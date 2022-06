Du brauchst noch einen Grill? Wir hätten 25 verrückte Vorschläge

Was Kondensmilch so alles kann: Glacetipps & Fakten

Er wurde berühmt mit seinen witzigen TikTok-Reaktionsvideos – so berühmt, dass er jetzt der TikToker mit den meisten Followern ist. Diese Fakten über Khaby Lame solltest du kennen.

In der Welt der Sozialen Medien hat gewonnen, wer am meisten Follower hat. Und somit hat TikTok gerade einen neuen König zu krönen, denn: Khaby Lame hat mit seiner Followerzahl in der Nacht auf Donnerstag die bisherige TikTok-Königin Charli D'Amelio vom Thron gestossen.