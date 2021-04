Suisse

Ces entraîneurs de foot qui ont craqué



Le très cartésien entraîneur de Servette Alain Geiger a embrassé la pelouse du Cornaredo dimanche après la victoire de son équipe. Comme lui, plusieurs coachs de foot ont eu des réactions complètement inattendues. Notre top 5.

La scène a surpris tous ceux qui suivent assidûment la Super League et connaissent bien Alain Geiger. Le coach servettien est d'habitude très mesuré sur le banc et peu théâtral. Mais dimanche, juste après la victoire difficile de son équipe à Lugano 1-0, le Valaisan s'est mis à genoux et a embrassé la pelouse du Cornaredo (qu'on espère, pour lui, vierge de crachats à l'endroit en question).

Une manière d'exprimer son soulagement après les deux lourdes défaites genevoises contre Bâle et Sion. L'histoire du football regorge de moments où les entraîneurs ont eu, comme Alain Geiger dimanche soir, des comportements improbables. Ci-dessous, notre top 5.

Mourinho explose tout

Le 27 novembre 2018, Manchester United reçoit Young Boys en Ligue des Champions. Les Mancuniens l'emportent 1-0 grâce à un but dans les arrêts de jeu du Belge Marouane Fellaini. La réaction du coach des Red Devils José Mourinho après ce but victorieux est pour le moins étrange: le Portugais s'empare d'une caisse remplie de gourdes près du banc avant de la fracasser par terre. On a eu connu plus festif – et plus intelligent – comme célébration de but...

Le schéma tactique passionné de Challandes

Le Kosovo affronte l'Angleterre à Wembley le 10 septembre 2019 dans les qualifs pour l'Euro. La formation balkanique est coachée par le Neuchâtelois Bernard Challandes. Connu pour être très théâtral quand il dirige ses équipes et analyse les matchs, le Loclois est fidèle à sa réputation en conférence de presse avant de défier les Anglais. Au moment de parler de l'attitude qu'il aimerait voir de la part de ses joueurs, il hurle des «Go!!! go!!! go!!!» avec des gestes complètement déjantés. Régalez-vous avec la vidéo ci-dessous!

Schällibaum stoppe une contre-attaque

Un match de barrage promotion-relégation Super League/Challenge League, c'est toujours très intense au niveau des émotions. Surtout quand il s'agit d'un derby tessinois! Ce 25 juin 2010, Lugano reçoit Bellinzone pour le match retour. Les Luganais sont en train d'échouer dans leur tentative de rejoindre l'élite. De quoi faire complètement craquer le sanguin coach luganais Marco Schällibaum. A la 83e minute, il pénètre sur le terrain et empêche un joueur de Bellinzone de relancer. Le technicien est logiquement expulsé, et son équipe ne sortira pas victorieuse de ce barrage.

Le craquage de Schällibaum dès 2:05 Vidéo: RTS

La comédie de Louis van Gaal

Le 28 février 2016, l'austère coach hollandais de Manchester United Louis van Gaal s'écroule devant l'arbitre à la 76e minute du match de Premier League entre son équipe et Arsenal. Pas de malaise pour le technicien, heureusement! Il se moque de l'attaquant des Gunners, Alexis Sanchez, qu'il accuse de simulation lors d'une action précédente.

#OnThisDay five years ago...😂



Louis Van Gaal took a “dive” in front of Mike Dean during their 3-2 win against Arsenal... pic.twitter.com/fMPvPgUTHS — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 28, 2021

L'imitation est grotesque. Elle inspirera les internautes sur les réseaux sociaux, qui se délectent en détournant la scène.

La simulation de Van Gaal vue par Twitter https://t.co/3w23NmNPMB pic.twitter.com/juSNQAhXFQ — Daily Mercato (@DailyMercato) February 28, 2016

Jürgen Klopp fou furieux

La scène, ou plutôt la tête de Jürgen Klopp à ce moment, est digne d'un film d'horreur. Son Borussia Dortmund défie le Napoli ce 18 septembre 2013. L'entraîneur allemand va littéralement péter une durite durant cette partie. Son équipe vient d'encaisser l'ouverture du score à la 28e minute. Furieux que son défenseur Neven Subotic n'ait pas été autorisé à revenir plus rapidement sur le terrain, Jürgen Klopp décide d'aller expliquer son fait au quatrième arbitre. La scène est collector. On préférerait encore se taper le petit orteil au coin d'une table plutôt qu'être à la place de ce pauvre officiel à ce moment... Jugez vous-même!