Harry Kane sur le côté gauche, le Canadien a fixé Rüdiger avant d’armer une frappe du droit imparable. Avec un Neuer qui multipliait les arrêts, les Bavarois pensaient tenir leur os. Signer l’exploit à Madrid pour, à la fois, sauver une saison domestique bien terne et, surtout, pour ne pas laisser seul le Borussia Dortmund sous les feux de la rampe le 1er juin à Wembley. Le sort est particulièrement cruel pour Manuel Neuer. Pendant 88 minutes, le capitaine avait retrouvé la flamme de ses grands jours. Il n’avait sans doute jamais évolué à un tel niveau depuis des mois, des années même. Jusqu’à ce ballon relâché de la 88e minute. Cette bourde risque bien de relancer le débat sur la pertinence de le titulariser lors du prochain Euro.

Une deuxième chance pour la Fiorentina La joie de Nicolas Gonzalez au coup de sifflet final: la Fiorentina est à nouveau en finale de la Conference League. Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS La Fiorentina jouera à nouveau la finale de la Conférence League. Les Italiens se sont qualifiés grâce à leur nul 1-1 à Bruges après avoir enlevé 3-2 le match aller. Les "bourreaux" du FC Bâle de l’an dernier ont dû attendre la 84e minute et un penalty transformé par l’Argentin Lucas Beltran pour forcer la décision. Les Belges avaient ouvert le score à la 20e par leur capitaine Hans Vanaken. Les Florentins méritent leur qualification dans la mesure où leur emprise fut très marquée après le repos. Mais ils peuvent aussi remercier leur gardien Pietro Terracciano, auteur d’une parade décisive dans le temps additionnel sur une tête de Vanaken. En finale le 29 mai au stade du AEK Athènes, la Fiorentina affrontera le vainqueur de la confrontation entre Olympiakos et Aston Villa. Les Grecs ont gagné 4-2 le match aller. Les Italiens auront à cœur d’effacer leur défaite face à West Ham lors de la finale 2023.

Roman Josi sera de la partie Roman Josi de retour en équipe de Suisse. Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE La Suisse pourra compter sur son meilleur joueur pour le Mondial en République tchèque. Roman Josi, le défenseur aux 1000 matches de NHL, sera à la disposition de Patrick Fischer. Roman Josi a été éliminé vendredi dernier des play-off de NHL avec Nashville. Le Bernois de 33 ans a reçu l'autorisation des Predators de participer au championnat du monde. Il pourra être aligné vendredi pour l'entrée en lice dans le tournoi de la Suisse contre la Norvège. Roman Josi disputera son neuvième championnat du monde avec la Suisse, le premier depuis 2019. Il a fait partie de l'équipe médaillée d'argent en 2013 à Stockholm ainsi qu'en 2018 à Copenhague.

Benjamin Thomas bat les sprinters Benjamin Thomas aussi incisif sur la route que sur la piste. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Echec aux sprinters à Lucques, la cité du plus grand d’entre eux Mario Cipollini lors de la 5e étape du Giro ! Benjamin Thomas s’est imposé pour conclure victorieusement une échappée à quatre. Le Français a devancé le Suédois Michael Valgren et l’Italien Andrea Pietrobon, qui avait porté une attaque à la flamme rouge avant d’échouer sur le fil. Le peloton n’est jamais parvenu à combler un écart inférieur pourtant à la minute lors des vingt derniers kilomètres. Quintuple Champion du monde l’omnium et médaillé de bronze de l’Américaine au Jeux de Tokyo 2021, Benjamin Thomas a offert à son équipe Cofidis son premier succès de l’année. Celui qui brille sur la piste a témoigné d’un très grand sens tactique à Lucques pour ne pas se laisser abuser par l’attaque de Pietrobon. Tadej Pogacar conserve le maillot rose de leader. Le Slovène a passé une journée fort paisible entre Gênes et Lucques sur un parcours bien trop neutre pour qu’il puisse s’exprimer. Le Slovène a eu le bonheur de ne pas être impliqué dans les chutes qui ont émaillé cette étape de transition.

"Cela va de mieux en mieux", se réjouit Nadal Rafael Nadal se sent de mieux en mieux sur le court Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Rafael Nadal s'est montré optimiste avant son entrée en lice jeudi dans le Masters 1000 de Rome. "Cela va de mieux en mieux", a assuré l'ancien no 1 mondial mercredi. "Cela va de mieux en mieux, sur le plan physique comme sur le plan du tennis. Je suis ici pour donner le meilleur de moi-même", a déclaré le gaucher espagnol de 37 ans en conférence de presse. "Tous les matches sont maintenant plus difficiles et plus imprévisibles pour moi qu'ils ne l'étaient par le passé, en particulier sur terre battue (...) Mais les perspectives sont bonnes si je continue de travailler de la bonne façon et si mon corps me le permet", a-t-il poursuivi. Accablé par les blessures ces deux dernières saisons, Rafael Nadal revient pour la première fois depuis 2022 à Rome, un tournoi qu'il a remporté à dix reprises, un record, la dernière fois en 2021. Désormais 305e mondial, il sera opposé pour son entrée en lice au Belge Zizou Bergs, 108e mondial et issu des qualifications. Revenu sur le circuit à Barcelone le mois dernier après une pause forcée de trois mois, Nadal, éliminé au 2e tour du tournoi catalan et en 8e de finale à Madrid, s'est réjoui d'"enchaîner pour la première fois depuis longtemps" un troisième tournoi de suite. "Des hauts et des bas" "Il y a bien sûr des hauts et des bas, et cela change d'un jour à l'autre, j'ai eu des moments difficiles à Madrid, ici aussi depuis mon arrivée, mais ma courbe (de forme) va globalement vers le haut, c'est évident", a-t-il insisté. "Je suis content du niveau où je suis maintenant, il y a un mois, c'était presque impossible pour moi de pouvoir penser jouer à Barcelone", a rappelé le roi de la terre battue, qui s'est toutefois refusé de se projeter au-delà de Rome et de penser à Roland-Garros (26 mai-9 juin). "Je suis à Rome, je ne veux pas penser à après", a-t-il insisté, en répétant comme il l'avait déjà fait à Madrid qu'il disputera Roland-Garros uniquement "si je me sens prêt".

Marathons olympiques: Helen Bekele sélectionnée, Kyburz aussi Helen Bekele a bien été sélectionnée pour les JO 2024 Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La Suisse alignera quatre marathoniens lors des JO de Paris 2024. Swiss Olympic a sélectionné Helen Bekele, Fabienne Schlumpf, Tadesse Abraham et Matthias Kyburz sur demande de Swiss Athletics. Pour Fabienne Schlumpf et Tadesse Abraham, qui vient d'améliorer son record de Suisse, il s'agira d'une troisième participation à des Jeux. L'octuple champion du monde de course d'orientation Matthias Kyburz vivra lui ses premiers JO, tout comme Helen Bekele qui est depuis peu éligible pour représenter la Suisse dans les championnats internationaux. A noter que Matthias Kyburz a dû se "récuser" pour l'occasion, explique Swiss Olympic dans son communiqué. Membre du Conseil exécutif et représentant des athlètes, il s'est en effet logiquement retiré des délibérations de la commission de sélection qui le concernaient cette semaine, un mois à peine après avoir réalisé la limite olympique pour ses débuts sur la distance mythique.

Equipe de Suisse: Six candidats pour quatre places à Debrecen Sacré en SBL, Natan Jurkovitz pourrait représenter la Suisse en 3x3 à Debrecen Image: KEYSTONE/Alessandro Crinari Six joueurs sont en lice pour les quatre places disponibles dans l'équipe de Suisse de 3x3 qui jouera le Tournoi de Qualification Olympique de Debrecen (16-19 mai). Natan Jurkovitz et Jonathan Kazadi sont en concurrence avec les quatre joueurs présents au TQO de Hong Kong le mois dernier, a précisé Swiss Basketball. Sacrés mardi soir en SBL avec Fribourg Olympic en basket "classique", Natan Jurkovitz et Jonathan Kazadi rejoignent les trois membres suisses de la Team Lausanne de 3x3 (Marco Lehmann, Gilles Martin et Westher Molteni) ainsi que Jonathan Dubas dans la "short list" des candidats à une sélection. La décision finale sera prise dimanche, a souligné le Secrétaire général de la Fédération, Erik Lehmann, dans un message à Keystone-ATS. Le quatuor qui sera désigné affrontera la Lituanie, l'Allemagne et Madagascar dans le groupe A d'une compétition qui réunira 16 équipes par sexe et dont les trois premiers décrocheront leur ticket pour les Jeux de Paris. Marco Lehmann, Gilles Martin, Westher Molteni et Jonathan Dubas - lequel avait été libéré par Vevey Riviera en cours de play-off - avaient échoué dès la phase de poules du premier TQO organisé à Hong Kong et dominé par la Lettonie. Le quatuor avait manqué les demi-finales pour un panier.