Was ist «Quizz den Huber»?

Es frühlingt bereits wieder. Und das bedeutet, dass die halbe Redaktion mit geschwollenen Augen in der Gegend herumniest. Nur Huber nicht. Der steht draussen auf unserem Parkdeck und raucht.

Beweise dein Wissen vor den Weihnachtsferien: Erkennst du das Skigebiet am Pistenplan?

Es hat Schnee in den Bergen und die Weihnachtsferien stehen vor der Tür. Viele Schweizer zieht es in diesen Tagen auf die Skipisten. Aber wie gut kennst du die Skigebiete dieses Landes tatsächlich? In diesem Quiz findest du es heraus.