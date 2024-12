Furax, Nick Kyrgios promet l'enfer à Jannik Sinner en Australie

D'autant que, poussé par son public et en forme, le bouillant et spectaculaire Kyrgios – dont le rêve ultime est de décrocher un titre du Grand Chelem, comme il l'a récemment affirmé – a les arguments pour battre n'importe qui. Y compris Jannik Sinner. (yog)

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le fantasque Australien semble avoir une grosse dent contre l'actuel numéro 1 mondial , comme en témoigne cet extrait de Nothing Major rapporté par Eurosport:

Ce week-end, le finaliste de Wimbledon 2022 était l'invité du podcast spécialisé Nothing Major et il s'est à nouveau exprimé sur les deux contrôles antidopage positifs de Jannik Sinner, en mars dernier, au clostébol, un stéroïde anabolisant (l'affaire est toujours entre les mains de l'Agence mondiale antidopage).

Les retrouvailles entre Nick Kyrgios et Jannik Sinner sur les courts risquent d'être explosives. C'est en tout cas ce que souhaite l'Australien (29 ans), qui fera son retour à la compétition en janvier après deux ans d'absence pour cause de blessures.

Une décision a changé l'histoire du hockey suisse

En 2015, Kevin Schläpfer était un «dieu du hockey», que la Nati voulait engager comme sélectionneur, et Patrick Fischer un entraîneur raté. Mais une décision de...Bienne a modifié le cours de l'histoire.

Que se serait-il passé si Kevin Schläpfer était devenu l'entraîneur de l'équipe de Suisse le 15 octobre 2015? Rappelons que le directeur sportif de la fédération de l'époque, Raëto Raffainer, avait proposé le poste à celui qui était encore coach de Bienne. Mais le conseil d'administration du EHCB avait dit non à l'unanimité et c'est en larmes que le Schläpfer avait renoncé au poste de ses rêves. Un peu plus d'un an plus tard, il avait dû quitter Bienne.