Zoug est mené 3-0 dans sa série contre Davos. image: Keystone

Commentaire

L'arrogance a tué l'EV Zoug

Sacré en 2021 et 2022, Zoug a subi mardi une défaite humiliante, plongeant un peu plus le club vers le bas. Cette descente aux enfers résulte d’une politique désastreuse et de l’arrogance de ses dirigeants.

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Au printemps 2022, après avoir remporté son deuxième championnat consécutif, l'EV Zoug réunissait toutes les conditions pour bâtir une dynastie. Autrement dit, pour décrocher deux ou trois titres supplémentaires. Le club disposait alors d’infrastructures formidables, d’un excellent centre de formation, d’une large base de joueurs grâce à son équipe réserve, de finances solides, ainsi que de dirigeants compétents, à l’image du CEO Patrick Lengwiler et du directeur sportif Reto Kläy.

Et voilà que mardi, à Davos, l’équipe a subi l’une des défaites les plus humiliantes de son histoire récente (7-3). Menée 4-0 après moins d’un quart d’heure de jeu, elle a vu Leonardo Genoni, alors crédité d’un pourcentage d’arrêts de 50%, être sorti. Un remplacement qui ressemble à une déclaration de faillite. C’est là que tout le monde a compris que plus rien ne fonctionne.

Comment une culture de la gagne a-t-elle pu être ruinée en seulement quatre ans? Dans ce cas précis, il n’est pas difficile de trouver la cause de cette descente aux enfers. La gloire acquise en 2021 et 2022 est montée à la tête. Les Zougois avaient fait tout juste. Mais après leur deuxième sacre, ils se sont crus plus malins que tout le monde. L’arrogance s’est installée.

Première erreur fatale, commise dans un élan d’arrogance digne d’un champion: au printemps 2022, ils ont dissous, sans aucune nécessité, leur équipe réserve évoluant en Swiss League. Une équipe réserve basée au même endroit que l’équipe première permet non seulement de former ses propres talents au niveau adulte, mais aussi de maintenir la pression sur les joueurs des troisième et quatrième lignes, de conserver une dynamique et de renouveler l’effectif en permanence. C’est exactement ce que les ZSC Lions pratiquent avec succès depuis des années. Le fait que le gardien du HC Davos, Sandro Aeschlimann, ait été formé dans l’équipe réserve de Zoug s’inscrit parfaitement dans ce schéma.

Les dirigeants zougois n’ont pas remarqué qu’ils devaient leur formidable progression sportive à leurs jeunes talents, et plus encore à leur entraîneur charismatique, Dan Tangnes. Devenus arrogants, ils ont investi de moins en moins dans des joueurs étrangers de haut niveau et se sont ainsi progressivement éloignés de leur technicien norvégien, grand artisan de leur succès.

Dan Tangnes a joué un rôle important dans les succès de Zoug. image: Keystone

Ce n’était pas une erreur de faire passer Michael Liniger du poste d’assistant à celui de successeur de Dan Tangnes au printemps 2025. Cela aurait pu fonctionner si le CEO Patrick Lengwiler et le directeur sportif Reto Kläy avaient soutenu leur nouveau coach avec autant de détermination que Peter Zahner et Sven Leuenberger l'ont fait à Zurich pour Marco Bayer. Mais dès les premiers revers, Liniger a été éjecté, tel un bouc émissaire.

Depuis son licenciement, les Zougois ont chuté à la 8e place et viennent même d’encaisser leur onzième défaite consécutive en play-offs. Surtout, le nouvel entraîneur, Benoît Groulx, s’est ridiculisé en prenant une mesure hasardeuse: envoyer en tribune le meilleur buteur de l'équipe, Dominik Kubalik, lors du match deux contre Davos, avant de le réintégrer avec des remords pour le troisième match. Le directeur sportif Reto Kläy porte également une part de responsabilité. Il aurait dû dissuader son coach de commettre une telle erreur et doit désormais veiller à ne pas perdre lui aussi son autorité.

Benoît Groulx est arrivé à Zoug en début d'année. image: Keystone

Zoug a lui-même détruit sa culture de la gagne après le titre de 2022, à la façon du CP Berne. Les parallèles sont difficiles à ignorer. Reto Kläy n’a pas su reconnaître le potentiel de ses propres talents, laissant notamment Attilio Biasca filer à Gottéron. Quant aux principales recrues pour la saison prochaine, Chris Egli et Rico Gredig, qui débarqueront en provenance de Davos, ce ne sont que des joueurs de complément. Ils ne contribueront pas à restaurer la culture de la performance.

Qui plus est, Mathieu Croce, futur gardien numéro deux, n'a pas l'envergure de Tim Wolf. La saison prochaine, les Zougois compteront plus que jamais sur Leonardo Genoni, qui fêtera ses 39 ans en août. A Zoug, la politique des transferts est aussi confuse que dans la capitale.

Tout comme le CP Berne, Zoug se trouve désormais confronté au recrutement le plus décisif de son histoire: celui de son prochain entraîneur. Il ne s’agit pas seulement de trouver la bonne personne; il sera essentiel de la soutenir dans l’instauration d’une nouvelle culture de la gagne. Ceux qui se demandent si Reto Kläy, cet opportuniste avisé, sera capable de dénicher le bon coach posent la bonne question.

L’EV Zoug est en passe de devenir le CP Berne de Suisse centrale. Comme à Berne, un grand ménage au sein du département sportif serait indispensable. Or, là aussi, la volonté fait défaut. Normal: les responsables, enfermés dans leurs bureaux à ressasser la gloire passée, passent au crible leurs propres échecs, rendant toute remise en question ou départ impossible.