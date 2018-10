International

Physik-Nobelpreis geht an Ashkin, Mourou und Strickland



Nobelpreis für Physik geht erstmals seit 1963 wieder an eine Frau

Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr jeweils zur Hälfte an Arthur Ashkin (USA) sowie an Gérard Mourou (Frankreich) und Donna Strickland (Kanada) für ihre bahnbrechenden Erfindungen im Bereich der Laserphysik. (sda)

Donna Strickland ist erst die dritte Frau, welche den Nobelpreis für Physik erhält. Davor wurde Marie Curie 1903 und Maria Goeppert-Mayer 1963 die Auszeichnung zugesprochen.

