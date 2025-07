Suissesses sorties en 8e ++ Rajala prolonge à Bienne

Verstappen gagne le sprint à Spa-Francorchamps Max Verstappen a dominé les débats dans le sprint du GP de Belgique Image: KEYSTONE/AP Max Verstappen a cueilli la victoire samedi dans le sprint du GP de Belgique de Formule 1. Le quadruple champion du monde en titre a devancé Oscar Piastri.

Vainqueur de quatre Grands Prix dominicaux cette saison, Max Verstappen (Red Bull) fête sur le circuit de Spa-Francorchamps son premier succès de l'année dans un sprint. Les débuts du nouveau patron de son écurie Laurent Mekies sont d'ores et déjà une réussite.

Parti en deuxième position sur la grille, Verstappen a profité de l'aspiration pour dépasser le poleman Oscar Piastri dès le premier tour. Le Néerlandais a ensuite magnifiquement résisté au leader du championnat du monde.

Devancé au final de 0''753, Oscar Piastri (McLaren) reste donc en tête du classement des pilotes. L'Australien compte désormais 9 points d'avance sur son coéquipier Lando Norris, 3e de ce sprint, et 68 sur Verstappen.

Les pilotes de l'écurie Sauber-Ferrari sont restés hors des points samedi. Le Brésilien Gabriel Bortoleto s'est classé 9e, alors que les huit premiers inscrivent des points dans un sprint, son équipier allemand Nico Hülkenberg terminant quant à lui 18e.



Epée par équipes: Les Suissesses sorties en 8e de finale Pauline Brunner et ses Image: KEYSTONE/EPA ANSA/LUCA ZENNARO Les Suissesses ont manqué le coche dans l'épreuve par équipes à l'épée des Mondiaux de Tbilissi. Vice-championnes d'Europe le mois dernier, la formation helvétique a échoué dès les 8es de finale.

La Chaux-de-Fonnière Pauline Brunner et les soeurs valaisannes Angeline et Aurore Favre se sont inclinées 45-34 face à l'Estonie samedi matin, après avoir dominé l'Ouzbékistan 43-29 la veille en 16e de finale. Dernière membre du quatuor helvétique, Fiona Hatz n'a pas été alignée face aux Estoniennes.



Toni Rajala prolonge à Bienne jusqu'en 2027 Toni Rajala a prolongé jusqu'en 2027 à Bienne Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Toni Rajala reste fidèle au HC Bienne. L'attaquant finlandais de 34 ans a prolongé jusqu'en 2027 le contrat le liant au club seelandais, qui a annoncé la nouvelle samedi sur ses réseaux sociaux.

Rajala entamera dans un peu plus d'un mois sa dixième saison au sein du HC Bienne. En 491 matches disputés en National League, il a cumulé 394 points dont 196 buts. Il avait notamment inscrit 15 points lors des play-off 2023, à l'issue desquels Bienne s'était incliné en finale face à Genève-Servette.

Bienne a donc paraphé une nouvelle entente avec un deuxième joueur majeur de son effectif. Vendredi, c'est un autre Finlandais, le gardien Harri Säteri, qui s'était déjà engagé jusqu'en 2027.



Plongeon: Heimberg jouera les médailles à 1 m Michelle Heimberg jouera les médailles à 1 m à Singapour Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Michelle Heimberg jouera les médailles à 1 mètre aux Mondiaux de Singapour. La plongeuse argovienne a décroché aisément son ticket pour la finale prévue samedi, dès 13h heure suisse.

Médaillée de bronze dans la discipline lors des récents Européens à Antalya, où elle avait cueilli l'or à 3 m, Michelle Heimberg a pris la 4e place des qualifications avec un total de 261,85 points pour ses cinq sauts. Douze plongeuses disputeront la finale.

Sa tâche s'annonce extrêmement compliquée en finale. L'Argovienne de 25 ans a ainsi concédé plus de 20 points à la Chinoise Li Yajie, 3e des qualifications, et près de 40 points à l'Australienne Maddison Keeney qui a survolé cette phase préliminaire.



Léon Marchand dit avoir "encore beaucoup à faire" A Singapour, Léon Marchand vise le record du monde du 200 m 4 nages Image: KEYSTONE/AP/NATACHA PISARENKO Léon Marchand a déclaré samedi avoir encore "beaucoup à faire dans le monde de la natation". Le Français s'est exprimé à la veille des Championnats du monde de Singapour.

Ces Mondiaux constituent sa première grande compétition depuis les JO 2024, lors desquels la star française a raflé quatre titres en individuel avant d'entamer, selon ses mots, "une année de transition".

"J'ai passé une assez bonne année à me détendre et me remettre dans le bain, mais vraiment en prenant mon temps", a-t-il déclaré, en anglais. "J'ai hâte des championnats du monde. Je veux m'approcher de mes meilleurs temps dans toutes mes courses et bien sûr battre des records du monde ces prochaines années (...) J'ai encore beaucoup à faire dans le monde de la natation", a lancé le Français.

Léon Marchand, détenteur du record du monde du 400 m 4 nages et plusieurs fois champion du monde, a déclaré que l'attention dont il faisait l'objet, en particulier en France, avait été "lourde à gérer au début".

"Je m'y habitue, je sais comment mieux gérer cela, je sais mieux comment dire non (...) Je suis bien plus en paix quand je voyage hors de France, c'est certain. Je (peux) mieux m'entraîner".

Marchand a revu à la baisse son programme à Singapour afin de se concentrer sur les 200 et 400 m 4 nages. Il ambitionne de battre le record du monde de Ryan Lochte sur 200 m 4 nages, détenu par l'Américain depuis 2011.



Super League: un choc ce soir à Berne entre YB et Servette Un premier choc figure au programme de la 1re journée de Super League ce soir. Dès 20h30, les Young Boys accueilleront en effet Servette.

Quatre jours après sa victoire acquise de haute lutte face au Viktoria Plzen au 2e tour préliminaire de la Ligue des champions, Servette aura fort à faire face à YB. Le club de la capitale s'est renforcé cet été avec l'arrivée d'Edimilson Fernandes et de Gregor Wüthrich, et reste sur une excellente deuxième partie de saison 2024/25. Les Genevois auront l'occasion de hausser le niveau et de jouer un autre match à haute intensité avant le match retour face à Plzen mercredi au Stade de Genève.

Sur le coup de 18h00, le FC Bâle, tenant du titre, se déplacera à Saint-Gall pour la grande première sur le banc rhénan de Ludovic Magnin, qui a succédé à Fabio Celestini. Une entame pas forcément facile face à des Brodeurs toujours redoutables à domicile.

Dans le même temps, Grasshopper accueillera Lucerne au Letzigrund. Avec un effectif largement renouvelé, les Sauterelles affichent des ambitions à la hausse par rapport à la saison dernière où ils avaient sauvé leur place dans l'élite via les barrages. Pour leur part, les Lucernois chercheront à se rassurer après une préparation difficile.



Heimberg veut chasser ses démons à Singapour Michelle Heimberg s'est envolée vers Singapour avec l'espoir de briller aux Mondiaux, comme elle l'a fait aux Européens 2025.

Le diamant brut du plongeon suisse est revenu de six mois de pause avec l'objectif d'un podium aux prochains Jeux.

L'Argovienne sautera dès samedi du tremplin à un mètre, avant d'enchaîner avec la compétition à trois mètres les 1er et 2 août. Après six mois sabbatiques, elle a signé un retour fracassant aux Championnats d'Europe d'Antalya fin mai avec une médaille de bronze à 1 m et le titre à 3 m, son premier dans cette discipline olympique.

Etant issue de la gymnastique artistique, Michelle Heimberg a un faible pour le tremplin à 3 m. "Le plongeon à 1 mètre se focalise vraiment sur le saut en tant que tel. Tandis qu'à trois mètres, on peut ajouter une ou deux rotations. C'est cette discipline que j'aime le plus", souligne l'Argovienne, qui s'est confiée aux médias par vidéo-conférence lundi.

Un diamant brut poli à Genève Afin d'y trouver les infrastructures et l'encadrement qui lui manquent, l'Argovienne s'entraîne à Genève dès 2016. Alors sociétaire de Genève-Natation, elle "y débute vraiment sa carrière", comme elle le souligne à Keystone-ATS. Puis, elle parvient à se qualifier pour la finale olympique de Tokyo 2021 à 21 ans.

Un résultat qui en appelle d'autres: elle décroche quatre médailles aux Européens entre 2021 et 2023 dont un titre à 1 m. Elle confirme également au niveau mondial en signant une 6e place à 3 m aux Mondiaux 2022.

Mais alors que le rêve olympique prend forme, il vacille dès les Mondiaux 2023 où elle rate la qualification directe pour les JO 2024, et s'effondre à Doha en février 2024, où elle manque sa dernière chance de plonger dans le bassin olympique parisien.

Introspection après l'échec parisien Cet échec a pour conséquence son retrait des tremplins et la rupture avec son quotidien d'athlète. Elle effectue alors un stage en entreprise, et conclut dans la foulée son bachelor en communication à l'Université de Zurich.

Très vite cependant, Michelle Heimberg reprend le chemin de l'entraînement, avec le soutien de ses proches. Les sensations reviennent rapidement, et dès son retour en janvier 2025 aux Championnats de Suisse de plongeon, elle décroche son 28e titre national toutes disciplines confondues.

Pensionnaire de Macolin à l'occasion de son service militaire pour sportive d'élite, elle devient en début d'année militaire contractuelle jusqu'aux Jeux 2028. Ce mi-temps au bénéfice de l'assurance militaire lui permet non seulement de dégager du temps dévolu à la recherche des sponsors, mais surtout de se libérer des contraintes financières à l'aune du nouveau cycle olympique. Et "c'est important de pouvoir échanger avec d'autres athlètes de toutes les disciplines" ajoute-t-elle.

Philosophie du "match après match" A l'heure d'aborder ces Mondiaux de Singapour, l'Argovienne est confiante. Auréolée de sa nouvelle couronne européenne, elle tire les bienfaits de sa pause. "J'éprouve à nouveau de la joie en faisant du sport, je me rends mieux compte du privilège d'être athlète de haut niveau", déclare-t-elle.

La préparation mentale occupe une place importante dans son entraînement. "En compétition, le moment où tu te retrouves seule sur la planche est celui où la pression est la plus forte", confie-t-elle. En 2024, les pensées négatives s'étaient accumulées, au point de parasiter son esprit dans les moments sportifs qui comptent. Dorénavant, elle prend les compétitions les unes après les autres, et se concentre sur l'instant présent.

Et actuellement, il faut se projeter sur Singapour. Elle a retardé son départ le plus possible (elle s'est envolée lundi soir!), car il est compliqué de s'entraîner sur place. Malgré une rude concurrence, elle fera tout pour s'en tenir à ses préceptes, à savoir prendre du plaisir à s'élever dans les airs. Et qu'importe si les notes ne sont pas encore au rendez-vous, l'important est de définitivement tourner la page de Paris 2024.



Sion arrache les trois points sur une bourde de Zurich Winsley Boteli a profité d'un cadeau adverse Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Le FC Sion a commencé sa saison de façon idéale. Menés 2-0 à Zurich, les Valaisans se sont finalement imposés 3-2 dans un match fou.

En dix minutes, l'équipe de Didier Tholot a renversé la vapeur dans une partie qui semblait mal emmanchée. Car ce sont les Zurichois qui ont ouvert le score à la 27e par Zuber et qui ont même doublé la mise à la 55e par Reverson.

Seulement les Sédunois n'ont pas abdiqué. Ils ont fait confiance à leur système, aux consignes de leur coach et à une certaine part de chance. A la 81e, c'est le buteur Nivokazi qui a réduit la marque sur une passe de Chouaref, terriblement efficace au cours des dix dernières minutes. Le Maltais a encore délivré une passe sur le 2-2 de la 87e et une sur le 3-2 de Boteli dans les arrêts de jeu.

Mais sur cette réussite de la 91e, il a fallu que Sion soit aidé par la défense zurichoise. Le gardien Brecher a offert le ballon à Boteli qui ne s'est pas fait prier pour marquer son premier but sous les couleurs de Sion en Super League.



Messi et Jordi Alba suspendus pour avoir snobé le All Star Jordi Alba et Lionel Messi sont suspendus un match en MLS pour avoir volontairement renoncé au All-Star Game Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Lionel Messi et son coéquipier à l'Inter Miami Jordi Alba ont été suspendus un match. Ceci après avoir manqué le match des étoiles de la Major League Soccer (MLS), a annoncé la ligue vendredi.

"Conformément aux règles de la ligue, tout joueur qui ne participe pas au match des étoiles sans l'accord préalable (de la MLS) n'est pas autorisé à disputer le prochain match de son club", a expliqué l'instance pour justifier la suspension.

Les deux joueurs, qui avaient été sélectionnés pour ce match de gala, joué mercredi soir, opposant les meilleurs joueurs de la MLS à ceux évoluant dans le championnat du Mexique, se sont retirés au dernier moment pour des raisons non révélées.

"En raison de leur absence", ils ont été privés du choc de samedi contre le FC Cincinnati, leader de la conférence Est (48 points) qui devance leur équipe de sept unités après la 24e journée.

Le patron de la MLS, Don Garber, a déclaré vendredi que la ligue n'avait eu d'autre choix que de suspendre les joueurs ce week-end, qualifiant cette décision de "très difficile".

S'exprimant mercredi en marge du match des étoiles, remporté par les joueurs de la MLS (3-1), Garber a estimé que la ligue aurait dû être informée plus tôt de l'absence de Messi, tout en exprimant une certaine compréhension quant au calendrier chargé auquel le joueur a dû faire face ces dernières semaines.

L'Inter Miami a enchaîné le Mondial des clubs où il a été éliminé en huitièmes de finale par le PSG (4-0) et le championnat.

Evoquant les cadences infernales, l'entraîneur de Miami, Javier Mascherano, avait indiqué le week-end dernier qu'il aurait préféré que ses deux stars soient dispensées des obligations au All-Star Game.



Piastri décroche la pole de la course sprint Oscar Piastri en pole de la course sprint à Spa Image: KEYSTONE/AP L'Australien Oscar Piastri (McLaren) s'élancera samedi en pole position de la course sprint du Grand Prix de Belgique de F1. Ceci après avoir dominé les qualifications vendredi sur le circuit de Spa.

Le leader du championnat du monde a largement devancé le quadruple tenant du titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et son coéquipier britannique Lando Norris (McLaren), relégués respectivement à 477 et 618 millièmes.

Déjà le plus rapide de la seule séance d'essais libres du week-end vendredi midi, Piastri a confirmé qu'il serait difficile à battre sur le spectaculaire tracé niché dans les Ardennes belges.

Le natif de Melbourne s'était pourtant fait peur en Q2, la deuxième partie des qualifications, en prenant la 10e et dernière place qualificative pour la Q3 après que son chrono le plus rapide a été supprimé car il était sorti en dehors des limites de la piste.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a pris la quatrième place, devant le surprenant Français Esteban Ocon (Haas), l'Espagnol Carlos Sainz (Williams) et l'autre Haas du Britannique Oliver Bearman.

Le Top 10 est complété par les Français Pierre Gasly (Alpine) et Isack Hadjar (Racing Bulls) puis le Brésilien Gabriel Bortoleto (Sauber).

La grosse surprise de ces qualifications a été l'élimination du septuple champion du monde Lewis Hamilton (Ferrari) dès la Q1 avec le 18e chrono. Le Britannique semblait bien parti pour arracher sa place en Q2, mais il est parti en tête à queue à l'entrée de la dernière chicane.



19e étape: Arensman voit double, Pogacar bientôt sacré Thymen Arensman a battu les cadors à La Plagne Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Thymen Arensman a remporté la 19e étape du Tour de France à La Plagne après 94 km. Le maillot jaune reste sur les épaules du Slovène Tadej Pogacar qui se rapproche de son 4e sacre.

Et de deux pour le Néerlandais sur ce Tour 2025 après sa victoire à Superbagnères, déjà lors d'une arrivée en côte. En raison d'un foyer de maladie bovine, cette belle étape de montagne a été raccourcie et amputée du col des Saisies. Le parcours a donc fait 94 km au lieu des 129,9 km initialement prévus.

Arensman a attaqué dans la dernière montée alors qu'il était avec les principaux coureurs du général. Le Néerlandais a pu conserver suffisamment d'avance parce que Tadej Pogacar n'a pas attaqué et que Jonas Vingegaard est resté dans sa roue bien longtemps. Troisième du général, Florian Lipowitz a certainement assuré sa position au terme de cette dernière étape difficile.

Au final, Vingegaard et Pogacar ont terminé à deux secondes d'Arensman, alors que Lipowitz suit à six secondes du vainqueur.

La 20e et avant-dernière étape conduira le peloton de Nantua à Pontarlier, assez près de la frontière suisse. Six ascensions sont au programme de ce parcours de 184 km, mais seulement quatre répertoriées pour une étape taillée pour les baroudeurs.



Noémie Kolly, blessée à un genou, range ses skis pour de bon No Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Noémie Kolly (27 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière. La Fribourgeoise s'était gravement blessée au genou gauche en décembre dernier à Copper Mountain. Elle est encore en rééducation.

"Depuis le début de la rééducation, les douleurs récurrentes m'ont amenée à m'interroger profondément sur la suite de ma carrière. J'ai compris que je ne pouvais plus m'investir pleinement, ni faire les sacrifices exigés par le haut niveau", a déclaré Noémie Kolly dans un communiqué de Swiss-Ski.

La Fribourgeoise avait été vice-championne du monde junior de descente en 2019. Athlète du cadre B, elle a terminé trois fois dans le top 15 en Coupe du monde et fêté deux podiums en Coupe d'Europe. Elle va entamer un nouveau projet professionnel cet automne.



Fin de parcours pour Venus Williams en 8e de finale Venus Williams n'a pas pu encha Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass L'aventure de Venus Williams a pris fin en 8e de finale à Washington jeudi.

Deux jours après avoir surpris son monde en remportant un match, à 45 ans, pour son premier tournoi depuis seize mois, elle s'est sèchement inclinée 6-2 6-2 contre la Polonaise Magdalena Frech.

"Je n'avais plus de jus aujourd'hui malheureusement, j'ai essayé de trouver de l'énergie mais je n'ai pas pu. Quatre matches dès la première semaine (avec ceux en double, ndlr), c'est beaucoup !", a souri la championne américaine.

Quarante-huit heures plus tôt, l'aînée des soeurs Williams avait épaté en éjectant 6-3 6-4 la 35e joueuse mondiale, sa compatriote Peyton Stearns, la moitié de son âge. Une performance qui a fait d'elle la deuxième joueuse la plus âgée de l'histoire à gagner un match sur le circuit WTA, plus de vingt ans après une autre légende, Martina Navratilova, à 47 ans en 2004.

D'autant plus impressionnant qu'il y a un an, elle a subi l'ablation de fibromes utérins, des tumeurs bénignes mais qui la faisaient souffrir depuis des dizaines d'années, et restait sur seize mois sans match (mars 2024 à Miami) et quasi deux ans sans victoire (août 2023 à Cincinnati).

Mais pour son quatrième match en quatre jours, en comptant ses deux en double, le poids des années a paru la rattraper jeudi soir. Non, sa force de frappe n'a pas disparu, mais elle s'est éteinte après une quinzaine de minutes de jeu seulement, jusqu'à encaisser sept jeux d'affilée pour se retrouver menée 2-0 dans le second set, après avoir été en tête, 2-1, dans le premier.

- Cincinnati avant New-York -

Malgré un public - clairsemé - tout acquis à sa cause jusqu'au dernier point, "Queen V" a plié en 73 minutes. "Je me suis tellement amusée, j'ai pu jouer beaucoup de matches ici, c'est un plus, je ne pourrais pas être plus heureuse de ma première semaine, retient-elle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai toujours le contrôle des points. L'important, c'est de mettre la balle dedans, c'est ce que je n'ai pas fait aujourd'hui."

Mais "je sais que je peux mieux jouer et que je vais mieux jouer", affirme-t-elle. Car plus de trente ans après ses débuts sur le circuit WTA (en 1994), l'Américaine aux sept sacres en Grand Chelem et quatre titres olympiques n'a pas l'intention d'en rester là : elle est maintenant attendue au WTA 1000 de Cincinnati début août, puis dans la formule revisitée du double mixte à l'US Open, aux côtés du géant américain Reilly Opelka.

Comment s'est-elle préparée à de tels efforts, à 45 ans ? "Je n'ai jamais perdu la forme, vous devriez demander à quelqu'un qui se laisse aller, ce n'est pas mon truc", lance Venus Williams, qui n'a plus gagné deux matches d'affilée depuis l'été 2019.



Super League: Sion veut être plus performant à l'extérieur Didier Tholot entame sa troisième saison d'affilée sur le banc du FC Sion, un record de longévité sous l'ère Constantin. Le technicien imprime sa patte malgré une fin de saison dernière difficile.

À l’aube d’un exercice 2025/26 où les équipes de Super League ont presque toutes affiché leur volonté de terminer dans le top 6 synonyme de Championship Group et d’un potentiel avenir européen, le FC Sion n'échappe pas à la règle. Au poste d'entraîneur du club sédunois depuis 2023, le technicien français s'est voulu rassurant en conférence de presse : "Le groupe est prêt, on sort d'un bloc de cinq semaines d'entraînement qui s'est bien passé".

Alors qu'il était parvenu à remplir l'objectif minimal du maintien en Super League à l'issue de la saison dernière, le coach du club aux treize Coupes de Suisse a assumé vouloir franchir un cap. Et cela ne s'est pas passé sans jouer cartes sur table face au président Christian Constatin. "Nous sommes tombés d'accord sur la stratégie actuelle" a clamé un Didier Tholot "sain, serein et calme" et content de son staff.

Deux points en 10 matches à l'extérieur Très actif, le club valaisan a annoncé cinq arrivées en quelques semaines. Le défenseur Numa Lavanchy a volontiers concédé : "l'effectif a beaucoup évolué à l'intersaison, mais nous sommes un groupe facile à intégrer". Il a estimé qu'il "faudra attendre 3-4 matches" avant de juger l'équipe.

L'objectif affiché est d'être plus performant à l'extérieur. Depuis janvier 2025, le FC Sion n'a ramené que deux points de ses dix matches de Super League joués hors du Stade de Tourbillon. "On a la capacité d'être plus régulier que la saison dernière", a assuré Didier Tholot.

Créer un collectif Pour combler les lacunes défensives, il se dit satisfait de l'arrivée de Lamine Diack en prêt de Nantes, qui vient renforcer le milieu de terrain sédunois. Cependant, "il nous manque encore un ou deux joueurs" a concédé l'entraîneur. Car l'objectif pour lui est de créer un collectif avec une forte dynamique : "un groupe qui vit bien est une force", a-t-il déclaré.

A la question de savoir ce qu'il voudrait que l'on garde de lui quand il ne sera plus sur le banc sédunois, l'homme aux quatre passages sur le banc sédunois a été limpide : "celle d'un mec qui a bien fait son job". Il aura l'occasion de le prouver dès vendredi au Letzigrund face au FC Zurich sur le coup de 20h30.