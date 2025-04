Marc Rochat champion national ++ Des regrets pour Wawrinka

Slalom: titre national pour Marc Rochat et Selina Egloff Un premier titre de champion de Suisse de slalom pour Marc Rochat Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Marc Rochat et Selina Egloff ont décroché la médaille d'or en slalom à St-Luc. Ils ont été sacrés lundi en conclusion des championnats de Suisse. Grâce à une deuxième manche de feu, le Vaudois Marc Rochat (32 ans), sixième après la manche initiale, a décroché son premier titre de champion national. Il a précédé de 0''10 le Valaisan Ramon Zenhäusern et de 0''25 Matthias Itten. Le Genevois Tanguy Nef, qui s'est illustré cet hiver en Coupe du monde, a dû se contenter du 8e rang à 1''32. Selina Egloff (23 ans) a pour sa part provoqué la surprise en s'imposant chez les dames. L'athlète du cadre B a devancé Anuk Brändli de 0''22 et Mélanie Meillard de 0''32. Mélanie Meillard menait après le premier parcours, mais elle a été battue en finale. Selina Egloff avait jusqu'ici un sixième rang en slalom aux championnats de Suisse 2019 comme meilleur résultat.

Une montagne de regrets pour Stan Wawrinka Stan Wawrinka: une d馭aite qui fait mal... Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Stan Wawrinka (ATP 163) ne s’offrira pas une jolie douceur cette semaine à Monte-Carlo. Battu sur le fil par Alejandro Tabilo (ATP 32), le Vaudois ne défiera pas Noval Djokovic (ATP 5) au 2e tour. Battu 1-6 7-5 7-5 par le gaucher chilien, Stan Wawrinka peut nourrir une montagne de regrets. Auteur d’un début de rencontre parfait, il a eu sa chance aux deuxième et troisième sets. Dans la deuxième manche, il a ainsi galvaudé une occasion en or à 5-5 15-30 avec une erreur en coup droit alors qu’il avait pris un réel ascendant dans l’échange. Dans la troisième, il a mené 3-1 avant de perdre quatre jeux d’affilée. Revenu à 5-4, il écartait une première balle de match sur son service avant de bénéficier d’une balle de break au jeu suivant qui aurait pu tout changer... Ce film de match rappelle combien Stan Wawrinka est passé très près de la victoire. Même si son adversaire a traversé un début d’année plutôt "compliqué", ce premier tour joué dans le vent et le froid de la Principauté où il avait cueilli le titre il y a onze ans déjà confirme que le Vaudois joue à nouveau un très bon tennis. A 40 ans désormais bien sonnés, il présente un niveau de jeu qui doit lui permettre d’obtenir des résultats probants lors de cette campagne sur terre battue. Elle se poursuivra la semaine prochaine à l’ATP 500 de Barcelone.

Suisse: Marc Marchon rejoint le groupe Marc Marchon a rejoint la s閘ection suisse Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Patrick Fischer a appelé un nouvel attaquant pour la première phase de la préparation aux Mondiaux. Marc Marchon (Berne) a ainsi rejoint lundi l'équipe dans sa base de Kloten. Initialement, Marchon n'avait pas été retenu en raison d'une blessure. Mais des examens complémentaires ont montré que le joueur était finalement apte. Son coéquipier au CP Berne, le défenseur Romain Loeffel, doit pour sa part différer son arrivée. Légèrement blessé, il arrivera dans la sélection la semaine prochaine. Les Suisses disputeront deux matches de préparation à Herisau contre la Slovaquie jeudi et vendredi.

Vancouver battu, les play-off s'éloignent pour Suter Les play-off s'閘oignent pour Pius Suter (24) et les Canucks Image: KEYSTONE/AP/DARRYL DYCK Les play-off s'éloignent pour les Canucks de Pius Suter en NHL. Battu 3-2 par les Vegas Golden Knights dimanche à domicile, Vancouver est à 8 points de la barre alors qu'il lui reste cinq matches à jouer en saison régulière. Vaincus à quatre reprises dans leurs cinq dernières sorties, les Canucks accusent désormais 8 longueurs de retard sur Minnesota. Le Wild, qui détient pour l'heure la deuxième "wild card" disponible dans la Conférence Ouest, s'est pour sa part imposé dimanche (3-2 après prolongation face aux Stars de Lian Bichsel). La soirée avait pourtant bien commencé pour la franchise canadienne, qui a ouvert la marque après 4'46 sur une réussite de Nils Hoglander. Le centre zurichois Pius Suter a été crédité d'un assist sur ce but pour son 43e point de la saison (22 buts, 21 assists), le 9e dans ses huit derniers matches.

Fin de la première du Grand Slam Trackà Kingston Le Grand Slam Track créé par Michael Johnson a connu des débuts timides Image: KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ La première étape du Grand Slam Track, nouveau circuit de meetings créé par Michael Johnson, s'est conclue dimanche à Kingston. Cette première fut imparfaite, mais prometteuse. Création de l'ex-star de la piste Michael Johnson, Grand Slam Track s'est promis de dépoussiérer et de professionnaliser l'athlétisme, principalement à grand renfort de dollars, avec des primes jamais vues dans le sport olympique no 1. Cette ligue propose à 12 groupes de huit athlètes deux courses en trois jours, pour un classement cumulé. Placé début avril, alors que les athlètes sont encore en pleine période d'entraînement foncier, sans meneur d'allure, et avec la contrainte du fort vent de Kingston, ce meeting n'a logiquement pas affolé les chronomètres. Mais il a proposé de belles et parfois intrigantes batailles pour la première place, selon le souhait de son créateur. Le groupe du demi-fond masculin a ainsi réuni le podium olympique du 1500 m à Paris et deux médaillés du 800 m pour un triomphe final du Kényan Emmanuel Wanyonyi. Le champion olympique du double tour de piste a surpris les spécialistes du 1500 m samedi (Cole Hocker, Yared Nuguse, Josh Kerr) avant de prendre la 2e place du 800 m (1'46''44) derrière le Canadien Marco Arop (1'45''13) dimanche. Longueurs Mais les quelques belles courses n'ont pas masqué les longueurs d'une compétition étalée sur trois jours (24 courses en tout) et quelques couacs pour sa première. Le stade national de Kingston sonnait quasiment vide vendredi avant de s'éveiller gentiment samedi et dimanche grâce à l'attrait des courses des meilleurs jeunes jamaïcains programmées avant la retransmission. Pensé pour la télévision, le show a été assuré avec des moyens techniques importants (drones, incrustations, plateau en milieu de stade, nombreux consultants), emballé d'un marketing moderne, mais marqué par quelques hésitations, notamment sur le système de points, difficile à aborder. La "révolution" promise a aussi maintenu quelques mauvaises vieilles habitudes, comme la banderole d'arrivée qui a failli coûter des blessures aux sprinters (supprimée le dimanche) ou les interviews TV à bout de souffle juste après avoir coupé la ligne, que Johnson avait pourtant promis de supprimer. Johnson confiant "Il nous reste un mois. On va tout analyser. Nous avons noté plusieurs choses", a assuré Johnson avant les trois prochaines dates à Miami (2-4 mai), Philadelphie (30 mai-1er juin) et Los Angeles (27-29 juin). "Au niveau de la compétition, tout s'est bien passé. Nous avons connu, dans les coulisses, quelques problèmes, nous allons nous en occuper, même si ce n'était pas visible de l'extérieur. C'est notre engagement, de maintenir une qualité très élevée", a poursuivi Michael Johnson. Quelques têtes d'affiche étaient présentes, comme la star du 400 m haies Sydney McLaughlin-Levrone, vainqueure de ses deux courses, dont un 400 m en 50''32 dimanche. Mais pour perdurer, la nouvelle compétition devra sûrement convaincre d'autres vedettes comme Noah Lyles ou Sha'Carri Richardson - d'autant plus qu'elle se concentre sur les courses et particulièrement le sprint.

Marc-Andrea Hüsler titré à Morelos au Mexique Marc-Andrea Hüsler a cueilli dimanche son 7e titre dans un Challenger Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Marc-Andrea Hüsler a cueilli le titre dimanche dans le Challenger de Morelos, doté de 100'000 dollars et disputé sur dur. Le Zurichois s'est imposé 6-4 3-6 6-4 en finale face au Kazakhe Dmitry Popko. Tête de série no 4 du tableau au Mexique, Marc-Andrea Hüsler a décroché son septième trophée sur le circuit Challenger, le premier depuis le mois d'août 2024 et son sacre à Grodzisk Mazowiecki en Pologne. Grâce à cette victoire, le gaucher de 28 ans grimpe de la 168e à la 142e place du classement ATP.

Le CC Genève battu par l'Ecosse en finale du championnat du monde Les joueurs du CC Genève (à gauche) se congratulent malgré leur défaite en finale face à l'Ecosse Image: KEYSTONE/AP/Chris Young Le CC Genève du skip Yannick Schwaller doit se contenter d'une médaille d'argent dans le championnat du monde messieurs de Moose Jaw. La Suisse s'est inclinée 5-4 face à l'Ecosse en finale dimanche. Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller et Benoît Schwarz-van Berkel abordaient pourtant ce duel en confiance, forts de leur victoire (11-7) obtenue face à l'Ecosse dans le Round Robin. Mais Bruce Mouat, déjà titré au niveau planétaire en 2023, a démontré toute sa maîtrise dans la phase à élimination directe. Battue à quatre reprises dans le tour préliminaire, l'Ecosse a sorti le grand jeu en battant successivement la Suède, tenante du titre, en quart de finale, le Canada, favori logique et 1er du Round Robin, en demi-finale, puis la Suisse, elle aussi qualifiée directement pour le dernier carré. Dimanche, les Ecossais ont fait la différence grâce à deux coups de deux, réalisés aux cinquième et septième ends, qui leur ont permis de mener 4-3. Les Helvètes, qui avaient su répondre dans la sixième manche en marquant également deux points, ne sont pas parvenus à inverser la tendance pour mettre leurs adversaires sous pression. L'Ecosse n'a concédé qu'un point dans le huitième end, obtenant le nul dans le neuvième afin d'attendre sagement l'ultime manche pour forcer la décision. Et Bruce Mouat n'a pas tremblé au moment de lancer sa dernière pierre pour s'offrir un deuxième or mondial après celui glané deux ans plus tôt à Ottawa. L'attente se poursuit Pour le curling masculin suisse, l'attente se poursuit, le quatrième et dernier titre mondial remontant à 1992. Mais le CC Genève a déjà mis fin à une longue disette en se hissant en finale, la première depuis 2003 pour une formation suisse au niveau mondial chez les messieurs. De bon augure à moins d'un an des JO de Milan/Cortina.

Fribourg-Gottéron: deux héros à 20 ans d'écart Julien Sprunger, l'infatigable capitaine de 39 ans, et Jan Dorthe, le jeune loup de 19 ans, ont chacun à leur tour offert la victoire à Fribourg-Gottéron face à Lausanne (3-1 dans la série). L'écart d'âge vertigineux entre les deux attaquants illustre parfaitement l'état d'esprit prôné par leur entraîneur Lars Leuenberger, alors que les matches s'allongent et que les blessés s'accumulent: quiconque peut prendre le relais, qu'il soit un rookie ou un vétéran. Jan Dorthe n'était pourtant même pas censé entrer sur la glace samedi lors du quatrième acte de cette série romande (4-3 ap). L'international M20, qui n'avait plus patiné pour la première équipe depuis le 22 février, occupait le rôle de 13e attaquant. Mais la blessure de Nathan Marchon en cours de match l'a propulsé sur la glace et à la 82e minute, c'est finalement lui qui a libéré le peuple fribourgeois en envoyant le puck hors de portée du gardien lausannois Kevin Pasche. "J'ai tiré et je ne l'ai même pas vu rentrer! Mais j'ai tout de suite entendu la réaction du public", a raconté Jan Dorthe en zone mixte, quelques minutes après son exploit. "J'en rêvais depuis longtemps. C'était déjà arrivé en saison régulière, mais comme ça, en play-off, en demi-finale, en deuxième prolongation, c'est encore plus incroyable", a-t-il enchaîné. Comme son idole Révélé en début de saison au cœur d'un marasme fribourgeois aujourd'hui bien lointain - il avait notamment inscrit un triplé en Champions League -, le numéro 93 n'avait pas encore eu sa chance dans ces séries. "J'ai dû entrer dans des conditions pas évidentes, mais je m'entraîne dur pour ces moments-là, pour prouver que je peux jouer à ce niveau, en demi-finale des play-off", a-t-il lancé. Pour couronner le tout, le jeune attaquant a imité son "idole" Julien Sprunger, décisif deux jours plus tôt à Lausanne lors de l'acte III (3-2 ap). L'homme aux 1114 matches de National League a par ailleurs atteint la barre des 400 buts dans l'élite en marquant un 3-2 qui aurait pu suffire, si Damien Riat n'avait pas arraché les prolongations à cinq secondes de la sirène. "Ce malheureux goal aurait pu nous couper les jambes et d'ailleurs on a un peu souffert par la suite", a reconnu le capitaine des Dragons, tout à fait conscient que le LHC a dominé la première prolongation. "Mais voilà, chaque soir on trouve quelqu'un pour endosser le costume de héros. Jeudi, c'était le plus vieux, ce soir (réd: samedi), c'est le plus jeune. C'est magnifique." Trois pucks de finale Déjà buteur lors du premier match de cette demi-finale décidément très disputée - les deux formations ont encore une fois été séparées que d'un but -, Julien Sprunger retrouve une seconde jeunesse dans ces play-off. "Je joue dans une ligne qui n'est pas spécialement offensive, mais on arrive quand même à marquer. Il y a des périodes où ça ne rentre pas, et là ça rentre", a ajouté le numéro 86, qui espère bien que Jan Dorthe prendra le relais une fois ses patins rangés. "Je ne fais pas de la résistance!", a-t-il plaisanté. "Mais ça fait plaisir d'avoir un jeune coéquipier qui est là pour faire la différence quand c'est nécessaire. Il a marqué un but très important qui nous offre trois balles de match." L'emblématique attaquant de Fribourg-Gottéron, qui patinera quoiqu'il arrive au moins une saison supplémentaire avec son club de toujours, n'est plus très loin d'une deuxième finale après celle perdue en 2013 contre Berne (4-2). "C'est le rêve de tout le monde ici, mais on ne va pas s'enflammer. Le coach a ce mot d'ordre depuis longtemps: que ce soit un match 1 un match 7, un quart de finale, une finale, on ne change rien." Le plus dur reste encore à venir pour Julien Sprunger, Jan Dorthe et les Dragons. En quart de finale, face aux Ours, ils ont aussi mené 3-1 avant d'être contraints à l'exploit lors du septième match disputé à Berne. Mais en s'imposant une nouvelle fois au bout du suspense, ils pourraient bien avoir pris un ascendant psychologique décisif sur un LHC désormais au bord du gouffre.

Vargas sort sur blessure face à l'Atlético Ruben Vargas (à gauche, ici face au Betis) s'est blessé tout seul dimanche Image: KEYSTONE/EPA/Julio Munoz La saison de Ruben Vargas pourrait bien avoir pris fin dimanche. L'attaquant international suisse du FC Séville a dû sortir sur blessure à la 11e minute d'un match perdu contre l'Atlético Madrid (2-1). Selon les premiers examens, Ruben Vargas souffre d'une élongation du fléchisseur d'un genou au niveau des muscles postérieurs de la cuisse, a annoncé son club. Il s'est blessé tout seul, juste avant l'ouverture du score de Séville qui a encaissé le 2-1 à la 93e.

Ovechkin dépasse déjà Gretzky Alex Ovechkin a dépassé Gretzky dimanche en marquant un 895e but en saison régulière Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Alex Ovechkin n'a pas tardé à devenir le seul détenteur du record de buts marqués en saison régulière de NHL. L'ailier russe de Washington a dépassé Wayne Gretzky dimanche grâce à sa 895e réussite. Auteur d'un doublé vendredi pour ses 893e et 894e buts en saison régulière, Alex Ovechkin a donc saisi la première opportunité qui s'offrait à lui de se retrouver seul sur le toit du monde. Il a signé cette réussite historique à la 28e minute d'un match face aux New York Islanders, permettant aux Capitals de revenir à 1-2. Ce but, célébré quasiment comme un titre par le principal intéressé, a été suivi d'une longue cérémonie qui a engendré une longue interruption du match. Wayne Gretzky était présent dans les tribunes, comme vendredi.

Super League: le FC Bâle fait le break La joie des joueurs bâlois après le 2-0 Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle a fait le break en tête de la Super League au terme de la 31e journée. Les Rhénans ont pris quatre points d'avance sur Servette grâce à leur victoire 2-0 contre Lugano dimanche. Ce succès a été acquis en seconde période grâce à des réussites de Shaqiri (64e) et Soticek (82e). Entré à la 57e, Kade a justifié la décision de Fabio Celestini en étant impliqué dans les deux buts. Poussif et peu dangereux en première mi-temps, le FCB a su élever le niveau de son jeu au bon moment. Dans ce championnat longtemps indécis et plein de rebondissements, Bâle peut sans doute être désormais considéré comme le favori numéro un pour le titre. GC respire Grâce à un triplé d'Adama Bojang (14e/55e/72e), Grasshopper s'est donné un peu d'air en battant Lucerne 3-1. Les Sauterelles prennent ainsi six points d'avance sur la lanterne rouge Winterthour. Elles reviennent aussi à cinq longueurs de Sion et à trois d'Yverdon, ce qui leur permet encore d'espérer éviter le barrage. Lucerne, qui aurait rejoint Servette au 2e rang en cas de succès, a déçu. Furieux contre ses joueurs, l'entraîneur Mario Frick a effectué un triple changement dès la 33e! Les Lucernois ont ensuite réagi et égalisé par Dorn (54e). Mais GC a répliqué une minute plus tard.

Fuchs glisse au 9e rang final, Epaillard sacré Martin Fuchs a terminé 9e de la finale de la Coupe du monde Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Martin Fuchs a pris la 9e place de la finale de la Coupe du monde de saut d'obstacles, remportée par le Français Julien Epaillard dimanche à Bâle. Le Zurichois, qui montait Leone Jei, a perdu tout espoir de s'imposer dès la première des deux manches programmées dans cette dernière journée en commettant une faute. Deuxième du général vendredi soir après sa victoire en barrage dans la deuxième épreuve de cette finale, Martin Fuchs a manqué le coche dimanche après-midi à la Halle St-Jacques. Le vainqueur de la finale 2022 a fait tomber deux perches lors de l'ultime manche pour terminer avec 14 points de pénalité. Deuxième Suisse présent cette semaine à Bâle en l'absence du vice-champion olympique Steve Guerdat, Edouard Schmitz n'est pas parvenu à décrocher le top 10 dont il rêvait. Le Genevois, qui montait Gamin, a réussi deux sans faute et deux parcours à 8 points pour se classer au 16e rang avec 20 points de pénalité. Julien Epaillard et sa monture Donatello d'Auge n'ont quant à eux pas failli dimanche. Dernier cavalier à s'élancer dans la dernière épreuve, le Français pouvait se permettre une faute, qu'il a d'ailleurs commise, mais pas deux. Il décroche sa plus belle victoire avec 4 points de pénalité, contre 7 pour son dauphin britannique Ben Maher.

Quatre titres individuels en quatre jours pour Noè Ponti No Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti a conclu en beauté les championnats de Suisse en grand bassin. Le Tessinois s'est paré d'or sur 50 m libre dimanche à Sursee, avec un nouveau record personnel à la clé (22''61). Sacré sur 50 m papillon, sur 100 m libre puis sur 100 m papillon lors des trois premières journées de ces joutes, Noè Ponti a comme prévu cueilli une quatrième médaille d'or individuelle dans le bassin du Campus Sursee. Sur 50 m libre, il a amélioré de 0''02 son meilleur temps, établi à la mi-février à Dubai. Le médaillé de bronze des JO 2021 a enchaîné les chronos de premier plan à Sursee. Il a amélioré les deux meilleures performances mondiales de l'année qu'il détenait déjà, réussissant 22''77 sur 50 m papillon (en séries) et 50''27 sur 100 pap', et a aussi amélioré ses records personnels sur 50 et sur 100 m libre (49''52). Roman Mityukov, l'autre star de la natation suisse, a quant à lui réalisé le triplé en dos à Sursee. Le médaillé de bronze des JO 2024 a triomphé dimanche sur 100 m, après avoir cueilli l'or vendredi sur 50 m et samedi sur sa distance fétiche du 200 m. Le Genevois a nagé le 100 m dos en 53''96, à 0''64 de son record de Suisse. Double médaillé mondial sur 200 m dos en grand bassin (bronze en 2023, argent en 2024), Roman Mityukov s'était fait l'auteur samedi d'une nouvelle meilleure performance mondiale de l'année en 1'55''64. Soit 0''79 seulement de plus que le record national qui lui avait permis de conquérir le bronze aux JO de Paris.

Tour des Flandres: Pogacar s'impose en solitaire et en patron Tadej Pogacar a remporté en patron son 2e Tour des Flandres Image: KEYSTONE/AP Tadej Pogacar a remporté en patron son deuxième Tour des Flandres, après sa victoire en 2023. Le Slovène s'est imposé en solitaire sur le Ronde avec 1'01 d'avance sur son dauphin Mads Pedersen. Le Thurgovien Stefan Küng s'est classé 7e, à 1'53. Pogacar a multiplié les accélérations dans les cinquante derniers kilomètres avant de partir seul dans le troisième passage du Vieux Quaremont, à 18 km de l'arrivée à Audenaarde. Son principal Mathieu van der Poel, longtemps seul à pouvoir l'accompagner, n'a rien pu faire et doit se contenter du 3e rang final. Tadej Pogacar a creusé son avance sur le groupe de quatre poursuivants dans le final rectiligne, malgré le vent de face, pour écrire un peu plus sa légende. Pedersen a réglé le petit groupe au sprint pour finir 2e devant Mathieu van der Poel, le vainqueur sortant, et les Belges Wout Van Aert et Jasper Stuyven. Un 8e Monument C'est la huitième victoire dans un Monument, appellation regroupant les cinq plus grandes classiques du calendrier, pour Pogacar. Le champion du monde en titre et triple vainqueur du Tour de France en compte désormais une de plus que Mathieu van der Poel, qui reste bloqué à sept. Le leader d'UAE a fait craquer son rival néerlandais dans le Vieux Quaremont où Wout Van Aert a offert une magnifique résistance pour mener la chasse avec Van der Poel, Pedersen et Stuyven. Ces cinq hommes ont été les grands acteurs, avec aussi Stefan Küng et Filippo Ganna qui avaient essayé de prendre un coup d'avance. Pogacar, qui prend sa revanche sur Van der Poel par rapport à Milan-Sanremo, a accéléré dans toutes les ascensions, suivi comme son ombre par le petit-fils de Raymond Poulidor qui a fini par lâcher à l'usure face aux coups de boutoir du Slovène. Les deux hommes doivent se retrouver dès dimanche prochain lors d'un Paris-Roubaix qui sent la poudre. Küng prêt pour Paris-Roubaix L'ambitieux Stefan Küng a donc tout tenté pour aller enfin décrocher son premier succès dans l'un des Monuments. Présent aux avant-postes avant que les favoris ne passent à l'attaque, le rouleur de l'équipe FDJ n'a pas pu tenir leur rythme mais décroche une nouvelle place d'honneur. Il sera également à suivre de près sur les pavés de Paris-Roubaix.