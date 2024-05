Zoug coupe Michaelis ++ Les Wolves assomment les Nuggets

Zoug met fin au contrat de Michaelis Marc Michaelis quitte Zoug apr Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Marc Michaelis ne portera plus les couleurs de l'EV Zoug. Le club de Suisse centrale annonce avoir mis fin au contrat qui le liait initialement jusqu'en 2025 à l'attaquant allemand. Michaelis a réussi 43 points en 61 matches disputés avec Zoug, qui ne va par ailleurs pas offrir de nouveau contrat à un autre attaquant, l'Américain Brian O'Neill. L'assistant-coach Todd Woodcroft fait lui aussi ses bagages, annonce Zoug dans le même communiqué.

Les Wolves assomment les Nuggets Karl-Anthony Towns (32) et les Wolves mènent 2-0 face à Denver Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Tenant du titre NBA, Denver est dos au mur dans la demi-finale de la Conférence Ouest qui l'oppose à Minnesota. Les Nuggets sont menés 2-0 après s'être inclinés une deuxième fois à domicile. Battue de sept points dans l'acte I, la franchise de Denver a été dominée 106-80 lundi par des Timberwolves qui ont pourtant dû composer sans Rudy Gobert: le pivot français était resté auprès de son épouse pour la naissance de leur premier enfant. Les Wolves ont d'ailleurs été dominés sous les panneaux. Mais les Nuggets, qui ont capté 50 rebonds - dont 16 pour Nikola Jokic - contre 42 pour les Wolves, n'ont rien pu faire pour stopper Karl-Anthony Towns (27 points, 12 rebonds) et Anthony Edwards (27 points, 7 assists). Gênés par la défense adverse, ils affichent un insuffisant 34,9% de réussite au tir (50% pour Minnesota). Minnesota, qui jouera à domicile lors des actes III et IV, a très vite pris les commandes dans ce match. Les Wolves ont signé un partiel de 15-0 entre la fin du premier et le début du deuxième quart pour faire passer le score de 24-20 à 39-30, portant leur avance à plus de 30 points au troisième quarter. A l'Est, New York s'est imposé 121-117 au Madison Square Garden en ouverture de la demi-finale de Conférence qui l'oppose aux Indiana Pacers. Les Knicks ont une nouvelle fois pu compter sur un Jalen Brunson flamboyant: l'arrière a inscrit 43 points pour devenir le quatrième joueur de l'histoire à marquer 40 points ou plus lors de quatre matches consécutifs en play-off, le premier depuis Michael Jordan lors des finales 1993.

Boston frappe fort d'entrée face aux Panthers Portier des Bruins, Jeremy Swayman a effectué 38 arrêts face aux Panthers lundi Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Boston a signé le break d'entrée dans la demi-finale de la Conférence Est de NHL qui l'oppose à Florida. Les Bruins sont allés s'imposer 5-1 sur la glace des Panthers lundi dans l'acte I d'une série prévue au meilleur des sept matches. Florida, qui n'avait pas joué depuis le lundi précédent après avoir sorti Tampa Bay en cinq matches au 1er tour, a pourtant ouvert la marque à la 32e minute sur une réussite de Matthew Tkachuk. Mais le portier de Boston Jeremy Swayman a détourné les 38 autres tirs cadrés par les Panthers, dont l'avantage n'a tenu que 67 secondes. Les Bruins, qui ont quant à eux conclu leur 1er tour face à Boston en prolongation du match no 7 samedi, ont renversé la vapeur avant même la fin du deuxième tiers. Brandon Carlo, qui avait zappé l'entraînement matinal pour assister à la naissance de son deuxième enfant, a ainsi marqué le 3-1 à 21'' de la fin de la seconde période.

Wembanyama désigné "rookie de l'année" Victor Wembanyama a comme prévu été désigné rookie de l'année Image: KEYSTONE/AP/Brandon Dill Victor Wembanyama a été désigné sans surprise "rookie de l'année", a annoncé lundi la NBA. Le prodige du basket est le premier Français à se voir offrir cette récompense. Agé de 20 ans, drafté en no 1 par les San Antonio Spurs en juin 2023, Wembanyama décroche ainsi un premier trophée qui en appelle d'autres, comme l'a confirmé une première saison NBA à hauteur des attentes immenses qu'il suscite. "Je savais que pour y arriver, je devais être bon individuellement et dominant sur le terrain", a-t-il expliqué à la chaîne TNT. Le titre de rookie de l'année "a toujours été très important et je suis heureux que ce soit enfin officiel". Si les résultats collectifs n'ont pas été au rendez-vous, avec la 14e place (sur 15 à l'Ouest) des Spurs, la première saison NBA du géant de 2m24 a été réussie sur le plan individuel. Après quelques doutes en début d'exercice, "Wemby" a éteint le suspense pour cette récompense réservée aux débutants, pour laquelle il a devancé le pivot d'Oklahoma City Chet Holmgren. Lors de 71 des 82 rencontres de sa franchise - il a été reposé pour quelques alertes à une cheville -, le Français a affiché en moyenne 21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes et 3,6 contres, le plaçant en tête pour toute la NBA de ce dernier domaine statistique. Il est le troisième Européen à être élu "rookie" de l'année, après l'Espagnol Pau Gasol (2002) et le Slovène Luka Doncic (2019).

Le PSG doit à nouveau tout renverser Le Paris Saint-Germain est dos au mur. Pour rejoindre Wembley et la finale tant convoitée de Ligue des champions, il est contraint de renverser une nouvelle fois la situation, face au Borussia Dortmund de Gregor Kobel, mardi au Parc des Princes, après le revers du match aller (1-0). Les hommes de Luis Enrique devront à tout prix l'emporter, d'au moins un but pour jouer la prolongation et plus s'ils veulent décrocher une qualification sans passer par des tirs au but, quatre ans après la finale perdue (1-0) à Lisbonne contre le Bayern Munich, à l'époque du Covid-19. Les Parisiens pourront s'appuyer sur la préparation mentale qui avait fonctionné au tour précédent au vu de leur performance à Barcelone (4-1). Ils espèrent aussi que leur star Kylian Mbappé sortira le grand jeu pour son dernier match en C1 sous les couleurs parisiennes au Parc. Pour rejoindre la finale, qui serait la deuxième de l'histoire mais la première devant un public au complet, les Parisiens devront donc rééditer l'exploit de Barcelone. Mais l'histoire s'est compliquée avec le forfait du défenseur Lucas Hernandez, un des hommes forts cette saison, qui s'est blessé au match aller en Allemagne. Détermination Dans la Ruhr mercredi dernier, la dure réalité s'est imposée aux coéquipiers du capitaine Marquinhos, qui n'ont pas assez couru - 10 km de moins que le "BVB" - ni mis assez d'intensité: les Jaune et noir, qui n'ont plus rallié la finale depuis 2013, ont autant de détermination qu'eux pour forcer leur destin. Au-delà du succès de l'aller, les Allemands ont engrangé davantage de confiance samedi grâce à leur large victoire 5-1 contre Augsbourg. Les Parisiens, qui étaient au repos ce week-end, peuvent eux s'appuyer sur la double confrontation de la phase de groupe, dont ils étaient sortis vainqueurs (2-0 au Parc, 1-1 à Dortmund).

Le premier sprint pour Tim Merlier Tim Merlier peut lever les bras: le premier sprint du Giro est pour lui. Image: KEYSTONE/AP Le Belge Tim Merlier a enlevé au sprint la 3e étape du Tour d’Italie disputée sur 166 km entre Novara et Fossano. Tadej Pogacar, qui a tenté d’anticiper le sprint, conserve le maillot rose de leader. Lors du premier sprint de ce Giro, Tim Merlier a devancé l’Italien Jonathan Milan et l’Erythréen Binam Girmay pour cueillir une huitième victoire en 2024. Cette étape a été marquée par le contre de Pogacar après une attaque du Danois Mikkel Honoré dans l’ultime bosse. Le Slovène a insisté avec dans sa route Geraint Thomas, le deuxième du général et sans doute son unique rival dans ce Tour d’Italie. Les deux hommes ont été repris à 300 m de la ligne. Mais comme lors des deux premières étapes, Tadej Pogacar a payé de sa personne pour faire de ce Giro un véritable show à sa gloire.

Joël Monteiro blessé à la cheville Jo Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Coup dur pour les Young Boys et peut-être pour l'équipe de Suisse ! Touché à la cheville, Joël Monteiro est sur le flanc pour quelques semaines. Meilleur buteur des Young Boys en championnat avec ses 12 réussites, l'attaquant de 24 ans s'est blessé dimanche à Zurich lors des ultimes instants d'une rencontre remportée 2-0 par les Bernois. Le club précise que Joël Monteiro ne devra pas subir une intervention pour soigner cette blessure. Les Young Boys espèrent que Joël Monteiro pourra encore jouer cette saison. En instance de naturalisation, il entre, par ailleurs, dans les plans de Murat Yakin pour l'Euro au mois de juin. Avec la possibilité de retenir 26 joueurs pour le tournoi, Murat Yakin est sans doute très tenté de le sélectionner s'il reçoit son passeport suisse dans les temps. Cette blessure peut toutefois tout remettre en question.

Pedretti quitte Lausanne et retourne à Ajoie Marco Pedretti quitte le LHC et retourne à Ajoie Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Marco Pedretti est de retour à Ajoie. L'ailier jurassien s'est engagé auprès de son club formateur après que son départ du Lausanne Hockey Club a été annoncé par le finaliste des derniers play-off de National League. Il a signé pour deux ans avec option pour une saison supplémentaire, précise le HCA. Agé de 32 ans, Marco Pedretti va donc retrouver un club qu'il avait quitté en 2012 pour rejoindre Ambri-Piotta. Il était ensuite passé par Rapperswil-Jona, Genève-Servette, Bienne puis Zurich avant de signer à Lausanne en 2022. Le contrat qui le liait jusqu'en 2025 avec le LHC a été rompu d'un commun accord, a souligné Lausanne.

Niederreiter en renfort, en attendant Josi Roman Josi ne figure pour l'heure pas dans la sélection pour le Mondial, mais une place lui est réservée Image: KEYSTONE/AP/GEORGE WALKER IV Patrick Fischer a dévoilé lundi sa sélection pour le championnat du monde qui débute vendredi en Tchéquie. Si le nom de Nino Niederreiter y figure bel et bien, pas de trace pour l'heure de Roman Josi. Mais une place dans l'effectif lui est réservée. Le groupe de Patrick Fischer comporte pour l'heure 24 noms sur les 25 possibles, et seuls sept défenseurs ont été officiellement convoqués ce lundi. Une place reste donc disponible pour Roman Josi, que Swiss Ice Hockey n'évoque pourtant pas dans son communiqué, en attendant que certains détails soient réglés avec son club. Ce seraient les neuvièmes Championnats du monde pour le capitaine des Nashville Predators, alors que Nino Niederreiter vivra ses huitièmes Mondiaux. Les deux hommes, très amis en dehors de la glace, comptent deux médailles d'argent ensemble. Ils étaient des épopées de 2013 en Suède et de 2018 au Danemark. Finaliste pour la troisième fois du trophée Norris récompensant le meilleur défenseur de NHL (qu'il a gagné en 2020), Josi changerait évidemment le visage de cette sélection. Auteur de 85 points (23 buts) en 82 matches, le Bernois de 33 ans peut jouer 25 minutes sans le moindre problème et dans n'importe quelle situation. Sa seule présence améliorerait instantanément la qualité du power-play. Fiala bientôt papa Quant à Niederreiter, il avait été désigné capitaine à Riga l'an dernier et avait inscrit 4 buts en 7 rencontres. Et si El Nino était présent en Lettonie, cela fait depuis 2019 et le Championnat du monde en Slovaquie que les supporters suisses n'ont plus vu Roman Josi avec son maillot rouge à croix blanche frappé du numéro 90. Il devrait donc y avoir six joueurs de NHL dans la sélection avec aussi Nico Hischier, Jonas Siegenthaler, Philipp Kurashev et Akira Schmid. Bientôt papa pour la première fois avec un bébé annoncé pour le 21 mai, Kevin Fiala ne sera en revanche pas de la partie, tout comme Damien Riat qui va lui aussi connaître la paternité. En ce qui concerne les trois autres joueurs de NHL, Timo Meier a préféré se faire opérer de l'épaule et Janis Moser n'a pas encore obtenu de prolongation de contrat avec les Arizona Coyotes qui déménagent à Salt Lake City dans l'Utah dès la saison prochaine. Quant à Pius Suter, il est le dernier Suisse engagé en play-off de NHL avec les Vancouver Canucks. Eternel Ambühl Patrick Fischer, qui a "renvoyé" dix joueurs présents le week-end dernier à Brno, a également fait appel à cinq finalistes du Championnat de National League. Les Lausannois Andrea Glauser et Ken Jäger se joignent au groupe, de même que les champions de Suisse Dean Kukan, Christian Marti et Sven Andrighetto. Parmi les joueurs romands, on peut citer Romain Loeffel, Gaëtan Haas, Tristan Scherwey et Christoph Bertschy, tous habitués de la sélection. Quatre néophytes connaîtront leur premier Mondial: Akira Schmid, Ken Jäger, Thierry Bader et Sven Jung. Parmi les surprises de dernière minute, citons aussi les absences de Dominik Egli et de Tanner Richard, alors que Denis Malgin renonce sur blessure. A noter qu'Andres Ambühl va disputer son 19e Championnat du monde. Déjà recordman du nombre de parties disputées avec 131, le Grison de 40 ans va pouvoir augmenter encore son total. Et dire qu'il a manqué le Mondial en 2018 et que le covid a fait annuler l'édition 2020. Il aurait très certainement 18 matches de plus!

Un qualifié pour Wawrinka au 1er tour à Rome Wawrinka affrontera un qualifié au 1er tour à Rome Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Sorti d'entrée dans le Challenger d'Aix-en-Provence la semaine dernière, Stan Wawrinka (ATP 87) tente sa chance dans le Masters 1000 de Rome qui démarre mercredi. Le Vaudois affrontera un joueur issu des qualifications au 1er tour, avant un éventuel duel face au finaliste de Madrid Félix Auger-Aliassime (ATP 20) au 2e tour. Rafael Nadal, 305e mondial après une saison 2023 quasi blanche et 8e de finaliste à Madrid la semaine passée, se frottera lui aussi à un joueur issu des qualifications au 1er tour dans la Ville éternelle. En cas de victoire, l'Espagnol, sacré dix fois à Rome, affrontera au 2e tour le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 9). De son côté, Novak Djokovic aura pour premier adversaire au 2e tour soit un qualifié soit le Russe Roman Safiullin (ATP 39). Le no 1 mondial, en manque de repères après un début d'année 2024 loin de ses standards (aucun titre, 11 victoires et 4 défaites), pourrait croiser la route de Francisco Cerundolo (ATP 22) en 8e de finale.

Le relais du 4 x 100 m messieurs échoue pour 5 millièmes Encore un espoir pour Felix Svensson et le relais du 4 x 100 m de voir Paris. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Trois relais suisses ont obtenu leur qualification pour les Jeux de Paris lors des mondiaux de Nassau. Seul le 4 x 100 des messieurs a échoué. Pour cinq malheureux millièmes... Le relais composé d’Enrico Güntert, préféré à Pascal Mancini qui avait été aligné lors des séries de samedi, Timothé Mumenthaler, Felix Svensson et William Reais a signé un chrono de 38’’65, soit un dixième de plus que celui de la veille. Ce dixième aura finalement fait toute la différence puisque les Suisses étaient devancés sur le fil par le Libéria pour la deuxième place de leur série de repêchage. Ce relais du 4 x 100 m a encore une chance de voir Paris. Deux places sont, en effet, encore à pourvoir pour compléter le plateau des seize équipes qui seront engagées aux Jeux. Les Suisses doivent toutefois signer ces prochaines semaines un chrono de premier ordre pour figurer parmi les deux relais qui seront repêchés. Ils n’occupent pour l’instant que la troisième place des viennent-ensuite. Le relais mixte du 4 x 400 m (Ricky Petrucciani, Annina Fahr, Lionel Spitz, Giulia Senn) et les relais féminins du 4 x 400 m (Lena Wernli, Annina Fahr, Julia Niederberger, Giulia Senn) et du 4 x 100 m (Géraldine Frey, Salomé Kora, Léonie Pointet, Sarah Atcho-Jaquier) ont en revanche parfaitement rempli leur contrat. Ils ont, tous les trois, terminé à la deuxième place de leur série. Le 4 x 100 m des dames se qualifie ainsi pour la quatrième fois de suite pour les Jeux olympiques. A Paris, il pourrait bénéficier du renfort de Mujinga Kamundji et d’Ajla Del Ponte.

Radek Faksa qualifie les Stars Radek Faksa (12) : un but qui vaut de l'or. Image: KEYSTONE/AP/Brandon Wade Champion en titre, Vegas est tombé au 1er tour des play-off. Les Golden Knights se sont inclinés 2-1 à Dallas lors de l’Acte VII d’une série qu’ils avaient entamée par deux victoires à l’extérieur. Le Tchèque Radek Faksa a inscrit le but de la victoire après 44’’ de jeu dans l’ultime période. L’homme de la quatrième ligne a marqué en backhand pour offrir un deuxième tour à ses couleurs face à Colorado. Avec 22 des 27 joueurs sacrés l’an dernier dans son alignement, Vegas n’a pas été accompagné par la réussite. Ainsi 10’’ seulement avant l’ouverture du score de Wyatt Johnson à la 6e, Jonathan Marchessault avait trouvé le poteau du gardien Jake Oettinger. A l’Est, les Rangers ont remporté l’Acte I de leur demi-finale de Conférence face à Carolina. Dans son antre du Madison Square Garden, New York s'est imposé 4-3 grâce notamment au brio de Mika Zibanejad. Le Suédois a signé un doublé et a délivré un assist.

Un 20e titre pour le Sporting Viktor Gyokeres, l'arme absolue du Sporting, célèbre le titre. Image: KEYSTONE/EPA Le Sporting Portugal a été sacré Champion du Portugal après la défaite 2-0 du Benfica face à Famalicao (2-0). Il s'agit du 20e titre pour le club formateur de Cristiano Ronaldo. Le Sporting succède à son grand rival de Lisbonne, titré à 38 reprises, soit huit de mieux que le FC Porto. Le nouveau champion, dont le dernier titre national remontait à 2021 après une disette de 18 ans, avait éliminé les Young Boys en février dernier en seizième de finale de l'Europa League avant d'échouer devant l'Atalanta. Son attaquant suédois Viktor Gyokeres, âgé de 25 ans et arrivé de Coventry l'été dernier, est en tête du classement des buteurs avec 27 buts. Le Sporting Portugal, qui n'a perdu que deux matches de championnat cette saison, est entraîné depuis 2020 par Ruben Amorim, ancien international et joueur de... Benfica, âgé de 39 ans. Il remporte ainsi un second titre à la tête du Sporting après celui de 2021. Son équipe peut encore réaliser le doublé puisqu'elle rencontrera le FC Porto en finale de la Coupe nationale, le 26 mai.

L'opportunisme de Lando Norris Lando Norris porté en triomphe par les membres de l'écurie McLaren. Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Lando Norris a su exploiter un incident de course pour s'envoler vers sa première victoire en Formule 1 à Miami. Le pilote McLaren s'est imposé au nez et à la barbe deMax Verstappen (Red Bull). En tête à la mi-course après les changements de pneus de tous ses principaux concurrents, le pilote de 24 ans a bénéficié du déploiement de la voiture de sécurité après un accrochage entre le Danois Kevin Magnussen (Haas) et l'Américain Logan Sargeant (Williams) pour passer aux stands et garder la tête de la course. Lorsque la voiture de sécurité s'est effacée pour relancer le Grand Prix, il a résisté à Verstappen avant de s'échapper et de planer vers la victoire, à l'image de son saut digne d'une rock star au milieu des membres de son équipe, qui l'ont ensuite porté en triomphe juste après sa descente de voiture. "Il était temps ! J'ai enfin réussi à le faire. Je suis tellement heureux pour mon équipe, je leur ai finalement apporté une victoire. Cela a été une longue journée, une course difficile, mais je suis enfin tout en haut, je suis ravi", a déclaré le pilote McLaren à la fin de la course. Ce succès plutôt inattendu dimanche, puisque Norris s'était élancé en cinquième position, loin de la pole position de Verstappen, intervient en effet tardivement pour le talentueux Britannique, qui avait obtenu 15 podiums mais a dû attendre son 110e Grand Prix pour décrocher sa première victoire. Verstappen à la peine Derrière lui, Verstappen a terminé à plus de sept secondes et n'a jamais semblé à l'aise durant le week-end, malgré sa victoire lors du sprint et son meilleur temps en qualifications samedi. Après être parti en tête, le Néerlandais n'a pas réussi à créer un gros écart avec ses poursuivants, notamment le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et Oscar Piastri (McLaren). L'Australien, auteur d'un superbe départ, a longtemps été deuxième derrière Verstappen, avant de rétrograder notamment après un petit accrochage avec l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) qui a abîmé son aileron avant. Le triple champion du monde s'est fait une frayeur au 22e tour lorsqu'il a fait un tout droit au virage 15 et arraché un poteau en plastique. Les commissaires ont alors décidé de mettre en place une voiture de sécurité virtuelle pour déblayer la piste des débris en plastique. "Des fois vous gagnez, des fois vous perdez. C'est la course... Aujourd'hui c'était compliqué. Je suis très heureux pour Lando (Norris), cela faisait longtemps qu'il attendait cela et cela ne sera certainement pas sa dernière victoire. Il mérite clairement sa victoire aujourd'hui", a-t-il reconnu. Derrière ce duo, Leclerc, malgré un départ manqué, a réalisé une course solide, terminant à seulement deux secondes de Verstappen, et permis à Ferrari de retrouver le podium. Trump présent Au classement du championnat du monde, Verstappen, qui avait remporté quatre des cinq premiers Grands Prix cette saison, caracole tout de même en tête avec 136 points, soit respectivement 33 et 38 longueurs d'avance sur Pérez et Leclerc. Grâce à sa victoire, Norris remonte au quatrième rang avec 83 unités au compteur, le même total que Sainz, vainqueur en Australie après l'abandon de Verstappen. La troisième édition du Grand Prix de Miami a encore une fois été un grand show à l'américaine avec la présence de nombreuses stars et aussi celle de l'ancien président américain Donald Trump, candidat à la prochaine élection présidentielle de novembre. Le milliardaire s'est d'abord invité sur la grille de départ à l'occasion de l'hymne chanté par Marc Anthony où il a été acclamé par le public. Trump, avec une casquette rouge "Make America great again" vissée sur la tête, a ensuite été féliciter Norris pour sa victoire.