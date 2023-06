Wetterphänomen El Nino

«El Niño» (spanisch für «das Kind») ist ein Wetterphänomen, verursacht durch nicht-zyklische Meeresströmungen in der Region des Äquators im Pazifik, wobei sich Teile der Meeresoberfläche stark erhitzen. Typisch verursachen El Niños global höhere Temperaturspitzen und starke Regenfalle, spezifisch in Südostasien. Durchschnittlich sammelt sich ein El Niño alle vier Jahre in Abständen von zwei bis sieben Jahren.