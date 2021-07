Die schönsten Orte, die von der Welt vergessen wurden

Wieso ist jetzt alles mint?

Liebe User, herzlich willkommen zu unserem neuen watson-Blog mint! Ihr findet hier die Themen:



«Flair&Fair» (Design, Streaming, Reisen, Foodwaste)

«Fit&Food» (Katzen-Yoga, Rezepte, fein! – und gesund)

«Fuck&Feel» (selbsterklärend)



In mint schreiben watson-Autoren und freie Autoren aus aller Welt. Die Geschichten erkennt ihr auf der watson-Startseite an einem «m.» im Bild. So, und nun: Viel Spass. :)