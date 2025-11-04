assez dégagé
ATP Athènes: Musetti doit gagner le tournoi pour aller à Turin

Stan Wawrinka (à gauche) va défier Lorenzo Musetti, mercredi à Athènes.
Stan Wawrinka (à gauche) va défier Lorenzo Musetti, mercredi à Athènes. image: watson

Wawrinka va jouer un match spécial

Le Vaudois défiera Lorenzo Musetti, ce mercredi à Athènes. Un duel avec un enjeu particulier pour l'Italien.
04.11.2025, 18:4904.11.2025, 18:49
Yoann Graber
Yoann Graber

Stan Wawrinka a un très joli défi à Athènes ce mercredi: s'il gagne son 8e de finale face à Lorenzo Musetti, actuel 9e joueur mondial, il se qualifiera pour son premier quart de finale de l'année sur le circuit principal.

Le Vaudois – vainqueur du Néerlandais Botic van de Zandschulp lundi au 1er tour, en trois manches – remporterait ainsi pour la première fois, en 2025, deux matchs de suite sur ce même circuit ATP.

Switzerland&#039;s Stan Wawrinka returns a ball to Serbia&#039;s Miomir Kecmanovic during their first round match at the Swiss Indoors tennis tournament at the St. Jakobshalle in Basel, Switzerland, o ...
A Athènes, Stan Wawrinka vise un premier quart de finale cette année sur le circuit ATP. Image: KEYSTONE

Malgré ce challenge très croustillant pour le Suisse de 40 ans (159e mondial), c'est bien son adversaire qui aura le plus de pression lors de ce duel. Et pour cause: cette rencontre est d'une importance cruciale pour Musetti.

L'Italien de 23 ans a demandé en urgence une invitation à ce tournoi ATP 250 d'Athènes. Et ça n'a rien à voir avec une offre de voyage last minute pour visiter l'Acropole ou prendre du bon temps au bord de la mer Egée. Non, il a tout simplement besoin de remporter ce tournoi pour se qualifier pour les Finales ATP (le Masters) la semaine prochaine à Turin. Ce serait une première pour lui. Pour rappel, ces finales regroupent les huit meilleurs joueurs de la saison.

Mauvaise surprise à Paris

Or, dans ce classement, Lorenzo Musetti est actuellement neuvième. Il s'est fait chiper cette huitième place, synonyme de sésame, la semaine dernière par Félix Auger-Aliassime: le Canadien a réalisé une perf' au Masters 1000 de Paris, en atteignant la finale (perdue contre Sinner). Tout le contraire de Musetti, éliminé dès son entrée en lice et à la surprise générale par son compatriote Lorenzo Sonego.

epa12491133 Lorenzo Musetti of Italy in action during his second round match against Lorenzo Sonego of Italy at the ATP Paris Masters tennis tournament in Nanterre, outside Paris, France, 29 October 2 ...
Musetti mène 1-0 dans ses duels avec Wawrinka. Leur seul match a eu lieu à Rome, en 2020. image: Keystone

Conséquence: avant ce tournoi d'Athènes, le Transalpin compte désormais 160 points de retard à la Race (le classement annuel) sur Auger-Aliassime. Musetti a toutefois son destin entre les mains, puisque son concurrent direct pour Turin, touché au genou, a déclaré forfait au tournoi de Metz cette semaine.

Le dernier ticket pour ces finales ATP ne concerne que ces deux tennismen: les sept premiers à la Race sont d'ores et déjà qualifiés, et tous les poursuivants d'Auger-Aliassime et Musetti sont hors course.

Le classement de la Race 2025
1. Carlos Alcaraz ✅
2. Jannik Sinner ✅
3. Alexander Zverev ✅
4. Novak Djokovic ✅
5. Ben Shelton ✅
6. Taylor Fritz ✅
7. Alex de Minaur ✅
8. Félix Auger-Aliassime
9. Lorenzo Musetti

✅ = déjà qualifié pour les Finales ATP


Si un sacre dans la capitale grecque est tout à fait dans les cordes de Musetti, la tête de série numéro 2 n'aura toutefois pas la tâche facile. Il devra d'abord battre ce mercredi Stan Wawrinka – trois titres du Grand Chelem, on le rappelle, et un talent toujours bien là –, et espérer une défaillance de Novak Djokovic. Le Serbe, recordman de sacres en Majeurs, est la tête de série numéro 1 à Athènes.

Et puis, Lorenzo Musetti n'a plus vraiment l'habitude de soulever un trophée. Il a remporté ses seuls deux titres ATP, jusqu'à présent, en 2022 (Naples et Hambourg), et reste sur cinq finales perdues. Pour lui, un sacre au pied de l'Acropole et une qualif' pour le Masters ont donc tout d'une odyssée grecque. Et Stan Wawrinka fera tout pour y mettre fin prématurément.

