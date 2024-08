Die bestens gefüllte Halle in Chicago. Bild: keystone

Kamala Harris nimmt Nomination an: «Das ist die wichtigste Wahl unseres Lebens»

Zum Abschluss des Parteitags der Demokraten in Chicago hielt US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ihre Nominationsrede.

Der Auftritt

Maya Harris, die Schwester der US-Vizepräsidentin, und Roy Cooper, Gouverneur von North Carolina, bauten als letzte Redner eines viertägigen Parteitags die Rampe. Und dann war sie da.

Nach einem mehrere Minuten dauernden Intro-Videoclip, mit viel Pathos und Emotionen, betrat US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris um 4:31 Uhr Schweizer Zeit unter tosendem Applaus die Bühne.

«Good Evening» schmetterte Harris in eine vollgestopfte Halle in Chicago, danach musste sich die 59-Jährige nochmals einige Minuten gedulden, weil die Ovationen und Sprechchöre nicht aufhören wollten.

Kamala Harris hielt eine feurige Nominationsrede. Bild: keystone

Familiengeschichte

Das erste Thema, das Kamala Harris anschnitt, war ihre Familiegeschichte. Sie erzählte von ihren eingewanderten Eltern, deren ersten Momenten in den USA.

Ihre Mutter sei eine brillante, kleine Frau gewesen, mit einem Akzent. Mutig sei sie gewesen, tough, und sie habe die Töchter eines gelehrt: Sich nicht über Ungerechtigkeiten zu beklagen, sondern etwas dagegen zu tun.

Harris erzählte berührende Geschichten, etwa die ihrer besten Freundin, die von ihrem Stiefvater sexuell missbraucht wurde. Das sei einer der Gründe gewesen, warum sie Staatsanwältin geworden sei. Jeder Mensch habe ein Recht auf Sicherheit, Würde und Gerechtigkeit.

Nach einer Viertelstunde war es dann so weit. Kamala Harris sprach die formell alles entscheidenden Worte. Sie nahm die Nomination der demokratischen Partei zur US-Präsidentschaftskandidatin offiziell an.

Die Versprechen

Kamala Harris versprach, eine Präsidentin zu sein, welche das Land vereinigt. Das Wohl des Landes über das Wohl der Partei zu stellen.

Harris zählte ihre Erfolge als Staatsanwältin von Kalifornien ein. Sie habe sich eingesetzt für Studenten und Veteranen, habe für Gerechtigkeit gekämpft. Ihr Weg sei nun der vom Gerichtsgebäude ins Weisse Haus («From the Court House to the White House»).

Angriff auf Donald Trump

Die Präsidentschaftswahl am 5. November sei eine der wichtigsten in der Geschichte der USA. Gelange Donald Trump zurück ins Weisse Haus, seien die Konsequenzen extrem ernst.

Nicht nur sei seine Phase als US-Präsident von 2016 bis 2020 ein Chaos gewesen, sondern auch die Zeit seit der verlorenen Wahl vor vier Jahren gegen Joe Biden.

Donald Trump bekam von Kamala Harris sein Fett weg. Bild: keystone

Harris erwähnte nochmals den bewaffneten Mob, den er 2021 angestachelt hat, das Kapitol zu stürmen. Man müsse sich bewusst sein, was Donald Trump vorhabe, wenn er nochmals Präsident werde.

Dazu gehöre etwa, Straftäter zu begnadigen und gleichzeitig Journalisten ins Gefängnis zu stecken, die nicht so berichteten, wie es ihm passe. Harris betonte auch, welche Macht Trump als US-Präsident haben würde, speziell nach dem Entscheid des obersten Gerichts, das US-Präsidenten künftig Immunität vor Strafverfolgungen garantiert.

Trump setze sich nicht für das Volk oder die Nation ein, «sondern nur für sich selbst». Harris warnte mehrere Minuten davor, was passieren werde, wenn Trump ein zweites Mal an die Macht käme.

Ihr Gegner wolle das Land zurück in alte Zeiten zerren, doch «wir lassen das nicht zu».

Die Wirtschaft

Harris möchte sich für das Wohlergehen der Mittelklasse einsetzen, weil auch sie Teil einer Familie der Mittelklasse war. Jeder solle die Möglichkeit haben, erfolgreich am Wettbewerb teilnehmen zu können.

Als Präsidentin werde sie dafür sorgen, dass Jobs entstünden und kleine Firmen Zugang zu Kapital erhielten. Harris möchte die Wohnungsknappheit beenden und soziale Sicherheit schützen.

Auch bei ihren wirtschaftlichen Zielen macht Harris einen Vergleich mit den Errungenschaften von Donald Trump. Er habe sich nie für die Mittelklasse eingesetzt, sondern die Steuern für Superreiche gesenkt.

Sie wolle für ebendiese Mittelklasse Steuererleichterungen, die mehr 100 Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern zugutekämen.

Abtreibung

