US Open: Alcaraz marque un point incroyable contre Sinner

Carlos Alcaraz a sans doute marqué le point du tournoi jeudi lors de sa victoire en quart de finale contre Jannik Sinner en cinq sets. Sortez les pop corn!

Peu importe la chaîne, ce sont toujours les mêmes mots qui reviennent dans la bouche des commentateurs:

«Incroyable!»

Oui, Carlos Alcaraz a presque laissé sans voix (hormis quelques exclamations et onomatopées de stupéfaction) tous les spectateurs et téléspectateurs de son quart de finale à l'US Open contre Jannik Sinner. Et pour cause: le jeune prodige espagnol (19 ans) a marqué un point hallucinant lors de sa victoire sur l'Italien.

Dans le deuxième set, Sinner a une balle pour recoller à 6 jeux partout. L'Italien sert extrêmement bien, puissamment et dans l'angle extérieur du carré. Alcaraz parvient à remettre la balle dans le terrain du bout de la raquette. Sinner bénéficie alors d'une balle assez facile pour conclure, proche du filet. Il frappe très fort, mais trop centré. Alcaraz a alors le temps de jouer un coup... derrière le dos! La balle, puissante, arrive sur son adversaire, qui la joue en volée. Malheureusement pour Sinner, celle-ci n'est ni assez appuyée, ni suffisamment amortie, et Alcaraz peut courir sur la balle et conclure avec un passing en revers.

Le point hallucinant d'Alcaraz, en vidéo

Malgré ce point de folie, Alcaraz perdra le jeu et le set au tie-break. Mais l'Espagnol, qui pourrait devenir le plus jeune numéro 1 mondial de l'Histoire à l'issue de cet US Open – deux moyens: 1) il remporte le tournoi 2) il va en finale et Ruud échoue en demi – a quand même validé son billet pour les demi-finales, après un match d'anthologie (5 manches et 5h15' de jeu, avec notamment une balle de match sauvée dans le 4e set).

Il affrontera vendredi à 21h00 l'Américain Frances Tiafoe, grande surprise de ce tournoi et chouchou du public.

