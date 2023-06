«Er muss so schnell wie möglich gestoppt werden» – nicht nur Prigoschin will Putin stürzen

«Bürger von Russland! Wir sind Russen wie ihr. Der einzige Unterschied zwischen uns ist, dass wir die Handlungen der Verbrecher an der Macht nicht länger rechtfertigen wollten und zu den Waffen griffen, um unsere und Ihre Freiheit zu verteidigen.



Doch heute ist es an der Zeit, dass wir alle die Verantwortung für unsere eigene Zukunft übernehmen.



Es ist an der Zeit, dass die Diktatur des Kremls beendet wird:🔥 Die Legion kommt nach Hause.»