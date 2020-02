Wer tritt gegen Donald Trump an? So steht es um Bernie Sanders und Co. bei den Vorwahlen

Wie «shifty» Adam Schiff Donald Trump in Bedrängnis bringt

Fox News und der Präsident toben, denn die Auftritte des demokratischen Abgeordneten im Senat zeigen Wirkung.

«Shifty» (zwielichtig) und «congenital liar» (geborener Lügner) sind noch die harmlosen Attribute, die Adam Schiff derzeit von den Fox-News-Moderatoren Sean Hannity, Laura Ingraham & Co. täglich zu hören bekommt. Tucker Carlson will gar wissen, dass besagter Schiff in der Schule «keinen einzigen Freund» gehabt habe.

Regelmässig stimmt auch der Präsident in das Anti-Schiff-Geheul ein. Am Mittwoch hat er mehr als 140 Tweets gepostet – ein neuer Rekord –, um so von Schiffs Auftritten im …