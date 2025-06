Sébastien Loeb a remporté la course romande en 2012, 2013 et 2017. Getty Images AsiaPac

Au Rallye du Chablais, il y a Loeb mais aussi les autres

Directeur de la course qui débute ce jeudi, Eric Jordan fait tout pour que la venue de la star française ne rejette pas les autres coureurs dans l'ombre.

Beaucoup d'organisateurs seraient enchantés d'avoir le nonuple champion du monde de la discipline au départ de leur course, mais si Eric Jordan est heureux de revoir Sébastien Loeb en Romandie, on le sent un peu emprunté quand on annonce vouloir faire un article sur sa venue au Rallye du Chablais cette année. «Je ne peux pas faire la fine bouche parce que c'est quand même incroyable pour un rallye comme le nôtre d'avoir le nonuple champion du monde au départ, mais je ne dois pas oublier les autres: les pilotes, les membres du comité et les 250 bénévoles.»

«C'est normal que l'on parle de Loeb ou d'Ari Vatanen quand ils viennent, mais je demande toujours aux journalistes de s'intéresser aux résultats des autres pilotes», insiste celui qui est à la tête de la course depuis 20 ans.

Bien sûr, le champion français aura quelques privilèges. Il partira avec le numéro 1 et même s'il vient gratuitement, des partenaires financent la location de sa voiture ou encore les pneumatiques. «Et puis, on va quand même s'en occuper, on ne va pas le laisser au bout d'un banc avec une saucisse de veau», plaisante Eric Jordan, précisant toutefois que l'organisation ne va «pas trop en faire non plus».

«Ça ne lui plairait pas d'être traité comme une superstar, il n'aime pas ça. C'est aussi pour le côté sympa et convivial du rallye qu'il vient. Si on lui avait planifié 15 conférences de presse le jeudi et autant le vendredi, il ne serait pas au départ»

Depuis que la participation du Français a été annoncée la semaine dernière, Eric Jordan s'emploie donc à «mettre de l'équilibre dans tout ça». Lors de sa prise de parole face aux médias pour annoncer les têtes d'affiche du rallye, il a été attentif à parler de Loeb autant que des autres pilotes engagés et de la course en générale.

«Du premier au dernier coureur, chaque pilote est important pour un organisateur», assène Eric Jordan, soulignant en creux les mérites de chacun.

«Sur tous les pilotes inscrits, seul Sébastien Loeb est pro. Les autres sont amateurs, ils font ça à côté de leur boulot de peintre, de boulanger, etc.»

C'est une des particularités du rallye que de rassembler professionnels et amateurs sur le même tracé. «Si vous avez une licence de pilote et les compétences nécessaires, vous êtes le bienvenu chez nous», glisse Eric Jordan, qui ne changera pas ses habitudes cette année: comme lors des éditions précédentes, il félicitera chaque équipage, du premier au dernier, au terme de l'ultime jour de course.