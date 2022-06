Weisst du, welches Schweizer Gewässer du hier siehst? Bild: screenshot google streetview

Du warst am Weekend sicher dort – erkennst du Schweizer Gewässer an einem Bild?

Liebe Freunde des Geografie-Quiz – es ist heiss draussen. Und weil wir euch noch zusätzlich einheizen und euch gleichzeitig auch eine Erfrischung bieten wollen, beschränken wir uns in dieser Ausgabe des watson-GeoGuessr ausschliesslich auf Schweizer Gewässer.

Das müsste euch ja einfach fallen, schliesslich suchte wahrscheinlich die ganze Schweiz am vergangenen Wochenende eine Abkühlung an einem See oder Fluss

Wichtig! So funktioniert es:

Wir zeigen dir ein Bild von einem Schweizer Gewässer und du musst herausfinden, um welchen See oder Fluss es sich handelt.

Du musst deine Antwort mit Enter eingeben! Der grüne Button gibt dir nur den nächsten Hinweis.

Kein Gewässer kommt zwei Mal vor.

Pro Frage hast du 5 Versuche, sie richtig zu beantworten.

Dir stehen auch zwei Tipps zur Verfügung: ein zweites Bild des Sees/Fluss und der Kanton oder die Kantone, in denen sich das Gewässer befindet.

Doch es gilt: Errätst du das Gewässer ohne Tipps, gibt es für die richtige Antwort drei Punkte. Jeder verwendete Tipp gibt einen Punkt Abzug.

Tipp: Achte auf die Details Bevor du loslegst, noch ein Gratis-Tipp: In dieser Quiz-Form ist es besonders wichtig, auf Details zu achten. Hat es Palmen oder Nadelbäume? Siehst du Berge im Hintergrund oder hat es einen grossen See? Kannst du Teile eines Wahrzeichens erkennen? Diese Hinweise werden dir helfen, gewisse Gewässer definitiv auszuschliessen oder auf die korrekte Lösung zu kommen.

Dein Ergebnis Um das Ergebnis anzuzeigen, musst du bei jedem Quiz alles erraten oder die Frage aufgelöst haben.

Notenschlüssel Ab 37 Punkten – 6,0

32 - 36 Punkte – 5,5

28 - 31 Punkte – 5,0

24 - 27 Punkte – 4,5

ab 20 Punkten – 4,0​

