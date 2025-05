Stan Wawrinka ne jouera pas à Genève cette année. image: shutterstock/getty

Pourquoi Stan Wawrinka snobe le tournoi de Genève

Les organisateurs du Geneva Open espéraient le voir au Parc des Eaux-Vives. Or comme toujours depuis 2019, Stan Wawrinka manquera «son» tournoi à domicile.

Simon Häring

Il est difficile de savoir à quel point il y avait un espoir de voir Stan Wawrinka jouer à Genève la semaine prochaine. On ne peut que spéculer là-dessus. En revanche, ce qui est certain, c’est qu’après avoir réussi un coup de maître en attirant Novak Djokovic, les organisateurs du tournoi lémanique n'ont pas su convaincre Stan Wawrinka, les trois dernières wild-cards ayant été attribuées à Dusan Lajovic (ATP 113), Arthur Cazaux (ATP 116) et Dominic Stricker (ATP 258).

Comme chaque année, une invitation a été envoyée au Vaudois, a indiqué l'organisation mercredi. L'équipe attendait une réponse. Et une nouvelle fois, le Vaudois a décliné la proposition, alors qu'il a bien sûr accepté en début de semaine la wild-card de Roland-Garros. Cela signifie qu'il intégrera le tableau principal des Internationaux de France et ne passera pas par les qualifications, organisées en même temps que l'Open de Genève. Le joueur aurait donc pu se présenter en Romandie.

Argent et ego

L’absence de Stan Wawrinka n’est pas surprenante. Sa relation avec les organisateurs n’a jamais été simple. Après avoir remporté les éditions 2016 et 2017, le Suisse a participé à l'événement en 2018, sans véritable cachet. Comme aux Swiss Indoors de Bâle, il avait exprimé son mécontentement face à ce qu’il percevait comme un manque de reconnaissance, en déclarant: «J’ai senti dès le départ que je n’étais pas le bienvenu à Genève».

Le tournoi de Lyon, programmé la même semaine, lui avait à l'époque proposé une somme bien plus importante pour le faire venir. Wawrinka avait finalement choisi de jouer à Genève, uniquement pour ses fans et les nombreux bénévoles. «Ils ont toujours été fantastiques avec moi», soulignait-il.

Sa dernière participation à l'Open de Genève remonte désormais à 2019. En 2020, le tournoi avait été annulé à cause de la pandémie. En 2021, «Stan the Man» était blessé. Et en 2022, il avait renoncé en raison d’une blessure de dernière minute, subie à Rome.

Stan Wawrinka, vainqueur à Genève en 2017. image: keystone

En 2023, Wawrinka avait indiqué que son programme était établi depuis des mois et que le Geneva Open n’en faisait pas partie. Il avait poliment refusé la wild-card proposée par le directeur du tournoi Thierry Grin.

L’année dernière, le Vaudois avait répondu – lorsqu’on lui avait demandé s’il y avait eu des discussions à propos d’une wild-card et s’il comptait l’accepter – qu’il préférait ne pas s’exprimer sur le sujet et se concentrer sur le tournoi de Rome. Quelques heures plus tard, il annonçait finalement son forfait en Italie en raison d’une blessure au poignet droit. Il n'a donc pas joué à Genève.

Il en sera de même cette année. Stan Wawrinka préfère partir tôt à Paris pour se préparer pour Roland-Garros, tournoi qu’il a remporté en 2015. Cependant, depuis 2019, le Suisse n’a gagné que quatre rencontres du côté de la Porte d'Auteuil.

En 2019, une rumeur selon laquelle Wawrinka envisageait d’acheter la licence du tournoi genevois – détenue par Geneva Trophy Promotion (GTP), structure dirigée par Gérard Tsobonian et l’ancien professionnel Rainer Schüttler – avait circulé. Un représentant de GTP avait confirmé à 24 Heures que des discussions étaient en cours. Or aucun terrain d'entente n'a été trouvé.

Wawrinka a critiqué par le passé les organisateurs du Geneva Open. image: keystone

Avec Novak Djokovic

En dehors de Chennai en Inde, où il s'est imposé à trois reprises, le Geneva Open est le seul tournoi que Stan Wawrinka a remporté plus d'une fois. Genève, c'est aussi le dernier des 16 titres du Suisse sur le circuit. C'était donc il y a huit ans.

Même sans Wawrinka, le Geneva Open reste bien doté. En plus de Novak Djokovic, détenteur de 24 tournois du Grand Chelem, le finaliste de l'US Open et quatrième joueur mondial, Taylor Fritz, sera présent. En revanche, Casper Ruud (ATP 7), triple vainqueur en 2021, 2022 et 2024, a annulé sa participation à la dernière minute.