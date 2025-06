Pogacar fait coup double ++ Reusser toujours en tête

Dauphiné: Pogacar renforce son maillot jaune Tadej Pogacar aligne les victoires Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Tadej Pogacar a remporté l'étape reine du Critérium du Dauphiné en solitaire samedi à Valmeinier 1800. Le champion du monde a ainsi conforté son maillot jaune à la veille de l'arrivée.

Selon un scénario vu et revu, le phénomène slovène a accéléré à douze kilomètres de l'arrivée dans l'ascension finale de cette étape comportant trois cols hors catégorie avec aussi la Madeleine et la Croix de Fer. Il a ensuite géré son effort pour s'imposer avec 14 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard dont le visage était autrement plus marqué que celui du Slovène au moment de franchir la ligne.

Au classement général, Pogacar devance désormais Vingegaard de 1'01 et l'Allemand Florian Lipowitz, troisième de l'étape, de 2'21. Le Belge Remco Evenepoel, rapidement décroché, est quatrième à 4'11.

Recordman des succès C'est la 98e victoire de la carrière de Pogacar qui devient, à seulement 26 ans, le coureur en activité comptant le plus grand nombre de succès. Cela confirme la forme déjà éclatante du leader d'UAE à trois semaines du début du Tour de France (5-27 juillet). Pogacar a déjà gagné trois étapes sur le Dauphiné.

L'équipe Visma de Vingegaard a pourtant tout essayé en attaquant dès le kilomètre zéro avec Victor Campenaerts, en envoyant Sepp Kuss dans l'échappée du jour ou encore en durcissant dans la dernière partie du col de la Croix de Fer avec Matteo Jorgenson. Mais tout cela a été vain pour enrayer la puissance de feu du champion du monde qui, comme la veille à Combloux, a déposé Vingegaard et le reste du petit groupe de favoris en seulement quelques mètres, en se mettant en danseuse cette fois.



Tour de Suisse Women: Marlen Reusser conserve la tête Un jour en plus en jaune pour Marlen Reusser Image: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER Marlen Reusser a conservé le maillot jaune au terme de la 3e étape du Tour de Suisse Women à Küssnacht am Rigi. La victoire est revenue samedi au sprint à l'Italienne Elisa Balsamo.

Avant l'ultime étape dominicale, la Bernoise compte trois secondes d'avance sur la Néerlandaise Demi Vollering. Troisième, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma accuse déjà 1'23 de retard, alors que la Genevoise Elise Chabbey est quatrième à 1'57.

La 4e et dernière étape consistera en boucle de 129,4 km autour de Küssnacht am Rigi, avec quatre ascensions au menu et la dernière à 15 km de l'arrivée. Samedi, Elisa Balsamo s'est imposée de très peu devant la Néerlandaise Mischa Bredewold. La Zurichoise Noemi Rüegg a complété le podium alors que Demi Vollering (5e) et Marlen Reusser (6e) ont fini juste derrière.



Oklahoma City Thunder revient à égalité Shai Gilgeous-Alexander tente un tir Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN SPURLOCK Le Thunder d'Oklahoma City, un temps au bord du gouffre, a renversé les Indiana Pacers 111-104 pour égaliser à 2-2 en finale de la NBA vendredi à Indianapolis. Tout reste possible dans la série.

La finale, indécise, se rend dans l'Oklahoma pour le match 5 lundi avant de revenir dans l'Indiana pour le match 6 jeudi. L'une des deux équipes aura ainsi l'occasion de glaner un premier titre.

Si l'énergie, le jeu collectif et les actions d'éclat semblaient du côté des Pacers et de leur bruyant public, le Thunder a su encaisser, dans les cordes. "Nous avons su montrer toute notre volonté, nous nous sommes battus pour rester dans le coup lors du troisième quart-temps, c'était la clef. Ils avaient le vent dans le dos, nous jouions mal. Ça aurait été facile d'abandonner", a salué en conférence de presse l'entraîneur du Thunder, Mark Daigneault.

"Combat de chiens" OKC a répondu avec force dans les derniers instants, remportant le dernier quart-temps 31-17, dans le sillage de son MVP Shai Gilgeous-Alexander. Plutôt maladroit au départ (12 sur 24 au tir), ayant du mal à se débarrasser de ses défenseurs, ciblé au contraire de l'autre côté du terrain et longtemps incapable d'obtenir des fautes, le Canadien a fait ce qui est attendu des grands joueurs: élever son niveau dans les derniers instants, quand la finale semblait échapper au Thunder.

"SGA" a inscrit 13 points dans les quatre dernières minutes, de loin, à mi-distance, et sur la ligne des lancers francs (10 sur 10) après avoir forcé Aaron Nesmith à deux fautes consécutives très coûteuses. "On a enfin réussi quelques stops en défense, leur pression a baissé grâce à cela. On a pu développer notre jeu. Tout part toujours des stops pour nous", a commenté Gilgeous-Alexander au micro du diffuseur, qualifiant la rencontre de "combat de chiens".



US Open: Sam Burns aux commandes à mi-parcours Sam Burns mène l'US Open après deux des quatre tours Image: KEYSTONE/AP/Gene J. Puskar L'Américain Sam Burns a pris la tête de l'US Open après le 2e tour à Oakmont. Il a rendu une carte de 65, soit la troisième meilleure de l'histoire des dix US Open joués sur le parcours d'Oakmont.

Son compatriote J.J. Spaun, en tête jeudi soir, n'a pu faire mieux que 72 et pointe désormais à un coup, juste devant le Norvégien Viktor Hovland. Oakmont a par ailleurs malmené les favoris.

Le no 1 mondial américain Scottie Scheffler, après une carte de 71 vendredi, n'est que 23e à sept coups du leader. Son compatriote Bryson DeChambeau, tenant du titre, n'a même pas franchi le cut (+10).

Rory McIlroy, vainqueur du Masters en avril, a peiné pour gagner le droit de jouer ce week-end: grâce à deux birdies lors des 4 derniers trous, il est 45e en avec +6 au total, à 9 coups de la tête.



Une étape paisible pour Marlen Reusser Marlen Reusser toujours en jaune. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marlen Reusser est toujours la leader du Tour de Suisse. La Bernoise a défendu avec succès son maillot jaune lors de la 2e étape remportée par la Néerlandaise Amber Kraak.

Amber Kraak s’est imposée en solitaire à Oberkirch après avoir laissé sur place lors de l’ultime difficulté de la journée ses trois compagnes d’échappée. Elle a devancé au final la Polonaise Marta Lach de 1’55’’ pour cueillir son premier succès depuis sa victoire en février 2004 lors de la 4e étape du Tour des Emirats Arabes Unis. La Genevoise Elise Chabbey complète le podium de la plus longue étape de l’épreuve avec ses 161,7 km.

Sixième de l’étape à 3’13’’ d’Amber Kraak, Marlen Reusser a battu au sprint à Oberkirch sa grande rivale Demi Volleing qu’elle devance de 4 secondes au général. La Polonaise Katarzyna Newiadoma est troisième à 1’21’’, Elise Chabbey quatrième à 1’55’’. Ce samedi, la Bernoise devrait encore être en mesure de conserver sa place avec une étape vers Küssnacht qui devrait se conclure par un sprint massif.



Une nouvelle démonstration de Tadej Pogacar Une victoire de plus pour Tadej Pogacar. Image: KEYSTONE/AP Tadej Pogacar a remporté en solitaire la 6e étape du Critérium du Dauphiné à Combloux. Le Slovène a récupéré le maillot jaune pour prendre une option sur la victoire finale.

Avec ce 97e succès de sa carrière, Tadej Pogacar, qui s'est imposé avec 1'01'' d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard, devient le coureur en activité qui compte le plus grand nombre de victoires, à égalité avec le sprinter français Arnaud Démare.

Le Belge Remco Evenepoel, qui était en tête du classement général, a fini cinquième à 1'50''. Au général, Pogacar compte désormais 43 secondes d'avance sur Vingegaard, 54 sur l'Allemand Florian Lipowitz et 1'22'' sur Evenepoel.

Pogacar avait déjà porté le maillot jaune après avoir levé les bras lors de la première étape du Dauphiné dimanche dernier à Montluçon. Vendredi, lors de la première des trois étapes de montagne, courue sous une chaleur accablante, il a pris sa revanche sur Vingegaard dans la côte de Domancy, là-même où le Danois l'avait surclassé lors d'un chrono sur le Tour de France en 2023.

Le champion du monde a placé une accélération à sept kilomètres de l'arrivée qui a laissé tout le monde sur place. Seul Vingegaard a réussi à s'accrocher à sa roue pendant quelques mètres avant de se rasseoir, incapable de suivre le rythme de son adversaire.

Avec ce succès fulgurant, le neuvième cette saison, Pogacar dissipe les légers doutes nés de son contre-la-montre décevant mercredi où il avait fini loin derrière Evenepoel et Vingegaard, ses deux principaux rivaux pour le Tour de France (5-27 juillet).

Après cette relative contre-performance, le Slovène, réputé pour son appétit insatiable, a répété à plusieurs reprises que ce n'était pas si grave s'il ne remportait pas le Dauphiné pour la première fois.

Il est désormais bien placé pour le faire, même s'il reste encore deux journées difficiles en montagne à commencer par l'étape-reine vers Valmeinier 1800 samedi avec trois cols hors-catégorie au programme.



Un mariage heureux, mais aussi tumultueux Fabio Celestini, l'homme du doublé, s'en est allé. Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Fabio Celestini quitte le FC Bâle. Après 19 mois d’un mariage heureux, mais parfois tumultueux, l’homme du doublé aspire, selon le club rhénan, "à un nouveau défi".

Ce départ n’a rien d’une surprise même si son contrat courait jusqu'en juin 2026. Au soir de la victoire en finale de la Coupe de Suisse face au FC Bienne, l’entraîneur de 49 ans avait laissé entendre que son avenir ne se conjuguait pas avec celui du FC Bâle. Après avoir œuvré à la tête du Lausanne-Sport, de Lugano, de Lucerne et de Bâle, l’ancien capitaine de Marseille entend poursuivre sa carrière à l’étranger.

Son immense mérite au Parc St. Jacques fut de métamorphoser une équipe qui occupait la dernière place de la Super League lors de son intronisation en une formation qui a tout renversé ce printemps. Il est parvenu, surtout, à offrir à Xherdan Shaqiri un terrain idéal pour s’exprimer merveilleusement dans un rôle d’électron libre sur tout le front de l’attaque.

On rappellera toutefois que le Vaudois avait joué sa tête le 30 mars à Winterthour où le FCB s’était imposé 2-0 alors qu’il avait égaré 12 points lors de ses six derniers matches. Son président David Degen lui aurait-il accordé cette dernière chance si le Servette FC ne s’était pris les pieds dans le tapis le week-end précédent face à Yverdon le jour où il aurait pu creuser un écart de 5 points en tête du classement ? La question demeure posée.

Son successeur n’a pas été désigné. Mais tout indique qu’il s’agira de Ludovic Magnin, désireux de franchir un cap après trois belles années au Lausanne-Sport.



Pia Sundhage écarte Naomi Luyet Pas d'Euro pour Naomi Luyet. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Pia Sundhage a opéré un choix fort à l'issue de la première semaine de préparation de l'équipe de Suisse avant l'Euro. Naomi Luyet sort, ainsi, du jeu.

Buteuse contre la France l'automne dernier à Genève, la Valaisanne est l'une des trois joueuses écartées par la Suédoise avec Ramona Bachmann, victime d'une grave blessure au genou mercredi à l'entraînement, et Noémie Potier.

"Le tournoi arrive malheureusement trop tôt pour Naomi", souligne Pia Sundhage dans un communiqué. La joueuse des Young Boys avait, en effet, engagé une course contre le temps après s'être blessée à la hanche.

"Nous sommes toutes très tristes pour Ramona, poursuit Pia Sundhage. Elle est l'une des joueuses importantes de l'équipe. Son implication et son expérience auraient été très précieuses. La perdre ainsi est un coup dur, sur le plan sportif bien sûr mais aussi sur le plan humain."

Lia Wälti, Ana-Maria Crnogorcevic et Seraina Piubel seront les trois joueuses qui intégreront le cadre lundi matin à Nottwil.



Fabio Christen reste chez Q36.5 jusqu'en 2027 Fabio Christen prolonge jusqu'en 2027 Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Fabio Christen et l'équipe professionnelle suisse Q36.5 prolongent prématurément leur collaboration de deux années supplémentaires jusqu'en 2027. C'est ce qu'a annoncé l'équipe vendredi.

Fabio Christen, 22 ans et frère aîné de Jan Christen, court depuis 2023 pour Q36.5. L'Argovien s'est récemment fait remarquer en remportant une étape du Tour de Slovénie. Christen fait partie de la sélection de son équipe pour le 88e Tour de Suisse qui commence dimanche.



Zeki Amdouni ne reste pas à Benfica Zeki Amdouni ne reste pas à Benfica Image: KEYSTONE/EPA LUSA Zeki Amdouni quitte Benfica. Les Portugais ont renoncé à lever l'option d'achat de l'attaquant genevois, comme l'a annoncé le club

L'international helvétique manquera donc la Coupe du monde des clubs avec Benfica et retourne à Burnley. Les Anglais avaient prêté Amdouni au Portugal l'été dernier après leur relégation en Championship et avaient fixé une option d'achat de 18 millions d'euros dans le contrat.

La saison dernière, Amdouni a marqué neuf buts pour Benfica, souvent comme remplaçant. Selon un message posté sur les réseaux sociaux, il serait volontiers resté à Lisbonne. A Burnley, il rejoint tout de même un club de Premier League puisque le club a réussi à remonter immédiatement dans la plus haute division du pays.



Filippo Inzaghi quitte Pise malgré la montée en Serie A Filippo Inzaghi quitte Pise Image: KEYSTONE/AP LaPresse L'Italien Filippo Inzaghi, ex-attaquant international reconverti entraîneur, quitte Pise un mois après une montée historique en Serie A. Le club l'a annoncé vendredi.

Le contrat de "Super Pippo", qui courait encore pour deux années supplémentaires, a été résilié d'un commun accord, a indiqué la formation toscane dans un communiqué.

L'ancien avant-centre de l'Italie, de l'AC Milan et de la Juventus, âgé de 51 ans, devrait rester en deuxième division en rejoignant Palerme, selon les médias italiens.

Palerme aurait versé près d'un million d'euros à Pise pour s'attacher les services d'Inzaghi. Le club sicilien, propriété de City Football Group (qui détient également Manchester City), vise lui aussi un retour en Serie A, selon la presse transalpine.

Pise a terminé deuxième de Serie B sous les ordres d'Inzaghi, décrochant ainsi une montée en première division pour la première fois en 34 ans.

Le club toscan, dont le stade Arena Garibaldi se trouve à l'ombre de la célèbre tour penchée de Pise, rejoint la Serie A en compagnie de Sassuolo et de Cremonese.

Alberto Gilardino, qui comme Inzaghi a remporté la Coupe du monde 2006 avec l'Italie, fait partie des candidats à sa succession à Pise, tout comme Marco Giampaolo, récemment limogé de Lecce.



Fribourg Olympic en Ligue des champions? Fribourg espère bien pouvoir revivre des émotions européennes Image: KEYSTONE/EPA ANA-MPA Et si Fribourg Olympic disputait tout de même la Ligue des champions? Selon le site frapp.ch, le club fribourgeois pourrait remplacer les Lions de Genève, pourtant tout frais champions de Suisse.

Vice-champion de Suisse, le club fribourgeois a déposé un dossier pour prendre part aux qualifications de la Ligue des champions à la place des Lions de Genève.

Comme l'a confirmé le président des Lions Thierry Moreno au site fribourgeois, Genève renonce à participer car la salle du Pommier ne peut pas accueillir de rencontres européennes.

Olympic va devoir attendre mercredi 18 juin pour savoir si son dossier trouve grâce aux yeux des instances européennes. La Basketball Champions League peut refuser le dossier d'un club qui n'a pas remporté le titre. Mais les Fribourgeois ont de jolies saisons dans cette compétition. La saison passée, Olympic avait été jusqu'en quarts de finale d'Europe Cup pour perdre contre le PAOK Salonique.



Pat Burgener va courir pour le Brésil Pat Burgener va courir pour le Brésil Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Comme Lucas Pinheiro Braathen! Le snowboardeur vaudois Pat Burgener ne portera plus les couleurs de la Suisse, mais celles du Brésil.

Le Conseil de la FIS a approuvé vendredi la demande de changement de nationalité sportive du snowboardeur de 31 ans.

Swiss-Ski avait préalablement approuvé sa demande de changement. Comme l'a communiqué la fédération, Burgener ne fera plus partie de l'équipe nationale après l'approbation du changement de nationalité et s'entraînera également en dehors des structures de Swiss-Ski.

Pendant de nombreuses années, Burgener a été l'une des figures de proue de l'équipe de Suisse de snowboard en half-pipe. Il a remporté la médaille de bronze lors des Championnats du monde 2017 à la Sierra Nevada et 2019 à Park City.



Un 800 m messieurs qui promet beaucoup Emmanuel Wanyonyi avait ébloui la Pontaise en 2024 Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'une des grandes courses de la 50e édition d'Athletissima le 20 août sera le 800 m messieurs. Avec les trois hommes les plus rapides du moment, dont le champion olympique kényan Emmanuel Wanyonyi.

Ceux qui étaient présents à la Pontaise l'an dernier se souviennent de l'incroyable course et du duel entre Wanyonyi et le Canadien Marco Arop, son dauphin aux JO de Paris pour un centième!

Aérien et poussé par le public lausannois, Wanyonyi (20 ans seulement) avait effectué ses deux tours de piste en 1'41''11 pour devenir le deuxième homme le plus rapide du monde sur la distance, derrière l'immense David Rudisha, recordman du monde en 1'40''91.

Avec les Mondiaux de Tokyo en septembre, il y a fort à parier que les athlètes seront tous dans une excellente forme sur le tartan magique de la Pontaise. Et Marco Arop, champion du monde il y a deux ans à Budapest devant Wanyonyi, aura à coeur de défendre son titre face à celui qui est devenu très rapidement l'héritier de Wilson Kipketer et Rudisha. Le champion d'Europe français Gabriel Tual essaiera lui aussi de se battre pour la victoire.

Le concours de la longueur sera l'un des points forts du meeting avec les suspects usuels que sont le double champion olympique Miltiadis Tentoglou et l'Appenzellois Simon Ehammer qui a bondi à 8m34 à Götzis. Les deux hommes se méfieront de l'Italien Mattia Furlani, auteur lui de 8m37 plus tôt dans la saison.

Les spectateurs vaudois auront également la chance de voir la championne olympique du 100 m, Julien Alfred. La sprinteuse de Sainte-Lucie s'alignera sur 200 m, une distance où elle détient la meilleure performance de l'année en 21''88.