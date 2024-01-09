Bienne s'impose face à Ajoie ++ Lausanne battu à Davos

National League: Bienne doit être "bien meilleur à l'extérieur" Huuhtanen et Bienne doivent continuer sur leur lancée dès ce samedi face à Berne pour se maintenir dans le top 10. (Archives) Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI La bonne phase de Bienne s'est confirmée vendredi lors du succès 2-1 face à Ajoie. Les hommes de Martin Filander continuent de se battre afin d'accrocher une place en play-off en National League.

Avec 2 victoires de rang face à Davos et Ajoie, Bienne a fait le plein de confiance avant deux matches de haute importance face à Berne puis Ambri Piotta, des concurrents directs dans la lutte pour le top 10, synonyme de play-in (réd. barrages qualificatifs pour les play-off). Si Ajoie, lanterne rouge, semble définitivement décroché, tout reste ouvert entre la 13e place d'Ambri (43 points) et la 9e place occupée par Langnau (51 points).

Une victoire importante "Il s'agit de notre première victoire à trois points depuis des mois à l'extérieur (réd. le 10 octobre face à Lausanne), ce qui qui est très important", avance l'attaquant seelandais Niko Huuhtanen. L'auteur du 1-0 face à Ajoie admet les difficultés de Bienne à gagner à l'extérieur, ce qui sera une des clés du dénouement la saison régulière de National League.

"Nous voulons être bien meilleurs à l'extérieur, car nous savons que nous sommes très bons à domicile. Il faut que l'on continue à nous battre pour une place nous permettant de nous qualifier en play-off, notre objectif" rappelle celui qui est arrivé début décembre au HCB en provenance du Syracuse Crunch, qui évolue en AHL.

"Un match qui devait se terminer 2-1" A l'image de la fin de match de ce soir, Bienne se doit de garder la tête froide dans les moments chauds s'il entend continuer sa marche en avant. "On a su bien jouer dans les deux premiers tiers, et malgré le fait que leur gardien Ciaccio était bon, on n'a pas abandonné", a analysé au terme de la rencontre le défenseur biennois Johnny Kneubühler.

Résiliants, les joueurs de Martin Filander n'ont rien lâché dans une fin de rencontre sous haute tension. "On a toujours essayé de créer nos chances. Et là, c'est un match qui devait se finir 2-1. C'était écrit, il n'y avait pas plus de buts qui pouvaient rentrer", avance-t-il.

"Un match à six points" face à Berne Dès samedi, le collectif seelandais retrouvera la glace pour le derby face à Berne. Les deux équipes ne sont séparées que par un point (Bienne est 10e à 49 points, devant les Ours). "Ce sera un match à six points, comme on dit. Parce qu'on peut leur prendre trois points et éviter qu'ils n'en gagnent trois", lâche Kneubühler, avant de regagner les vestiaires.



Le Maroc et le Sénégal dans le dernier carré Brahim Diaz à nouveau buteur Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Le Maroc s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations, qu'il dispute à domicile. Ceci en battant logiquement le Cameroun 2-0, vendredi soir à Rabat.

Devant plus de 60'000 supporters, les Lions de l'Atlas ont pris les devants en première période grâce à l'inévitable Brahim Diaz (1-0, 26e), meilleur buteur du tournoi avec cinq réalisations, avant de prendre le large à la 74e par Ismaël Saibari. Ils joueront leur demie mercredi prochain contre le Nigeria ou l'Algérie, qui s'affrontent samedi.

Le Sénégal en demi-finales Le Sénégal s'est lui aussi qualifié pour les demi-finales en battant 1-0 le Mali, réduit à 10, vendredi à Tanger.

Les Lions de la Teranga, champions d'Afrique 2021, affronteront mercredi pour une place en finale la Côte d'Ivoire, tenante du titre, ou l'Egypte. Iliman Ndiaye a inscrit le but sénégalais (27e) en profitant d'une erreur du gardien adverse, avant que les Maliens n'écopent de leur troisième carton rouge dans cette CAN, avec l'exclusion d'Yves Bissouma.



Bienne enchaîne un deuxième succès de rang face à Ajoie Les Biennois jubilent après le 2-1 Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Bienne s'est imposé 2-1 face à Ajoie vendredi à Porrentruy. Les Seelandais ont ainsi remporté face à la lanterne rouge de National League une 3e victoire en quatre matches.

A l'entame du match, Ajoie a montré un visage bien plus combatif que lors de leur dernière sortie face à Zurich, contre qui il était déjà mené 4-0 après 20 minutes. Face à des Biennois qu'ils n'ont encore jamais vaincu cette saison, les Ajoulots sont parvenus à garder le score vierge jusqu'à la 25e, moment qu'a choisi Niko Huuhtanen pour matérialiser la supériorité bernoise.

Greg Ireland a ensuite tenté un coup de poker en faisant évoluer Ajoie à 6 contre 5, ce qui a débouché sur une pénalité à l'encontre des Seelandais. Cette première situation en supériorité numérique a permis aux Jurassiens d'égaliser à la 32e par Devos, mais Bienne a repris l'avantage 2'23 avant la fin du deuxième tiers par Lias Andersson, meilleur buteur seelandais avec désormais 15 réussites.

Ajoie, qui n'a plus gagné à domicile depuis le 28 novembre, et ses multiples assauts en fin de rencontre n'ont pas permis d'inverser la tendance. Bienne enchaîne ainsi un deuxième succès d'affilée après sa probante victoire contre le leader de National League Davos 4-3 aux tirs au but.

Cette victoire permet en outre aux hommes de Martin Filander de passer Berne dans la bataille pour la 10e place avec 49 points contre 48 pour les Ours, tandis que cette neuvième défaite du HCA en 10 matches réduit un peu plus encore ses chances de quitter la dernière position du classement.



Lausanne encore battu Kevin Pasche et ses coéquipiers ont passé une soirée difficile dans les Grisons Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER En voyage à Davos, Lausanne a enchaîné une troisième défaite de rang en National League. Les Vaudois se sont inclinés 5-1 face au leader.

Lausanne avait l'occasion de montrer au leader que les treize points d'avance au coup de sifflet initial n'étaient qu'un nombre et que l'écart entre les deux formations n'était clairement pas aussi important.

Sauf que Davos, bien remis de sa victoire à la Coupe Spengler, a joué...en leader. Lors du premier tiers, les Grisons ont tiré 14 fois au but contre quatre maigres lancers côté vaudois.

Sans Matej Stransky, la troupe de Josh Holden n'a pas eu trop de peine pour ouvrir le score. C'est Brendan Lemieux qui s'est chargé de cette besogne à la 14e. Lausanne s'est montré plus dangereux sur le but de Luca Hollenstein au cours de la période médiane, mais ce sont tout de même les Davosiens qui ont doublé la mise grâce à Zadina, auteur de son 20e but de la saison, à la 38e.

Les Grisons n'ont pas enlevé le pied de l'accélérateur pour les vingt dernières minutes. Ils ont continué d'agresser des Vaudois qui ont semblé dépourvus de solutions. A la 47e, Gredig a nettoyé la lucarne de Pasche. Et à la 52e, Lemieux y est allé de son doublé lors d'une pénalité différée contre les joueurs du LHC.

Une pénalité de 5 minutes contre Chris Egli a donné un léger suspense en fin de match et permis à Iñaki Baragano de marquer son premier but en National League avec Lausanne (54e). Mais Lemieux a complété son triplé à la 59e.

Le LHC fait du surplace et reste à la 3e place avec 68 points. Les lions doivent faire attention car la 6e place se joue pour l'heure à 61 unités.

A noter encore la victoire d'Ambri à Berne 1-0 tab. Seuls De Luca et Bürgler ont marqué durant les tirs au but.



Coupe du monde: Hirscher repousse son retour Marcel Hirscher: aucune compétition cet hiver Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marcel Hirscher (36 ans) ne skiera pas cet hiver en Coupe du monde. L'Autrichien à licence néerlandaise a repoussé son come-back à une date indéterminée.

"Cela ne sent pas bon. La vitesse à laquelle je skie n'est pas digne de la Coupe du monde", a publié l'octuple vainqueur du Gros Globe sur Instagram. "Je vais continuer de m'entraîner et peut-être que j'y arriverai la saison prochaine", a-t-il poursuivi.

Hirscher avait auparavant annoncé vouloir reprendre la compétition en ce mois de janvier.



Newcastle: Schär espéré avant la fin de la saison Newcastle espère que Fabian Schär rejouera avant la fin de la saison Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Newcastle espère que Fabian Schär pourra rejouer avant la fin de la saison. Le manager Eddie Howe l'a déclaré en conférence de presse avant le match de FA Cup contre Bournemouth.

Schär (34 ans) s'est blessé à une cheville mercredi en Premier League contre Leeds. "Ce n'est pas trop grave, ou plutôt pas aussi grave qu'initialement craint. Il y a une blessure, mais pas de fracture. On pense que le ligament est touché. Il va consulter un spécialiste ces prochains jours afin d'avoir des réponses définitives", a dit Eddie Howe.

"Pour le moment, nous sommes confiants sur le fait que Fabian pourra rejouer avant la fin de la saison", a-t-il encore ajouté. Ancien international suisse (86 sélections, 8 buts), Schär évolue à Newcastle depuis l'été 2018. Formé à Wil, il a ensuite joué à Bâle, Hoffenheim et Deportivo La Corogne avant de rejoindre les Magpies pour qui il a inscrit 22 buts en 239 apparitions.



Manchester City engage Antoine Semenyo Antoine Semenyo a signé avec Manchester City Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Manchester City renforce son secteur offensif. Le club a en effet engagé l'attaquant ghanéen Antoine Semenyo (26 ans), qui évoluait à Bournemouth.

Le montant du transfert est de 65 millions de livres (environ 69,7 millions de francs). Semenyo a signé un contrat allant jusqu'en 2031 avec les Citizens, chez qui il portera le maillot numéro 42.

Cette saison, l'international ghanéen a marqué 10 buts avec Bournemouth, où il évoluait depuis janvier 2023. Au total, il a inscrit 32 buts en 110 apparitions avec les Cherries.



NHL: nouvelle défaite des New Jersey Devils Nico Hischier et les New Jersey Devils traversent une phase difficile Image: KEYSTONE/AP/Tyler Tate Les New Jersey Devils n'ont pas redressé le tir en NHL. Deux jours après une claque historique - 9-0 contre les New York Islanders - ils ont été battus 4-1 sur la glace des Pittsburgh Penguins.

Les trois Suisses des Devils - Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler - sont restés muets. La franchise accuse un retard de quatre points sur les places qualificatives pour les play-off après 44 des 82 matches de saison régulière.

Nino Niederreiter et les Winnipeg Jets vont encore plus mal, avec 15 victoires seulement en 42 rencontres et la dernière place de la Conférence ouest. Jeudi, les Jets ont été battus 4-3 chez eux par les Edmonton Oilers. Ceux-ci ont inscrit le but de la victoire alors que Niederreiter se trouvait sur le banc des pénalités.

Entré en cours de jeu après la blessure de Carter Hart, Akira Schmid a retenu 21 des 23 tirs qui lui ont été adressés. Il a ainsi contribué au succès 5-3 des Vegas Golden Knights contre les Columbus Blue Jackets.



Stan Wawrinka disputera l'Open d'Australie pour la 20e fois Un dernier Open d'Australie pour Wawrinka Image: KEYSTONE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT Stan Wawrinka disputera un dernier Open d'Australie cette année. Le Vaudois a reçu une invitation pour le premier Grand Chelem de la saison 2026.

C'est à Melbourne en 2014 que Wawrinka avait remporté le premier tournoi majeur de sa carrière. Cette année-là, il avait figuré au 3e rang de la hiérarchie mondiale.

Stan Wawrinka (40 ans) occupe actuellement la 156e place du classement ATP. Il sera en lice pour la 20e fois à l'Open d'Australie, où il a aussi atteint deux autres fois le dernier carré.

"Participer encore une fois à l'Open d'Australie au début de ma dernière saison sur le Tour signifie énormément pour moi", a réagi le Vaudois.



Marchon libère Fribourg, Genève s'en sort en prolongation Leonardo Genoni a réalisé quelques miracles Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Un tir au but de Nathan Marchon a permis à Fribourg de battre Zoug 3-2 lors de la soirée de National League. Genève a lui écarté Lugano 2-1 ap.

Fribourg gagne mais continue de cultiver une certaine inconstance. Alors que les Dragons pouvaient prendre quelque distance par rapport à leurs poursuivants, les joueurs de Roger Rönnberg ont dû attendre la fin d'une interminable séance de tirs au but pour venir à bout de Zoug qui n'a pas vraiment commencé 2026 de la meilleure des manières.

Les hommes de Michael Liniger ont trouvé quelques réponses à leurs maux, même s'ils ont subi leur quatrième défaite consécutive. Ils ont ouvert le score à la 16e par Riva, puis ont doublé la mise à la 29e sur un tir aussi puissant que précis de Kubalik en power-play.

Les Fribourgeois ont mis un peu de temps à se réveiller. Et leur salut est venu de leurs jeunes attaquants. A la 36e, c'est Jan Dorthe qui a réduit l'écart. Et à la 56e, c'est Yannik Boppart qui a fait chavirer la patinoire en égalisant et en inscrivant son deuxième but en autant de matches de National League.

Il a fallu ensuite 22 tireurs de penalties pour décider du vainqueur et c'est Nathan Marchon qui a enfin pu déjouer Genoni et amener ce deuxième point à Gottéron qui compte trois points d'avance sur Lausanne et quatre sur Genève.

Rutta presque au buzzer Aux Vernets, Genève a dû attendre la 65e pour lever les bras. Ou plutôt pour déployer ses ailes comme l'a si bien fait Jan Rutta après avoir offert le deuxième point à ses couleurs d'un tir qui a trompé van Pottelberghe après un mauvais changement de ligne côté luganais.

Les Tessinois, vainqueurs 5-2 de Lausanne la veille, repartent avec un bon point compte tenu des circonstances et de la fatigue. Sans l'égalisation de Saarijärvi à la 53e, le 0-1 d'Alatalo de la 21e aurait peut-être suffi. Surtout que les Luganais ont été actifs au cours du tiers médian avec 15 tirs sur Charlin. Sauf que le GSHC avait envie d'enchaîner une cinquième victoire de suite et Rutta a pu clore les débats à seize secondes des tirs au but.

Dans le troisième et dernier match de la soirée, Rapperswil a pris le meilleur sur Langnau 2-1.



Le FC Strasbourg recrute Ana-Maria Crnogorcevic Un nouveau chapitre va s'ouvrir en Alsace pour Ana-Maria Crnogorcevic Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Ana-Maria Crnogorcevic (35 ans) revient en Europe après un passage aux Etats-Unis avec Seattle Reign. L'internationale suisse a signé un contrat allant jusqu'en 2027 avec le FC Strasbourg.

Le club alsacien évolue depuis 2024 dans l'élite du football féminin français. Il occupe actuellement le 7e rang du classement. Crnogorcevic va ainsi découvrir un nouveau championnat.

La joueuse formée à Thoune a joué auparavant pour deux clubs différents en Allemagne, en Espagne et aux Etats-Unis. La meilleure buteuse et recordwoman des sélections a connu sa meilleure période entre 2019 et 2023, remportant neuf trophées avec le FC Barcelone dont deux fois la Ligue des champions.



Légère réduction de nombre de tournois obligatoires Jannik Sinner et Carlos Alcaraz: leur calendrier sera légèrement réduit Image: KEYSTONE/EPA ANSA L'ATP a annoncé une réduction du nombre de tournois obligatoires pour les meilleurs joueurs du circuit masculin. Ceux-ci se plaignent régulièrement d'un calendrier qu'ils jugent surchargé.

A compter de la saison 2026, les trente premiers joueurs du classement ATP à l'issue de la saison 2025 seront tenus de disputer au minimum quatre tournois de la catégorie ATP 500, contre cinq jusqu'à présent, a indiqué l'instance dans un communiqué de presse.

En outre, les participants à un Masters 1000 ou un ATP 500 qui déclareraient forfait en cours de tournoi "en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant" ne se verront plus retirer les points acquis jusque-là dans le tournoi.

La participation aux Masters 1000 (les tournois les plus importants du circuit masculin après les quatre du Grand Chelem) et au Masters de Turin, qui réunit en fin de saison les huit meilleurs joueurs de la saison écoulée, reste en revanche obligatoire pour les meilleurs mondiaux.

Sur l'ensemble de la saison, le classement ATP des meilleurs joueurs mondiaux prendra donc en compte les résultats enregistrés dans 18 tournois, contre 19 jusqu'à présent. L'instance qui gère le circuit masculin entend ainsi introduire de la "flexibilité dans le calendrier" des stars du circuit, qui ont publiquement dénoncé en 2025 les cadences actuelles du tennis mondial tout en disputant pour certains de lucratives exhibitions en parallèle du circuit ATP.



Super League: Thoune sans Ibayi et Reichmuth Christopher Ibayi va manquer quelques semaines Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Le FC Thoune sera momentanément privé de ses deux meilleurs buteurs, Chrisopher Ibayi et Nils Reichmuth. Tous deux sont blessés, a indiqué le club bernois leader de Super League.

Ils ne seront pas à disposition pour la reprise du championnat, le 18 janvier à Zurich contre Grasshopper. Ibayi sera absent trois semaines en raison d'une blessure dont la nature n'a pas été précisée. Le Congolais, avec 9 buts, occupe le 3e rang du classement des buteurs.

Pour sa part, Reichmuth s'est soumis peu avant Noël à une opération à une main prévue depuis longtemps. Il sera de retour sur les pelouses en février.



NHL: Kevin Fiala s'illustre, mais perd Kevin Fiala dispute une belle saison en NHL Image: KEYSTONE/AP/Jayne Kamin-Oncea Kevin Fiala s'est illustré en NHL, mais cela n'a pas empêché son équipe des Los Angeles Kings de s'incliner 4-3 ap à domicile contre les San Jose Sharks. Fiala a marqué un but et donné un assist.

L'attaquant suisse a égalisé à 2-2, signant sa 16e réussite de la saison. Il avait auparavant été crédité d'une passe décisive sur le premier but des Kings. Avec un total de 31 points, il est le deuxième meilleur compteur de sa franchise et reste sur cinq rencontres durant lesquelles il a inscrit au moins un point.

