Livia Kaiser déçoit ++ La NBA veut s'agrandir

Livia Kaiser n'a pas été à la hauteur de son potentiel Livia Kaiser n'a pu faire mieux que 22e du programme court Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Livia Kaiser a dû se contenter de la 22e place lors du programme court des Championnats du monde à Prague. Mais elle s'est tout de même qualifiée pour le libre des 24 meilleures patineuses vendredi.

A cause d'une réception manquée, la Thurgovienne de 21 ans n'a pas pu enchaîner comme prévu le triple toe-loop avec le triple lutz. Lors du triple rittberger, elle était légèrement déséquilibrée en l'air, mais a tout de même réussi à le combiner avec un double rittberger.

Avec un total de 54,91 points, Kaiser est restée nettement en deçà de son record personnel établi aux Championnats d'Europe 2024 (66,31) et a également manqué sa meilleure performance de la saison (57,02). Elle est la seule Suissesse en lice chez les dames, puisque Kimmy Repond est absente en raison d'une blessure au pied.

A l'issue de la première partie de la compétition, la Japonaise Kaori Sakamoto, vice-championne olympique, mène avec 79,31 points, juste devant sa compatriote Mone Chiba (78,45) et l'Américaine Amber Glenn (72,65). Sakamoto vise son quatrième titre mondial après ceux remportés en 2022, 2023 et 2024. La championne olympique américaine Alysa Liu a renoncé à participer à ces Championnats du monde.



Première étape franchie pour des franchises à Seattle et à Vegas Les Seattle Sonics bientôt de retour? Image: KEYSTONE/AP/ELAINE THOMPSON Les responsables de la NBA ont ouvert la voie à la création de deux nouvelles franchises dans le championnat nord-américain de basket, à Las Vegas et à Seattle. Ceci à l'horizon de la saison 2028-29.

Le conseil des gouverneurs de la NBA, où siègent les propriétaires des équipes engagées dans le championnat, a autorisé la Ligue à travailler à cette expansion, qui porterait de 30 à 32 le nombre de franchises engagées dans la prestigieuse compétition.

"Le vote intervenu aujourd'hui (mercredi) reflète l'intérêt de notre conseil dans l'exploration d'une potentielle extension à Las Vegas et à Seattle, deux marchés ayant une longue tradition de soutien à la NBA", a déclaré le patron de la NBA, Adam Silver.

"Nous sommes impatients de franchir cette nouvelle étape et d'engager des discussions avec les parties intéressées", a-t-il ajouté.

Ce vote n'est que la première étape d'un long processus qui devra au final être approuvé par au moins 23 des 30 franchises actuelles.

La banque d'investissement PJT Partners a été choisie par la ligue pour évaluer les aspects économiques et financiers de l'arrivée de deux nouvelles franchises en NBA.



Slalom à Hafjell: Loïc Meillard a frôlé la victoire Pas de victoire, mais un nouveau podium pour Loïc Meillard Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Pour la deuxième journée consécutive, Loïc Meillard a frôlé la victoire lors des finales de Coupe du monde à Hafjell. Le champion olympique a fini 2e du slalom derrière le Norvégien Timon Haugan.

Meilleur temps en matinée, Meillard n'a pas été en mesure de résister au retour fulgurant d'Haugan, auteur d'une démonstration sur une piste pourtant dégradée. Le Norvégien s'est imposé avec 0''44 d'avance sur le Valaisan d'origine neuchâteloise et 1''03 sur l'étonnant Finlandais Eduard Hallberg.

Le Norvégien Atle Lie McGrath, 8e de la course, a remporté le petit globe de la spécialité. Il a ainsi un peu effacé sa terrible déception des Jeux olympiques quand il avait été éliminé après avoir signé le meilleur temps de la manche initiale. Son plus sérieux rival, le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen, a en effet enfourché après quelques portes en finale.

Le Genevois Tanguy Nef a livré une très belle course, conclue au 6e rang. Quant au Valaisan Daniel Yule, il a pris le 15e rang.



Mikaela Shiffrin a remporté sa sixième Coupe du monde Et de six victoires au général de la Coupe du monde pour Mikaela Shiffrin Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Mikaela Shiffrin a remporté le général de la Coupe du monde pour la sixième fois de sa carrière. L'Américaine égale ainsi au palmarès la légendaire Autrichienne Annemarie Moser-Pröll.

Shiffrin (31 ans) avait déjà gagné le gros globe en 2017, 2018, 2019, 2022 et 2023. Ce nouveau sacre a toutefois été relativement difficile à assurer mercredi lors du géant des finales à Hafjell. L'Américaine était sous la menace de l'Allemande Emma Aicher, qui comptait 85 points de retard avant l'ultime course de la saison.

Mais elle a assuré sa victoire finale en terminant dans le top 15 mercredi à Hafjell. Seulement 17e après la manche initiale, Shiffrin a haussé le ton en finale pour remonter au 11e rang.

La victoire du jour est revenue à la Canadienne Valerie Grenier, déjà en tête après le parcours initial. Elle a signé le troisième succès de sa carrière devant la Norvégienne Mina Fuesrt Holtmann (à 0''43) et l'Autrichienne Julia Scheib (à 0''57), la lauréate du globe de la spécialité.

Côté suisse, Camille Rast a été la plus en vue. La Valaisanne, qui a conclu le général au 3e rang, s'est classée 6e de cet ultime géant. La Grisonne Vanessa Kasper s'est aussi illustrée en prenant la 10e place, soit le meilleur résultat de sa carrière. Par contre, Wendy Holdener a manqué son affaire, notamment en 1re manche. Elle a terminé 27e et dernière.



Coupe du monde: Loïc Meillard impérial en 1re manche à Hafjell Une démonstration de Loïc Meillard lors de la première manche Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard s'est montré impérial lors de la 1re manche du slalom des finales de Coupe du monde à Hafjell. Le champion olympique suisse a largement signé le meilleur chrono.

Le Valaisan d'origine neuchâteloise a devancé Henrik Kristoffersen de 0''67 et Timon Haugan de 0''79. Les deux Norvégiens ont été les seuls à rester dans la même seconde que Meillard, qui a été le plus rapide dans tous les secteurs.

Dans la lutte pour le globe de la spécialité, l'actuel leader norvégien Atle Lie McGrath occupe le 6e rang à 1''65. Ses deux principaux rivaux sont juste devant: Clément Noël est 4e à 1''03 et Lucas Pinheiro Braathen 5e à 1''15. McGrath reste ainsi en position de force puisqu'il compte 41 points d'avance sur le Brésilien et 77 sur le Français.

Le Genevois Tanguy Nef a concédé 2''09 au leader, ce qui lui vaut le 9e rang provisoire. Le Valaisan Daniel Yule (19e) a quant à lui perdu 3''70 sur une piste qui s'est rapidement dégradée. Dernier à s'élancer, le Haut-Valaisan et champion du monde junior Giuliano Fux a été éliminé après avoir enfourché.



Coupe du monde: Camille Rast en embuscade au géant d'Hafjell Camille Rast 7e après la manche initiale à Hafjell Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Camille Rast est en embuscade au terme de la 1re manche du géant des finales de Coupe du monde à Hafjell. La Valaisanne occupe le 7e rang à 0''77 de la surprenante Canadienne Valerie Grenier.

Celle-ci, partie avec le dossard 15, a devancé de 0''02 la Suédoise Sara Hector et de 0''26 l'Allemande Emma Aicher. Celle-ci reste ainsi en course pour le classement général, où elle compte 85 points de retard sur Mikaela Shiffrin.

L'Américaine, sans doute trop prudente, a signé le 17e chrono seulement à 1''55. Elle aura la pression en finale car une victoire d'Emma Aicher, qui lui rapporterait 100 points, n'est pas à exclure. Shiffrin devra donc absolument signer un top 15 pour se prémunir de cette éventualité et s'assurer le grand globe, la 15e place rapportant 16 unités.

Vanessa Kasper s'est illustrée avec un joli 9e rang à 1''01. Wendy Holdener a par contre connu une manche à vite oublier. La Suissesse, qui a rapidement perdu un bâton, a concédé 4''21 par rapport à Valerie Grenier.



Un 5e succès d'affilée pour Nashville Roman Josi (59) et les Predators ont cueilli mardi leur 5e succès d'affilée Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Nashville se rapproche d'une place en play-off en NHL. Les Predators de Roman Josi ont cueilli mardi leur cinquième victoire d'affilée en battant San José 6-3.

Roman Josi a brillé face aux Sharks, qui évoluaient une nouvelle fois sans leur attaquant bernois Philipp Kurashev (surnuméraire). Le défenseur bernois a signé son 12e but de la saison (et son 48e point), inscrivant le 3-1 d'un tir du poignet à la 12e minute. Il a terminé cette partie avec un bilan de +3.

Nashville se donne ainsi un peu d'air dans la lutte pour les séries finales. Les Preds, qui détiennent pour l'heure la deuxième "wildcard" disponible dans la Conférence Ouest, ont pris trois longueurs d'avance sur les Kings de Los Angeles et cinq sur Seattle et Winnipeg. Mais ces quatre équipes ont encore au moins onze matches au programme en saison régulière.

La soirée fut également belle pour les "Swiss Devils". New Jersey est allé s'imposer 6-4 sur la glace des Dallas Stars de Lian Bichsel, grâce notamment aux quatre points cumulés par ses joueurs suisses (deux assists pour Jonas Siegenthaler, un assist pour Nico Hischier et un but pour Timo Meier, son 20e de la saison).

Les Devils - qui ont marqué sur leurs deux premiers tirs cadrés mardi - confirment ainsi leur regain de forme avec huit victoires dans leurs onze derniers matches. Mais le réveil de la franchise de Newark est sans doute trop tardif: elle accuse 11 longueurs de retard sur la dernière place qualificative pour les play-off à l'Est, alors qu'il lui reste 12 matches à disputer.



Bencic sortie en quarts de finale à Miami Belinda Bencic a été battue en trois sets par Coco Gauff en quarts de finale à Miami Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Belinda Bencic (WTA 12) a été stoppée en quarts de finale du WTA 1000 de Miami. La St-Galloise a subi la loi de la 4e joueuse mondiale Coco Gauff mardi.

La championne olympique 2021 s'est inclinée 6-3 1-6 6-3 devant l'Américaine, double vainqueure en Grand Chelem (US Open 2023, Roland-Garros 2025). Elle n'a pas su saisir sa chance dans cette partie, dans laquelle elle a inscrit plus de points que son adversaire (88-86), après avoir survolé le deuxième set.

Belinda Bencic a pourtant fait la course en tête dans la manche décisive, signant le premier break pour mener 3-2 avant de bénéficier de deux balles de 4-2 sur son service. Mais elle a perdu les quatre derniers jeux du match pour s'incliner pour la cinquième fois en sept duels face à Coco Gauff.

Eliminée en 8es de finale à Indian Wells, la St-Galloise n'a donc pas non plus atteint le dernier carré dans le WTA 1000 floridien. Mais elle a tout de même signé une performance de choix à Miami en s'offrant le scalp de la 6e mondiale Amanda Anisimova, battant une top 10 pour la première fois depuis la United Cup en début d'année.



Play-off: succès important pour Fribourg-Gottéron De la Rose inscrit le deuxième but fribourgeois Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Fribourg-Gottéron a battu Rapperswil 4-0 mardi dans son quart de finale des play-off de National League. Cela lui permet de n'être plus mené que 2-1 dans la série face aux Lakers.

En cruel manque d'efficacité lors des deux premiers actes, les cadres offensifs fribourgeois se devaient de réagir devant leur public. Henrik Borgström a été le premier à le faire en ouvrant le score en infériorité numérique (10e), après un bon travail de Jeremi Gerber.

A la mi-match, le premier trio, dans lequel Kyle Rau remplaçait Ty Rattie, s'est illustré à son tour lorsque Lucas Wallmark a offert un bijou de passe à Jacob De la Rose, qui a doublé la mise (31e). Face à des Saint-Gallois apathiques, Maximilian Streule a mis les siens à l'abri en poussant un rebond au fond (39e), avant que Gerber n'y aille lui aussi de son but (52e).

Malgré ce succès, tout n'est pas réglé pour Fribourg, qui n'a toujours pas marqué en power-play dans cette série, malgré encore sept possibilités (!) mardi soir. Déjà décimés par les blessures, les Dragons ont de plus perdu Andrea Glauser, touché au genou lors du premier tiers.

Davos corrige Zoug Davos a quant à lui corrigé Zoug 7-3 et se trouve aux portes des demi-finales. Après deux premiers matches serrés, le vainqueur de la qualification n'a laissé aucune chance à son adversaire, grâce notamment à un jeu de puissance en pleine réussite. En moins de dix minutes, les Grisons menaient déjà 3-0 grâce à des réussites de Valentin Nussbaumer (4e), Matej Stransky (6e) et Yannick Frehner (9e), toutes inscrites en power-play.

Le 4-0 de Simon Ryfors à la 15e a même "chassé" Leonardo Genoni - remplacé par Tim Wolf - de son but. Un fait rare dans la carrière du gardien international, surtout en play-off. Au final, les Davosiens ont gagné 7-3 et ne sont plus qu'à un succès du dernier carré.



Liverpool: départ de Mohamed Salah en fin de saison Mohamed Salah va dire au revoir aux fans de Liverpool Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Mohamed Salah (33 ans) quittera Liverpool au terme de la saison. L'attaquant égyptien l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Il portait le maillot des Reds depuis l'été 2017.

En 435 matches avec Liverpool, Salah a marqué 255 buts et donné 119 passes décisives. Il a aussi notamment gagné la Ligue des champions (2019), la Premier League (2020, 2025), la Coupe d'Angleterre (2022) et le Mondial des clubs (2019).

Salah était encore sous contrat avec le club d'Anfield Road jusqu'au terme de la saison 2026/27. Dans son message, il n'a pas précisé de quoi serait fait son avenir.

"L'attaquant a trouvé un accord avec les Reds qui le verra conclure un remarquable chapitre de neuf années à Anfield", a pour sa part écrit le club champion d'Angleterre en titre. "Salah a exprimé son souhait de faire cette annonce aux supporters dès que possible afin d'assurer la transparence concernant son avenir, par respect et gratitude envers eux".



Stan Wawrinka battu par le 348e mondial Stan Wawrinka: une d馭aite que personne n'a vue venir... Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Stan Wawrinka (ATP 94) a entamé sa saison sur terre battue du mauvais pied. Le Vaudois a été sorti d’entrée au Challenger de Naples par le... 348e mondial.

Stan Wawrinka s’est, en effet, incliné 2-6 6-4 7-6 (7/2) devant le Français Matteo Martineau pour accuser sa première contre-performance de l’année. Malgré les cinq balles de match sauvées dont trois consécutives au douzième jeu de la dernière manche et le bruyant soutien des tifosi, il n’a pas été en mesure de prendre la main dans le jeu décisif. A 27 ans, Matteo Martineau pouvait fêter la plus belle victoire de sa carrière.

Stan Wawrinka peut mettre désormais le cap sur le Maroc. Il est inscrit au tournoi ATP 250 de Marrakech qui aura lieu la semaine prochaine.



Un 110e succès pour Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin: la reine du slalom. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Il n’y a pas grand-chose à faire contre Mikaela Shiffrin en cette fin d’hiver. L’Américaine a délivré un nouveau récital à Hafjell lors du dernier slalom de la saison.

Elle s’est imposée devant Wendy Holdener sur une marge conséquente de 1’’32 pour cueillir un 110e succès sur le front de la Coupe du monde. Plus forte que jamais, elle aura gagné cet hiver neuf des dix slaloms au calendrier. Et six avec plus d'une seconde d'avance sur sa dauphine.

Le seul bémol pour l’Américaine est venu de la troisième place d’Emma Aicher. L’Allemande peut, en effet, encore lui ravir la première place du classement général de la Coupe du monde lors du géant de mercredi. Elle a toutefois porté son avance à 85 points.

Deuxième déjà après la première manche, Wendy Holdener a pleinement rempli son contrat pour son troisième podium de l’hiver. Ce résultat lui permet de prendre la troisième place de la Coupe du monde de slalom derrière Mikaela Shiffrin et Camille Rast.

Une Camille Rast qui a dû se contenter de la 13e place, juste derrière Mélanie Meillard. Sur un parcours trop plat et sans doute loin d’être en pleine possession de ses moyens, la Valaisanne ne pouvait pas nourrir de très grandes ambitions.



Lucas Pinheiro Braathen: un coup double aux dépens des Suisses Lucas Pinheiro Braathen: le "bourreau" des Suisses. Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Coup double pour Lucas Pinheiro Braathen ! Le Brésilien a remporté le géant de Hafjell, un succès qui lui permet d’enlever la Coupe du monde de la spécialité.

Le Champion olympique du géant gagne un globe qui était promis à Marco Odermatt. Leader avant cette dernière course avec un avantage de 48 points sur Pinheiro Braathen, le Nidwaldien a été éliminé lors de la première manche. Porteur du dossard no 1, il a sans doute pris trop de risques dans des conditions rendues difficiles par la pluie et le vent. Marco Odermatt était le quadruple tenant du titre de cette Coupe du monde de géant...

Lucas Pnheiro Braathen décroche à 25 ans son deuxième globe trois ans après celui qu'il avait remporté en slalom en 2023, alors sous les couleurs de la Norvège, le pays de son père. Il offre au Brésil, le pays de sa mère dont il porte les couleurs depuis deux ans, un premier globe de cristal.

Le camp suisse se consolera avec la deuxième place de Loïc Meillard. Troisième sur le premier tracé, le skieur de Hérémance a sorti le grand jeu dans la seconde manche. Sa "malchance" fut de tomber sur un Lucas Pinheiro Braathen sublimé par l’enjeu. Loïc Meillard a concédé 58 centièmes au vainqueur du jour. Une victoire conjuguée à un classement au-delà de la troisième place de Pinheiro Braathen lui aurait permis de remporter cette Coupe du monde de géant. Il aura eu l'immense mérite de se battre pour ce globe jusqu'au dernier mètre.



Armand Duplantis présent au City Event du 20 août Armand Duplantis: le maître de la perche de retour à Lausanne. Image: KEYSTONE/AP/Beata Zawrzel Armand Duplantis est de retour à Athletissima. Le double champion olympique du saut à la perche sera la tête d’affiche du City Event qui se déroulera le 20 août.

Il s’agira de la huitième participation du Suédois à Athletissima. Depuis ses débuts à Lausanne en 2017, Armand Duplantis a placé la barre infiniment haut, à 6,31 m, son actuel record du monde. Il compte trois succès dans la capitale vaudoise, en 2020 (6,07 m), en 2022 (6,10 m) et en 2024 (6,15 m).

