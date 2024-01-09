L'OM se relance ++ Thoune poursuit son sans-faute

Mumenthaler et Salomé Kora sacrés sur 100 m à Frauenfeld Timothé Mumenthaler (à droite) a survolé les débats en finale du 100 m Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Timothé Mumenthaler et Salomé Kora sont les champions de Suisse 2025 du 100 m. Le Genevois et la St-Galloise ont survolé les débats en finale samedi soir à Frauenfeld.

Désormais 3e performeur suisse de l'histoire grâce aux 10''13 réalisés à Genève deux mois plus tôt, Timothé Mumenthaler s'est imposé en 10''26 en finale après avoir couru en 10''27 en demi-finales. Le champion d'Europe en titre du 200 m a devancé Bradley Lestrade (2e en 10''39) et Silvan Wicki (3e en 10''40).

Salomé Kora a quant à elle réussi son meilleur temps de la saison (11''10) en finale. La St-Galloise a triomphé avec 0''15 d'avance sur sa dauphine Géraldine Frey, no 1 helvétique de l'année (11''09), la Valaisanne Emma van Camp se parant de bronze en 11''37. Ajla Del Ponte (11''40) a quant à elle échoué au pied du podium.

A noter les deux médailles conquises par le vice-champion d'Europe 2022 du décathlon Simon Ehammer. L'Appenzellois a cueilli l'or à la longueur, sa discipline de prédilection, avec un excellent bond mesuré à 8m05, après s'être paré de bronze à la perche avec 5m35 plus tôt dans la journée.



L'OM et Ulisses Garcia se relancent après l'affaire Rabiot Les hommes de Roberto De Zerbi ont en partie éteint l'incendie (archives). Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani L'Olympique de Marseille et son défenseur genevois Ulisses Garcia s'est relancé samedi au terme d'une semaine agitée et marquée par l'affaire Rabiot. L'OM a battu le promu Paris FC 5-2 au Vélodrome.

Sans Adrien Rabiot ni Jonathan Rowe, placés sur la liste des transferts après leur altercation violente à Rennes vendredi passé, l'OM s'en est remis samedi à ses jeunes et surtout à son "ancien", Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé, pour se donner un peu d'air.

Fraîchement débarqué du FC Saint-Gall, Willem Geubbels avait pourtant donné des sueurs froides au public marseillais en touchant le poteau dès la 5e minute. Les Olympiens, avec Garcia titulaire sur le flanc gauche de la défense, ont ensuite mené 2-0 avant de voir le PFC recoller au score.

Finalement, l'OM s'en est sorti en fin de match, bien aidé par les entrées pleines d'assurance des jeunes Bilal Nadir (22 ans), Robinio Vaz (19 ans) et Darryl Bakola (18 ans). Ces derniers ont offert à l'OM la victoire et une semaine de calme (relatif, sans doute) avant un difficile déplacement à Lyon dimanche prochain. Après les huit jours de tumulte que l'OM vient de traverser, c'est déjà ça.



Le FC Thoune poursuit son sans-faute avec la manière Irrésistible en ce début de saison, Christopher Ibayi a inscrit l'un des quatre buts du FC Thoune à Zurich Image: KEYSTONE/WALTER BIERI De retour en Super League cette saison, le FC Thoune poursuit son sans-faute. Les Bernois ont signé une quatrième victoire en quatre matches samedi sur la pelouse du FC Zurich (4-0).

Les joueurs de Mauro Lustrinelli ont parfaitement rebondi une semaine après avoir pris la porte au premier tour de la Coupe de Suisse contre Breitenrain (Promotion League). lls ont dominé un pâle FCZ, qui a terminé à 10 après l'expulsion du Sénégalais Philippe Keny (87e) pour sa première apparition en Super League.

Elmin Rastoder (14e) a ouvert la marque pour Thoune après un début de match dominé par les Zurichois, avant que Franz-Ethan Meichtry ne double la mise avec un joli numéro (41e). L'inévitable Christopher Ibayi, auteur de son quatrième but en quatre matches de Super League, a alourdi la marque après le thé (59e), et Valmir Matoshi a clos le spectacle dans le temps additionnel (92e).

Après avoir battu Lugano, Lausanne, Lucerne et donc Zurich, Thoune prend seul les commandes du championnat en attendant le Saint-Gall - Lucerne prévu dimanche. Le club de l'Oberland bernois accueillera Grasshopper samedi prochain pour tenter de prolonger encore un peu ce début d'exercice rêvé, et historique pour un promu.



Leverkusen battu par Hoffenheim et Avdullahu Leon Avdullahu (à droite) célèbre l'égalisation d'Hoffenheim face au Bayer Leverkusen samedi. Image: KEYSTONE/EPA/FABIAN STRAUCH Orphelin de Granit Xhaka et de Xabi Alonso, le Bayer Leverkusen a entamé la Bundesliga par une défaite samedi. Le "Werkself" s'est incliné 2-1 à domicile face à Hoffenheim et Leon Avdullahu.

L'ancien joueur du FC Bâle, débarqué cet été à Hoffenheim, a fait ses grands débuts dans le championnat allemand au milieu du terrain. Il a joué l'intégralité de cette partie que le club du Bade-Wurtemberg a renversée après l'ouverture du score de Leverkusen.

Titularisé au poste de demi défensif avec le SC Fribourg, le Genevois Johan Manzambi a lui connu la défaite devant son public face à Augsbourg (3-1). Cédric Zesiger est rentré en jeu en fin de match pour le club bavarois.

Même sort pour le défenseur lucernois Luca Jaquez, battu avec Stuttgart sur la pelouse d'Union Berlin (2-1).



Jasper Philipsen premier maillot rouge sur la Vuelta Jasper Philipsen a remporté la 1e étape du Tour d'Espagne samedi (archives). Image: KEYSTONE/EPA Jasper Philipsen est le premier maillot rouge du Tour d'Espagne. Le Belge a remporté facilement la première étape de la Vuelta au sprint samedi à Novare, en Italie.

Le sprinteur de l'équipe Deceuninck a réalisé le même coup que sur le Tour de France en juillet, où il avait également endossé le maillot jaune de leader à l'issue de la première étape à Lille. Le Belge de 27 ans avait abandonné deux jours plus tard après une chute.

Bien remis de sa fracture de la clavicule, il a su exploiter le travail parfait de son équipe qui l'a idéalement placé dans le final de cette première étape partie de Turin. Le Danois Mads Pedersen, son principal contradicteur pour les sprints de ce 80e Tour d'Espagne, s'est lui retrouvé distancé après le passage sous la flamme rouge.

Philipsen signe par ailleurs sa 4e victoire d'étape sur la Vuelta après son premier succès en 2020 et ses deux bouquets en 2021. Il devient également le premier sprinteur à porter le maillot rouge de leader à l'issue de l'étape initiale depuis Mark Cavendish en 2010.

Encore en Italie Le Belge aura sans doute de la peine à le conserver dimanche au terme de la 2e étape, une sorte de course de côte qui reliera Alba et Limone Piemonte. Le peloton restera ensuite deux jours supplémentaires en Italie avant de rallier l'Espagne mercredi pour un premier contre-la-montre que le Thurgovien Stefan Küng a sans doute dans le viseur.



Manchester City battu à domicile Le Manchester City de Pep Guardiola a subi la loi de Tottenham samedi Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Manchester City a totalement manqué son affaire pour son premier match à domicile de la saison en Premier League. Les hommes de Pep Guardiola se sont inclinés 2-0 devant Tottenham.

Facile vainqueur de Wolverhampton (4-0) une semaine plus tôt, City a cédé sur des réussites de Brennan Johnson (35e) et de João Palhinha (45+2e). Inoffensifs, les Skyblues n'ont que très rarement inquiété le portier des Spurs Guglielmo Vicario en deuxième mi-temps, ne cadrant que 2 tirs au total.

A noter que Manuel Akanji, qui était resté sur le banc à Wolverhampton, ne figurait cette fois-ci même pas sur la feuille de match côté Manchester City. Un départ du défenseur international suisse semble inévitable.



MotoGP: Marc Marquez remporte le sprint en Hongrie Marc Marquez a gagné son 7e sprint consécutif samedi en Hongrie Image: KEYSTONE/EPA/Tamas Vasvari Marc Marquez (Ducati) a poursuivi sur sa lancée en MotoGP. Auteur du doublé sprint/course principale lors des six précédents Grands Prix, l'Espagnol a remporté le sprint du GP de Hongrie samedi.

Auteur de sa 74e pole position quelques heures plus tôt, Marc Marquez a survolé comme souvent les débats. Intouchable depuis début juin, le leader du championnat du monde a devancé de 2''095 son dauphin italien Fabio Di Giannantonio à l'issue du 13e tour sur le tracé flambant neuf du Balaton Park situé près du Lac Balaton.

Le sextuple champion du monde de la catégorie-reine a ainsi fêté sa 13e victoire en 14 sprints disputés depuis le début de la saison, la 7e de suite. Son seul échec dans la spécialité a été enregistré à la fin mai en Grande-Bretagne, où il avait terminé 2e derrière son frère cadet Alex Marquez.

Marc Marquez creuse donc un peu plus l'écart au championnat du monde. Sa marge sur son plus proche poursuivant, son frère Alex, seulement 8e samedi, est désormais de 162 unités. Troisième du classement des pilotes, Francesco Bagnaia n'a pas marqué de point et pointe à 219 longueurs de Marc Marquez.



Leila Wandeler rejoint West Ham Leila Wandeler a signé pour 3 ans à West Ham Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Leila Wandeler quitte Lyon pour tenter sa chance en Premier League anglaise.

La jeune attaquante fribourgeoise de 19 ans a signé un contrat de trois ans avec West Ham United, a annoncé samedi le club londonien.

"Je suis très heureuse de signer avec West Ham United", a déclaré l'internationale suisse, citée dans le communiqué du club. "C'est un grand moment pour moi, si tôt dans ma carrière: déménager à Londres, ma ville préférée au monde, et jouer dans la meilleure ligue contre des équipes de grande qualité."

Leila Wandeler fut l'une des révélations de l'Euro côté suisse, avec trois apparitions face à l'Islande, à la Finlande puis lors du quart de finale perdu face à l'Espagne. A West Ham, elle retrouvera une autre attaquante suisse, Seraina Piubel, laquelle n'avait pas été retenue pour l'Euro à domicile.



MotoGP: Marc Marquez décroche la pole position Marc Marquez a décroché la pole position du GP de Hongrie Image: KEYSTONE/EPA/Tamas Vasvari Marc Marquez (Ducati) a décroché la pole position du Grand Prix de Hongrie de MotoGP.

L'Espagnol, leader du championnat du monde, a réalisé le meilleur temps des qualifications devant les Italiens Marco Bezzecchi et Fabio Di Ginannantonio samedi.

Intouchable depuis juin avec six doublés course sprint-Grand Prix consécutifs, Marc Marquez a encore écrasé la concurrence sur le tracé flambant neuf du Balaton Park situé près du Lac Balaton, lieu de villégiature favori des Hongrois situé à une centaine de kilomètres de la capitale Budapest.

Le sextuple champion du monde de la catégorie-reine a décroché sa 74e pole de sa carrière en devançant de 0''290 son dauphin Marco Bezzecchi. Les quatrième et cinquième rangs sur la grille seront par ailleurs aussi occupés par des pilotes italiens, Enea Bastiannini et Franco Morbidelli.



Combinaisons manipulées: Lindvik et Forfang suspendus trois mois Johann André Forfang (à gauche) et Marius Lindvik sont suspendus pour 3 mois Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Les sauteurs à ski Marius Lindvik et Johann André Forfang ont écopé d'une suspension de trois mois.

Les deux Norvégiens sont sanctionnés dans le cadre du scandale de manipulation des combinaisons mis au jour lors des Championnats du monde de Trondheim 2025.

Les responsables de la Fédération internationale (FIS) et sa commission d'éthique se sont mis d'accord sur cette peine. Lindvik et Forfang ont accepté la sanction. La durée de la suspension leur permettra d'être à nouveau présents au début de l'hiver 2025/26, avec les Jeux olympiques comme point d'orgue.

Lindvik et Forfang ont déjà dû observer une pause de trois semaines après le scandale des Mondiaux. Le temps déjà purgé sera déduit des trois mois. Une exclusion a posteriori des Championnats du monde 2025 n'a pas été évoquée.

Le scandale des combinaisons manipulées des sauteurs norvégiens avait assombri ces Mondiaux. Des vidéos filmées et publiées anonymement montraient comment des responsables de l'équipe nationale avaient modifié des combinaisons de compétition de manière non autorisée. Une couture avait été ajoutée pour assurer une meilleure stabilité dans les airs.

38 témoins interrogés Trois membres de l'encadrement et cinq sauteurs avaient été provisoirement suspendus pendant les Mondiaux. Après l'enquête du bureau d'éthique indépendant - 38 témoins interrogés et 88 pièces à conviction examinées - Marius Lindvik et Johann André Forfang ont été sanctionnés. Tous deux ont reconnu qu'ils auraient dû examiner les adaptations et poser des questions à ce sujet. Mais on ne leur reproche pas d'être réellement au courant des manipulations.

La chaîne norvégienne TV2 a annoncé récemment que l'entraîneur en chef Magnus Brevig, qui a entre-temps été démis de ses fonctions, et deux assistants également mis à pied seraient suspendus pour une durée de 18 mois.



Miranchuk quitte Sion pour le Dynamo Moscou Anton Miranchuk quitte Sion et rentre en Russie Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Anton Miranchuk quitte comme prévu le FC Sion. Le club valaisan a confirmé samedi qu'un accord avait été trouvé avec le Dynamo Moscou pour un transfert du milieu offensif russe de 29 ans.

Miranchuk n'aura donc fait qu'un bref passage à Tourbillon, contribuant néanmoins grandement au maintien de Sion en Super League au printemps dernier. Il était arrivé en septembre 2024 en provenance du Lokomotive Moscou.



Reto Berra rebondira à... Kloten Reto Berra jouera à Kloten dès la saison 2026/27 Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Reto Berra ne tirera pas sa révérence au moment de quitter Fribourg au terme de la saison 2025/26. Le gardien zurichois s'est engagé pour deux ans à Kloten, ont annoncé les Flyers samedi matin.

L'ancien international succédera donc devant le filet de Kloten au futur gardien de Fribourg-Gottéron Ludovic Waeber, dont le transfert avait été annoncé la veille par les Dragons. "Son expérience nous apportera de la stabilité", se réjouit le directeur sportif Ricardo Schödler, cité dans le communiqué. "Il aura aussi un rôle important à tenir dans le développement de Davide Fadani et Ewan Huet", les deux jeunes gardiens de l'effectif de Kloten.

Triple médaillé d'argent au Championnat du monde avec l'équipe de Suisse, Reto Berra découvrira donc un nouveau club de National League alors qu'il aura 39 ans en janvier prochain. Formé aux Zurich Lions, il a aussi évolué à Davos, Langnau, Zoug et Bienne, avant de tenter l'aventure en Amérique du Nord en 2013. Il était revenu en Suisse en 2018, signant alors à Fribourg.



Le tirage au sort aura lieu en décembre à Washington Le tirage au sort du Mondial 2026 aura lieu à Washington, a annoncé Donald Trump Image: KEYSTONE/AP/Jacquelyn Martin Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord aura lieu à Washington le 5 décembre, a annoncé vendredi Donald Trump.

Le président américain s'est pris de passion pour cette compétition, au point de demander à en conserver le trophée.

C'est "probablement le plus grand événement sportif", a-t-il déclaré, arborant une casquette rouge frappée du slogan "Trump a eu raison sur tout". Il a précisé que le tirage au sort se déroulerait au Kennedy Center, grande salle de spectacle de la capitale américaine dont il a récemment pris les commandes.

Le dirigeant de 79 ans, féru de sport, a fait cette annonce dans le Bureau ovale au côté du président de la FIFA, Gianni Infantino, invité plusieurs fois à la Maison Blanche depuis le retour au pouvoir du milliardaire, avec lequel il entretient une excellente relation.

Gianni Infantino n'est pas venu les mains vides: il avait apporté le légendaire trophée de la compétition, qui se tiendra aux Etats-Unis avec aussi des matchs au Canada et au Mexico. Il a invité Donald Trump, visiblement ravi, à s'en saisir.

Je peux la garder? "C'est seulement pour les gagnants, et comme vous êtes un gagnant vous pouvez aussi la toucher", a dit le patron de la FIFA. "Je peux la garder?", a demandé Donald Trump, jugeant que le trophée compléterait bien la décoration du Bureau ovale, qu'il a couvert d'ornements dorés de toutes sortes. "C'est une belle pièce d'or", a-t-il commenté sur un ton approbateur

Il conserve d'ailleurs dans son bureau un trophée de la Coupe du monde des clubs, qui a eu lieu aux Etats-Unis en début d'été.

Gianni Infantino a aussi remis au président américain une réplique géante d'un ticket pour la finale du Mondial, à New York, le 19 juillet 2026. "Rang 1, siège 1", peut-on lire sur ce ticket portant le numéro "45/47", en référence aux deux mandats de Donald Trump, 45e et 47e président des Etats-Unis.

Le Kennedy Center, où aura lieu le tirage au sort, est une grande salle de spectacle de Washington, et c'est désormais un lieu emblématique de la reprise en main par Donald Trump du milieu de la culture, qu'il accuse de dérive progressiste.

Il est devenu le président de cette institution, et, en plus d'avoir son mot à dire sur la programmation, entend y mener de grands travaux d'embellissement, comme à la Maison Blanche et dans les rues de la ville de Washington.

Poutine Donald Trump, qui a lancé une dure offensive anti-immigration aux Etats-Unis, a néanmoins assuré qu'il serait "très facile" pour la plupart des fans de foot de venir pour la Coupe du monde.

Mais ce sera "évidemment un petit peu plus difficile" pour les ressortissants de certains pays, a-t-il ajouté. Son gouvernement a interdit l'entrée aux voyageurs venus de 12 pays dont l'Afghanistan, Haïti et l'Iran.

Donald Trump a aussi déclaré de manière assez étonnante que le président russe Vladimir Poutine, qui en a selon lui "très envie", "pourrait venir ou ne pas venir" assister au Mondial 2026 - compétition dont la Russie est exclue, à cause de l'invasion de l'Ukraine.

Le président américain, après avoir fouillé dans les tiroirs de son bureau, a sorti une photo le montrant en compagnie du dirigeant russe il y a une semaine, pendant leur rencontre en Alaska. Il a indiqué que Vladimir Poutine la lui avait fait parvenir, et a précisé qu'il la signerait pour lui.



Kym et Riedi peuvent y croire avant leur 1er tour Leandro Riedi aura un coup à jouer dans son 1er tour à New York Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Jérôme Kym (ATP 176) et Leandro Riedi (ATP 436) peuvent tous deux espérer s'offrir un premier succès en Grand Chelem lors de l'US Open 2025.

Issus des qualifications, l'Argovien et le Zurichois ont hérité d'adversaires abordables au 1er tour du tableau principal.

Présent pour la première fois dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem, Jérôme Kym en découdra dès dimanche - aux alentours de 20h30 heure suisse - avec Ethan Quinn (ATP 81). L'Argovien (22 ans) se mesurera pour la première fois à l'Américain de 21 ans, 16e de finaliste du dernier Roland-Garros.

Le Zurichois Leandro Riedi, sorti au 1er tour du récent Wimbledon pour son baptême du feu dans un Majeur, entrera quant à lui en lice lundi à Flushing Meadows. Son adversaire sera l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 64), un joueur bien plus à l'aise sur terre battue que sur dur. Il s'agira également du premier duel entre les deux hommes.

Trois des quatre Suissesses en lice à New York joueront par ailleurs leur 1er tour dimanche. Jil Teichmann (WTA 85) se frottera à l'Américaine Caty McNally (WTA 103) vers 19h heure suisse, alors que Rebeka Masarova (WTA 109) défiera la tenante du titre et no 1 mondial Aryna Sabalenka dans le stade Arthur Ashe, aux alentours de 20h. Quant à Belinda Bencic (WTA 18), elle démarrera son tournoi face à la qualifiée Zhang Shuai (WTA 114) en "night session".

