Nenne alle 30 Länder mit dem extremsten Gini-Koeffizient – oder ziehe auf Nordkorea

Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball

Saison 2024/25: Zum ersten Mal seit elf Jahren und erst zum zweiten Mal in der Klubgeschichte schafft es der FC St.Gallen in einen europäischen Wettbewerb: Dank dem 2:1-Auswärtssieg in der Türkei bei Trabzonspor qualifizieren sich die Ostschweizer für die Conference League.

quelle: imago/seskim photo tr / imago images