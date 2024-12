New Jersey victorieux ++ Quatre à la suite pour Atlanta

Fin de saison pour Marcel Hirscher, blessé à un genou Marcel Hirscher, ici lors du slalom de Gurgl, voit son retour à la compétition être interrompu. Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Marcel Hirscher s'est déchiré le ligament croisé du genou gauche lors d'un entraînement de géant lundi à Reiteralm, en Autriche. Sa saison et son retour à la compétition sont brutalement interrompus. L'Autrichien, qui concourt désormais pour les Pays-Bas, a confirmé mardi sa blessure en publiant sur Instagram une vidéo de l'incident. Le skieur de 35 ans a glissé lors d'un virage à droite. Il n'est pas tombé mais s'est immédiatement saisi du genou gauche. "La dernière course de la saison. Ce qui reste, c'est l'amour du ski", a écrit Hirscher sur le réseau social. Dans un communiqué publié par son équipe, il ajoute: "Le ligament croisé est parti, le projet est terminé". Le texte précise que l'homme aux 67 victoires en Coupe du monde a rapidement été opéré avec succès. Hirscher avait fait son retour en Coupe du monde ces dernières semaines, quatre ans après avoir annoncé sa retraite.

New Jersey gagne, ses Suisses restent muets Jack Hughes (à droite) a mené les Devils au succès à New York avec un doublé. Image: KEYSTONE/AP New Jersey a dominé les Rangers de New York lundi à Manhattan (5-1) en NHL. Et ce sans apport comptable de ses trois joueurs suisses: Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler. Deux hommes ont en revanche particulièrement brillé: Jack Hughes et Jesper Bratt. Les deux meilleurs compteurs des Devils ont respectivement inscrit 3 et 4 points. L'Américain s'est fait l'auteur d'un doublé (4-0 et 5-1), tandis que le Suédois a ouvert le score et délivré trois assists par la suite. Les joueurs de Big Apple n'ont jamais vraiment inquiété leurs voisins du New Jersey, n'inscrivant qu'un seul but en deuxième période (4-1). Ces derniers pointent désormais en tête de la division Atlantique avec un point d'avance sur Washington, mais quatre matches de plus à leur compteur. Chicago sombre Rien ne va plus du côté de Chicago, où Philipp Kurashev vit décidément une saison bien compliquée. Les Blackhawks ont concédé un troisième revers de rang sur la glace de Toronto (4-1) et restent derniers de la division Centrale. La franchise de l'Ontario a pu compter sur le retour de sa star Auston Matthews. L'Américano-Mexicain, qui avait manqué les 9 derniers matches, a ouvert le score lors du premier tiers-temps. Chicago a bien réduit le score à 2-1 en entame de troisième période mais Toronto a repris ses distances 21 secondes plus tard, avant de clore le suspense dans la cage vide.

Quatre à la suite pour Atlanta Clint Capela a capté de nombreux rebonds face aux joueurs de la Louisiane. Image: KEYSTONE/AP/Mike Stewart Atlanta a signé une quatrième victoire de rang en NBA lundi. A domicile, les Hawks du Genevois Clint Capela ont pris la mesure d'une équipe de la Nouvelle-Orléans en difficulté (124-112). C'est la première fois de la saison que la franchise géorgienne parvient à enchaîner une telle série de succès. Celui-ci porte la marque de l'effectif globalement supérieur des Hawks, dont les neuf joueurs ayant foulé le parquet ont pratiquement tous inscrit au moins 10 points. Seul Bogdan Bogdanovic (8 points) et Clint Capela (9) n'ont pas atteint cette marque face aux Pelicans. Le pivot suisse a toutefois été précieux dans les raquettes, captant 17 rebonds (5 offensifs), son meilleur total depuis le début de la saison. La victoire d'Atlanta, qui s'est dessinée en deuxième mi-temps, aurait même pu être plus large si son meneur star Trae Young s'était montré plus adroit derrière l'arc (20 points, 2/9 à 3 points). Grâce à ce succès, Atlanta possède désormais à nouveau un bilan neutre (11 victoires, 11 défaites) et remonte à la sixième place de la Conférence Est.

Genève-Servette attaque son quart de finale Genève-Servette accueille les Allemands de Bremerhaven mardi en match aller des quarts de finale de la Champions League. Les Aigles veulent enchaîner après quatre succès de rang en championnat. Les hommes de Jan Cadieux ont effet remporté quatre parties en six jours, même si trois de ces succès ont été acquis à l'issue du temps réglementaire. La probante victoire devant Fribourg-Gottéron (3-0) mercredi doit servir de match référence. Après avoir facilement éliminé Lausanne au tour précédent, le GSHC fait désormais face aux Pinguins de Bremerhaven, une équipe que les Genevois ont déjà affrontée cette saison. C'était le 6 septembre, pour leur premier match officiel de l'exercice. Les champions d'Europe en titre s'étaient inclinés 3-2 au nord de l'Allemagne. L'actuel troisième du championnat allemand est également en forme dans son pays. Les Pinguins ont remporté leurs trois derniers matches en n'encaissant que trois buts et en en marquant 13. Le match retour aura lieu le 17 décembre à Bremerhaven.

Les Suissesses à l'épreuve des Championnes d'Europe 4 jours après sa défaite 6-0 à Zurich devant l’Allemagne, la Suisse espère relever la tête lors de son dernier match de l’année. Elle défiera à Sheffield l’Angleterre, Championne d’Europe en titre. Diminuée par les absences de sa capitaine Lia Wälti, mais aussi de Luana Bühler, de Géraldine Reuteler, de Ramona Bachmann et de Naomi Luyet , Pia Sundhage ne pourra pas activer beaucoup de leviers pour rebondir après le naufrage de vendredi. "Nous avons pris le temps de tirer les leçons de cette défaite, de comprendre où résident nos manques et comment les gommer", souligne Pia Sundhage qui reconnaît que ses joueuses accusent un déficit athlétique dans les duels. La Suédoise n’a pas voulu cibler des joueuses en particulier à l’heure de l’analyse. "Nous gagnons en équipes. Nous perdons aussi en équipe, lâche-t-elle. Les joueuses alignées vendredi ont fait leur maximum." Sur la pelouse du Bramall Lane, l’antre de Sheffield United, les Suissesses s’apprêtent à nouveau à souffrir dans les duels face à des Anglaises contre lesquelles leur bilan se chiffre à un nul et onze défaites en douze rencontres. "Nous voulons gagner ce match", affirme toutefois Pia Sundhage pour rappeler, sans doute, que rien n’est impossible dans le football. Avec l'Allemagne et l'Angleterre pour ce dernier rassemblement, la Suisse n'a pas eu peur de choisir des adversaires de grande valeur avant de basculer vers la nouvelle année, celle du rendez-vous suprême de l'Euro. Au risque de recevoir deux véritables gifles en l'espace de quatre jours...

Une cinquième victoire pour Belinda Bencic Un succès sans histoire pour Belinda Bencic. Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI Belinda Bencic (WTA 913) a cueilli une cinquième victoire depuis son retour sur les courts. La jeune maman s’est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi WTA 125 d’Angers. Elle s’est imposée 6-4 6-1 devant la Roumaine Patricia Maria Tig (WTA 243) dans un match qu’elle a contrôlé de bout en bout. Sa prochaine adversaire sera la gagnante de la rencontre entre la Géorgienne Mariam Bolkvadze (WTA 197) et la Russe Anastasia Zakharova (WTA 112). La Française Clara Burel (WTA 73) est la tête de série no 1 du tableau. Son premier tour l’opposera ce mardi à la Zurichoise Céline Naef (WTA 155).

La Suisse recevra l'Espagne Carlos Alcaraz sera-t-il du voyage en Suisse ? Image: KEYSTONE/EPA/Jorge Zapata La Suisse n’a pas été vernie lors du tirage au sort du Groupe mondial de Coupe Davis 2025. Elle affrontera l’Espagne qui pourrait être emmenée par Carlos Alcaraz. Cette rencontre se déroulera en Suisse le week-end du 31 janvier/2 février. Le dernier affrontement entre les deux nations avait souri à la Roja qui s’était imposée 3-1 à Logrono en mars 2010. Quinze ans plus tard, le sort du septième Suisse – Espagne de l’histoire sera lié à la présence de Carlos Alcaraz. Le quadruple vainqueur en Grand Chelem fera-t-il le déplacement en Suisse la semaine qui suivra l’Open d’Australie ? Une Espagne sans Carlos Alcaraz sera peut-être à la portée d’une équipe de Suisse qui s’est découvert un nouveau leader en la personne de Jérôme Kym. Par ailleurs, cette affiche pourrait, pourquoi pas, inciter Stan Wawrinka à rejouer en Coupe Davis. Swiss Tennis arrêtera le choix du lieu de la rencontre ces prochains jours. Il n’est pas acquis que ce match se déroule au Centre national de Bienne en raison de l’engouement qu’il pourrait susciter auprès du public. Si elle signe l’exploit, la Suisse affrontera en septembre le vainqueur de la rencontre entre la Serbie et le Danemark avec une place dans le Final 8 en jeu. La phase finale de la Coupe Davis se déroulera ces trois prochaines années en Italie. Double détentrice du titre, la "Squadra Azzurra" du no 1 mondial Jannik Sinner est qualifiée d’office pour ce Final 8.

Le *héros de Séville" s'en est allé Helmuth Duckadam brandit la Coupe des clubs champions. Image: KEYSTONE/AP/RICARDO Connu pour avoir arrêté quatre tirs au but en finale de la Coupe des Champions en 1986 lors de la victoire du Steaua Bucarest contre Barcelone, Helmuth Duckadam est mort à 65 ans. "Le football roumain a subi une lourde perte: aujourd'hui l'un de ses plus grands portiers nous a quittés", a écrit sur Facebook le club, où il a joué entre 1982 et 1986. Le "héros de Séville" avait livré ses souvenirs dans une interview sur le site de l'UEFA en 2013. "Quand on est rentré à la maison le lendemain, plus de 15'000 personnes nous attendaient à l'aéroport", avait-il raconté. "C'était une atmosphère fantastique qu'on ne connaît qu'une fois dans sa vie, ou même jamais".

Poutine renonce à organiser ses Jeux de l'Amitié Vladimir Poutine lors de cérémonie de clotûre des Jeux olympiques d'hiver 2014 à Sotchi, en Russie (archives). Image: KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA Le président russe Vladimir Poutine a annoncé lundi, dans un décret, renoncer à organiser ses Jeux de l'Amitié. Ces derniers étaient censés concurrencer les JO et étaient prévus initialement en 2024. Les relations entre Moscou et les instances sportives mondiales ont été consumées depuis plusieurs années par une multitude de conflits, entre scandale de dopage d'Etat en Russie et escalades verbales, épousant les tensions géopolitiques. Elles sont polaires avec le CIO depuis le début de l'invasion en Ukraine en février 2022. "Afin de défendre les droits des sportifs et des organisations sportives au libre accès aux activités sportives internationales", M. Poutine a ordonné de "reporter jusqu'à une décision spéciale" la tenue des Jeux mondiaux de l'Amitié, selon ce décret publié sur le site officiel des documents juridiques du gouvernement russe. Le président russe avait ordonné il y a un an d'organiser ces Jeux qu'il vantait comme une alternative aux Jeux olympiques, dans le contexte de l'offensive en Ukraine qui a entraîné une pluie de sanctions occidentales contre Moscou, et qui étaient prévus en septembre à Moscou et Ekaterinbourg, dans l'Oural. Ils n'ont cependant jamais eu lieu, sans qu'aucune explication officielle ne soit fournie par les autorités. Mise au ban du sport mondial La Russie, mise au ban du sport mondial pour son assaut contre l'Ukraine, a été exclue en tant que nation des Jeux olympiques cet été à Paris et n'était représentée que par une petite équipe de 15 athlètes, concourant sous bannière neutre, après une sélection très stricte. Les athlètes autorisés à concourir devaient notamment avoir montré qu'ils n'avaient pas soutenu l'intervention militaire russe en Ukraine et qu'ils n'appartenaient pas à un club sportif lié aux forces armées ou de sécurité, comme c'est parfois le cas en Russie. Privés de leur drapeau et d'hymne dans la capitale française, de nombreux athlètes russes avaient choisi de renoncer aux compétitions, dénonçant des critères "discriminatoires". Le CIO avait accusé la Russie avant les JO de Paris de "politiser" le sport, et voyait dans la potentielle organisation des Jeux de l'Amitié "une tentative cynique" d'exploiter les athlètes "à des fins de propagande politique".

Les adieux émouvants de Del Potro face à Djokovic Juan Martin Del Potro (à droite) a fait ses adieux au monde du tennis lors d'une exhibition contre Novak Djokovic. Image: KEYSTONE/AP/Gustavo Garello Près de 15'000 spectateurs et, face à lui, Novak Djokovic. Juan Martin del Potro, très ému, a fait ses adieux au tennis de haut niveau, à 36 ans, lors d'un match exhibition dimanche à Buenos Aires. Pour leur 21e confrontation - la première remontant à 2007 -, l'Argentin l'a emporté pour la cinquième fois face à son ami serbe, 6-4, 7-5. Mais l'essentiel était ailleurs, dans l'émotion ressentie par l'assistance et par le vainqueur de l'US Open 2009, après des années à lutter contre les galères physiques. "Cette idée dingue est née en mars quand j'ai demandé à +Nole+ s'il y avait moyen pour lui de venir en Argentine pour partager ma dernière, et bien qu'il ait un agenda très rempli, il m'a immédiatement dit oui", a expliqué Del Potro, vainqueur de 22 titres sur le circuit et qui compte également deux médailles olympiques à son palmarès, en bronze à Londres en 2012 et à Rio en 2016. Malheureusement pour lui, l'ex no 3 mondial a connu une fin de carrière totalement gâchée par l'accumulation de blessures, en commençant par le genou droit. "Un cauchemar sans fin", selon ses propres termes, qui l'a vu jouer son dernier match professionnel en... février 2022. Battu par Del Potro aux JO Après leur ultime rencontre de dimanche, et un bref double mixte avec les Argentines Gabriela Sabatini et Gisela Dulko, Novak Djokovic a lui aussi exprimé son émotion. "C'est un jour vraiment spécial. C'est un peu douloureux de ne plus pouvoir jouer à l'avenir contre mon ami... Je viens d'un endroit où les valeurs sont importantes et je crois que Juan Martin est un exemple pour nous tous", a déclaré le Serbe. Alors qu'il avait été battu par l'Argentin à Londres en 2012 et Rio en 2016, Djokovic est enfin parvenu cet été à Paris à remporter l'or olympique. Désormais numéro 7 mondial, la légende serbe, 37 ans, partira en chasse d'un 25e Majeur en janvier lors de l'Open d'Australie.

Un nouvel actionnariat au tournoi genevois Les promoteurs du Geneva Open annoncent la refonte de l'actionnariat du tournoi dans un communiqué diffusé lundi. Les parts détenues par Ion Tiriac passent en mains genevoises. Président du Conseil d'administration d'une banque genevoise qui est le sponsor titre de l'ATP 250 disputé depuis 2015 sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives, Nicolas Gonet reprend les parts que détenait l'ancien joueur roumain. Tiriac avait été à l'origine de la tenue du tournoi à Genève, au côté de Rainer Schüttler. Schüttler se réjouit de ce nouveau partenariat à la tête de Geneva Promotion Trophy, société en charge de la promotion de cet ATP 250. "Le tournoi renforce son ancrage", se félicite l'ancien finaliste de l'Open d'Australie et ex-no 5 mondial.

Pius Suter inscrit son neuvième but de la saison Pius Suter, 2e depuis la droite, a inscrit son 9e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/Duane Burleson Pius Suter connaît une excellente séquence actuellement. Le Zurichois des Vancouver Canucks a inscrit son 9e but de la saison et permis à son équipe de battre Detroit 5-4 ap dimanche. Suter a inscrit le 3-2 dans le deuxième tiers, pour ce qui était alors le but de la victoire. L'ancien joueur des Blackhawks et des Red Wings a marqué un but lors de ses trois derniers matches. Il compte 14 points en 22 rencontres.

La flotte de tête entre dans les mers du sud Justine Mettraux a dû effectuer plusieurs réparations cette semaine sur son bateau (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Désormais emmenée par Yoann Richomme, la flotte de tête du Vendée Globe a franchi le cap de Bonne-Espérance cette semaine. Justine Mettraux est toujours proche du top 10 malgré la perte d'une voile. Richomme a légèrement accentué son avance sur son premier poursuivant Charlie Dalin dimanche, au pointage de 19h00. Les deux marins, qui se relaient en tête du tour du monde sans escale depuis plusieurs jours, ne sont séparés que de huit petits milles en cette 21e journée en mer. Juste derrière eux, Sébastien Simon se trouvait à 28 milles du leader, tandis que Thomas Ruyant accusait désormais 92 milles de retard. Le reste de la flotte a encore perdu du terrain sur ce quatuor et seuls les neuf premiers naviguent dans l'Océan Indien pour le moment. Mettraux tient le coup Justine Mettraux a elle connu passablement de soucis techniques cette semaine, mais a pu effectuer les réparations nécessaires. La perte de sa voile avant ne lui a pas empêché de conserver la 11e place. Elle a toutefois perdu plus de 1000 milles nautiques sur la tête de la course en une semaine. Les deux autres Suisses engagés dans ce tour du monde en solitaire sont plus loin. Alan Roura est 23e, à plus de 2000 milles du leader. Oliver Heer se trouve à la 33e place.

Doublé suisse en slalom à Killington, Rast devant Holdener Camille Rast a remporté son premier succès en Coupe du monde en slalom à Killington Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Incroyable Camille Rast. La Valaisanne a remporté le slalom de Coupe du monde de Killington devant Wendy Holdenenr et a pris les commandes de la discipline et du général. La vie en rose pour Camille Rast! Après deux troisièmes places, en slalom à Gurgl et samedi en géant à Killington, la skieuse de Vétroz est allée chercher la plus belle des places: la première. Et avec la manière qui plus est. "C'est fou, tout va si vite, je suis tellement heureuse, je ne sais que dire", a répondu Rast au micro de la FIS au terme de la course. Interrogée sur le fait qu'elle est désormais en tête du classement du slalom et du général de la Coupe du monde, la skieuse de Vétroz a reconnu qu'elle ne "réalisait pas encore". "Je sais que ce n'est que le début de saison, a poursuivi la gagnante du jour. Je me suis dit: fais-le pour toi et amuse-toi. Et puis je suis tellement heureuse d'être sur le podium avec Wendy et que Mélanie ne soit pas loin." Troisième de la première manche, Rast a réussi la troisième meilleure deuxième manche pour s'imposer avec 0''57 d'avance sur un duo composé de Wendy Holdener et Anna Swenn Larsson. Pour l'anecdote, les deux femmes avaient fini ensemble à la première place du slalom en 2022. 9e du tracé matinal avec une erreur, Wendy Holdener s'est très bien reprise pour son second effort. La Schwytzoise a rendu une excellente copie avec le meilleur temps de la seconde manche. A noter qu'il faut remonter au 26 janvier 1996 pour trouver trace du dernier doublé helvétique en slalom. A Sestrières, Sonja Nef avait alors devancé Marlies Oester. Le résultat d'ensemble des Suissesses est encore meilleur grâce à la 5e place de Mélanie Meillard. La skieuse d'origine neuchâteloise enchaîne elle aussi les bons résultats sur le virage court après sa 7e place à Levi et sa 10e à Gurgl. On peut dire que les représentantes de Swiss-Ski ont su profiter des absences de Mikaela Shiffrin, blessée la veille en géant, et de Petra Vlhova, pas encore remise de sa blessure de l'an dernier. Aline Höpli a elle eu le bonheur de marquer ses premiers points en Coupe du monde. 25e de la première manche, Höpli s'est finalement classée 15e. Cinquième Helvète classée, Michelle Gisin a finalement hérité de la 19e place. Nicole Good, Aline Danioth et Elena Stoffel ont été éliminées en première manche.