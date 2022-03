Dieses Wochenende gibt's wieder Goldjungs – alles zu den Oscars 2022

Die prestigeträchtigste Auszeichnung im Film-Business fasziniert auch nach fast hundert Austragungen noch. Nach zwei Jahren gibt es 2022 endlich wieder das ganze Programm: Glamour, roter Teppich, Show und eine Live-Übertragung. Hier erfährst du alles, was du vor den diesjährigen Oscars wissen musst.

Wann und wo finden die Oscar-Prämierungen statt?

Die 94. Oscar-Verleihung findet am Sonntag, 27. März 2022, im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Durch die Zeitverschiebung ist sie bei uns in der Schweiz in der Nacht auf den Montag, 28. März, zu sehen. Die Preisverleihung sollte gegen 2:00 Uhr (Schweizerzeit) beginnen.

Wo kann ich die Oscars dieses Jahr schauen?

Die Verleihung kann live und ab 23.15 Uhr im Free-TV auf dem deutschen Privatsender Pro7 geschaut werden. Ausserdem begleitet watson die Preisverleihung in der Nacht auf Montag wie üblich mit einem Liveticker.

Wer sind die Favoriten?

Die grössten Chancen auf einen Goldjungen haben logischerweise diejenigen, die mit den meisten Nominierungen der Academy in das Rennen gehen. Dieses Jahr sind dies folgende acht Filme:

The Power of the Dog (12)

Dune (10)

Belfast (7)

West Side Story (7)

King Richard (6)

Don't Look Up (4)

Drive My Car (4)

Nightmare Alley (4)

«The Power of the Dog» ist insgesamt zwölfmal nominiert und somit Top-Favorit. Der Film wird ausserdem hoch gehandelt, da er bereits wichtige Awards in diesem Jahr gewinnen konnte: Das Western-Drama mit Benedict Cumberbatch gewann zwei der britischen «Bafta-Awards» (bester Film und beste Regie), vier «Critics Choice Awards», den Preis für die beste Regie der «Directors Guild of America» sowie drei Golden Globes.

Was ist neu an den Oscars 2022?

Die letzten beiden Austragungen der Oscar-Preisverleihung standen im Zeichen der Pandemie. So hat die Academy zum Beispiel aufgrund von geschlossenen Kinos die Frist für die Auswahl der nominierten Filme verlängert. Diese Frist ist heuer zwar wieder auf zehn Monate verkürzt, dennoch findet die Verleihung erst Ende März statt wie gewohnt Ende Februar statt. Offenbar will man so erneut schlechte Quoten verhindern, da im Februar mit dem Super-Bowl und den Olympischen Winterspielen bereits zwei Grossanlässe stattfanden. Ausserdem gibt es dieses Jahr im Dolby Theatre keine Beschränkungen mehr bei den Zuschauern und geladenen Gästen.

In den letzten drei Jahren hatte die Academy auf Gastgeber verzichtet. Stattdessen gab es lediglich prominente Laudatoren, die die Gewinner verkündeten. Erstmals in der Geschichte der Preisverleihung moderieren in diesem Jahr drei Frauen durch den Oscar-Abend: die Schauspielerinnen Regina Hall, Amy Schumer und Wanda Sykes.

Mit ihren Sprüchen auf der Oscar-Bühne werde sie «alle Brücken abbrennen», prophezeite Schumer im TV-Interview mit «Extra». Die drei Schauspielerinnen und Comedians werben mit witzigen Videos für die bevorstehende Show in Hollywood. Sie hätten drei sehr dynamische und lustige Frauen gewinnen können, sagte Show-Produzent Will Packer über das Trio.

Ausserdem gibt es dieses Jahr eine neue Kategorie: den Publikumspreis. Normalerweise stimmen allein die Mitglieder der «Academy of Motion Picture Arts and Sciences» über die Gewinner und Gewinnerinnen ab. Bei der neuen Kategorie wird nun erstmals ein Gewinnerfilm durch das Publikum bestimmt. Bis Anfang März durften Fans via Twitter und über die Webseite der Academy für ihren Lieblingsfilm stimmen.

Da es immer wieder Kritik an der Academy gab, dass die Oscar-Gala zu lange dauert, werden 2022 nicht alle Oscars live verliehen. Mehrere Kategorien werden bereits vor der Live-Show überreicht und nur als Mitschnitt gezeigt.

Alle nominierten Filme:

Die Nominierungen in allen Kategorien findest du hier:

Bester Film

Nominierungen: Bester Film 1 / 13 Oscars 2022: Bester Film quelle: keystone

Belfast – Regie: Kenneth Branagh

– Regie: Kenneth Branagh Coda – Regie: Siân Heder

– Regie: Siân Heder Don't Look Up – Regie: Adam McKay

– Regie: Adam McKay Drive My Car – Regie: Ryūsuke Hamaguchi

– Regie: Ryūsuke Hamaguchi Dune – Regie: Denis Villeneuve

– Regie: Denis Villeneuve King Richard – Regie: Reinaldo Marcus Green

– Regie: Reinaldo Marcus Green Licorice Pizza – Regie: Paul Thomas Anderson

– Regie: Paul Thomas Anderson Nightmare Alley – Regie: Guillermo del Toro

– Regie: Guillermo del Toro The Power of the Dog – Regie: Jane Campion

– Regie: Jane Campion West Side Story – Regie: Steven Spielberg

Beste Regie

Nominierungen: Beste Regie 1 / 8 Oscars 2022: Beste Regie quelle: keystone

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

– Licorice Pizza Kenneth Branagh – Belfast

– Belfast Jane Campion – The Power of the Dog

– The Power of the Dog Ryūsuke Hamaguchi – Drive My Car

– Drive My Car Steven Spielberg – West Side Story

Beste Hauptdarstellerin

Nominierungen: Beste Hauptdarstellerin 1 / 8 Oscars 2022: Beste Hauptdarstellerin quelle: keystone

Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye

– The Eyes of Tammy Faye Olivia Colman – The Lost Daughter (Frau im Dunkeln)

– The Lost Daughter (Frau im Dunkeln) Penélope Cruz – Madres paralelas (Parallele Mütter)

– Madres paralelas (Parallele Mütter) Nicole Kidman – Being the Ricardos

– Being the Ricardos Kristen Stewart – Spencer

Bester Hauptdarsteller

Nominierungen: Bester Hauptdarsteller 1 / 8 Oscars 2022: Bester Hauptdarsteller quelle: keystone

Javier Bardem – Being the Ricardos

– Being the Ricardos Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog

– The Power of the Dog Andrew Garfield – Tick, Tick…Boom!

– Tick, Tick…Boom! Will Smith – King Richard

– King Richard Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth (Macbeth)

Beste Nebendarstellerin

Nominierungen: Beste Nebendarstellerin 1 / 8 Oscars 2022: Beste Nebendarstellerin quelle: keystone

Jessie Buckley – The Lost Daughter (Frau im Dunkeln)

– The Lost Daughter (Frau im Dunkeln) Ariana DeBose – West Side Story

– West Side Story Judi Dench – Belfast

– Belfast Kirsten Dunst – The Power of the Dog

– The Power of the Dog Aunjanue Ellis – King Richard

Bester Nebendarsteller

Nominierungen: Bester Nebendarsteller 1 / 8 Oscars 2022: Bester Nebendarsteller quelle: keystone

Ciarán Hinds – Belfast

– Belfast Troy Kotsur – Coda

– Coda Jesse Plemons – The Power of the Dog

– The Power of the Dog J.K. Simmons – Being the Ricardos

– Being the Ricardos Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog

Bestes Drehbuch

Adaptiert:

Jane Campion – The Power of the Dog

– The Power of the Dog Ryūsuke Hamaguchi und Takamasa Ōe – Drive My Car

– Drive My Car Siân Heder – Coda

– Coda Maggie Gyllenhaal – The Lost Daughter (Frau im Dunkeln)

– The Lost Daughter (Frau im Dunkeln) Eric Roth, Jon Spaihts und Denis Villeneuve – Dune

Original:

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

– Licorice Pizza Zach Baylin – King Richard

– King Richard Kenneth Branagh – Belfast

– Belfast Adam McKay und David Sirota – Don’t Look Up

– Don’t Look Up Joachim Trier und Eskil Vogt – Verdens verste menneske (Der schlimmste Mensch der Welt)

Beste Kamera

Bruno Delbonnel – The Tragedy of Macbeth (Macbeth)

– The Tragedy of Macbeth (Macbeth) Greig Fraser – Dune

– Dune Janusz Kamiński – West Side Story

– West Side Story Dan Laustsen – Nightmare Alley

– Nightmare Alley Ari Wegner – The Power of the Dog

Bestes Szenenbild

Rena DeAngelo und Adam Stockhausen – West Side Story

– West Side Story Stefan Dechant und Nancy Haigh – The Tragedy of Macbeth (Macbeth)

– The Tragedy of Macbeth (Macbeth) Tamara Deverell und Shane Vieau – Nightmare Alley

– Nightmare Alley Grant Major und Amber Richards – The Power of the Dog

– The Power of the Dog Zsuzsanna Sipos und Patrice Vermette – Dune

Bestes Kostümdesign

Jenny Beavan – Cruella

– Cruella Jacqueline Durran und Massimo Cantini Parrini – Cyrano

– Cyrano Robert Morgan und Jacqueline West – Dune

– Dune Luis Sequeira – Nightmare Alley

– Nightmare Alley Paul Tazewell – West Side Story

Beste Filmmusik

Nicholas Britell – Don’t Look Up

Germaine Franco – Encanto

Jonny Greenwood – The Power of the Dog

Alberto Iglesias – Madres paralelas (Parallele Mütter)

Hans Zimmer – Dune

Bester Filmsong

Be Alive aus King Richard – Musik und Text: Dixson und Beyoncé

Dos Oruguitas aus Encanto – Musik und Text: Lin-Manuel Miranda

Down to Joy aus Belfast – Musik und Text: Van Morrison

No Time to Die aus No Time to Die (Keine Zeit zu sterben) – Musik und Text: Billie Eilish und Finneas O’Connell

Somehow You Do aus Four Good Days – Musik und Text: Diane Warren

Bestes Make-up und beste Frisuren

Carla Farmer, Mike Marino und Stacey Morris – Coming 2 America (Der Prinz aus Zamunda 2)

– Coming 2 America (Der Prinz aus Zamunda 2) Naomi Donne, Nadia Stacey und Julia Vernon – Cruella

– Cruella Eva von Bahr, Donald Mowat und Love Larson – Dune

– Dune Linda Dowds, Stephanie Ingram und Justin Raleigh – The Eyes of Tammy Faye

– The Eyes of Tammy Faye Frederic Aspiras, Anna-Carin Lock und Göran Lundström – House of Gucci

Bester Schnitt

Hank Corwin – Don’t Look Up

– Don’t Look Up Myron Kerstein und Andrew Weisblum – Tick, Tick…Boom!

– Tick, Tick…Boom! Pamela Martin – King Richard

– King Richard Peter Sciberras – The Power of the Dog

– The Power of the Dog Joe Walker – Dune

Die Story zum Film «King Richard»: Wie Serena und Venus Williams in einem Drogenviertel zu Sport-Ikonen geformt wurden von Simon Häring / ch media

Bester Ton

Niv Adiri, Simon Chase, James Mather und Denise Yarde – Belfast

– Belfast Ron Bartlett, Theo Green, Doug Hemphill, Mark A. Mangini und Mac Ruth – Dune

– Dune Brian Chumney, Tod A. Maitland, Shawn Murphy, Andy Nelson und Gary Rydstrom – West Side Story

– West Side Story Richard Flynn, Robert Mackenzie und Tara Webb – The Power of the Dog

– The Power of the Dog James Harrison, Simon Hayes, Paul Massey, Oliver Tarney und Mark Taylor – No Time to Die (Keine Zeit zu sterben)

Beste visuelle Effekte

Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles und Gerd Nefzer – Dune

– Dune Chris Corbould, Jonathan Fawkner, Joel Green und Charlie Noble – No Time to Die (Keine Zeit zu sterben)

– No Time to Die (Keine Zeit zu sterben) Joe Farrell, Dan Oliver, Christopher Townsend und Sean Noel Walker – Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

– Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Scott Edelstein, Kelly Port, Dan Sudick und Chris Waegner – Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home Swen Gillberg, Bryan Grill, Nikos Kalaitzidis und Dan Sudick – Free Guy

Bester Animationsfilm

Encanto – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino und Clark Spencer

– Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino und Clark Spencer Flee – Monica Hellström, Charlotte de La Gournerie, Jonas Poher Rasmussen und Signe Byrge Sørensen

– Monica Hellström, Charlotte de La Gournerie, Jonas Poher Rasmussen und Signe Byrge Sørensen Luca – Enrico Casarosa und Andrea Warren

– Enrico Casarosa und Andrea Warren The Mitchells vs. the Machines – Kurt Albrecht, Phil Lord, Christopher Miller und Mike Rianda

– Kurt Albrecht, Phil Lord, Christopher Miller und Mike Rianda Raya and the Last Dragon – Carlos López Estrada, Don Hall, Osnat Shurer und Peter Del Vecho

Die fünf Nominationen in der Kategorie Bester Animationsfilm. Bild: keystone

Bester animierter Kurzfilm

Affairs of the Art – Les Mills und Joanna Quinn

– Les Mills und Joanna Quinn Bestia – Hugo Covarrubias und Tevo Díaz

– Hugo Covarrubias und Tevo Díaz Boxballet – Anton Djakow

– Anton Djakow Robin Robin – Dan Ojari und Michael Please

– Dan Ojari und Michael Please The Windshield Wiper – Alberto Mielgo und Leo Sanchez

Bester Kurzfilm

Ala Kachuu – Take and Run – Maria Brendle und Nadine Lüchinger

– Maria Brendle und Nadine Lüchinger The Long Goodbye – Riz Ahmed und Aneil Karia

– Riz Ahmed und Aneil Karia On My Mind – Kim Magnusson und Martin Strange-Hansen

– Kim Magnusson und Martin Strange-Hansen Please Hold – K.D. Dávila und Levin Menekse

– K.D. Dávila und Levin Menekse Sukienka – Tadeusz Łysiak und Maciej Ślesicki

Bester Dokumentarfilm

Ascension – Jessica Kingdon, Kira Simon-Kennedy und Nathan Truesdell

– Jessica Kingdon, Kira Simon-Kennedy und Nathan Truesdell Attica – Traci A. Curry und Stanley Nelson

– Traci A. Curry und Stanley Nelson Flee – Monica Hellström, Charlotte de La Gournerie, Jonas Poher Rasmussen und Signe Byrge Sørensen

– Monica Hellström, Charlotte de La Gournerie, Jonas Poher Rasmussen und Signe Byrge Sørensen Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised) – David Dinerstein, Robert Fyvolent, Joseph Patel und Ahmir „Questlove“ Thompson

– David Dinerstein, Robert Fyvolent, Joseph Patel und Ahmir „Questlove“ Thompson Writing with Fire – Sushmit Ghosh und Rintu Thomas

Die fünf Nominationen in der Kategorie Bester Dokumentarfilm. Bild: keystone

Bester Dokumentar-Kurzfilm

When We Were Bullies (Als wir Tyrannen waren) – Jay Rosenblatt

(Als wir Tyrannen waren) – Jay Rosenblatt Audible (Hörbar) – Geoff McLean und Matthew Ogens

(Hörbar) – Geoff McLean und Matthew Ogens Lead Me Home (Nach Hause) – Pedro Kos und Jon Shenk

(Nach Hause) – Pedro Kos und Jon Shenk The Queen of Basketball – Ben Proudfoot

– Ben Proudfoot Three Songs for Benazir – Elizabeth Mirzaei und Gulistan Mirzaei

Bester internationaler Film

Drive My Car, Japan – Regie: Ryūsuke Hamaguchi

Japan – Regie: Ryūsuke Hamaguchi Flee, Dänemark – Regie: Jonas Poher Rasmussen

Dänemark – Regie: Jonas Poher Rasmussen The Hand of God (È stata la mano di Dio) , Italien – Regie: Paolo Sorrentino

, Italien – Regie: Paolo Sorrentino Lunana – Das Glück liegt im Himalaya, Bhutan – Regie: Pawo Choyning Dorji

Bhutan – Regie: Pawo Choyning Dorji Verdens verste menneske (Der schlimmste Mensch der Welt), Norwegen – Regie: Joachim Trier

Die fünf Nominationen in der Kategorie Bester internationaler Film. Bild: keystone

