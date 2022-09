US Open: les fabuleux destins des six prétendants au titre

Ils ne sont plus que six à pouvoir succéder à Daniil Medvedev au palmarès de l'US Open de tennis. Deux d'entre eux (Karen Khachanov et Casper Ruud) ont déjà assuré leur place en demi-finale. Les quatre autres se battront entre ce mercredi soir et jeudi matin pour les deux derniers tickets. Une chose est sûre: le lauréat fêtera un premier sacre en Grand Chelem.

CV, style de jeu, biographie, anecdotes: on vous présente les six derniers prétendants au titre à l'US Open.

Casper Ruud (à gauche) et Frances Tiafoe sont deux des six prétendants au titre à l'US Open 2022. image: keystone/shutterstock

Yann Sommer est trop petit pour aller dans un grand club

Doué au pied et sur sa ligne, expérimenté, apprécié de ses coéquipiers et de ses entraîneurs, beau comme un but en or, Yann Sommer a tout pour lui. Il ne signera pourtant jamais dans un très grand club. A cause de sa taille.

La fenêtre des transferts vient de se refermer et beaucoup de joueurs talentueux se sont engagés dans un club plus prestigieux, mais pas Yann Sommer. Toujours pas. Le portier de la Nati, qui avait écoeuré le Bayern il y a dix jours avec 19 arrêts, est toujours au Borussia Mönchengladbach, dont le seul titre au 21e siècle reste celui de champion de 2. Bundesliga (2008).