Kylian Mbappé a passé une drôle d'IRM dans son club espagnol. image: watson

Le Real Madrid a commis une énorme bourde avec la blessure de Mbappé

Le staff médical du très prestigieux club de foot espagnol a fait une erreur lunaire dans son diagnostic concernant l'attaquant français.

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Mais comment une erreur pareille a-t-elle pu être commise au Real Madrid? Le club de football le plus prestigieux du monde – recordman de sacres en Ligue des champions (15) – et chantre de l'ultra-professionnalisme... C'est la question que tout le monde se pose après les révélations des médias français RMC Sport et américain The Athletic en ce début de semaine.

Tous deux ont révélé que le staff médical du club espagnol a effectué, début décembre 2025, des radios sur... le mauvais genou de Kylian Mbappé! La star française venait d'être touchée au genou gauche lors d'un match contre le Celta Vigo, le 7 décembre. Or, c'est le genou droit qui a fait l'objet d'une analyse via imagerie par résonance magnétique (IRM).

Mbappé s'est blessé au genou gauche le 7 décembre, contre le Celta Vigo. Image: keystone

Résultat? «Le staff merengue n'ayant décelé aucun problème sur une imagerie de son genou droit non blessé, le joueur de 27 ans a été invité à continuer de jouer, après ce premier examen erroné. Avec, forcément, le risque d'aggraver le problème initial...», relate RMC Sport.

The Athletic complète:

«Des sources bien informées de la situation – qui, comme toutes les personnes consultées pour cet article, ont demandé à parler anonymement car elles n'avaient pas l'autorisation de commenter – ont indiqué que Mbappé avait continué à jouer après ce premier examen erroné malgré des signes d'inflammation au genou gauche blessé.»

Le média américain précise que Kylian Mbappé «a disputé trois matchs (tous dans leur intégralité) avec le Real Madrid avant que l'erreur ne soit constatée et corrigée». Après de nouveaux (bons, cette fois) examens, une déchirure partielle d'un ligament du genou gauche a été diagnostiquée.

Entre-temps, avant d'obtenir enfin ce bon diagnostic, l'attaquant français n'a pas pu ménager son genou blessé puisqu'il a joué. Conséquence: les douleurs sont restées (et ont même peut-être empiré?) et Mbappé a dû déclarer forfait pour le premier match de l'année civile, le 4 janvier contre le Bétis Séville.

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Il a rapidement fait son retour une semaine plus tard, en disputant 14 minutes de la finale perdue de Supercoupe d'Espagne contre Barcelone. Puis il a à nouveau enchaîné les rencontres. Mais ce n'était pas forcément une bonne idée. «A force d’enchaîner les matchs complets, Mbappé a "rechuté" et a manqué cinq rencontres entre le 21 février et le 16 mars», souligne RMC Sport. Il a ainsi raté le match retour du barrage de Ligue des champions contre Benfica et le match aller du 8e de finale face à Manchester City.

Un deuxième avis en France

Le numéro 10 du Real a profité de cette pause forcée pour se rendre en France et y obtenir un autre avis médical que celui de son club. «Après avoir acté le fait de ne pas se faire opérer, Kylian Mbappé a mis en place un "protocole de remise en forme et de musculation" afin de retrouver les terrains dans les meilleures conditions», relate RMC Sport.

Et les efforts du Tricolore ont visiblement payé: il a pu rejouer mardi, disputant 21 minutes du match retour contre Manchester City (remporté 2-1, un succès qui a validé le billet des Madrilènes pour les quarts). Il a enchaîné avec 26 nouvelles minutes dimanche lors du succès contre l'Atlético Madrid.

Le capitaine de l'équipe de France est actuellement aux Etats-Unis avec les Bleus, pour y disputer deux matchs amicaux. «Il est parti à Boston et le médecin dit qu'il est à 100%. Je crois qu'il est extrêmement soulagé aujourd'hui», a confié Daniel Riolo, mardi sur RMC Sport. Le journaliste français a ajouté:

«Je pense qu'il n'en veut pas au Real parce que maintenant, c'est du passé»

Le Français a pu rejouer le 17 mars, lors du 8e de finale retour de Ligue des champions contre Manchester City. Image: keystone

Le staff médical du Real Madrid peut donc respirer. D'autant que le club n'a pris aucune sanction contre lui malgré cette énorme bourde, selon Blick qui cite El Mundo.

«Des prescriptions médicales via ChatGPT»

Mais les médecins du club madrilène n'en ont peut-être pas fini avec les bad buzz. Depuis les révélations de leur erreur, Itziar Gonzalez boit son petit-lait. Cette nutritionniste a travaillé au sein du staff médical de la «Maison Blanche» entre 2024 et 2025, et elle n'en garde pas de bons souvenirs.

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Sur les réseaux sociaux, elle accuse ses anciens collègues de l'avoir exclue du groupe, comme le fait savoir RMC Sport. Alors elle profite de l'affaire du genou de Mbappé pour les tacler et pointer du doigt leur manque de professionnalisme, via des messages dans des stories Instagram. Dont celui-ci:

«Je ne sais pas ce qui est le pire: ça, ou le fait qu’ils prescrivent des compléments alimentaires en se basant sur des résultats gratuits de ChatGPT.

Merci, Kylian. J'espère qu'ils recruteront des personnes compétentes et instruites plutôt que des individus ignorants, narcissiques et bien introduits qui ne font que nuire aux gars.»

On espère que ChatGPT sait au moins reconnaître la gauche et la droite...