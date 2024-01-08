Odermatt est le plus riche ++ La Suisse gagne le classement des nations

Odermatt et Shiffrin les plus riches Mikaela Shiffrin et Marco Odermatt sont les deux skieurs les plus riches Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sans surprise, Marco Odermatt et Mikaela Shiffrin, vainqueurs du général de la Coupe du monde, ont empoché de loin les gains les plus élevés de la saison de Coupe du monde qui vient de s'achever.

Avec un total de 14 podiums, dont neuf victoires, Odermatt a empoché 679'000 francs, soit nettement moins que les années précédentes. Depuis sa saison record de 2023, qui lui avait rapporté 941'000 francs, ses gains n'ont pas arrêté de diminuer.

Cette saison, la victoire d'Odermatt lors du Super-G de Kitzbühel lui a rapporté à elle seule 117'000 francs. Lucas Pinheiro Braathen suit de loin le skieur de 28 ans. Le Brésilien a remporté 416'000 francs. Avec Loïc Meillard (3e, 290'000 francs) et Franjo von Allmen (5e, 255'000 francs), deux autres Suisses se sont classés dans le top 5 de ce classement des gains.

Chez les dames, personne n’a pu rivaliser avec Mikaela Shiffrin. L’Américaine a empoché 563'000 francs, soit près de 228'000 francs de plus que la deuxième, l’Allemande Emma Aicher. Camille Rast (4e, 293'000 francs) est la seule Suissesse figurant dans le top 10 féminin.



La Suisse meilleure nation pour la quatrième fois consécutive Grâce notamment aux messieurs, la Suisse a remporté le classement des nations pour la 4e fois d'affilée Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Pour la quatrième fois consécutive et la sixième fois au cours des sept dernières années, la Suisse remporte le classement des nations. Un 13e sacre depuis la création de la Coupe du monde.

L'hiver dernier, Swiss-Ski s'était imposé avec 10'823 points, devançant l'Autriche de plus de 3300 points. Compte tenu de la domination des dernières années, tout autre résultat qu'une nouvelle victoire cette saison aurait été une déception.

Mais après la blessure rapide de Lara Gut-Behrami, qui avait rapporté plus de 1000 points lors des trois hivers précédents, la victoire était incertaine, d’autant plus que les points de Michelle Gisin faisaient également défaut depuis mi-décembre en raison de sa chute à Saint-Moritz.

La remontée masculine Après la première descente féminine en Engadine le 12 décembre, l’Autriche devançait la Suisse de 637 points. Mais dès le lendemain, les messieurs ont entamé leur remontée avec le triplé de Loïc Meillard, Luca Aerni et Marco Odermatt en géant à Val d'Isère. Après les courses d’Adelboden et de Zauchensee mi-janvier, les athlètes de Swiss-Ski avaient redressé la barre et pris la tête. A la fin de la saison, l’avance sur les voisins s'élève à 706 points.

Ce sont principalement les messieurs qui en ont été les artisans, avec 1312 points de plus que leurs concurrents autrichiens, et en particulier les descendeurs, qui ont marqué 1381 points de plus que les athlètes de la Wunderteam. Avec 2188 points, ils ont rapporté près d’un quart de tous les points helvétiques.

Les dames seulement quatrièmes Chez les dames, la Suisse n’a terminé qu’à la 4e place du classement général, derrière les Etats-Unis, l’Autriche et l’Italie. La dernière fois que les Suissesses avaient obtenu un classement aussi médiocre, c’était en 2015, où elles n’avaient atteint que la 5e place. Les blessures de Lara Gut-Behrami et Michelle Gisin, ainsi que l’absence temporaire de Corinne Suter, ont pesé trop lourd. Mais la concurrence comptait elle aussi des absences de poids. L’Italie a dû composer sans Federica Brignone, la vainqueure du général de la Coupe du monde l’hiver précédent.

Il est fort possible que l'hiver prochain, il faille à nouveau compter sur les Suisses pour tenir l'Autriche en échec pour la cinquième fois d'affilée. La Suisse est toutefois encore loin du record: l'Autriche a dominé le classement des nations entre 1990 et 2019 et a remporté la victoire trente fois de suite!



Le CIO rétablit les tests génétiques de féminité pour les JO 2028 Porteuse du gène SRY, Caster Semenya, ici en 2022, ne pourrait plus concourir aux JO Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le CIO a conditionné jeudi la participation aux épreuves féminines des JO 2028 de Los Angeles à des tests chromosomiques. Ils étaient déjà en vigueur de 1968 à 1996 dans le monde olympique.

L'admissibilité aux compétitions olympiques féminines "est désormais réservée aux personnes de sexe biologique féminin", non-porteuses du gène SRY, a expliqué le CIO dans un communiqué, après une réunion de sa commission exécutive.

En tournant le dos aux règles édictées en 2021, qui laissaient chaque fédération internationale fixer sa politique, le CIO bannit à la fois les sportives transgenres et une grande partie des athlètes intersexes, naturellement porteuses de variations génétiques tout en étant considérées comme des filles depuis leur naissance.

Cette nouvelle politique, la première mesure majeure de la Zimbabwéenne Kirsty Coventry depuis son élection il y a un an à la tête de l'instance olympique, s'appliquera à partir des JO 2028 et "n'est pas rétroactive".

Elle ne remet donc pas en cause la médaille d'or obtenue aux JO de Paris par la boxeuse algérienne Imane Khélif, qui a elle-même indiqué être porteuse du gène SRY bien que née fille et constamment présentée comme telle par le CIO quand elle était attaquée sur son genre.

Dans le détail, il reviendra aux fédérations internationales et aux instances sportives nationales d'organiser ces tests chromosomiques, qui devront être passés "une seule fois dans la vie de l'athlète", a indiqué le CIO.

Ces politiques sont déjà en vigueur depuis l'an dernier dans trois disciplines, l'athlétisme, la boxe et le ski, bien que leur application soulève des difficultés pratiques et légales: en France par exemple, les lois de bioéthique ne permettent pas de test génétique sans nécessité médicale.

Le CIO avait déjà eu recours à des tests chromosomiques de féminité entre 1968 et les JO 1996 d'Atlanta, avant d'y renoncer en 1999 sous la pression de la communauté scientifique qui contestait leur pertinence, et de sa propre commission des athlètes.



Capela et les Rockets battus Clint Capela et Houston battus Image: KEYSTONE/AP/Michael Wyke Les Houston Rockets de Clint Capela ont subi une 2e défaite consécutive en NBA. Ils se sont inclinés 110-108 ap contre les Minnesota Timberwolves.

Kevin Durant et Alperen Sengün ont marqué 30 points chacun pour Houston. En 10 minutes de jeu, Capela a capté 4 rebonds et réussi deux contres.

Pourtant privés d'Anthony Edwards, Minnesota a renversé un match fou en prolongation. Alors menés 108-95, ils ont réussi le plus grand retour en prolongation depuis le début des statistiques automatisées en NBA (1997-1998). Julius Randle (24 points) a conclu cette folle remontée d'un tir à mi-distance à 8 secondes du terme.

Avec 43 succès pour 29 revers, les Rockets sont assurés de disputer le play-in. Ils sont pour l'heure qualifiés pour les play-off à la 6e place avec trois victoires d'avance sur les Phoenix Suns.

Les LA Clippers, sans le Fribourgeois Yanic Konan Niederhauser blessé jusqu'à la fin de la saison, ont gagné 119-94 à Toronto pour un 3e succès d'affilée et sont à 6 victoires de Houston.

Eliminés depuis belle lurette pour le play-in, les Washington Wizards ont remporté leur premier match après 16 défaites d'affilée en battant Utah 133-110. Blessé depuis le début du mois de mars, Kyshawn George souffre d'une déchirure partielle du ligament collatéral ulnaire au coude gauche. Pas d'opération pour le Valaisan, mais une saison très certainement terminée.



Ndoye, Embolo, Vargas: un trio d'attaque qui pose question Dan Ndoye, Breel Embolo et Ruben Vargas ont vécu un hiver compliqué en club. L'état de forme du trio d'attaque de l'équipe de Suisse pose quelques questions à trois mois de la Coupe du monde.

Les trois hommes ont été parmi les principaux artisans de la campagne de qualification maîtrisée de l'automne. Souvent critiqué pour son manque d'efficacité, le trio a soigné ses statistiques, notamment lors des deux victoires foudroyantes de septembre contre le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0).

Sur les six matches de qualification, Embolo a marqué quatre buts, Ndoye deux et Vargas un, les deux ailiers délivrant aussi trois passes décisives chacun. Plus que leur efficacité, leur entente et leurs automatismes n'avaient jamais semblé aussi bien huilés.

Cette bonne forme coïncidait avec un début de saison plutôt réussi dans leur club respectif, Embolo à Rennes, Vargas à Séville et Ndoye à Nottingham. Mais la machine s'est quelque peu enrayée une fois le billet pour la Coupe du monde en poche.

La détresse de Vargas Ruben Vargas a vécu des mois particulièrement compliqués, la faute à une blessure persistante à la cuisse gauche contractée fin novembre. Après six semaines d'absence, l'ailier de 27 ans a rechuté en moins de dix minutes le 12 janvier, quittant en larmes la pelouse du stade Ramon Sanchez Pizjuan.

Le Lucernois a toutefois pris son mal en patience pour soigner convenablement ses ischio-jambiers. Il a finalement fait son retour au jeu contre Barcelone au Camp Nou, avant d'être à nouveau titularisé samedi face à Valence.

Dan Ndoye a lui aussi été freiné par une blessure au mollet pendant les fêtes. Le Vaudois a ensuite perdu son poste de titulaire à Nottingham Forest, le club qui a déboursé environ 40 millions de francs pour s'attacher ses services l'été dernier.

En difficulté en Angleterre, Ndoye n'a plus marqué depuis le 2 octobre et sa dernière passe décisive remonte au 11 décembre. Sa première saison en Premier League est tout sauf un long fleuve tranquille, puisqu'il a déjà évolué sous les ordres de quatre entraîneurs différents depuis son arrivée. Difficile, dans ces conditions, de faire preuve de constance.

Yakin pas inquiet Breel Embolo n'a lui pas connu de pépin physique, mais son statut s'est fragilisé à Rennes. Six mois après son arrivée en Bretagne, le Bâlois doit désormais se contenter d'un rôle de joker. Il semble aussi faire les frais du départ d'Habib Beye à Marseille, l'entraîneur qui l'a fait venir du Rocher monégasque en septembre.

Interrogé sur le changement de statut de Ndoye et Embolo lors de l'annonce de sa liste, Murat Yakin n'a pas semblé inquiet, insistant sur le fait que ses deux joueurs obtenaient tout de même du temps de jeu.

Les deux hommes ont déjà traversé des moments d'inefficacité par le passé et ont souvent répondu présent avec la Suisse. En septembre, Embolo avait d'ailleurs marqué trois buts en deux matches sous le maillot rouge à croix blanche alors qu'il était "placardisé" à Monaco depuis un mois.

Un seul vrai buteur Les propos nébuleux du sélectionneur, qui a déclaré vouloir "essayer quelque chose" au poste de buteur et "prévoir quelque chose de spécial" pour Denis Zakaria (en défense ?) interrogent tout de même. Après des années d'expérimentation quasi-constante, Yakin avait semble-t-il trouvé une sorte de formule magique l'automne dernier, reconduisant pratiquement le même 11 six fois de suite.

Oui, l'entraîneur bâlois dispose d'un réservoir de joueurs offensifs talentueux, renforcé par les retours prometteurs d'Alvyn Sanches et Noah Okafor. Mais Breel Embolo est bien le seul attaquant de pointe figurant parmi les 23 joueurs de champ sélectionnés pour les deux matches contre l'Allemagne (vendredi) et la Norvège (mardi).

A moins de trois mois de la Coupe du monde, à l'heure de se mesurer à deux des meilleures nations européennes, d'aucuns feraient le choix de la stabilité. La méforme temporaire de son indiscutable trio d'attaque pourrait toutefois réveiller le côté joueur de "Muri", qui semble tenté de rebattre certaines cartes.



Marlen Reusser de retour le 1er avril Marlen Reusser de retour le 1er avril Image: KEYSTONE/AP LaPresse Près de deux mois après sa chute lors du Tour des Emirats arabes unis, Marlen Reusser va faire son retour à la compétition. La championne du monde du contre-la-montre sera de retour le 1er avril.

Près de deux mois après sa grave chute lors du Tour des Emirats arabes unis, Marlen Reusser va faire son retour à la compétition. La championne du monde du contre-la-montre sera de retour le 1er avril.

Elle prendra part à la classique belge "La Flèche flamande". Comme l'a annoncé mercredi la Bernoise de 34 ans lors d'une conférence de presse, les blessures à l'épaule et au genou gauches sont suffisamment guéries pour lui permettre de reprendre la compétition. Une première tentative de retour début mars lors des Strade Bianche était prématurée et avait dû être interrompue.

Le programme de Reusser prévoit ensuite la participation au prestigieux Tour des Flandres le 5 avril. A l’issue des classiques belges, un retour en stage d’altitude est prévu afin de se préparer de manière optimale pour la Vuelta, qui débutera début mai. Les grands objectifs de Reusser cette année sont le Tour de France, dont le départ sera donné le 1er août à Lausanne, ainsi les Championnats du monde sur route fin septembre à Montréal.



Le LHC piège Genève Le 3-1 lausannois signé Czarnik Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Lausanne a pris l'avantage dans sa série de quarts de finale des play-off face à Genève en allant gagner 5-2 aux Vernets mercredi. Les Vaudois mènent 2-1.

Les Lions ont joué un mauvais tour aux Aigles. Un de ceux qui peuvent décider d'une série? A voir. Toujours est-il qu'après s'être inclinés 1-0 lors de l'acte inaugural, les hommes de Geoff Ward ont réussi à renverser la vapeur.

Le début de partie a été marqué par la réussite des deux équipes avec un homme de plus sur la glace. Ce sont les Lions qui ont ouvert le score par Ken Jäger après neuf secondes de power-play à la 5e. Genève a répliqué à la 10e par Praplan d'un tir parfait au-dessus de l'épaule gauche de Kevin Pasche.

Mais quelques instants avant cette égalisation, Damien Riat avait eu une grosse opportunité de doubler la mise, ce qui a entraîné un décalage du bloc lausannois sur leur repli défensif.

Les Lausannois vont pourtant parvenir à tromper une deuxième fois Stéphane Charlin. Sur une action en solitaire, c'est Erik Brännström qui a inscrit le 1-2 à la 18e. Et sur ce tir, on a le sentiment que le portier grenat avait les moyens de l'arrêter.

Genève a mis pas mal de pression sur la cage de Pasche au cours du tiers médian, mais ce sont les Vaudois qui sont parvenus à ajouter une troisième réussite à la 38e grâce à Austin Czarnik qui a repris tel un joueur de baseball un puck qui volait dans les airs.

Le LHC a ajouté un quatrième but par Baragaño à la 55e pour mettre un terme aux espoirs grenat. Car oui, il y a eu un 4-2 par Saarijärvi, mais Caggiula a pu répliquer un peu plus d'une minute après.



Zurich se rapproche des demi-finales Facile pour Zurich dans cet acte III Image: KEYSTONE/PostFinance Comme Davos, Zurich mène 3-0 dans sa série de quarts de finale. Les joueurs de Marco Bayer ont dominé Lugano 4-0 mercredi soir dans leur antre.

Gentiment mais sûrement, les Lions donnent le sentiment de retrouver leur sérénité et leur force tranquille. Celle qui leur a permis de décrocher les deux derniers titres de champion face à Lausanne.

Les Zurichois ont rapidement mené 2-0 grâce à Andrighetto et Trutmann aux 16e et 18e. Le pire pour les Luganais, c'est que le 3-0 est tombé à la 21e juste au retour des vestiaires par Lammikko. Dès cet instant, les Alémaniques ont pu passer en mode gestion.

A la 37e, une bagarre a éclaté et Rohrer et Carrick ont été priés d'aller se doucher avant les autres. Et à la 51e, Sigrist a inscrit le 4-0 sur un excellent service de Malgin.

Mais dans les rangs du "Z", on prie pour que Sven Andrighetto puisse revenir pour le quatrième acte vendredi au Tessin. Le top scorer zurichois a quitté ses coéquipiers au cours de la deuxième période après un contact aussi violent qu'involontaire avec son coéquipier Balcers.



Zoug réalise le doublé Les Zougoises sont championnes de Suisse Image: KEYSTONE/PostFinance Les filles de Zoug sont championnes de Suisse. Elles ont battu Berne 6-3 à domicile dans le 3e acte de la finale des play-off et ont ainsi pris leur revanche sur la finale perdue 3-0 l’an dernier.

Par la même occasion, les Zougoises, entraînées par Daniela Diaz, complètent leur doublé deux mois après leur victoire en Coupe de Suisse.

Pour Zoug, il s'agit du 5e titre national, trois ans après leur retour dans le hockey féminin, après ceux de 1998, 1999, 2004 et 2005.



Livia Kaiser n'a pas été à la hauteur de son potentiel Livia Kaiser n'a pu faire mieux que 22e du programme court Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Livia Kaiser a dû se contenter de la 22e place lors du programme court des Championnats du monde à Prague. Mais elle s'est tout de même qualifiée pour le libre des 24 meilleures patineuses vendredi.

A cause d'une réception manquée, la Thurgovienne de 21 ans n'a pas pu enchaîner comme prévu le triple toe-loop avec le triple lutz. Lors du triple rittberger, elle était légèrement déséquilibrée en l'air, mais a tout de même réussi à le combiner avec un double rittberger.

Avec un total de 54,91 points, Kaiser est restée nettement en deçà de son record personnel établi aux Championnats d'Europe 2024 (66,31) et a également manqué sa meilleure performance de la saison (57,02). Elle est la seule Suissesse en lice chez les dames, puisque Kimmy Repond est absente en raison d'une blessure au pied.

A l'issue de la première partie de la compétition, la Japonaise Kaori Sakamoto, vice-championne olympique, mène avec 79,31 points, juste devant sa compatriote Mone Chiba (78,45) et l'Américaine Amber Glenn (72,65). Sakamoto vise son quatrième titre mondial après ceux remportés en 2022, 2023 et 2024. La championne olympique américaine Alysa Liu a renoncé à participer à ces Championnats du monde.



Première étape franchie pour des franchises à Seattle et à Vegas Les Seattle Sonics bientôt de retour? Image: KEYSTONE/AP/ELAINE THOMPSON Les responsables de la NBA ont ouvert la voie à la création de deux nouvelles franchises dans le championnat nord-américain de basket, à Las Vegas et à Seattle. Ceci à l'horizon de la saison 2028-29.

Le conseil des gouverneurs de la NBA, où siègent les propriétaires des équipes engagées dans le championnat, a autorisé la Ligue à travailler à cette expansion, qui porterait de 30 à 32 le nombre de franchises engagées dans la prestigieuse compétition.

"Le vote intervenu aujourd'hui (mercredi) reflète l'intérêt de notre conseil dans l'exploration d'une potentielle extension à Las Vegas et à Seattle, deux marchés ayant une longue tradition de soutien à la NBA", a déclaré le patron de la NBA, Adam Silver.

"Nous sommes impatients de franchir cette nouvelle étape et d'engager des discussions avec les parties intéressées", a-t-il ajouté.

Ce vote n'est que la première étape d'un long processus qui devra au final être approuvé par au moins 23 des 30 franchises actuelles.

La banque d'investissement PJT Partners a été choisie par la ligue pour évaluer les aspects économiques et financiers de l'arrivée de deux nouvelles franchises en NBA.



Slalom à Hafjell: Loïc Meillard a frôlé la victoire Pas de victoire, mais un nouveau podium pour Loïc Meillard Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Pour la deuxième journée consécutive, Loïc Meillard a frôlé la victoire lors des finales de Coupe du monde à Hafjell. Le champion olympique a fini 2e du slalom derrière le Norvégien Timon Haugan.

Meilleur temps en matinée, Meillard n'a pas été en mesure de résister au retour fulgurant d'Haugan, auteur d'une démonstration sur une piste pourtant dégradée. Le Norvégien s'est imposé avec 0''44 d'avance sur le Valaisan d'origine neuchâteloise et 1''03 sur l'étonnant Finlandais Eduard Hallberg.

Le Norvégien Atle Lie McGrath, 8e de la course, a remporté le petit globe de la spécialité. Il a ainsi un peu effacé sa terrible déception des Jeux olympiques quand il avait été éliminé après avoir signé le meilleur temps de la manche initiale. Son plus sérieux rival, le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen, a en effet enfourché après quelques portes en finale.

Le Genevois Tanguy Nef a livré une très belle course, conclue au 6e rang. Quant au Valaisan Daniel Yule, il a pris le 15e rang.



Mikaela Shiffrin a remporté sa sixième Coupe du monde Et de six victoires au général de la Coupe du monde pour Mikaela Shiffrin Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Mikaela Shiffrin a remporté le général de la Coupe du monde pour la sixième fois de sa carrière. L'Américaine égale ainsi au palmarès la légendaire Autrichienne Annemarie Moser-Pröll.

Shiffrin (31 ans) avait déjà gagné le gros globe en 2017, 2018, 2019, 2022 et 2023. Ce nouveau sacre a toutefois été relativement difficile à assurer mercredi lors du géant des finales à Hafjell. L'Américaine était sous la menace de l'Allemande Emma Aicher, qui comptait 85 points de retard avant l'ultime course de la saison.

Mais elle a assuré sa victoire finale en terminant dans le top 15 mercredi à Hafjell. Seulement 17e après la manche initiale, Shiffrin a haussé le ton en finale pour remonter au 11e rang.

La victoire du jour est revenue à la Canadienne Valerie Grenier, déjà en tête après le parcours initial. Elle a signé le troisième succès de sa carrière devant la Norvégienne Mina Fuesrt Holtmann (à 0''43) et l'Autrichienne Julia Scheib (à 0''57), la lauréate du globe de la spécialité.

Côté suisse, Camille Rast a été la plus en vue. La Valaisanne, qui a conclu le général au 3e rang, s'est classée 6e de cet ultime géant. La Grisonne Vanessa Kasper s'est aussi illustrée en prenant la 10e place, soit le meilleur résultat de sa carrière. Par contre, Wendy Holdener a manqué son affaire, notamment en 1re manche. Elle a terminé 27e et dernière.



Coupe du monde: Loïc Meillard impérial en 1re manche à Hafjell Une démonstration de Loïc Meillard lors de la première manche Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard s'est montré impérial lors de la 1re manche du slalom des finales de Coupe du monde à Hafjell. Le champion olympique suisse a largement signé le meilleur chrono.

Le Valaisan d'origine neuchâteloise a devancé Henrik Kristoffersen de 0''67 et Timon Haugan de 0''79. Les deux Norvégiens ont été les seuls à rester dans la même seconde que Meillard, qui a été le plus rapide dans tous les secteurs.

Dans la lutte pour le globe de la spécialité, l'actuel leader norvégien Atle Lie McGrath occupe le 6e rang à 1''65. Ses deux principaux rivaux sont juste devant: Clément Noël est 4e à 1''03 et Lucas Pinheiro Braathen 5e à 1''15. McGrath reste ainsi en position de force puisqu'il compte 41 points d'avance sur le Brésilien et 77 sur le Français.

Le Genevois Tanguy Nef a concédé 2''09 au leader, ce qui lui vaut le 9e rang provisoire. Le Valaisan Daniel Yule (19e) a quant à lui perdu 3''70 sur une piste qui s'est rapidement dégradée. Dernier à s'élancer, le Haut-Valaisan et champion du monde junior Giuliano Fux a été éliminé après avoir enfourché.

