Wawrinka paré pour une nouvelle semaine de folie +++ Valdivia accusé de deux viols

Stan Wawrinka paré pour une nouvelle semaine de folie Stan Wawrinka peut remercier le public bâlois qui n'a cessé de le pousser. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La magie peut s’opérer à nouveau ! Stan Wawrinka (ATP 169) s’apprête peut-être à vivre, comme il y a deux ans, une nouvelle semaine inoubliable à Bâle. Le Vaudois s’est ouvert les portes des huitièmes de finale à la faveur d’un succès 6-3 3-6 7-5 acquis un peu dans la douleur contre Adrian Mannarino (ATP 57). Saluée avec une immense ferveur par le public rhénan – on a cru qu’il avait gagné le simple décisif d’une finale de Coupe Davis -, cette victoire le lance parfaitement dans le tournoi avec un superbe défi ce jeudi à 16.00 face à Ben Shelton (ATP 23). Cette rencontre sera suivie de celle entre Dominic Stricker (ATP 258) et Holger Rune (ATP 14). Stan Wawrinka avait mille fois raison de redouter ce match. Le match piège par excellence face à Adrian Mannarino, ce gaucher atypique qui ne veut jamais connaître la veille le nom de son adversaire pour mieux le faire déjouer sans doute. Après avoir remporté les cinq premiers jeux après une entame à sens unique, le Vaudois a doucement perdu son latin. Il concédait un premier break, sans conséquence toutefois, à 5-1. Le jeu de service perdu au sixième jeu du second set a, en revanche, pesé très lourd. Il a remis Adrian Mannarino dans le match. Le Français a dû redouter un long moment que ce premier tour résume parfaitement les derniers mois d’errance qu’il traverse. Après avoir écarté une balle de break à l’entame de la dernière manche, Stan Wawrinka s’est avant tout appuyé sur son service pour faire la course en tête. A 6-5 0-15, il a armé un passing de revers pour se retrouver dans une position idéale. Deux points plus tard, il cueillait une seizième victoire à la Halle St. Jacques pour devenir à 39 ans et bientôt sept mois le joueur le plus âgé à gagner un simple aux Swiss Indoors depuis Jimmy Connors en 1991. Qui a dit que l’aventure était terminée ?

Une nouvelle désillusion pour Casper Ruud Casper Ruud: une petite victoire en seulement en trois ans à Bâle... Image: KEYSTONE/EPA/GEORGIOS KEFALAS Casper Ruud (ATP 8) n’y arrive toujours pas à Bâle ! Le triple champion de Genève et le double champion de Gstaad a connu une nouvelle désillusion aux Swiss Indoors. Eliminé par Stan Wawrinka en 2022 au premier tour et par Dominic Stricker l’an dernier, le Norvégien, tête de série no 2 du tableau, a chuté à nouveau d’entrée de jeu. Il s’est incliné 6-3 3-6 6-3 devant Roberto Bautista Agut (ATP 45). A 36 ans, le Valencien a trouvé un second souffle. Titré dimanche à Anvers, il a toujours eu un coup d’avance dans ce premier tour le plus attendu du tournoi face à Caspar Ruud, lequel devra aller chercher la semaine prochaine à Paris-Bercy les points qui lui manquent pour assurer sa présence au Masters de Turin Si Caspar Ruud peut se croire maudit à Bâle, l’air du Rhin fait toujours le plus grand bien à Félix Auger-Aliassime (ATP 19). Le double tenant du titre a cueilli un onzième succès de rang à la Halle St. Jacques. Il s’est imposé 7-5 6-1 devant l’Argentin Sebastian Baez (ATP 26). Prochaine étape pour le Canadien : un huitième de finale ce jeudi contre le Français Giovanni Mpteshi Perricard (ATP 50), le joueur qui possède sans doute aujourd’hui la première balle la plus dévastatrice.

Aleksander Kilde ne skiera pas cet hiver en compétition Kilde lors de sa terrible chute à Wengen en janvier Image: KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI Aleksander Kilde (32 ans) ne skiera pas cet hiver. Le Norvégien a indiqué sur Instagram qu'il allait devoir subir prochainement une nouvelle opération à une épaule. Cela signifie que le spécialiste de vitesse, vainqueur de la Coupe du monde 2020 et de quatre petits globes en descente et super-G, doit faire l'impasse sur la saison qui débute ce week-end à Sölden. Kilde s'était gravement blessé en janvier lors d'une chute à Wengen, peu avant l'arrivée. Le Norvégien avait notamment été touché à une jambe et à une épaule. Cet été, une infection à l'épaule lui a causé de nouveaux problèmes. Mais il est sur le bon chemin, et c'est la raison pour laquelle une nouvelle opération est possible. A moyen terme, rien ne devrait empêcher le vainqueur de 21 courses de Coupe du monde de revenir à la compétition l'hiver prochain.

Andreas Sander atteint d'une maladie grave Andreas Sander lors de la descente de Wengen en janvier dernier (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le skieur allemand Andreas Sander a révélé mercredi souffrir d'une grave maladie cellulaire. Le vice-champion du monde de descente en 2021 ne sait pas quand il pourra remonter sur les skis. Lors de la journée de récupération du matériel de la fédération allemande de ski, Sander, 35 ans, a indiqué qu'on lui avait diagnostiqué un dysfonctionnement mitochondrial. Les mitochondries, composants et fournisseurs d'énergie des cellules humaines, ne fonctionnent pas correctement chez lui. L'Allemand a d'ores et déjà exclu de prendre le départ de la première descente de l'hiver à Beaver Creek (6 décembre). Il est impossible de prédire si et quand il pourra à nouveau skier en compétition. Affaibli, Sander est désormais à l'arrêt forcé. "Je ne fais que me promener. Et lorsque je me promène, je dois parfois m'asseoir, car mon corps est tout simplement trop fatigué", a-t-il expliqué.

Courtois et Rodrygo blessés et incertains pour le Clasico Thibaut Courtois a déjà raté deux matches début octobre en raison d'une légère blessure. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Les joueurs du Real Madrid Thibaut Courtois et Rodrygo sont très incertains pour le Clasico contre Barcelone samedi. Ils ont été touchés lors de la victoire contre Dortmund en Ligue des champions. Le portier belge souffre d'une blessure à l'adducteur gauche, selon un communiqué du club madrilène publié mercredi sans précision sur la durée de son absence. Selon la presse espagnole, il est d'ores et déjà forfait pour le Clasico face au FC Barcelone samedi et devrait manquer entre dix et quinze jours de compétition. L'attaquant brésilien Rodrygo, sorti touché en fin de match mardi face à Dortmund (5-2), est lui aussi très incertain pour cette rencontre, même si le Real n'a pas encore communiqué officiellement. Son entraîneur Carlo Ancelotti a parlé après le match d'une "blessure musculaire", sans donner plus de détails.

Marlen Reusser va mieux, et change d'équipe La championne d'Europe 2023 de contre-la-montre va rouler pour une nouvelle équipe en 2025 (archives). Image: KEYSTONE/EPA ANP/VINCENT JANNINK Marlen Reusser donne des nouvelles réjouissantes. Atteinte d'un Covid long, la coureuse suisse progresse dans son processus de guérison. Elle annonce également un changement d'équipe. Après trois années passées au sein de l'équipe néerlandaise SD Worx Protime, Reusser roulera désormais pour la formation espagnole Movistar. La Bernoise de 33 ans a signé un contrat valable jusqu'à fin 2027. Une nouvelle ère s'ouvre ainsi pour la triple championne d'Europe du contre-la-montre. En raison d'une fatigue chronique due à un Covid long, Reusser avait renoncé aux Jeux olympiques de Paris et aux championnats du monde de Zurich. "Sur la bonne voie" "Je suis enfin sur la bonne voie et j'envisage l'avenir avec beaucoup d'optimisme", déclare Reusser, citée dans un communiqué de Movistar publié mercredi. "Dans ma nouvelle équipe, nous avons tous la même vision de ce que nous pouvons réaliser ensemble. J'ai le sentiment qu'il y règne une atmosphère propice à mon développement et à l'exploitation de mon potentiel" La Bernoise de 33 ans se réjouit de la confiance accordée par son ancien et son nouvel employeur. "Cette maladie assez grave a remis beaucoup de choses en question pour moi. Il y a eu des moments où j'ai sérieusement douté de pouvoir un jour remonter sur un vélo, mais tout le monde a cru en moi", affirme-t-elle.

Le champion Boston étrille New York en ouverture de la saison Les Celtics de Jayson Tatum (à droite) ont réussi leur entame de saison face à New York. Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Les Boston Celtics, sacrés champions au printemps, ont donné le ton de la nouvelle saison NBA. Ils ont écrasé les New York Knicks (132-109) mardi à domicile pour l'ouverture du championnat. Après la traditionnelle cérémonie de remise des bagues et la découverte de leur 18e bannière de champion, les Celtics ont débuté la saison comme ils avaient terminé la précédente, en trombe, sans laisser de chance à leurs adversaires. Le premier panier de la saison a été marqué de loin par Jayson Tatum (37 points, 10 passes), intenable, et a lancé une partie à sens unique où les "C's" ont broyé les Knicks avec 29 tirs à trois points réussis sur 61 tentatives (mais en manquant les 13 dernières !), un record NBA égalé. Boston, qui avait remporté en juin la finale 4-1 contre Dallas après avoir déjà dominé la saison régulière, a de nouveau pu compter sur Derrick White (24 points) ou encore le MVP de la dernière finale Jaylen Brown (23 points), auteur d'un dunk puissant en milieu de deuxième quart-temps. LeBron et Bronny James sur le parquet Homme de tous les records, LeBron James, qui débute à 39 ans sa 22e saison NBA (un record partagé avec Vince Carter), a une nouvelle fois marqué l'histoire. En famille cette fois, en disputant au plus haut niveau un match de basket avec son fils Bronny (20 ans), qui entame sa carrière. A Los Angeles contre les Timberwolves du Minnesota, Bronny est entré sur le parquet pour sa première suivi de son père. Il a capté un rebond en trois minutes de jeu, tandis que LeBron a inscrit 16 points et participé à la victoire des Lakers (110-103).

Janis Moser et Tampa dominent New Jersey Janis Moser (à gauche) et Tampa Bay ont pris le meilleur sur les Devils de Nico Hischier (no 13, en arrière-plan). Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Tout roule pour Janis Moser à Tampa Bay. Le Seelandais a répondu au doublé de Timo Meier et a largement contribué à la victoire du Lightning chez les Devils du New Jersey (8-5) mardi en NHL. Moser est venu clore le festival offensif des Floridiens en inscrivant un but gag en infériorité numérique. Son dégagement derrière sa propre ligne bleue a trompé le portier Jake Allen, qui attendait le puck derrière sa cage mais a été surpris par la trajectoire. Auparavant, le défenseur avait délivré deux assists à Victor Hedman lors du deuxième tiers-temps, qui a vu le tableau d'affichage passer de 2-1 en faveur des locaux à 6-2 pour Tampa Bay. Les trois points de Moser lui ont valu la troisième étoile du match. Timo Meier a lui inscrit un doublé finalement anecdotique. L'Appenzellois a donné l'avantage aux Devils à l'entame de la deuxième période, avant que son équipe et son portier ne craquent cinq fois. Il a encore réduit la marque en marquant le 6-4 à la 45e minute en supériorité numérique. Les Jets toujours parfaits A Saint-Louis, Winnipeg et Nino Niederreiter ont poursuivi leur entame de saison parfaite en remportant un sixième match consécutif (3-2). L'attaquant grison a égalisé à 1-1 en deuxième période d'une déviation devant le but, à 5 contre 4. Nashville a pour sa part débloqué son compteur après cinq défaites inaugurales en blanchissant Boston à domicile (4-0). En bon capitaine des Predators, Roman Josi a signé ses 4e et 5e assists de l'exercice. Sans Philipp Kurashev, envoyé en tribunes par son entraîneur en raison d'un bilan jugé insuffisant (1 but en 6 matches), Chicago a été battu dans sa patinoire par Vancouver (6-3). Pius Suter a participé à la victoire en inscrivant le 6e but des Canucks, sa première réussite de la saison.

Ligue des champions: YB reçoit l'Inter Milan ce soir Les Young Boys reçoivent l'Inter Milan ce soir dès 21h00 à Berne en Ligue des champions. Les Bernois espèrent montrer un meilleur visage que lors de leurs deux matches précédents. YB occupe en effet le 36e et dernier rang du classement après deux défaites, 3-0 à domicile contre Aston Villa et 5-0 à Barcelone. Joël Magnin, qui a succédé à Patrick Rahmen sur le banc, est conscient que l'Inter, dont les buts sont gardés par Yann Sommer, constitue un nouveau très gros morceau pour son équipe. L'ancien gardien de l'équipe de Suisse n'a pas encore concédé de but dans la compétition cette saison. L'Inter a entamé son parcours par un nul 0-0 sur la pelouse de Manchester City avant de s'imposer 4-0 à San Siro contre l'Etoile Rouge Belgrade. Les Bernois restent sur un succès difficile 2-1 en Super League samedi contre Lucerne, qui leur a permis d'abandonner la lanterne rouge. Mais dans le jeu, il reste beaucoup de travail à effectuer...

Le Real renverse Dortmund 5-2 Vinicius a signé un triplé face à Dortmund Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le Real Madrid a une nouvelle fois pris le meilleur sur le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Les Merengues se sont imposés 5-2 face au BVB de Gregor Kobel mardi au Bernabeu dans un "remake" de la dernière finale gagnée 2-0 par les Madrilènes à Wembley. Le public madrilène avait pourtant accompagné par des sifflets le retour aux vestiaires de ses favoris, menés 2-0 à la mi-temps après des buts de Malen (30e) et de Gittens (34e). Courtois avait même signé une parade décisive à la 39e sur un tir tendu de Brandt. Sauvé quant à lui deux fois par ses montants en l'espace de quelques secondes à la 38e, auteur d'une claquette décisive dans la foulée, Gregor Kobel a longtemps pu croire en son étoile. Mais le gardien de l'équipe de Suisse et sa défense n'ont rien pu faire face à la furia madrilène en deuxième période. Rüdiger et Vinicius ont ainsi permis au Real d'égaliser en marquant deux fois en deux minutes (60e et 62e). Le vent avait tourné. Le BVB a même craqué, Vinicius signant un triplé (86e 4-2, 93e 5-2). Ce succès permet aux Madrilènes de revenir à la hauteur de leurs adversaires du jour avec deux succès en trois matches. 3 sur 3 pour Aston Villa Facile vainqueur des Young Boys en ouverture de cette phase de Ligue, Aston Villa a pour sa part cueilli son troisième succès en autant de sorties. Les joueurs d'Unai Emery se sont imposés 2-0 face à Bologne, qui alignait Ndoye et Freuler mais pas Aebischer (blessé). Pas de trois sur trois en revanche pour la Juventus, battue 1-0 à Turin par le VfB Stuttgart de Fabian Rieder à la suite d'une réussite de Touré à la 92e minute. Le PSG a par ailleurs également souffert à domicile mais a pu arracher un point face au PSV Eindhoven (1-1).

L'intérim de Julien Vauclair démarre sur une fausse note La délivrance pour Christoph Bertschy (no 28). Le capitaine de Fribourg Gottéron n'avait plus marqué depuis le 28 mars. Il a signé un doublé contre Ajoie. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le retour de Julien Vauclair à la bande du HC Ajoie n’a pas eu l’effet escompté contre Fribourg-Gottéron. Le duel entre les deux derniers de National League a tourné en faveur des visiteurs (3-1). Comme en février et en décembre 2022, lorsqu’il succéda respectivement à Gary Sheehan et à Filip Pesan, le directeur sportif jurassien a donc entamé son intérim, après le limogeage de Christian Wohlwend, par une défaite. Pour les Fribourgeois, il s’agit du troisième succès lors de leurs quatre derniers matches, et surtout du premier de la saison à l’extérieur. Ces neuf points leur permettent de se relancer après un début de championnat chaotique. En une minute Blanchi contre Lugano samedi dernier, Reto Berra a subi l'ouverture du score d'Antonni Honka alors que les Dragons évoluaient à 5 contre 4 (15e). La domination stérile des visiteurs s'est encore poursuivie jusqu'à la 33e minute. Mais quelques secondes après un miracle de son gardien, Lukas Wallmark égalisait. Dans la minute suivante, Christoph Bertschy profitait d'une erreur de T.J. Brennan pour, lui aussi, battre Benjamin Conz. Le tournant de la soirée. Pour le capitaine fribourgeois, il s'agit du premier but depuis le.... 28 mars dernier, lui qui a encore inscrit le 3-1 dans la cage vide. Bienne: une malheureuse déviation Troisième équipe romande en lice, Bienne est rentré bredouille de son déplacement dans l'antre des Zurich Lions (4-2). La rencontre a d'abord valu par l'efficacité des deux équipes à 5 contre 4 (Derek Grant à la 7e pour le 1-0 puis Lias Andersoon à la 8e pour le 1-1). Yanik Burren, habile à profiter d'une erreur de Simon Hrubec, a ensuite permis aux Bernois de prendre les devants (10e). Sven Andrighetto a marqué le 2-2 en power-play (31e), puis une malheureuse déviation d'Alexander Yakovenko sur un envoi de Yannick Zehnder (45e) a permis au "Z" de renverser la partie. De son côté, Lugano a perdu ses premiers points à domicile, contre Zoug (5-1). Pour son retour au jeu, Grégory Hofmann a marqué le 2-1. Enfin, à Rapperswil, Ambri-Piotta a arraché la prolongation grâce à Dominik Kubalik (59e), avant de l'emporter aux tirs au but (5-4). A noter le triplé de Malte Strömwall pour les Saint-Gallois.

Thiem fait ses adieux au tennis Dominic Thiem a fait ses adieux au tennis mardi à Vienne Image: KEYSTONE/AP/SETH WENIG On ne verra plus Dominic Thiem sur les courts. L'ancien no 3 mondial, vainqueur de l'US Open en 2020, a été éliminé mardi soir au 1er tour du tournoi ATP 500 de Vienne devant un public survolté. Opposé à l'Italien Luciano Darderi, l'Autrichien de 31 ans s'est accroché dans le premier set, perdu au tie-break, avant de fléchir dans le second. Il s'est incliné 7-6 (8/6) 6-2 en 1h32. Retombé au 318e rang mondial, Thiem avait reçu une invitation pour participer au tournoi et n'a pu tenir le rythme face à son adversaire de 22 ans, classé 42e. Acclamé par près de 10'000 spectateurs, il a remercié ses fans "pour leur soutien" au fil d'années "sensationnelles". "Ce voyage a été un rêve absolu", a lancé avant de signer des autographes Dominic Thiem qui, au cours de sa carrière, a remporté 17 tournois dont l'US Open en 2020, son unique titre du Grand Chelem. Il a également perdu deux finales à Roland-Garros et une à l'Open d'Australie. L'Autrichien avait dû s'éloigner des courts mi-2021 du fait d'une déchirure des ligaments au poignet droit et n'a depuis jamais réussi à retrouver son meilleur niveau, sombrant dans les profondeurs du classement. Il termine sur un bilan de 348 victoires pour 215 défaites, pour des gains de 30 millions de dollars. Thiem avait eu droit à une cérémonie d'adieux dimanche dernier, sur les mêmes lieux. Des stars du tennis comme Zverev et Boris Becker avaient fait le déplacement. D'autres comme Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer lui avaient adressé des messages vidéo, saluant son fair-play et son "incroyable carrière". "Cela fait terriblement mal d'arriver au bout du chemin", avait-il alors confié.

Embolo buteur décisif, Okafor passeur décisif La joie mesurée de Breel Embolo, auteur de son 1er but de la saison Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani Breel Embolo tient enfin son premier but de la saison. L'attaquant international s'est même montré décisif mardi en Ligue des champions dans un match remporté 5-1 par Monaco face à l'Etoile Rouge Belgrade. L'ASM affiche donc 7 points à son compteur après trois journées dans cette phase de ligue. Muet dans ses douze premières apparitions de la saison - huit en club, quatre en équipe de Suisse -, Breel Embolo a entrevu la lumière au bout des arrêts de jeu de la première mi-temps. Le Bâlois a trompé le portier adverse d'un tir précis du pied droit au bout d'une action de rupture pour le 2-1 monégasque (49e). Embolo, qui n'a pas hésité une seconde à armer sa frappe après une remise bien involontaire d'un défenseur serbe, a même pensé signer un doublé à la 56e. Sa réussite acrobatique - mais chanceuse - a toutefois été annulée après consultation de la VAR pour une main du Bâlois. L'ASM, dont le capitaine genevois Denis Zakaria a une nouvelle fois brillé par son abattage à mi-terrain, avait cependant alors déjà fait le break grâce à un "missile" des trente mètres de Wilfried Singo (54e, 3-1). Le 4-1 est tombé à la 70e, Minamino s'offrant un doublé sur un assist d'Embolo, le 5-1 à la 97e. Okafor passeur décisif Sélectionneur de l'équipe de Suisse, Murat Yakin peut donc avoir le sourire. D'autant plus qu'un autre attaquant helvétique s'est illustré mardi soir en C1: le "joker" Noah Okafor, auteur d'une passe décisive sur le but de la victoire de l'AC Milan face au Cercle Bruges d'Ardon Jashari (3-1). Okafor a réussi un centre en retrait parfait pour Tijani Reijnders après un débordement sur le côté gauche sur le 2-1 (61e), à peine vingt secondes après son entrée en jeu. Reijnders a scellé le score à la 71e, permettant à l'AC Milan de cueillir ses premiers points dans cette Ligue des champions face à une équipe qui avait trouvé le moyen d'égaliser à 1-1 en jouant à 10 contre 11 depuis la 40e.

Marcel Hirscher au départ dimanche à Sölden Marcel Hirscher: c'est pour dimanche... Image: KEYSTONE/EPA ANP/ROBIN UTRECHT Marcel Hirscher sera de retour sur les skis ce dimanche. L'octuple vainqueur de la Coupe du monde disputera le géant de Sölden, indique la Fédération néerlandaise. Marcel Hirscher avait décidé d'arrêter sa carrière à la fin de l'été 2019. Après 2051 jours de pause, l'Autrichien effectuera à 35 ans l'un des comebacks les plus attendus de l'histoire du sport son retour sous ses nouvelles couleurs néerlandaises, le pays natal de sa mère.