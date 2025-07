Le LS vainqueur de la première journée ++ Piastri s'impose en Belgique

L'Angleterre conserve son titre européen La joie de Chloe Kelly, auteure du penalty du sacre pour l'Angleterre Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'Angleterre a décroché un deuxième titre continental dimanche à Bâle, après celui conquis en 2022 à domicile.

Les "Lionesses" de la coach Sarina Wiegman ont battu l'Espagne 3-1 aux tirs au but en finale de l'Euro 2025 à Bâle.

Menées 1-0 depuis la 25e à la suite d'un but de la milieu d'Arsenal Mariona Caldentey, les Anglaises ont égalisé sur une réussite d'Alessia Russo (57e) avant de forcer la décision lors d'une séance de penalties. Elles prennent ainsi leur revanche sur la finale du Mondial 2023, remportée par l'Espagne.

La séance des tirs au but avait pourtant démarré de la pire des manières pour les Anglaises, Beth Mead manquant le coche après avoir été contrainte de retirer un penalty qu'elle avait marqué en glissant (mais en deux temps). Mais les Espagnoles ont craqué au plus mauvais moment.

Première tireuse espagnole, Patri fut ainsi la seule Ibère à trouver la faille. Mariona Caldentey et Aitana Bonmati ont vu leur tentative stoppée par Hannah Hampton, avant que Salma Paralluelo ne tire à côté. Chloe Kelly, qui avait déjà inscrit le but du titre en 2022 en finale face à l'Allemagne, n'a en revanche pas tremblé au moment d'offrir un deuxième trophée continental à l'Angleterre.

Indestructibles Les "Lionesses" de la coach Sarina Wiegman semblent bel et bien indestructibles. Après avoir frôlé l'élimination tant en quart (3-2 après les tirs au but face à la Suède, qui menait encore 2-0 à la 78e) qu'en demi-finale (2-1 après prolongation face à l'Italie, en ayant égalisé à 1-1 à la 96e), elles ont réussi un nouvel exploit dimanche soir.

L'Espagne semblait pourtant bien partie pour s'offrir un troisième trophée d'affilée, elle qui a aussi gagné la dernière Ligue des Nations. La Roja a ouvert la marque après une longue période de domination, alors que sa gardienne Cata Coll s'était montrée décisive à la 19e sur un tir à bout portant de Lauren Hemp.

Mais cette Angleterre-là ne renonce jamais. Encore malmenées en début de deuxième mi-temps, les Anglaises ont pu égaliser dès la 57e. Alessia Russo a alors repris de la tête un centre de l'indispensable Chloe Kelly, entrée en jeu dès la 41e à la suite de la blessure de Lauren James.

L'Angleterre aurait même pu prendre les commandes à la 69e. Mais Cata Coll s'est alors à nouveau montrée déterminante, cette fois-ci sur un tir de Kelly. La gardienne espagnole a également détourné deux tirs au but dans la séance fatidique, mais elle a finalement dû céder la vedette à sa vis-à-vis Hannah Hampton et à une impressionnante Chloe Kelly.



Pogacar remporte sa quatrième Grande Boucle Tadej Pogacar a remporté dimanche son 4e Tour de France Image: KEYSTONE/AP/Yoan Valat Grandissime favori au départ, Tadej Pogacar a remporté sans trembler son quatrième Tour de France. La 21e et dernière étape a été remportée en solitaire par Wout van Aert dimanche à Paris.

Tadej Pogacar a témoigné d'un sacré panache en passant à l'attaque dans cette étape qui se terminait sur les Champs-Elysées. Mais le Slovène a été lâché par Wout van Aert dans la dernière ascension de Montmartre, à 6,5 km de l'arrivée.

Vainqueur de quatre étapes dans cette Grande Boucle, Pogacar a rallié l'arrivée au 4e rang avec 19'' de retard sur le Belge, qui a réussi un sacré numéro sous la pluie sur les pavés de la Butte Montmartre. L'Italien Davide Ballerini a terminé 2e de l'étape.

Déjà sacré en 2020, 2021 et 2024 sur le Tour de France, Tadej Pogacar s'est imposé au général avec une marge confortable de 4'24 sur le Danois Jonas Vingegaard. Les écarts au général ont été gelés en raison de la pluie à 50,3 km de l'arrivée.



Super League: Lausanne-Sport et Thoune victorieux Gaoussou Diakité: deux buts pour le LS Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne-Sport a arraché la victoire 3-2 contre Winterthour lors de la 1re journée de Super League. Le promu Thoune a pour sa part réussi son retour dans l'élite en allant s'imposer 2-1 à Lugano.

Le LS a été mené à deux reprises - plutôt contre le cours du jeu - par les visiteurs zurichois après des réussites de Beyer (43e) et Gomis (64e). Mais il a trouvé les ressources pour revenir chaque fois grâce à Diakité (61e) et Sène (81e) avant de décrocher les trois points de manière méritée grâce à un nouveau but de Diakité (93e). Le Malien prêté par Salzbourg se profile déjà comme l'homme fort de l'équipe.

Thoune a pour sa part provoqué la surprise avec son succès au Cornaredo. Les bianconeri ont pourtant ouvert le score par Doumbia (16e), mais les Bernois ont renversé la situation grâce à un penalty et un coup franc de Bertone (63e/95e).



GP de Belgique: Piastri s'impose devant Norris Sixième succès cette saison pour Oscar Piastri Image: KEYSTONE/AP Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) a remporté le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. L'Australien a devancé son coéquipier anglais Lando Norris et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

Après une attente de 1h20 en raison de la pluie qui avait détrempé le circuit, le départ a enfin été donné derrière la voiture de sécurité. Celle-ci est rentrée après quatre tours, permettant à la course de démarrer pour de bon. Piastri a dépassé Norris, auteur de la pole position, peu après et a progressivement pris le large.

Ce succès, son sixième de la saison et le huitième de sa carrière, permet au pilote australien de désormais compter 16 points d'avance sur Norris au championnat. Le titre ne devrait pas échapper à l'un des deux coéquipiers chez McLaren, qui ont signé déjà leur sixième doublé en 2025.

Derrière les deux dominateurs de la saison, Leclerc s'est assuré la troisième marche du podium. Il a résisté en première partie de course aux attaques de Max Verstappen (Red Bull-Honda), qui a dû se contenter du quatrième rang devant George Russell (Mercedes). Parti des stands en 18e position, Lewis Hamilton (Ferrari) a effectué une belle remontée qui lui a permis de terminer septième.

Le jeune Brésilien Gabriel Bortoleto a apporté deux points bienvenus à l'équipe Sauber-Ferrari au terme d'une bonne course. Le vétéran allemand Nico Hülkenberg a lui fini douzième.



L'Angleterre avec James et l'Espagne avec del Castillo en finale Lauren James est bien titulaire en finale de l'Euro Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Touchée à une cheville, la pépite anglaise Lauren James est bien titulaire en finale de l'Euro dimanche à Bâle face aux Espagnoles.

Les championnes du monde en titre joueront quant à elles avec les attaquantes Athenea Del Castillo, Esther Gonzalez et Mariona Caldentey.

La sélectionneuse de l'Angleterre, Sarina Wiegman, change très peu son équipe et cela se confirme dimanche à Bâle, où elle a aligné son onze-type. Jusque-là incertaine après avoir été touchée à une cheville lors de la première période de la demi-finale contre l'Italie (elle est sortie à la mi-temps), Lauren James est bien alignée au côté d'Alessia Russo et Lauren Hemp.

La défense et le milieu restent inchangés, hormis le retour en défense centrale de Jess Carter.

En face, la coach espagnole Montse Tomé a fait quelques changements, en titularisant l'attaquante Athenea del Castillo à la place de Claudia Pina pour cette finale, arbitrée par Stéphanie Frappart.

Angleterre: Hampton; Bronze, Williamson, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; Hemp, Russo, James.

Espagne: Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Carmona; Bonmati, Patri, Putellas; Del Castillo, Gonzalez, Caldentey.



Tour de France Femmes: Elise Chabbey conserve le maillot à pois Elise Chabbey a conservé le maillot à pois Image: KEYSTONE/AP/Mathieu Pattier L'Espagnole Mavi Garcia a remporté la 2e étape du Tour de France Femmes à Quimper. La plus vieille coureuse du peloton, âgée de 41 ans, a devancé de 3 secondes l'Allemande Lorena Wiebes.

Troisième au sommet du mur final, la Mauricienne Kim Le Court Pienaar a endossé le maillot jaune de leader, dans le même temps que la Néerlandaise Marianne Vos. Celle-ci avait gagné la 1re étape samedi.

Elise Chabbey s'est glissée dans l'échappée du jour dans l'optique de renforcer son maillot de leader de la montagne. La Genevoise y est parvenue en passant notamment en tête de deux côtes, ce qui lui a permis de conserver la première place de ce classement annexe. La Suissesse et ses trois compagnes d'échappée ont été reprises à 12 km de l'arrivée. Elise Chabbey a fini 28e à Quimper, à 20 secondes de la gagnante.



Tour de France: Ben Healy désigné super-combatif Ben Healy a été un des grands protagonistes du Tour 2025 Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy Ben Healy (24 ans) a été désigné super-combatif du Tour de France 2025 par le jury de ce prix et un vote du public. L'Irlandais a été ainsi récompensé pour sa générosité dans cette Grande Boucle.

Régulièrement à l'avant, y compris encore samedi dans le Jura, Healy a remporté une étape en solitaire à Vire-Normandie et porté le maillot jaune pendant deux jours. Il a également pris la deuxième place derrière Valentin Paret-Peintre au sommet du Mont Ventoux.

Il pointe à la 9e place du classement général qui ne devrait pas subir de bouleversements majeurs lors de l'ultime étape entre Mantes-la-Ville et Paris.



Ponti en finale du 50 m papillon à Singapour, avec le 2e temps Noè Ponti a signé le 2e temps des demi-finales du 50 m papillon dimanche Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man Noè Ponti a rempli un premier objectif en se hissant en finale du 50 m papillon à Singapour, théâtre des Mondiaux en grand bassin. Le Tessinois de 24 ans a réalisé le 2e temps des demi-finales.

Auteur en 22''74 du meilleur chrono des séries dimanche matin, à égalité avec Maxime Grousset, Noè Ponti a fait encore mieux l'après-midi. Il a nagé en 22''72, à 0''07 de son record de Suisse établi lors des championnats de Suisse 2024.

Mais Maxime Grousset a frappé plus fort dans la deuxième demi-finale. Le Français a réussi un nouveau record de France en 22''61, améliorant de 0''09 sa précédente marque de référence pour s'imposer comme le favori de la finale. Une finale que manquera le double médaillé olympique canadien Ilya Karhun (9e à 0''01 du top 8).

Médaillé de bronze olympique 2021 et vice-champion d'Europe 2022 du 100 pap', Ponti pourra donc bien viser une première médaille mondiale en grand bassin lundi dans une finale programmée à 13h46 heure suisse. Il devra sortir le grand jeu pour offrir à la natation suisse le premier titre mondial de son histoire en bassin de 50 m.



Epée messieurs: les Suisses sortis d'entrée Ian Hauri a Image: KEYSTONE/EPA ANSA/LUCA ZENNARO Les Mondiaux de Tbilissi tournent au vinaigre pour la délégation helvétique.

Les trois Suisses présents dans le tableau principal du concours individuel à l'épée ont été sortis dès leur entrée en lice dimanche matin.

La déception est surtout grande pour Ian Hauri. No 1 helvétique et 12e du classement mondial, le Genevois s'est incliné 15-11 devant le Bélarusse Mark Semanenka en 32e de finale. Lucas Malcotti a pour sa part été dominé 15-9 par le Polonais Damian Michalak, alors qu'Hadrien Favre a été battu 13-11 par l'Italien Davide Di Veroli.

Les trois hommes - associés à Alexis Bayard, lequel avait été éliminé dès la phase qualificative samedi - tenteront de prendre leur revanche lors de l'épreuve par équipes en Géorgie. Les qualifications sont programmées mardi, la phase à élimination directe mercredi.



Bencic pourrait affronter Bouchard au 2e tour à Montréal Belinda Bencic pourrait affronter Eugenie Bouchard au 2e tour Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Belinda Bencic pourrait affronter la future retraitée Eugenie Bouchard au 2e tour du WTA 1000 de Montréal. La St-Galloise est exemptée de 1er tour en tant que tête de série no 17 du tableau.

La demi-finaliste de Wimbledon 2025 est la seule Suissesse engagée au Québec. Elle affrontera pour son entrée en lice soit la Canadienne Eugenie Bouchard (WTA 1079), qui mettra fin à sa carrière à l'issue de ce tournoi à domicile, soit la Colombienne Emiliana Arango (WTA 81).

La logique voudrait que Belinda Bencic retrouve la Tchèque Karolina Muchova (WTA 14) au 3e tour, puis la championne d'Australie Madison Keys (WTA 8) en 8e de finale. Iga Swiatek (WTA 3), qui l'avait sortie en demi-finale à Wimbledon avant de cueillir le titre, pourrait se dresser sur sa route en quart.



Ponti 1er des séries du 50 m papillon à Singapour Noè Ponti a signé le meilleur temps des séries du 50 m papillon à Singapour Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti a montré les crocs dès sa première course aux Mondiaux en grand bassin de Singapour. Le Tessinois a signé le meilleur temps des séries du 50 m papillon, à égalité avec Maxime Grousset.

Les deux hommes ont nagé en 22''74 dimanche matin. Ponti est resté à 0''09 de son record de Suisse, le Français à 0''04 de son meilleur chrono établi lors des récents championnats de France. Le 3e temps des séries a été l'oeuvre du Canadien Ilya Kharun (22''85).

Les demi-finales sont programmées dès 13h23 (heure suisse) dimanche. Noè Ponti devra certainement se montrer tout autant rapide pour pouvoir disputer la finale lundi (13h45 heure suisse).

Deuxième Helvète en lice dimanche, Antonio Djakovic a quant à lui échoué dès les séries du 400 m libre. Le vice-champion d'Europe 2022 de la spécialité a signé le 24e temps des séries en 3'49''14, à plus de trois secondes d'une place en finale.

Le Thurgovien de 22 ans a certes réalisé son meilleur chrono de l'année dimanche à Singapour. Mais il est resté très loin de son record de Suisse établi lors des Européens 2022 (3'43''93).



Noè Ponti veut combler un vide à Singapour Noè Ponti vise une première médaille dans des Mondiaux en grand bassin la semaine prochaine à Singapour.

Les espoirs suisses reposent avant tout sur les épaules du Tessinois de 24 ans, la prudence étant de mise du côté de Roman Mityukov, l'autre fer de lance de la natation helvétique.

Triple champion du monde en petit bassin, médaillé de bronze olympique 2021 et vice-champion d'Europe 2022 en grand bassin sur 100 m papillon, Noè Ponti doit, veut surtout, combler un vide dans son palmarès à Singapour. "Je veux gagner enfin une médaille dans des Mondiaux en grand bassin", n'hésite-t-il pas à clamer.

Mais le 2e meilleur performeur de la saison sur 100 m papillon (50''27), qui sera en lice dès dimanche sur 50 m, refuse de s'enflammer. "Ce ne sera pas aussi facile que ce que l'on peut croire. De nombreux facteurs entrent en ligne de compte", avait-il expliqué deux semaines plus tôt devant la presse suisse à Tenero.

Il y a "au moins quatre ou cinq" candidats au podium sur sa distance de prédilection, avait souligné celui qui rêve d'offrir à la natation suisse son premier titre mondial dans une course en bassin de 50 m. Et "une dizaine" sur 50 pap', où il est le no 4 de l'année. Sa tâche aurait d'ailleurs été moins ardue sur 200 m en l'absence notamment de Léon Marchand qui se concentre sur le 4 nages, mais il a renoncé à cette distance trop énergivore.

Pas de pression extérieure Ses adversaires ont aussi les crocs. Le Canadien Ilya Kharun, qui avait privé le Tessinois de podium pour 0''10 aux JO 2024 sur 100 m, est le no 1 de la saison sur 50 m et le no 2 sur 100 m. Le Français Maxime Grousset, no 1 sur 100 pap', le Néerlandais Nyls Korstanje et l'autre Canadien, Josh Liendo, visent aussi le top 3.

Noè Ponti ne veut en tout cas pas parler de pression, même s'il est invaincu depuis les Jeux de Paris et que les attentes sont immenses après ses trois titres mondiaux cueillis en petit bassin l'hiver dernier. "Les gens peuvent attendre ce qu'ils veulent. La seule pression que j'ai, c'est celle que je me mets moi-même."

Mityukov doit y croire Travailleur de l'ombre, Roman Mityukov n'a, lui, déjà plus rien à prouver sur 200 m dos. Médaillé de bronze européen en 2020 et mondial en 2023, vice-champion du monde en 2024, il avait touché au Graal l'été dernier à Paris en se parant du bronze olympique. "Je suis confiant, je serai compétitif", se contente-t-il d'affirmer.

Le Genevois, qui aura 25 ans le 30 juillet, ne se fixe pas d'objectif précis. "Je ne sais pas vraiment où j'en suis par rapport à la concurrence internationale. Cela fait quasiment un an que je ne me suis pas mesuré à elle", avait-il rappelé il y a deux semaines dans un entretien à Keystone-ATS.

Mais Roman Mityukov, à l'image du jeune retraité genevois Jérémy Desplanches, est passé maître dans l'art de briller dans les grandes compétitions. Sixième nageur le plus rapide de la saison, il a eu tout loisir de monter en puissance, et devrait logiquement jouer une nouvelle fois les médailles sur 200 m dos à Singapour.

Quatre autres Suisses en lice Les quatre autres Suisses engagés dans ces courses en grand bassin affichent des ambitions plus modestes. Pour les médaillés européens Lisa Mamié, qui s'alignera sur les trois distances de la brasse (50, 100 et 200 m), et Antonio Djakovic (200 et 400 m libre), une place en finale constituerait un exploit. Marius Toscan (200 m papillon, 400 m 4 nages) et le "rookie" Gian-Luca Gartmann (50 m brasse et 200 m 4 nages) espèrent avant tout battre leurs records personnels.



Super League: Lausanne-Sport reçoit Winterthour dès 16h00 Le Lausanne-Sport accueille Winterthour cet après-midi dès 16h00 pour débuter sa saison de Super League. L'autre match du jour opposera simultanément Lugano au néo-promu Thoune.

Les Lausannois, dirigés par leur nouvel entraîneur Peter Zeidler, affrontent Winterthour qui s'est maintenu de justesse la saison dernière après avoir longtemps fait figure de relégué. Le LS devra rebondir après sa défaite 2-1 jeudi face au Vardar Skopje lors du 2e tour qualificatif de Conference League.

Au Tessin, Lugano recevra Thoune. Les bianconeri ont concédé le nul 0-0 à domicile - match joué à... Thoune en raison des travaux au Cornaredo - contre Cluj au 2e tour qualificatif de l'Europa League jeudi. Ils auront à coeur de bien entamer le championnat contre un adversaire qui doit s'habituer au rythme de l'élite.



Une finale de rêve entre Anglaises et Espagnoles L'Euro dames 2025 va connaître son épilogue ce soir (18h00) à Bâle avec une finale de rêve entre l'Angleterre et l'Espagne. Ce sera la répétition de la finale de la dernière Coupe du monde.

Retrouver ces deux pays en finale ne constitue pas une surprise. Tous deux étaient en effet souvent cités parmi les principaux candidats au titre avant le début de la compétition.

L'Espagne a jusqu'ici justifié son statut de favori numéro un. Les championnes du monde ont survolé leur groupe avec trois succès et 14 buts marqués contre 3 reçus seulement. Elle a ensuite écarté assez aisément la Suisse en quart de finale (2-0) avant de passer au forceps en demi-finale contre une solide Allemagne (1-0 ap), grâce à un coup de génie d'Aitana Bonmati dans la deuxième prolongation.

La solution est venue du banc Le parcours des Anglaises, championnes d'Europe en titre, pour arriver en finale a été moins lisse. Elles ont perdu dès leur entrée en lice contre la France (2-1), avant de rectifier le tir contre les Pays-Bas (4-0) et le Pays de Galles (6-1). En quart de finale, l'Angleterre est revenue de très loin pour battre la Suède (2-2 ap, 3-2 tab). Rebelote en demi-finale contre l'Italie (2-1 ap) avec un but victorieux de Chloe Kelly à la 119e...

Ces deux victoires ont démontré les grosses ressources morales des protégées de Sarina Wiegman. A chaque fois, la solution est venue du banc avec les entrées de Kelly et de la jeune Michelle Agyemang (19 ans), qui a égalisé à 2-2 contre les Suédoises et à 1-1 face aux Italiennes.

Soif de revanche L'Angleterre devra toutefois montrer un visage plus constant en finale. Elle ne pourra pas se permettre de seulement réagir, sous peine de connaître une nouvelle déception face aux Espagnoles après la défaite 1-0 en finale de la Coupe du monde 2023. Il y aura une soif de revanche certaine du côté des Anglaises.

Pour sa première finale continentale, l'Espagne aura l'occasion d'asseoir sa domination sur le football féminin en cas de succès. Cela lui permettrait aussi de détenir les deux titres européens puisque les hommes avaient gagné l'Euro 2024 contre... l'Angleterre.