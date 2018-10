Acht Polizisten schlagen auf Mann ein: In Frankreich geht dieses Video gerade viral

Die Pariser Staatsanwaltschaft hat am Freitag eine Untersuchung wegen möglicher Polizeigewalt eröffnet. Ausschlaggebend dafür war ein vom französischen Rapper MHD auf Twitter publiziertes Video.

Das Video zeigt, wie zwei Männer von mehreren Polizisten verhaftet werden - auf aggressive Art und Weise. Es ist zu sehen, wie die Beamten auf die Männer einschlagen. Zuvor greift ein Polizeihund einer der Männer an. Das Video wurde bereits über 37'000 geteilt.

MHD schreibt zum Video: