Félix Auger-Aliassime avait remporté le tournoi rhénan l'an dernier. Image: KEYSTONE

Imbroglio à Bâle: une star du tennis pourrait prendre la place d'un Suisse

Félix Auger-Aliassime, le tenant du titre aux Swiss Indoors qui débutent samedi, pourrait ravir la wild-card destinée à un Helvète.

Jakob Weber

Plus de «Sport»

Le nom de Félix Auger-Aliassime ne figure toujours pas sur la liste des joueurs qui participeront aux Swiss Indoors 2023 dès samedi. C'est une information que CH Media (le groupe auquel appartient watson) avait révélé fin septembre et qui avait été confirmée le lendemain par le tournoi ATP 500, lequel avait pourtant fait de la publicité pour l'événement avec le champion canadien en tête d'affiche.

Il convient de préciser que les organisateurs bâlois ont eux aussi été surpris d'apprendre que la star canadienne ne figurait pas dans la fameuse «entry list» du tournoi. Dans le communiqué de presse publié par les Swiss Indoors il y a trois semaines, on apprenait que la direction du tournoi était «en contact avec l'ATP pour déterminer si une erreur de communication entre l'instance internationale et le joueur était à l'origine de cette situation». Auger-Aliassime, 23 ans, avait-il manqué le délai pour s'inscrire sur l'entry list? Ou le Canadien a-t-il d'autres projets pour la dernière semaine d'octobre? Il n'est en tout cas pas inscrit au tournoi de Vienne, qui se déroule en parallèle.

Auger-Aliassime a déjà fait parler de lui cette saison Embrouille à la Laver Cup

Cet épisode s'inscrit dans une année particulière pour Félix Auger-Aliassime. En octobre 2022, le jeune homme, alors âgé de 22 ans, avait successivement remporté les tournois de Florence, Anvers et Bâle. Il s'était hissé à la 6e place du classement mondial et avait joué les finales ATP en fin d'année.

Une descente aux enfers

Mais en 2023, l'euphorie s'est vite dissipée. Cette année, Auger-Aliassime en est à 16 matchs gagnés et 17 perdus. Un bilan effrayant pour le prodige entraîné par Toni Nadal, qui dit vouloir un jour remporter des Grands Chelems et devenir le numéro 1 mondial. Au lieu de confirmer ses ambitions par les actes, il a perdu dix fois au premier tour en 2023, notamment à Roland-Garros, à Wimbledon et à l'US Open.

«FAA» participe actuellement au tournoi ATP 500 de Tokyo, où il a passé le premier tour lundi dans un match en trois sets contre l'Australien Alexandar Vukic. Mais en cas de non-participation à Bâle, ou d'élimination précoce cette semaine au Japon, le Canadien pourrait être éjecté du top 30 mondial, car il ne pourrait alors pas défendre les points obtenus la saison dernière.

Inscrit, mais... en double!

Mais revenons à Bâle. Car l'histoire du tenant du titre, absent de l'entry list, a pris une dimension encore plus curieuse début octobre, lorsque le nom d'Auger-Aliassime est soudain apparu dans le tableau principal du double, aux côtés de l'Américain Sebastian Korda (ATP 23).

La preuve

Ce serait bien la première fois, dans la riche histoire du tournoi de Bâle, qu'un tenant du titre ne dispute que le double l'année suivante. Mais cela n'arrivera probablement pas.

Le directeur du tournoi, Roger Brennwald, n'a certes pas souhaité répondre à nos questions sur l'affaire Auger-Aliassime, nous renvoyant à une communication officielle du tournoi qui arrivera cette semaine. Mais le scénario le plus probable est qu'Auger-Aliassime défendra bel et bien son titre grâce à une wild card, c'est à dire une invitation faite par les organisateurs.

Riedi et Hüsler impactés?

Une bonne nouvelle pour la qualité du plateau et le public, mais pas pour tout le monde. Car ce traitement de faveur signifie que la star canadienne prendra la wild card qui était promise à un autre joueur, par exemple un Suisse qui n'avait pas pu se qualifier pour le tournoi du fait de son trop faible classement.

Le Canadien avait battu Rune en finale l'an dernier en Suisse. Keystone

À l'heure actuelle, Stan Wawrinka et Dominic Stricker ont tous les deux reçu une wild card du tournoi. Auger-Aliassime pourrait revendiquer la troisième et dernière invitation pour le tableau principal. Cela signifie que Leandro Riedi, 21 ans, de Frauenfeld (ATP 159), à qui l'on avait déjà promis une wild card, ou le Zurichois Marc-Andrea Hüsler, 27 ans, (ATP 171) devraient passer par les périlleuses qualifications.