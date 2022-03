Beliebte Reiseziele im Check: Diese Corona-Regeln gelten noch – und so kommst du rein

Nach zwei Jahren Pandemie ist die Reiselust gross. Doch wo brauche ich für die Einreise ein Covid-Zertifikat? Und was gelten sonst noch für Massnahmen? Ein Blick auf beliebte Reiseziele in Europa.

Nach zwei Jahren Corona ist die Reiselust bei den Schweizern gross. Der Flughafen Genf erlebte erst gerade das beste Wochenende seit Pandemiebeginn und auch Neubuchungen bei den Reiseveranstaltern liegen auf dem Niveau von 2019.

Dazu beigetragen haben diverse Lockerungen der Corona-Massnahmen in zahlreichen Ländern. Eine Übersicht, was in welchen Ländern aktuell noch gilt und wie die Einreisebedingungen sind:

🇩🇰 Dänemark

Einreise:

Seit dem 1. März gelten keine speziellen Einreiseregelungen mehr. Auch Ungeimpfte sind von der Testpflicht befreit.

Massnahmen im Land:

Dänemark hat alle Einschränkungen aufgehoben. Einzig wer in Gesundheitsbereiche eintreten möchte, benötigt weiterhin einen Covid-Pass, also ein negatives Testergebnis oder den Nachweis einer Impfung/Genesung.

Hier geht es zu den offiziellen Informationen.

Situation kann sich schnell ändern Die hier beschriebenen Regeln gelten am 14. März 2022. Die Situation kann sich weiterhin schnell ändern. Wir haben darum immer auch zu den Behörden-Informationen der Länder verlinkt. Wer verreist, muss vor der Abreise unbedingt selbst die aktuell gültigen Massnahmen überprüfen.

🇩🇪 Deutschland

Einreise:

Ab 12 Jahren braucht man einen Covid-Nachweis, also eine Bestätigung der Impfung/Genesung oder einen Testnachweis, der maximal 48 Stunden alt ist.

Massnahmen im Land:

Aktuell gilt die 3G-Regel für Gastronomie und Übernachtungsangebote. Discos/Clubs dürfen nur mit 2G+ besucht werden, für Grossveranstaltungen gilt 2G/2G+ mit Zugangsbeschränkungen. Maskenpflicht gilt in Innenlokalen, im ÖV gar Maskenpflicht plus 3G.

Ab dem 20. März werden weitere Massnahmen wie Zugangsbeschränkungen oder Maskenpflichten (teilweise) aufgehoben.

Hier geht es zu den offiziellen Informationen.

🇫🇷 Frankreich

Einreise:

Ab 12 Jahren braucht man einen gültigen Impfnachweis (7 Tage nach der Zweitimpfung) oder einen negativen Test: PCR-Tests maximal 72 Stunden vor der Einreise, Antigentest deren 48 Stunden.

Ohne Maske auf dem Markt. Das ist in Frankreich seit dem 14. März wieder möglich. Bild: keystone

Massnahmen im Land:

Seit dem 14. März 2022 hat Frankreich diverse Massnahmen gelockert. Es braucht keinen «pass vaccinal» mehr, ausser bei medizinischen Einrichtungen. Maskenpflicht gilt nur noch im ÖV.

Hier geht es zu den offiziellen Informationen.

🇬🇧 Grossbritannien

Einreise:

Die Bestimmungen können für England, Wales, Schottland oder Nordirland unterschiedlich sein. Nach England kommt man mit einer elektronischen Anmeldung, Ungeimpfte müssen bei der Einreise und spätestens zwei Tage später je einen PCR-Test ablegen (ohne Quarantäne während man auf das Resultat wartet).

Massnahmen im Land:

Auch die Massnahmen unterscheiden sich. England beendete am 24. Februar seine Massnahmen. In Schottland gilt die Maskenpflicht noch für Innenräume und den ÖV. Dort fallen ab dem 21. März die meisten Massnahmen weg, in Wales – sofern sich die Situation gut entwickelt – ist dies am 28. März der Fall.

Hier geht es zu den offiziellen Informationen.

🇮🇹 Italien

Einreise:

Wer seit mindestens 14 Tagen geimpft ist, kommt ohne Test nach Italien. Alle anderen benötigen ein negatives Testergebnis (PCR-Test 72 Stunden, Antigen 48 Stunden). Zudem müssen alle das Online-Formular ausfüllen.

Massnahmen im Land:

Italien funktioniert mit einem vierstufigen Ampelsystem. Wobei aktuell alle Provinzen in der niedrigsten Stufe sind, ausser Kalabrien, Lazio, Marche und Sardinien. Pro Stufe gelten unterschiedliche Regelungen.

Reggio Calabria im Süden Italiens ist eine von vier Regionen in der zweittiefsten Gefahrenstufe. Bild: keystone

Im Land wurde der Ausnahmezustand bis zum 31. März verlängert. Ab 12 Jahren gilt in Hotels, Restaurants, Bars, Freizeiteinrichtungen und im ÖV die 2G-Regel. Maskenpflicht gilt in Innenräumen und draussen bei grösseren Veranstaltungen.

Hier geht es zu den offiziellen Informationen.

🇭🇷 Kroatien

Einreise:

Nach Kroatien kommt man mit einem Covid-Zertifikat oder einem negativen Test. PCR-Tests sind 72 Stunden gültig, Antigen nur 24 Stunden.

Massnahmen im Land:

Im Land gilt die Maskenpflicht in Restaurants und im öffentlichen Verkehr. Zudem gelten noch Zugangsbeschränkungen bei diversen Angeboten.

Hier geht es zu den offiziellen Informationen.

🇳🇱 Niederlande

Einreise:

Für die Einreise in die Niederlande braucht es ein Covid-Zertifikat (Impfung/Genesung). Wer das nicht hat, benötigt einen negativen Test (PCR: 48 Stunden, Antigen: 24 Stunden).

Massnahmen im Land:

Im ÖV und in öffentlichen Innenräumen gilt nach wie vor die Maskenpflicht. Die Gastronomie und Kulturstätten haben zwar keine Personenbeschränkungen mehr, müssen aber um 1 Uhr schliessen.

Zutritt für Bars, Clubs und ähnliche Angebote gibt es nur unter Einhaltung der 3G-Regel. Ist diese erfüllt, kann man die Maske ablegen.

Hier geht es zu den offiziellen Informationen.

🇦🇹 Österreich

Einreise:

Seit dem 22. Februar gilt in Österreich die 3G-Regel für die Einreise.

Die FFP2-Maske ist in Österreich noch teilweise Pflicht. Bild: keystone

Massnahmen im Land:

Die Bundesländer können die landesweiten Regelungen noch verschärfen. Einen Überblick gibt es hier. Landesweit gilt seit dem 5. März: FFP2-Masken in geschlossenen Räumen und im Öffentlichen Verkehr. In der Gastronomie und in geschlossenen Räumen aller Verkehrsmittel wird die FFP2-Maske empfohlen. Das Gleiche gilt für Restaurants.

Im Einzelhandel, behördlichen Orten und Einrichtungen zur Religionsausübung und auch in Taxis herrscht FFP2-Pflicht.

Hier geht es zu den offiziellen Informationen.

Die Übersicht in der Schweiz:

🇵🇹 Portugal

Einreise:

Einreise mit Zertifikat oder ab 12 Jahren mit negativem PCR-Test (72 Stunden) oder Antigentest (24 Stunden). Wer mit dem Flugzeug einreist, muss sich zudem online registrieren.

Massnahmen im Land:

Im Land selbst gelten in Restaurants, Bars oder Clubs keine Beschränkungen mehr. Allerdings gilt in Innenräumen Maskenpflicht.

Auf Madeira gelten noch leicht andere Bestimmungen. Hier benötigt man ab 6 Jahren für den Besuch von Orten wie Restaurants, Bars oder Sportclubs ein Zertifikat oder einen negativen Test.

Hier geht es zu den offiziellen Informationen.

🇪🇸 Spanien

Einreise:

Die Schweiz wird – wie sehr viele andere Länder auch – als Risikogebiet eingestuft. Es benötigt daher neben dem Online-Formular auch ein Zertifikat für die Impfung/Genesung oder einen negativen Test.

Mallorca ist aktuell wieder ziemlich einfach erreichbar für Schweizer Sonnenhungrige. Bild: Shutterstock

Massnahmen im Land:

Im Land selbst herrschen in den Autonomen Gemeinschaften unterschiedliche Regelungen. Die Details kann man hier anschauen.

Für Katalonien oder die Balearen sind Masken in Innenräumen und im Öffentlichen Verkehr Pflicht. Draussen, sobald die Lokalität überfüllt ist.

Hier geht es zu den offiziellen Informationen.