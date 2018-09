Die Welt hat laut WHO ein riesiges Alkoholproblem

Dalai Lama ist in der Schweiz eingetroffen – Bundesrat empfängt ihn nicht

Das Tibet-Institut in Rikon ZH feiert am Wochenende seinen 50. Geburtstag und empfing heute einen hohen Gast: Der 14. Dalai Lama reiste zu den Feierlichkeiten ins Zürcher Tösstal. In seiner Ansprache an die Gläubigen und geladenen Gäste lobte er die Leistungen des Tibet-Institutes. Der heutige Besuch ist bereits der 15. des 83-Jährigen in der Schweiz.

Den Dalai Lama erwartet ein gedrängtes Programm: Am Freitag wird er das Tibet-Institut in Rikon besuchen. Der öffentliche Festakt für das …