Die Abstimmungsresultate vom Sonntag: So hat die Schweiz abgestimmt

Am 26. September 2021 befand die Schweiz in einer Abstimmung über zwei Vorlagen: die «Ehe für alle» und die 99-Prozent-Initiative der Juso. Hier findest du alle Resultate, Hochrechnungen und Prognosen zu den Vorlagen.

Abstimmungsresultate vom 26. September 2021

Hier findest du die Ergebnisse der Volksabstimmung vom 26. September 2021. Zu weiteren Resultaten geht es hier entlang:

Für einmal musste sich das Stimmvolk nur mit zwei nationalen Vorlagen auseinandersetzen. Am Abstimmungssonntag des 26. Septembers 2021 wurde die «Ehe für alle» in der Schweiz eingeführt und die 99-Prozent-Initiative abgelehnt. Hier findest du alle Informationen und Resultate zur Volksabstimmung.

Ehe für alle

Die Ehe in der Schweiz wird künftig auch für Homosexuelle geöffnet. Bild: keystone

Was war das Resultat bei «Ehe für alle»?

Die Schweiz ist sich sicher: Die Ehe soll auch für gleichgeschlechtliche Paare möglich sein. 64 Prozent der Bevölkerung (1'833'826 Stimmen) und alle Kantone war dafür. Dagegen stimmten lediglich 1'026'300 Personen. Die Resultate findest du hier:

Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Ehe für alle) 1’026’300 0.0 Stände 23.0 Stände 1’833’826 Kanton Entscheidung Ja Nein Aargau 64.0% Ja 147’448 82’768 Appenzell I. Rh. 50.8% Ja 2’909 2’815 Appenzell A. Rh. 57.2% Ja 11’879 8’874 Bern 65.2% Ja 246’951 132’059 Basel-Landschaft 67.2% Ja 65’454 32’020 Basel-Stadt 74.0% Ja 48’787 17’173 Freiburg 62.3% Ja 66’009 39’930 Genf 65.1% Ja 88’883 47’547 Glarus 61.1% Ja 6’820 4’338 Graubünden 62.8% Ja 41’341 24’536 Jura 61.1% Ja 14’371 9’137 Luzern 66.2% Ja 100’058 51’146 Neuenburg 63.4% Ja 32’404 18’679 Nidwalden 61.6% Ja 10’963 6’842 Obwalden 59.3% Ja 8’780 6’035 St. Gallen 59.3% Ja 98’675 67’707 Schaffhausen 61.8% Ja 22’397 13’836 Solothurn 66.2% Ja 62’274 31’852 Schwyz 56.5% Ja 32’538 25’070 Thurgau 57.2% Ja 51’406 38’440 Tessin 52.9% Ja 55’303 49’203 Uri 63.2% Ja 12’931 7’532 Waadt 65.0% Ja 154’898 83’350 Wallis 55.5% Ja 62’221 49’868 Zug 66.1% Ja 31’209 15’998 Zürich 69.1% Ja 356’917 159’545

Was ist die «Ehe für alle»?

In der Schweiz können gleichgeschlechtliche Paare ihre Partnerschaft zwar eintragen lassen, diese unterscheidet sich aber rechtlich gesehen stark von der Ehe. Dieser Unterschied soll aufgehoben werden, deshalb hat das Parlament ein Gesetz ausgearbeitet. Dagegen wurde das Referendum ergriffen, deshalb wurde darüber abgestimmt.

Das sagten die Umfragen

Laut Umfragen von SRG und Tamedia sieht es an der Volksabstimmung gut aus für die «Ehe für alle». In allen fünf Umfragen vor dem Abstimmungssonntag waren die Befürworter in der Mehrheit, zuletzt sagten deutlich über 60 Prozent Ja.

5. Umfragewelle am 15. September 2021 – Tamedia

Ja: 67% ☑️| Nein: 32% | Unentschlossen: 1%

Ja: 67% ☑️| Nein: 32% | Unentschlossen: 1% 4. Umfragewelle am 15. September 2021 – gfs

Ja: 63% ☑️| Nein: 35% | Unentschlossen: 2%

Ja: 63% ☑️| Nein: 35% | Unentschlossen: 2% 3. Umfragewelle am 1. September 2021 – Tamedia

Ja: 66% ☑️| Nein: 33% | Unentschlossen: 1%

Ja: 66% ☑️| Nein: 33% | Unentschlossen: 1% 2. Umfragewelle am 20. August 2021 – gfs

Ja: 69% ☑️| Nein: 29% | Unentschlossen: 2%

Ja: 69% ☑️| Nein: 29% | Unentschlossen: 2% 1. Umfragewelle am 13. August 2021 – Tamedia

Ja: 64% ☑️| Nein: 35% | Unentschlossen: 1%

99-Prozent-Initiative

Die 99-Prozent-Initiative will Kapitalgewinne höher besteuern als Löhne. Bild: keystone

Was war das Resultat der 99-Prozent-Initiative der Juso?

Die Volksinitiative der Juso ist offiziell am Ständemehr gescheitert und gilt damit als abgelehnt. Insgesamt kam die 99-Prozent-Initiative auf 35 Prozent Ja-Anteile (986'901 Stimmen). Aktuelle Schlussresultate findest du hier:

Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» 1’823’056 23.0 Stände 0.0 Stände 986’901 Kanton Entscheidung Ja Nein Aargau 29.9% Ja 67’699 158’747 Appenzell I. Rh. 23.6% Ja 1’336 4’317 Appenzell A. Rh. 31.0% Ja 6’353 14’113 Bern 40.7% Ja 152’487 222’486 Basel-Landschaft 32.7% Ja 31’334 64’516 Basel-Stadt 48.1% Ja 31’168 33’657 Freiburg 39.2% Ja 40’710 63’227 Genf 41.8% Ja 56’198 78’344 Glarus 32.6% Ja 3’588 7’409 Graubünden 29.2% Ja 18’863 45’746 Jura 46.9% Ja 10’770 12’210 Luzern 32.0% Ja 47’670 101’271 Neuenburg 44.9% Ja 22’484 27’614 Nidwalden 22.6% Ja 3’964 13’585 Obwalden 25.1% Ja 3’661 10’929 St. Gallen 30.9% Ja 50’633 113’461 Schaffhausen 34.8% Ja 12’172 22’836 Solothurn 34.5% Ja 32’042 60’784 Schwyz 23.4% Ja 13’408 43’835 Thurgau 28.1% Ja 24’884 63’606 Tessin 34.5% Ja 35’377 67’270 Uri 31.5% Ja 3’953 8’592 Waadt 38.4% Ja 90’020 144’157 Wallis 29.1% Ja 32’416 78’832 Zug 23.2% Ja 10’855 35’891 Zürich 36.0% Ja 182’856 325’621

Was wollte die 99-Prozent-Initiative?

Die 99-Prozent-Initiative wurde von der Juso eingereicht. Inhaltlich will der Vorschlag, dass Kapitaleinkünfte (zum Beispiel Zinsen und Aktiengewinne) in Zukunft höher besteuert werden sollen wie Lohneinkünfte. Die Juso schlägt vor, dass für solche Einkünfte ab 100'000 Franken das Eineinhalbfache wie für Lohn an Steuern anfällt, das steht aber nicht explizit im Text der Volksinitiative.

Das sagten die Umfragen

Die 99-Prozent-Initiative hatte einen schweren Stand. In den Umfragen konnte die Juso-Initiative nie eine Mehrheit der Stimmen erreichen. Zuletzt lehnten sie über 60 Prozent der Befragten die Volksinitiative ab.