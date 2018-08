International

Sängerin Pink kümmert sich um ein 14-jähriges Mädchen



Jöö-Moment am Pink-Konzert: Die US-Sängerin kümmert sich um ein 14-jähriges Mädchen

«Ich heisse Leah – ich bin 14 Jahre alt. Meine Mutter ist letzten Monat gestorben. Ich hätte so gerne eine Umarmung!» Diese Nachricht stand auf einem Plakat, das Leah Murphy am Pink-Konzert in Brisbane in die Höhe hielt.

Dass Künstler oder Bands in vollgestopften Stadien oder Konzerthallen auf solche Schilder eingehen, kommt eher selten vor. Auch Pink hatte eigentlich keine Chance, das Schild zu erspähen, wie der «Stern» schreibt. Erst als es andere Fans nach vorne reichten, erblickte die zweifache Mutter die Nachricht.

Pink frage: «Wo ist Leah?» und las die Message auf dem Plakat nochmals vor. Leah winkte, Pink kam ihr entgegen, dann gab es eine dicke Umarmung und ein Selfie. Gegenüber «Courier Mail» erzählte die 14-Jährige: «Sie hat mir gesagt, dass ich wunderschön bin und nicht zu weinen brauche. Es werde alles gut. Es bedeutete mir alles. Es war ein Traum, der wahr wurde.»

Leah wohnt in Townsville City, ans Pink-Konzert nach Brisbane ist sie mit Freunden und Familie über 1300 Kilometer gereist. Die Tickets habe ihre Mutter bereits vor Monaten gekauft, im Juni sei sie gestorben. «Als meine Mama die Tickets gekauft hatte, lud sie alle ihre Lieder herunter, zu denen wir durch unser Haus tanzten und sangen. Ich habe Pink deshalb auch noch einmal gesagt, wie sehr meine Mum sie liebte.»

