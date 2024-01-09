Washington perd encore ++ Josi de retour

Washington concède une 14e défaite d'affilée Kyshawn George (à droite) et les Wizards ont subi samedi leur 14e défaite d'affilée Image: KEYSTONE/AP/Melissa Tamez Washington a concédé samedi sa 14e défaite d'affilée en NBA, la 15e en 16 matches joués cette saison.

Les Wizards se sont inclinés 121-120 à Chicago pour se retrouver à deux revers du record de l'histoire de la franchise.

En difficulté vendredi à Toronto (5 points, autant de pertes de balle), Kyshawn George s'en est bien mieux sorti 24 heures plus tard sur le parquet des Bulls. L'ailier valaisan a cumulé 17 points, 12 rebonds, 7 passes décisives et 4 interceptions.

Le Chablaisien a notamment réussi son seul panier primé de la soirée pour permettre à son équipe de prendre l'avantage 118-117 à 1'42 du "buzzer". Mais il a flanché dans les derniers instants, perdant le ballon à 1''3 de la fin alors que les Wizards étaient menés 121-120.

Washington a pourtant mené au score pendant une grande partie du match, réussissant notamment un 14-0 au deuxième quart. Mais les Bulls ont pris les commandes en signant un partiel de 10-0 dans le dernier "quarter", Tre Jones marquant les deux lancers-francs de la victoire à 34''2 de la fin.



Une 3e défaite de suite pour les Devils, Josi de retour Nico Hischier (à droite) a brillé en vain face aux Flyers samedi Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell New Jersey a subi samedi sa troisième défaite d'affilée en NHL, malgré un excellent Nico Hischier (2 buts et 1 assist).

Les Devils se sont inclinés 6-3 sur la glace des Philadelphia Flyers. La soirée a aussi été marquée par le retour aux affaires de Roman Josi.

Les Devils, qui ont ouvert la marque à la 8e minute sur une réussite de l'Appenzellois Timo Meier en supériorité numérique, ont pourtant commencé la soirée de manière idéale. Mais New Jersey s'est ensuite effondré, encaissant notamment trois buts en 26 secondes (!) à la 13e minute pour se retrouver subitement mené 4-1.

Les Devils n'ont réagi qu'après avoir concédé le 5-1 à la 32e. Crédité d'un assist sur le 1-0, leur capitaine valaisan Nico Hischier a signé un doublé (37e, 54e) pour ses 15e et 16e points de la saison. Mais Philadelphie a ôté tout espoir de retour à la franchise de Newark en marquant le 6-3 à la 56e.

La soirée fut en revanche belle pour Pius Suter et Janis Moser. Le centre zurichois de St. Louis a inscrit son 6e but de la saison dans un match gagné 2-1 par les Blues sur la glace des New York Islanders. Le défenseur biennois de Tampa Bay a quant à lui réussi son 6e assist dans cet exercice 2025/26 au cours d'une partie remportée 5-3 par le Lightning à Washington.

Retour difficile pour Josi Absent lors des 12 derniers matches en raison d'une blessure au haut du corps, le capitaine des Predators Roman Josi a connu la défaite pour son retour aux affaires. Nashville a subi les foudres de l'Avalanche du Colorado (3-0), qui a cueilli sa huitième victoire consécutive. Aligné pour la première fois depuis le 23 octobre, Josi a terminé avec un bilan de -2. Le Bernois a eu droit à 19'40 de jeu.



Verstappen s'impose à Las Vegas, devant Norris Verstappen (au centre) a signé sa 69e victoire en F1 samedi à Las Vegas Image: KEYSTONE/AP/John Locher Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix de Las Vegas samedi soir.

Le quadruple tenant du titre a devancé le leader du championnat Lando Norris (McLaren), qui a ainsi fait un pas de plus vers le sacre mondial.

Parti en deuxième position, Verstappen s'est imposé sans trembler avec plus de 20'' d'avance sur Norris. Le podium est complété par un autre Britannique, George Russell (Mercedes), alors que l'Australien Oscar Piastri (McLaren) a terminé 4e.

Lando Norris, qui a manqué son freinage au premier virage après avoir voulu fermer la porte à Verstappen, a donc tout de même réussi à finir deuxième et à creuser l'écart sur Piastri. Il devance désormais son coéquipier de 30 points alors qu'il en reste 58 au maximum à engranger.

"Mad Max", impérial dimanche, reste encore mathématiquement dans la course au titre après avoir décroché sa 69e victoire en Formule 1 sur le Las Vegas Street Circuit où il l'avait déjà emporté en 2023. Mais, avec 42 longueurs de retard sur Norris au championnat, le Néerlandais aura besoin d'un miracle pour conserver sa couronne.

Oscar Piastri, incapable de relever la tête, a été battu par son voisin de garage pour le septième week-end de suite et voit ses rêves de titre s'éloigner encore un peu plus. Il a profité d'une pénalité de cinq secondes infligée à Andrea Kimi Antonelli (Mercedes/5e) pour arracher la 4e place.

Deux points pour Hülkenberg Du côté des Sauber-Ferrari, l'Allemand Nico Hülkenberg a terminé dans les points pour la neuvième fois de la saison en décrochant la 9e place. Son coéquipier Gabriel Bortoleto a quant à lui dû abandonner après seulement trois tours. Le Brésilien avait provoqué une collision avec Lance Stroll lors du départ et avait ainsi endommagé sa propre voiture.



Super League: Lausanne à Saint-Gall, Sion reçoit le FCZ Lausanne et Sion, qui s'étaient quittés sur un 0-0 lors de la dernière journée, retrouvent la Super League dimanche. Le LS se déplace à Saint-Gall, tandis que les Sédunois reçoivent le FCZ.

Quatre jours avant un périlleux voyage à Poznan en Conference League, les Vaudois veulent retrouver la victoire en championnat (16h30). Les joueurs de Peter Zeidler peuvent profiter de la méforme des Brodeurs, battus lors de leurs deux précédentes sorties (3-2 à Sion, 4-1 contre YB).

Sion veut surtout rester du bon côté de la barre dans cette Super League très serrée derrière le cavalier seul du leader thounois. La troupe de Didier Tholot devra toutefois se méfier du réveil du FC Zurich (14h00), qui a mis fin à sa série de cinq défaites avant la trêve internationale en battant Lucerne (3-2).

Au Letzigrund (16h30), le FC Bâle de Xherdan Shaqiri doit battre Grasshopper pour espérer se rapprocher un peu du FC Thoune.



Coupe du monde: Mikaela Shiffrin déjà intouchable en slalom ? Qui parviendra à stopper Mikaela Shiffrin cette saison en slalom ? L'Américaine aux 102 victoires en Coupe du monde est la favorite naturelle de l'épreuve de Gurgl dimanche.

Les Suissesses devront sortir le grand jeu pour espérer faire douter la skieuse du Colorado, qui a écrasé la concurrence le week-end dernier lors du premier slalom de la saison à Levi. Elle a devancé l'Albanaise Lara Colturi, deuxième, de plus d'une seconde et demie.

Meilleure Suissesse en Finlande avec son 8e rang - le seul top 10 du week-end dans le camp helvétique -, la Schwytzoise Wendy Holdener espère enchaîner. La Valaisanne Camille Rast, championne du monde de la discipline à Saalbach en février, voudra faire mieux que sa 15e place à Levi, où elle a semblé toujours affaiblie par des douleurs à la hanche.

La première manche devrait débuter à 10h30, et les 30 meilleures s'élanceront à nouveau en début d'après-midi (13h30).



Norris veut se rapprocher de son rêve mondial à Las Vegas Lando Norris (McLaren) a l'occasion à Las Vegas de se rapprocher de son rêve, le titre de champion du monde de Formule 1.

Le Britannique pointe en tête du championnat avec une confortable avance sur son coéquipier australien Oscar Piastri avant une course qui doit démarrer à 5h du matin heure suisse dimanche.

Intouchable lors des deux dernières manches au Mexique et au Brésil, l'Anglais, qui vient de fêter ses 26 ans, est arrivé en pleine confiance dans la capitale du jeu. Le sprint final de la saison y sera lancé à l'occasion de la première course d'un triptyque comprenant aussi le Qatar et Abou Dhabi lors des deux semaines suivantes.

"Les courses à Las Vegas ont été difficiles pour l'équipe par le passé, mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas tout donner pour extraire le maximum de performance de la voiture. Je me sens très bien et motivé. Je suis prêt pour ce dernier coup de collier", a déclaré Norris.

Alors qu'il ne reste que trois Grands Prix et une course sprint au programme, soit au maximum 83 points à récolter, l'Anglais, qui compte 24 longueurs d'avance sur Piastri, est en position de force pour aller chercher sa première couronne.

Piastri n'a plus le droit à l'erreur Un an après avoir vu le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) être sacré sur le célèbre "Strip", Lando Norris pourrait bien prendre sa revanche dans le Nevada, même s'il ne peut pas être titré ce week-end quoi qu'il arrive.

Après avoir dominé son voisin de garage lors des six derniers Grands Prix, l'Anglais reste toutefois prudent et a affirmé après sa victoire à Interlagos "ne pas y penser" (au titre) car "le chemin est encore long".

Piastri, solide leader du championnat fin août mais qui s'est effondré depuis, n'a pas le droit à l'erreur à Las Vegas et se retrouve avec le couteau sous la gorge. S'il ne bat pas son coéquipier ce week-end, il verra ses dernières chances de remporter le championnat quasiment réduites à néant.

Verstappen n'a "rien à perdre" Relégué à 49 points de Norris, Max Verstappen semble désormais écarté de la course au titre malgré sa superbe remontée à Sao Paulo, où il a terminé troisième après s'être élancé de la voie des stands.

Couronné pour la 4e fois à Las Vegas l'an passé, "Mad Max" visera un nouveau bon résultat dans les rues de "Sin City" (la ville du péché) et jouera à fond son rôle d'arbitre. "Comme au Brésil, on ne va pas baisser les bras et on va essayer d'être performant et de continuer à pousser jusqu'au bout car nous n'avons rien à perdre", a souligné le Néerlandais.

Mercedes également pourrait venir jouer les trouble-fête et s'immiscer dans le duel entre les pilotes McLaren: vainqueur à Las Vegas la saison dernière, le Britannique George Russell devrait être un adversaire redoutable. Et la fraîcheur attendue dans le Nevada pourrait aider les Flèches d'argent, très à l'aise dans ces conditions cette saison.

Dix jours après avoir été critiqués par le président de Ferrari, John Elkann, qui les a exhortés à se "concentrer sur leur pilotage et à moins parler", Charles Leclerc et Lewis Hamilton tenteront de récupérer la deuxième place au classement des constructeurs perdue au Brésil.



Super League: Lugano fait chuter le leader Thoune à 10 contre 11 Claudio Cassano a marqué le but décisif pour Lugano à la 86e. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le leader au tapis ! Archi-dominateur en deuxième période, Thoune a fini par s'incliner 1-0 contre un Lugano réduit à dix samedi dans le cadre de la 14e journée de Super League.

Ce succès porte indéniablement la marque de Mattia Croci-Torti, l'entraîneur tessinois qui a su résister aux vents contraires ces derniers mois. Les introductions de Georgios Koutsias et Claudio Cassano à la 79e se sont avérées décisives, le premier servant le second pour l'ouverture du score luganaise sept minutes plus tard.

Le leader surprise du championnat, qui restait sur une série de six victoires consécutives, a pourtant eu de nombreuses occasions de faire la différence lors de la deuxième mi-temps. Mais Amir Saipi a multiplié les parades pour garder les Bianconeri dans le match.

Michael Heule (52e), Kastriot Imeri (56e) et Nils Reichmuth (69e) ont tous buté devant le portier du Kosovo. Et même l'expulsion d'Uran Bislimi à la 74e n'a pas suffi à faire plier les Tessinois.

Ces derniers ont désormais remporté six de leurs sept derniers matches de Super League et reviennent à neuf points de Thoune. Les joueurs de l'Oberland bernois finiront le week-end à la première place, mais ils ont déjà vu Young Boys revenir à six points. Bâle, qui affronte Grasshopper dimanche, pourrait faire de même.



Lausanne et Genève-Servette victorieux Austin Czarnik a brillé face à Zoug, réussissant 2 buts et 2 assists Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Les deux seuls clubs romands engagés samedi en National League ont connu les joies de la victoire.

Lausanne a battu Zoug (5-2) pour revenir à hauteur de Fribourg Gottéron, 2e du classement, alors que Genève-Servette a dominé les Zurich Lions 4-1.

Battu 2-1 à Fribourg vendredi, le Lausanne HC est revenu de loin samedi. Mené 2-0 après un but en supériorité numérique de Wingerli (29e), le LHC n'est sorti de sa torpeur qu'après un temps-mort pris dans la foulée par Geoff Ward. Czarnik a réduit l'écart à la 32e en profitant d'un mauvais rebond accordé par Wolf, Caggiula signant l'égalisation à la 34e en "power play".

Le vent avait tourné. Titularisé devant le filet zougois en raison de la blessure subie par Leonardo Genoni vendredi face à Lugano, Tim Wolf a cédé une troisième fois après seulement 20 secondes de jeu au troisième tiers. Austin Czarnik a alors signé un doublé, avant de réussir son deuxième assist - et donc son 4e point - de la soirée sur le somptueux 4-2 marqué par Erik Brännström à la 51e.

Le GSHC enchaîne Vainqueur 5-2 sur la glace de Rapperswil-Jona la veille, Genève-Servette a pour sa part enchaîné une deuxième victoire en 24 heures, la troisième dans ses quatre dernières sorties. Les Zurich Lions ont quant à eux subi leur deuxième défaite du week-end, après avoir été battus 3-2 par Ajoie la veille.

Le "Z" a pourtant su réagir après l'ouverture du score signée Eric Schneller (11e), Kimo Gruber inscrivant son premier but en National League à la 16e. Mais le GSHC a repris les commandes au deuxième tiers, grâce au 10e but de la saison de Tim Bozon (23e, 2-1) et à une réussite de Sakari Manninen au cours d'un jeu de puissance (34e, 3-1). Le Coultre a scellé le score dans une cage vide.

Le leader Davos, qui avait subi jeudi face à Ambri-Piotta sa première défaite de la saison à domicile, s'est parfaitement repris en gagnant 3-0 à Berne. Les Grisons ont forcé la décision au troisième tiers, grâce notamment à un doublé d'Enzo Corvi (41e et 59e). Le HCD possède 14 longueurs d'avance sur Gottéron et le LHC, et 16 sur Genève-Servette et Rapperswil-Jona.

Scenario similaire pour Rappi et Langnau Battu à huit reprises dans ses neuf dernières sorties, Rapperswil-Jona s'est en effet idéalement relancé en allant s'imposer 5-1 à Ambri-Piotta. Les Lakers ont frappé fort d'entrée, marquant trois buts dans les premières 10'07 pour "chasser" le portier Gilles Senn.

Scénario quasiment identique dans le dernier match de la soirée à Langnau: les Tigers menaient 3-0 après 9'35 face à Kloten, qui a alors changé de gardien. Le 4-0 est tombé dès la 13e pour les Emmentalois, qui l'ont emporté 6-1 pour mettre fin à une série de trois défaites.



55 points de James Harden relancent les Clippers James Harden a sorti le grand jeu face aux Hornets Image: KEYSTONE/AP/Nell Redmond Une performance historique de James Harden, auteur de 55 points, a relancé les Los Angeles Clippers, vainqueurs 131-116 à Charlotte samedi en NBA.

Le "rookie" fribourgeois Yanik Konan Niederhäuser a assisté du banc à cette démonstration, entrant en jeu en toute fin de match.

Célèbre meneur à la barbe touffue, onze fois All-Star mais jamais titré, James Harden a battu le record de points sur un match d'un joueur de la franchise, jusqu'ici détenu par Bob McAdoo (52 points) à l'époque des Buffalo Braves dans les années 1970. Il en était déjà à 27 points après le premier quart !

Le Californien, onzième meilleur scoreur de l'histoire qui en est à sa 17e saison en NBA, a ainsi validé son 25e match à 50 points ou plus, soit autant que Kobe Bryant, mais derrière Michael Jordan (31) et l'inégalable Wilt Chamberlain (118). Samedi, il a rentré 17 de ses 26 tirs (10/16 à 3 points).

Yanik Konan Niederhäuser est entré en jeu à 3'16 de la fin du match, en même temps que Harden quittait pour de bon le parquet. L'intérieur a manqué ses deux tirs, mais il a tout de même eu le temps de capter 2 rebonds en phase offensive.



Rennes - Monaco: Embolo buteur, Zakaria expulsé, Pogba de retour Buteur avec la Suisse contre la Suède il y a une semaine à Genève, Breel Embolo a récidivé contre Monaco (archives). Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Breel Embolo a marqué lors de la victoire de Rennes devant Monaco samedi en Ligue 1 (4-1). Dans le camp monégasque, Denis Zakaria a été expulsé, alors que Paul Pogba a enfin fait son retour au jeu.

L'attaquant bâlois a pris une belle revanche en faisant trembler les filets contre le club qui l'avait poussé vers la sortie cet été. A la 73e, il a inscrit le 3-0 de la tête sur un corner joué à deux. Les autres buts rennais ont été marqués par Abdelhamid Aït Boudlal (20e), Mahdi Camara (48e) et Ludovic Blas (83e, penalty), tandis que Mika Biereth a sauvé l'honneur de l'ASM en fin de match (95e).

Les Bretons ont évolué à 11 contre 10 après l'expulsion de Zakaria à la 66e, auteur d'une mauvaise semelle sur le mollet d'Esteban Lepaul. Le milieu de terrain genevois faisait son retour dans le onze titulaire du Rocher après avoir manqué deux mois de compétition en raison d'une blessure aux adducteurs.

Le retour de Paul Pogba L'autre fait marquant de cette partie a été l'apparition tardive de Paul Pogba, qui est redevenu un joueur de football professionnel après plus de deux ans sans jouer. Le champion du monde français est entré en jeu à la 85e minute sous une ovation du public breton.

"La Pioche" n'avait plus fait partie d'un groupe pour jouer un match professionnel depuis le 3 septembre 2023. C'était avec la Juventus Turin contre Empoli (2-0) en championnat d'Italie, avant qu'une suspension pour dopage et plusieurs blessures ne l'éloignent des terrains.

Depuis son arrivée à Monaco fin juin, les dates de son retour ont été reportées à plusieurs reprises en raison d'une lésion musculaire à la cuisse droite pendant la trêve internationale d'octobre, puis par une entorse à une cheville une quinzaine de jours plus tard. Ce match disputé à Rennes est le premier de la carrière de Pogba (32 ans) en Ligue 1.



Super League: Servette ramène un point de Lucerne Timothé Cognat a marqué lors de son 300e match avec Servette. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Le Servette FC doit se contenter d'un point. Menés 2-0 après une entame de match désastreuse, les Grenat ont bien réagi pour obtenir le match nul samedi sur la pelouse de Lucerne, en Super League.

Tout avait si mal commencé pour les hommes de Jocelyn Gourvennec, qui avait fait le choix de relancer Jérémy Frick dans les buts à la place de Joël Mall. Après seulement 9 minutes, le portier genevois avait déjà été battu à deux reprises.

Une première fois par Julian von Moos - un joueur prêté à Lucerne par... Servette -, qui a enrhumé Théo Magnin sur une contre-attaque rapide (2e). Une deuxième fois par Matteo Di Giusto, bien seul dans la surface et dont le plat du pied n'a laissé aucune chance à Frick (9e). Pour ne rien arranger, Alexis Antunes, blessé, a dû céder sa place au quart d'heure de jeu.

La 300e de Cognat Après avoir laissé passer l'orage, les Servettiens ont bien réagi en deuxième période. C'est d'abord Timothé Cognat qui a sonné la révolte d'un coup de canon (57e), un joli but pour son 300e match sous le maillot grenat.

Et alors qu'Oscar Kabwit venait de toucher le poteau de Frick sur une occasion qui aurait pu enterrer les espoirs genevois (70e), Florian Ayé a sorti le grand jeu pour égaliser. Bien servi par le remuant Malek Ishuayed (18 ans), qui a brillamment suppléé Antunes, Ayé a marqué le 2-2 d'un joli ballon piqué (72e).

Après deux défaites consécutives, ce match nul a le mérite de relancer un peu les affaires du SFC. Mais ce n'est pas suffisant pour faire bouger les Grenat de leur décevante 10e place au classement.

Alvyn Sanches marque La bonne nouvelle romande est venue du côté de Berne, où Young Boys n'a fait qu'une bouchée de la lanterne rouge Winterthour (5-0). Le Lausannois Alvyn Sanches, qui a quitté le LS pour YB cet été, a en effet marqué son premier but depuis la grave blessure au genou qu'il avait subie à Belfast avec l'équipe de Suisse en mars.

Jaouen Hadjam, Chris Bédia et Christian Fassnacht, auteur d'un doublé, ont marqué les autres buts des Bernois, qui reviennent à six points de Thoune. Le leader reçoit Lugano samedi soir (20h30).



L'Espagne défiera l'Italie en finale Pablo Carreño Busta et l'Espagne défieront l'Italie en finale de la Coupe Davis Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Espagne défiera l'Italie dimanche à Bologne en finale de la Coupe Davis. La sélection ibère s'est imposée 2-1 face à l'Allemagne samedi dans la deuxième demi-finale.

La paire Marcel Granollers/Pedro Martinez s'est imposée 6-2 3-6 6-3 face aux Allemands Kevin Krawietz/Tim Pütz pour donner la victoire à l'Espagne. Pablo Carreño Busta (ATP 89) avait battu Jan-Lennard Struff (ATP 84) 6-4 7-6 (8/6) dans le simple d'ouverture, Alexander Zverev (ATP 3) permettant à l'Allemagne d'égaliser en dominant Jaume Munar (ATP 36) 7-6 (7/2) 7-6 (7/5).

Privée du no 1 mondial Carlos Alcaraz, forfait pour ce "Final 8" en raison d'une blessure à une jambe, l'Espagne du capitaine David Ferrer a donc tout de même trouvé les ressources pour atteindre la finale. Il s'agira de sa première finale depuis 2019, année du sixième sacre ibère dans la compétition.

Double tenante du titre, l'Italie partira avec les faveurs du pronostic dimanche. Son capitaine Filippo Volandri peut s'appuyer sur deux joueurs de simple - Flavio Cobolli (ATP 22) et Matteo Berrettini (ATP 56) - mieux classés que les Espagnols. Berrettini reste en outre sur huit victoires d'affilée en Coupe Davis.



Retour au Camp Nou réussi pour le Barça Les travaux du Camp Nou ne sont pas encore terminés mais le jeu a pu reprendre dans l'enceinte catalane. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le FC Barcelone a fêté samedi son retour au Camp Nou, encore en travaux, avec une éclatante victoire (4-0) face à l'Athletic Bilbao. Ce succès lui permet de mettre la pression sur le Real Madrid.

Après deux ans et demi d'exil, le champion d'Espagne en titre a idéalement réussi son "retour à la maison" en corrigeant des Lions basques presque inoffensifs devant un peu plus de 45'000 spectateurs, encore loin des 105'000 places promises lorsque les immenses travaux de l'antre catalan seront réellement terminés.

Le Barça, auteur d'une performance solide, s'est imposé grâce à des buts de l'inévitable Robert Lewandowski, 37 ans, (4e, 1-0), un doublé de l'attaquant espagnol Ferran Torres (45e+3/90e) et un but du jeune Fermin Lopez (48e).

Les hommes d'Hansi Flick, dont c'est le premier succès sans encaisser de buts depuis le mois de septembre, rejoignent provisoirement le Real Madrid en tête du championnat avec 31 points. Les Merengues se déplacent chez le promu Elche dimanche soir (21h00).



Premier League: Liverpool sombre à domicile contre Nottingham Nottingham Forest et Dan Ndoye (à gauche) ont plongé Liverpool dans la crise. Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Le champion d'Angleterre en perdition ! Battu 3-0 par le Nottingham Forest de Dan Ndoye, Liverpool a concédé samedi à Anfield une nouvelle défaite bien en embarrassante en Premier League.

Les cinq victoires consécutives qui avaient placé les Reds au sommet du classement en début de saison semblent bien loin. Les joueurs d'Arne Slot ont désormais perdu six de leurs sept derniers matches de championnat.

Celle concédée samedi fragilise un peu plus la place de l'entraîneur néerlandais, qui avait mené Liverpool au titre de champion dès sa première saison en Angleterre. Un nouveau camouflet devant le public d'Anfield mercredi en Ligue des champions contre le PSV Eindhoven pourrait bien forcer la main des dirigeants des Reds.

L'effet Sean Dyche Nottingham Forest ressemblait pourtant à l'adversaire parfait pour se relancer. Le club de Dan Ndoye a déjà connu deux changements d'entraîneur cette saison et végétait à l'avant-dernière place du classement de Premier League avant cette 12e journée.

Mais l'arrivée du très pragmatique Sean Dyche le 21 octobre a semble-t-il servi d'électrochoc au club du centre de l'Angleterre. Dire que Nottingham n'avait pas encore terminé un match de championnat sans prendre de but depuis le début de l'exercice...

Murillo (33e), Nicolo Savona (46e) et Morgan Gibbs-White (78e) ont marqué les trois buts de Forest à Anfield. Ndoye n'a pas été décisif, mais il a disputé presque toute la partie avant d'être remplacé à la 86e.

Cette victoire permet à Nottingham de sortir temporairement de la zone de relégation, tandis que Liverpool est désormais 11e, à 8 points du leader Arsenal, qui reçoit Tottenham dimanche (17h30).

Xhaka et Sunderland battus Granit Xhaka et Sunderland ont quant à eux concédé une défaite 1-0 sur le terrain de Fulham. Bien trop timorés, les hommes de Régis Le Bris ont quand même cru revenir de Londres avec un point, mais le but du Mexicain Raul Jimenez (84e) a offert aux Cottagers une victoire plus que méritée.

