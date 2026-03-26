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Tennis: la simulation de Stefan Kozlov à Morelia

Vidéo: twitter

Ce tennisman a eu une réaction «honteuse» envers un ramasseur de balles

L'Américain Stefan Kozlov (265e mondial) a créé un bad buzz lors d'un tournoi au Mexique, cette semaine.
26.03.2026, 09:2926.03.2026, 09:29
Yoann Graber
Yoann Graber

Malheureusement pour lui, Stefan Kozlov ne s'est pas fait connaître du grand public grâce à ses résultats mais à cause d'une attitude pour le moins surprenante, largement critiquée par les internautes fans de tennis.

La scène qui a créé ce bad buzz sur les réseaux sociaux a eu lieu mardi, lors d'un 16e de finale du tournoi Challenger (le circuit secondaire) de Morelia au Mexique, joué dans l'indifférence générale.

Après avoir perdu le premier set, Kozlov a une balle de 1-0 dans la deuxième manche, sur son service. Au moment où l'Américain (28 ans, 265e mondial) retourne derrière sa ligne de fond pour engager, le ramasseur lui lance une balle, comme le veut l'usage. Le jeune ball kid fait tout juste, en transmettant gentiment la sphère jaune au joueur. Seulement voilà: juste après le rebond, la balle heurte le visage de Kozlov, qui ne l'a pas vu venir.

La scène en vidéo

Vidéo: twitter

Vu la très faible vitesse de la balle, on se dit que le tennisman n'a absolument pas mal. Mais... il s'effondre à genoux sur le terrain, en lâchant un cri de douleur. On pense d'abord à une blague. Même l'arbitre et son adversaire – Andres Martin – ne réagissent pas, preuve que l'incident est tout sauf spectaculaire. Mais Stefan Kozlov ne rigole pas: il reste accroupis et se tient longuement le visage.

Au bout de quelques secondes, l'arbitre descend de sa chaise pour aller s'enquérir de la santé de l'Américain. S'en suit une discussion entre les deux hommes, à laquelle se joint le malheureux ramasseur. Kozlov lâche finalement à son adversaire, resté de l'autre côté du filet:

«Désolé, ça m'a surpris»

Après cette longue interruption de près d'une minute (normalement, les joueurs ont droit à 25 secondes pour souffler entre les points), Stefan Kozlov se prépare enfin à servir, juste après s'être essuyé le visage avec un linge amené par un (autre) ramasseur de balles. Il perdra finalement ce match 6-2 6-2.

MELBOURNE, AUSTRALIA - JANUARY 17: Stefan Kozlov of United States plays a forehand in his first round singles match against Jiri Vesely of Czech Republic during day one of the 2022 Australian Open at ...
Le meilleur classement de Stefan Kozlov est un 103e rang mondial, atteint en 2022.image: getty

L'attitude du natif de Skopje, en Macédoine, fait réagir sur le réseau social X. Beaucoup d'internautes la critiquent, y voyant une simulation grotesque. Florilège:

«Rarement vu un comportement aussi ridicule»
«Quelle réaction stupide!»
«Il n'était pas footballeur avant le tennis?»
«Le gars va perdre le match et son honneur»

D'autres déplorent l'impact de ce comportement «exagéré» sur le ramasseur de balle, qui est un enfant:

«Tu es une honte pour cette personne, j'espère que la prochaine fois tu paieras pour ce que ce pauvre garçon a dû endurer»

Même le compte spécialisé Tennis Legend, massivement suivi par les fans de tennis, a adressé un reproche à Stefan Kozlov:

«Je ne comprends pas l'intérêt de simuler comme ça. La balle du ramasseur arrive à 2km/h. Si tu fais une blague pour détendre l'atmosphère, pourquoi pas. Mais ce n'est pas du tout le cas ici.»

Le tennisman américain a répondu directement à Tennis Legend sur X:

«Peu importe à quel point la balle allait lentement, je ne regardais pas et elle m'a touché en plein dans l'œil. J'exagère, c'est vrai. Mais faire semblant, c'est tout simplement stupide (de penser ça).»

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Stefan Kozlov a aussi publié un message d'excuse sur son propre compte:

«Après réflexion, je tiens à m'excuser pour ma réaction après avoir reçu un coup à l'œil hier. C'était un accident, et je n'aurais pas dû réagir ainsi. Je me suis laissé emporter par les émotions d'un moment difficile sur le court. J'assume la responsabilité et je présente mes excuses au ramasseur de balles ainsi qu'à toutes les personnes concernées.»

Il a donc fini par ouvrir les yeux, malgré la balle prise dans les mirettes.

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