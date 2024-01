Elton John ist jetzt «EGOT»-Preisträger – dieser und weitere exklusive Zirkel dieser Welt

Der US-Amerikaner Victor Vescovo startete seine Nord- und Südpol-Expedition bei 89. Breitengrad, was in der Szene nicht als «True Explorers Grand Slam» gilt. Dafür war Vescovo schon auf dem Grund des Marianengrabens, der tiefsten Stelle der Weltmeere. Ausserdem flog er mit der Rakete New Shepard 4 des Unternehmens Blue Origin ins Weltall.

Der 76-jährige Brite gewann den Fernsehpreis Emmy für sein Konzert «Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium» als bestes Unterhaltungs-Special des Jahres. John gewann im Laufe seiner Karriere fünf Grammy-Auszeichnungen der Schallplattenindustrie, einen Tony Award der New Yorker Broadway-Theater für die Musik des Musicals «Aida», sowie zwei Oscars für Filmsongs aus «Der König der Löwen» und «Rocketman».

Israel: Intensive Kämpfe in Nord-Gaza beendet + Tote nach mutmasslichem Anschlag in Israel

Deutschland: Mann erschiesst Kassiererin in Aldi-Filiale

In einer Aldi-Filiale bei Frankfurt kam es am Montagabend zu einer Schiesserei: Ein Mann betritt einen Aldi-Markt und eröffnet das Feuer auf eine Kassiererin. Kunden müssen alles mit ansehen.

In Mörfelden-Walldorf in der Nähe von Frankfurt ist es am Abend es zu Schüssen in einem Aldi-Markt gekommen. Dabei wurde eine Kassiererin dabei getötet. Anschliessend hat sich der Täter selbst erschossen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend bekannt gaben.