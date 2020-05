International

Coronavirus

Coronavirus: Sommerferien im Ausland - hier ist es möglich



Du träumst noch immer von Sommerferien im Ausland? So stehen die Chancen in 10 Ländern

Kann man in diesem Sommer ins Ausland fahren oder soll ich mein bereits gebuchtes Ferienhäuschen jetzt stornieren? Hier eine Übersicht über 10 der beliebtesten Ferien-Destinationen der Schweizer – und wie der Stand derzeit ist.

Stand der Daten Dieser Artikel wird in unregelmässigen Abständen aktualisiert. Der aktuelle Stand ist vom Dienstag, 12. Mai, 10 Uhr.

Nach wochenlangem Shut- und Lockdown haben zahlreiche Länder mit ersten Lockerungen begonnen – oder stehen kurz davor.

>> Coronavirus: Alle News im Liveticker



Was bedeutet das für Auslandreisen? Kann ich meine Verwandten im Ausland jetzt wieder besuchen? Soll ich mit der Stornierung des gebuchten Ferienhaus noch warten? Eine Übersicht über die Situation an der Grenze und die Einreisebestimmungen in 10 der von Schweizern meistbereisten Länder.

Deutschland bild: shutterstock

Wie ist der aktuelle Stand?

Die Einreise ist derzeit nur mit einem triftigen Grund möglich. Darunter fallen Grenzgänger und Ehepartner/Lebenspartner/Familienmitglieder. Ob dein Grund für eine Einreise «reicht», siehst du hier.

Deutsche, die nach mehreren Tagen Auslandsaufenthalt an ihren Wohnort zurückkehren, müssen in eine verbindliche zweiwöchige Quarantäne.

Haben Hotels und Sehenswürdigkeiten geöffnet?

Ab dem 11. Mai öffnen erste Hotels in einigen Bundesländern wieder. In Bayern und Baden-Württemberg soll dies erst ab dem 30. Mai der Fall sein.

Ab wann sind Reisen für Schweizer wieder möglich?

Das ist noch offen. Deutschland will ab Mitte Mai die Grenzen schrittweise öffnen.

Wie sind die Bestimmungen für den Flugverkehr?

Der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) hält fest: Einreisen nach Deutschland sind momentan verboten.

Wann gibt gibt es weitere Informationen?

Noch nicht bekannt. Hier der Link zur nationalen Tourismusbehörde.

Frankreich Bild: shutterstock

Wie ist der aktuelle Stand?

Die Einreise ist nur für Grenzgänger möglich. Frankreich will seine Strände frühestens am 1. Juli öffnen. Allerdings riet die Regierung kürzlich davon ab, jetzt schon Reisen zu buchen. Zu vieles sei unklar. Das soll aber nicht heissen, dass Sommerferien in Frankreich nicht möglich sind.

Haben Hotels und Sehenswürdigkeiten geöffnet?

Strände sollen frühestens am 1. Juli öffnen. Hotels, Bars, Restaurants und grosse Museen bleiben bis mindestens am 2. Juni geschlossen.

Ab wann sind Reisen für Schweizer wieder möglich?

Das ist noch unklar. Frankreich liess aber durchblicken: Wenn die Grenzen öffnen, wird es für Länder wie die Schweiz kaum zu Quarantänefolgen kommen.

Wie sind die Bestimmungen für den Flugverkehr?

Der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) hält fest: Einreisen aus Nicht-Schengenländern sind verboten. Wer einreist, muss ein internationales Reisezertifikat bei der französischen Botschaft besorgen.

Wann gibt gibt es weitere Informationen?

Das ist offen. Hier der Link zur nationalen Tourismusbehörde.

Griechenland bild: shutterstock

Wie ist der aktuelle Stand?

Griechenland will das Land schrittweise öffnen und ab dem 1. Juli auch für Touristen bereit sein. Schweizer dürfen grundsätzlich einreisen, müssen allerdings in eine 14-tägige Quarantäne.

Haben Hotels und Sehenswürdigkeiten geöffnet?

Am 15. Mai informiert die Regierung, wie das Gastgewerbe wieder geöffnet werden soll. Aktuell sind wenige Hotels unter strengen Sicherheitsvorkehrungen offen.

Ab wann sind Reisen für Schweizer wieder möglich?

Wie es mit Einreisen ohne Quarantäne aussieht, ist noch offen.

Wie sind die Bestimmungen für den Flugverkehr

Der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) hält fest: Einreisende müssen in eine 14-tägige Quarantäne und müssen ihre Kontaktdaten bei der Einreise angeben.

Wann gibt gibt es weitere Informationen?

Am 15. Mai gibt es Informationen zum Gastgewerbe. Die Tourismusorganisation schreibt, dass am 18. Mai weitere Infos folgen sollen. Hier der Link zur nationalen Tourismusbehörde.

Italien bild: shutterstock

Wie ist der aktuelle Stand?

Reisen nach Italien sind momentan grundsätzlich nicht möglich. Ob du eine Ausnahmebewilligung erhalten könntest, siehst du hier.

Haben Hotels und Sehenswürdigkeiten geöffnet?

Wann die Öffnungen kommen, ist nicht bekannt. Die italienische Tourismusbehörde listet die Restriktionen hier auf. Das Südtirol preschte kürzlich vor und will seine Hotels und Bergbahnen ab dem 25. Mai wieder öffnen.

Ab wann sind Reisen für Schweizer wieder möglich?

Das ist noch nicht bekannt.

Wie sind die Bestimmungen für den Flugverkehr

Der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) hält fest: Touristen dürfen nicht einreisen.

Wann gibt gibt es weitere Informationen?

Noch offen. Hier der Link zur nationalen Tourismusbehörde.

Kroatien bild: shutterstock

Wie ist der aktuelle Stand?

Die Grenzen sind zu. Wer aus wichtigen Gründen nach Kroatien einreisen kann, wird in eine 14-tägige Quarantäne gesetzt.

Haben Hotels und Sehenswürdigkeiten geöffnet?

Hotels und Sehenswürdigkeiten dürften öffnen, sind aber meist geschlossen, weil Gäste fehlen. Ab dem 11. Mai soll es zu Lockerungen kommen – unter Schutzmassnahmen.

Ab wann sind Reisen für Schweizer wieder möglich?

Das ist momentan offen. Laut nationalen Medien ist eine Grenzöffnung für Ende Mai geplant. Möglich sind auch Autobahn-Korridore von Ländern wie Österreich oder Slowenien an die Küste.

Wie sind die Bestimmungen für den Flugverkehr?

Der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) hält fest: Aktuell gibt es nur die Flugverbindung zwischen Zagreb und Frankfurt.

Wann gibt gibt es weitere Informationen?

Das ist noch offen. Hier der Link zur nationalen Tourismusbehörde.

Österreich bild: shutterstock

Wie ist der aktuelle Stand?

Wer nach Österreich einreisen will, braucht einen negativen Coronatest. Wer via Flugzeug aus dem Schengenraum einreist, braucht ein Gesundheitszeugnis und muss 14 Tage in Quarantäne.

Haben Hotels und Sehenswürdigkeiten geöffnet?

Gastro-Betriebe sollen ab dem 15. Mai öffnen, Beherbergungen und Freizeitanlagen, sowie Sehenswürdigkeiten ab dem 29. Mai möglich sein. Weitere Massnahmen sind offen, wie die Tourismusbehörde schreibt.

Ab wann sind Reisen für Schweizer wieder möglich?

Das ist noch offen. Aber möglich sind auch frühere Öffnungen zu Nachbarländern.

Wie sind die Bestimmungen für den Flugverkehr?

Der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) hält fest: Aus Nicht-Schengenländern ist die Einreise verboten. Schweizer müssen in eine 14-tägige Selbstquarantäne.

Wann gibt gibt es weitere Informationen?

Das ist offen. Hier der Link zur nationalen Tourismusbehörde.

Portugal bild: shutterstock

Wie ist der aktuelle Stand?

Es herrscht ab dem 2. Mai der öffentliche Notstand. Öffnungen folgen auch hier in Etappen. Einreisen aus der Schweiz sind grundsätzlich möglich. Aber in Portugal besteht die allgemeine Pflicht, zuhause zu bleiben.

Haben Hotels und Sehenswürdigkeiten geöffnet?

Die Strände Portugals sind geschlossen. Wann sie geöffnet werden, ist nicht bekannt. Ab 18. Mai dürfen Museen und Paläste öffnen, ab dem 1. Juni Kinos, Theater und Konzertsäle.

Ab wann sind Reisen für Schweizer wieder möglich?

Theoretisch schon möglich. Aber sinnvoll noch nicht.

Wie sind die Bestimmungen für den Flugverkehr?

Der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) hält fest: Flüge nach Portugal sind aus verschiedenen Ländern unterbrochen. Aus der Schweiz sind Flüge möglich.

Wann gibt gibt es weitere Informationen?

Das ist offen. Hier der Link zur nationalen Tourismusbehörde. Spezielle Informationen zur Ferieninsel Madeira gibt es hier (englisch).

Spanien bild: shutterstock

Wie ist der aktuelle Stand?

Erste Lockerungen gab es am 4. Mai. Weitere Schritte sollen bis Ende Juni folgen. Die Strände sind sicher bis Ende Juni zu.

Zu erwarten ist, dass die Kanarischen Inseln und Balearen früher für Tourismus geöffnet sind als die schwerstbetroffenen Gebiete auf dem Festland. Allerdings warnte die Regierung kürzlich, dass Tourismus wohl erst gegen Jahresende wieder möglich sein dürfte.

Haben Hotels und Sehenswürdigkeiten geöffnet?

Ab dem 11. Mai sollen weitere Hotels öffnen dürfen. Es wird schrittweise geöffnet.

Ab wann sind Reisen für Schweizer wieder möglich?

Das ist momentan offen. Eher nicht schon im Sommer. Allerdings dürfen ab dem 15. Mai wieder Menschen einreisen – müssen aber 14 Tage in Quarantäne.

Wie sind die Bestimmungen für den Flugverkehr?

Der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) hält fest: Einreisen sind nicht möglich.

Wann gibt gibt es weitere Informationen?

Das ist offen. Hier der Link zur nationalen Tourismusbehörde.

USA bild: shutterstock

Wie ist der aktuelle Stand?

Einreisen aus Europa sind aktuell nicht möglich.

Haben Hotels und Sehenswürdigkeiten geöffnet?

Das wird in den verschiedenen Staaten unterschiedlich gehandhabt.

Ab wann sind Reisen für Schweizer wieder möglich?

Das ist offen.

Wie sind die Bestimmungen für den Flugverkehr?

Der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) hält fest: Passagiere, die in den letzten 14 Tagen in der Schweiz waren, dürfen nicht einreisen.

Wann gibt gibt es weitere Informationen?

Das ist offen. Hier der Link zur nationalen Tourismusbehörde.

Zypern bild: shutterstock

Wie ist der aktuelle Stand?

Zypern ist sehr vom Tourismus abhängig und hofft auf eine Öffnung Anfangs Juli – zumindest für Reisen aus Griechenland und Israel. Entsprechende Optionen werden aktuell ausgearbeitet.

Haben Hotels und Sehenswürdigkeiten geöffnet?

Ein genauer Öffnungsplan ist nicht bekannt.

Ab wann sind Reisen für Schweizer wieder möglich?

Das ist offen.

Wie sind die Bestimmungen für den Flugverkehr?

Der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) hält fest: Flüge nach Zypern sind ausgesetzt.

Wann gibt gibt es weitere Informationen?

Das ist offen. Hier der Link zur nationalen Tourismusbehörde.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Die höchsten Punkte jedes Landes wow - Ferien Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter