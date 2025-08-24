ciel clair18°
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Ski alpin: Camille Rast garde des séquelles de sa chute à Sestrières

Camille Rast of Switzerland reacts in the finish area during the second run of the women&#039;s Slalom race at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, United States, Thursday ...
Camille Rast a vécu une fin de saison compliquée après sa grosse chute lors du slalom de Sestrières. Keystone

Camille Rast garde des séquelles de sa chute

Après sa violente chute lors du slalom de Sestrières au mois de février, Camille Rast a développé le syndrome de Morel-Lavallée. En pleine préparation pour la future saison, elle se confie à watson.
24.08.2025, 18:5224.08.2025, 18:52
Sven Papaux
Sven Papaux
Plus de «Sport»

A l'occasion d'un point presse organisé à Auverniers (NE), aux côtés de la jeune descendeuse Malorie Blanc (21 ans), Camille Rast s'est penchée sur sa préparation estivale après son sublime exercice 2024/2025.

Aérienne et presque invincible dans la discipline du virage court, Rast brillait jusqu'à l'acmé de sa carrière: un titre de championne du monde glané à Saalbach, en Autriche.

Un travail de fourmi a permis à Camille Rast d'être championne du monde

Mais ce jour du 23 février 2025, du haut de son nuage, elle en est retombée abruptement. Sur la piste Agnelli, à Sestrières, elle a goûté à la neige italienne dès la première manche du slalom. «On a pas mal analysé la chute avec les coachs et c'est vraiment la faute à pas de chance», expose la Valaisanne.

Un coup d'arrêt brutal, dans une porte double à quelques hectomètres de l'arrivée. La Valaisanne ne se relève pas tout de suite, elle tire la patte et la douleur barre son faciès. Sa hanche gauche lui fait mal. La poisse pour Camille Rast, alors qu'elle était en très bonne posture pour rafler le petit globe de la discipline. Une bataille qu'elle perdra face à Zrinka Ljutić lors des finales de Sun Valley.

epa11917760 Camille Rast of Switzerland reacts in the finish area during the first run of the Women&#039;s Slalom race at the FIS Alpine Skiing World Cup event in Sestriere, Italy, 23 February 2025. E ...
Camille Rast avait mis du temps à se relever.Keystone

Face à nous, ce 22 août, en rembobinant, elle confie la violence de l'impact sur la neige italienne:

«Sous ma combinaison de course, j'ai une protection en mousse. Pour vous donner un aperçu, la mousse s'est déchirée»

Une chute et un syndrome en prime

Cette cabriole va laisser des traces. Aujourd'hui, la technicienne souffre du syndrome de Morel-Lavallée. En d'autres termes et pour simplifier le diagnostic: c’est une poche de liquide (sang, lymphe) qui se forme sous la peau après un choc violent, parce que la peau se détache des tissus profonds. Ces séquelles peuvent chicaner un à deux ans.

Si la mousse s'est totalement désintégrée, Camille Rast poursuit: «Je ne vous explique pas l'état de mes tissus. C'est un endroit avec plein de petits capteurs nerveux et plein d'insertions.»

A Are et Sun Valley, la skieuse de Vétroz a serré les dents, évoluait sans anti-douleurs lors des entraînements, mais n'était plus certaine si elle en avait ingéré lors des jours de course.

Une combinaison de course qui a provoqué ce syndrome?

«Il y a encore deux mois, faire du vélo était difficile pour Camille», nous informe Florian Lorimier, son préparateur physique. Il indique aussi, un fait très intéressant, que si la skieuse portait une combinaison typée vitesse, elle n'aurait pas les mêmes séquelles aujourd'hui. La combinaison technique étant moins aérodynamique et le textile moins lisse. De ce fait, elle accroche plus sur la surface.

Aujourd'hui, Camille Rast se remet gentiment:

«J'ai été faire un contrôle cette semaine et tous les signaux sont au vert. Mais on voit que les fibres ne sont pas encore totalement remises. D'un point de vue neurologique, cela prend un peu plus de temps. Il y a encore une belle contusion.»

Et de préciser qu'il a fallu drainer pas mal de liquide: «On a fait deux grosses ponctions», ajoute l'athlète. Mais le rétablissement est sur «la bonne voie», rassure Rast, tout sourire. Malgré de petites douleurs, il n'y a pas eu de rechute significative.

Elle nous avoue que la blessure a été une sacrée épreuve mentale lors des dernières courses: «Mon système nerveux général était à la limite, j'étais épuisée à la fin de la saison», renseigne la slalomeuse.

Depuis, elle n'a pas remis la combinaison de course. «Il était impossible de faire un quelconque entraînement, je ressentais beaucoup trop de douleurs.»

Camille Rast, la championne qui était «morte à l'intérieur»

Une information qui a son importance puisque, dès la fin des courses de Coupe du monde, les athlètes participent à leurs différents championnats nationaux et font des tests de matériel pour préparer la nouvelle saison. Camille Rast n'a pas pu profiter de tester ses nouvelles lattes et bidouiller de nouveaux réglages. Mais pas d'inquiétude, selon elle.

Il a fallu d'abord recharger les batteries avant de penser au futur. Et pour la reprise, au mois de mai, «c'était de la réathlétisation», expose la championne de Vétroz. «Ça ne vend pas du rêve», ironise Rast, mais le véritable entraînement a désormais repris: «J'ai envie de progresser en géant et tenir physiquement sur toute la saison».

Gonflée à bloc après cette excellente saison, Camille Rast assure «pousser plus loin à chaque fois» sur les skis et avec son préparateur physique Florian Lorimier. Une progression qui passera par Ushuaia, en Argentine, dès le 3 septembre, pour trois semaines de stage intensif.

Plus d'articles sur le sport

Ce jeune coureur suisse révolutionne l’ultracyclisme
de Martin Probst
Pied de nez magistral adressé aux organisateurs de l'US Open
de Romuald Cachod
Cette scène en dit beaucoup sur la mentalité du LS en Coupe d'Europe
de Yoann Graber
Ces célébrations de buts de footballeurs ont très mal tourné
de Yoann Graber
Ces stars de l'athlétisme se sont baignées (presque) incognito à Lausanne
de Marine Brunner
Le coach du LS a fait une chose inhabituelle avant d'affronter Besiktas
de Yoann Graber
De leader à pestiféré: le volcan marseillais a brûlé Adrien Rabiot
de Sven Papaux
Chaque mètre rapporte une fortune à la star d'Athletissima
de Julien Caloz
Ce trail romand offre des récompenses uniques au monde
de Julien Caloz
«Beaucoup sous-estiment ce qui nous attend avec Bâle contre Copenhague»
de Céline Feller, Christoph Kieslich et Jakob Weber
Inconscients du danger, ils jouent avec la mort en Valais
de Julien Caloz
3
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
de Romuald Cachod
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
de Julien Caloz
1
On a fait une rencontre improbable dans un café romand
de Julien Caloz
Ce tennisman est disqualifié pour une raison à peine croyable
de florian vonholdt
Ce sommet valaisan cache une terrible réalité
de Julien Caloz
«Swiss Ski est une machine qui continuera à tourner parfaitement»
de François Schmid-Bechtel et Simon Häring
Elise Chabbey est une championne ultime
de Julien Caloz
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
de Jakob Weber et Céline Feller
Ce minuscule club vit un véritable conte de fées
de Ralf Meile
Les coachs des équipes pros ont un défi inhabituel en Coupe de Suisse
de Yoann Graber
Alcaraz se dispute avec l'arbitre pour une bouteille d'eau
de Yoann Graber
Thèmes
Les travaux à Lausanne
1 / 13
Les travaux à Lausanne

La gare de Lausanne
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X
Il y a un 4x4 flottant qui navigue sur le lac de Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
F-35: le chef de l’armée de l’air contredit le Conseil fédéral
2
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
3
Rösti veut une nouvelle taxe routière: le montant interroge
Hécatombe de randonneurs dans les Alpes italiennes
Plus d’une centaine de randonneurs ont déjà perdu la vie cet été en Italie. Un bilan préoccupant.
Jamais les Alpes italiennes n’avaient connu une telle série noire. Un «massacre», selon le terme employé par la presse transalpine, qui estime que l’été 2025 sera le plus meurtrier jamais enregistré dans la région.
L’article