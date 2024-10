«Meine Eltern haben mich auf den 7. Oktober vorbereitet»

Zur Person

Maoz Inon ist an der Nordgrenze zum Gazastreifen im kleinen Dorf Netiv HaAsara aufgewachsen. 2008 eröffnete er in Nazareth, einer israelischen Stadt, in der viele Palästinenserinnen und Palästinenser leben, ein Hostel, um zur arabischen Minderheit im Land brücken zu bauen. Später fing er an, Touristenführungen in Nazareth und im Gazastreifen anzubieten, in denen er über die Geschichte des Landes aufklärte.

Als Hamas-Terroristen am 7. Oktober 2023 seine Eltern, Bilha und Yakovi Inon töteten, entschied Inon, sich für Frieden im Nahen Osten einzusetzen. Dies Seite an Seite mit Palästinensern wie Aziz Abu-Sarah, dessen Bruder 1989 als 9-Jähriger von israelischen Soldaten festgenommen und in Gefangenschaft getötet wurde. Die beiden verbindet heute eine tiefe Freundschaft, mit der sie in der Welt gemeinsam Hoffnung für ein friedliches Zusammenleben von Palästinensern und Israelis verbreiten wollen. Maoz Inons Traum, den er immer wieder betont: «From the river to the sea, there will be peace.» (Übersetzt: Vom Fluss bis zum Meer wird Frieden herrschen.)