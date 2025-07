Djokovic plaisante avec Federer à Wimbledon

Vainqueur de son huitième de finale contre Alex de Minaur, sous les yeux du Suisse, Novak Djokovic a provoqué les rires du public et de Federer, en évoquant son ancien rival lors de son interview d’après-match.

Roger Federer a fait une apparition remarquée à Wimbledon. Lundi après-midi, sous l’ovation du public du Centre Court, la légende suisse a pris place dans la Royal Box aux côtés de son épouse Mirka, alors que Novak Djokovic entamait le troisième set de son huitième de finale face à Alex de Minaur.

«Coïncidence ou pas», comme l'écrit Eurosport, c'est à partir de ce moment-là que le Serbe a réellement lancé son match. Il était auparavant bousculé par l'Australien, ayant notamment concédé la première manche 6-1.

«Nole» s’est finalement imposé en quatre sets sous les yeux du Bâlois, et n’a pas manqué de lui adresser un clin d’œil lors de son interview d’après-match sur le court. Blagueur, il a lancé avec le sourire: «C’est probablement la première fois qu’il me regarde jouer et que je gagne le match. J’avais perdu les dernières fois». La malédiction est donc brisée.



Le discours du Serbe ⬇️ Vidéo: twitter

«C’est super que Roger soit ici, c’est un immense champion, quelqu’un que j’ai beaucoup admiré et respecté. Nous avons partagé la scène pendant tant d'années. C'est formidable de le voir revenir dans son tournoi fétiche», a-t-il ajouté, plus sérieux, applaudissant même le Suisse lorsque le Central l’a ovationné.

Le vainqueur de 24 tournois du Grand Chelem a continué plus tard son hommage envers «RF», saluant ses qualités. «C'était un match difficile. J'aurais aimé, à certains moments, avoir un service, une volée et un toucher de balle à la hauteur du gentleman qui est debout là-bas», a déclaré Djoko, sous les yeux d'un Roger Federer presque hilare.

Novak Djokovic pensait-il que le Suisse était présent en tribunes pour le soutenir, lui qui cherche à l’égaler avec un huitième titre en Angleterre? Il risque d’être déçu. We Love Tennis explique que la présence du Bâlois était avant tout symbolique. En effet, ce 7 juillet marquait le 22e anniversaire de son tout premier sacre sur le gazon londonien. En finale de l'édition 2003, Roger Federer s'était imposé en trois sets contre Mark Philippoussis.

Ce lundi, l'octuple vainqueur de Wimbledon a également assisté à la victoire de Mirra Andreeva, qui affrontera la Suissesse Belinda Bencic, en quart de finale mercredi.

(roc)