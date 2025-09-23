Roger Federer fait un envieux avec sa Rolex ultra rare

Présent à San Francisco, où se tenait ce week-end sa Laver Cup, Federer a attiré l’attention d’un certain Carlos Alcaraz, grâce à une pièce horlogère précieuse et exclusive.

Roger Federer et Carlos Alcaraz ont beaucoup de points communs. Tous deux ont déjà occupé la place de numéro un mondial et remporté des titres majeurs comme Wimbledon, l’US Open ou encore Roland-Garros.

Les deux monstres du tennis partagent aussi une passion commune pour les montres et sont d’ailleurs ambassadeurs de la marque horlogère suisse Rolex.

Alors quand Roger Federer porte à l'occasion de la Laver Cup une Cosmograph Daytona hors catalogue, et donc rarissime, une pièce en or blanc ornée de saphirs et estimée à 1,5 million de dollars sur le marché, Carlos Alcaraz ne peut rester indifférent. L’Espagnol a donc demandé à la voir, «RF» ayant accepté de la lui prêter quelques secondes dans les couloirs du Chase Center, comme le montrent des images diffusées par Eurosport.

L'échange entre les deux hommes Vidéo: twitter

Ce modèle est définitivement plus luxueux que celui qu’Alcaraz portait il y a quelques semaines, juste après la finale de l'US Open qu'il a remportée contre Jannik Sinner. Lors de la cérémonie protocolaire, «Carlitos» arborait une Cosmograph Daytona Oyster, une pièce d'une valeur d'environ 35 000 francs.

Si Carlos Alcaraz a plaisanté avec Federer, tant à proximité du court que lors de leur partie de golf commune en ouverture de la Laver Cup, son sourire s’est quelque peu éclipsé une fois sur le terrain. L’Espagnol s’est en effet incliné face à Taylor Fritz, et l’Europe a perdu 15-9 contre le Reste du monde, encaissant une troisième défaite en quatre ans.

