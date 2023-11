Die 8 weltbesten Schoggi-Kuchen-Rezepte, die du unbedingt ausprobieren musst

7 Gerichte, die richtig viel Zeit in Anspruch nehmen – bist du Profi genug?

Für deinen nächsten Apéro: 10 Häppchen, die in 10 Minuten zubereitet sind

Taugen die «gruseligen» Halloween-Rezepte was? Ich habe 5 davon getestet

10 Rezepte für eine Person, die du in nur 30 Minuten zubereiten kannst

Schokolade – weil man sich an ihr einfach nicht sattsehen kann!

Schmeiss den Backofen an, jetzt wird gesündigt!

Brownies noch warm in Würfel schneiden und auf einem Gitter auskühlen lassen.

Teig in eine Backform füllen.

Die Masse in kleine Backförmchen füllen.

Butter in einem kleinen Topf auflösen.

Teig in eine Springform (26cm Durchmesser) füllen. 30 Minuten kalt stellen.

Mehl, Zucker und Kakao in einer Schüssel mischen.

Butterkekse darauf legen und wieder mit einer Schicht Kakaomasse bestreichen. So fortfahren, bis alles aufgebraucht ist.

Die Hälfte des dunklen Teigs in ein Kuchenform füllen.

Mehl dazugeben und den Teig in eine Springform (26 cm Durchmesser) füllen.

In einer Schüssel die Butter und den Puderzucker aufschlagen.

Teig auf etwas Mehl rund ausrollen und in eine Kuchenform geben. Dabei einen kleinen Rand bilden.

Teig in Folie wickeln und für eine Stunde kalt stellen.

Butter in kleinen Stücken auf dem Rand verteilen.

Mehl auf die Arbeitsfläche sieben. In die Mitte eine Mulde drücken und Puderzucker darauf streuen.

In der Zwischenzeit die 200g Schokolade grob hacken und im heissen Wasserbad schmelzen.

Die Hälfte des Teigs in die eine Kastenform füllen und glatt streichen.

Teig in eine Kuchenform füllen.

Was macht einen guten Kuchen aus? Ganz klar: ein schokoladiger Geschmack, die perfekte Konsistenz und nicht zuletzt eine Zillion Kalorien. Also dann, los geht’s mit einem ...

Meistens erfährt man nur, was man nicht ins Flugzeug nehmen darf. Was hingegen erlaubt ist, ist mitunter erstaunlich.

Langsam sollten wir alle wissen, was alles auf die Flugreise mitgenommen werden darf – ob im Handgepäck oder im aufgegebenen Koffer. Trotzdem ist es erstaunlich, was Leute immer wieder an der Security vorbeizuschmuggeln versuchen.