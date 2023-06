Le courage de cet athlète a ému aux larmes le public

Comme Bellingham, ces stars ont signé au Real: les tops et flops

C'est une scène qui restera dans l'histoire des Special Olympics de Berlin, une compétition qui fait la part belle aux athlètes ayant une déficience intellectuelle et dont les niveaux d'habileté sont très variés. Accompagné sur l'estrade en chaise roulante , Aegir Olafsson s'est levé puis s'est avancé face à l'haltère, fermement décidé à soulever 85 kilos -ce qu'il est parvenu à faire.

Handicapé au pied depuis son plus jeune âge, Aegir Olafsson a bluffé tout le monde lors du concours d'haltérophilie des Special Olympics de Berlin.

Le combiné sous sa forme actuelle n'existera bientôt plus, de quoi tuer les racines du ski alpin. Les spécialistes continueront à se... spécialiser et la beauté de la polyvalence ne sera qu'un lointain souvenir.

Kit McConnell, le directeur des sports du Comité international olympique (CIO), vient d'annoncer la mort de l'une des plus anciennes épreuves olympiques du ski alpin: le combiné va disparaître et laisser place à une épreuve par équipes, en duo; un descendeur et un slalomeur uniront leurs forces. La nouvelle formule entrera en vigueur à partir des JO 2026 de Milan.